2 день

Териберка

Завтрак и встреча с гидом.

В 09:00 выезд из гостиницы.

Дорога идёт через различные природные зоны: лесные тундры — тундровое криволесье — горная тундра — каменистая тундра.

У каждой зоны — свои особенности и свои краски, присущие только Кольскому Заполярью. По дороге мы сделаем несколько остановок для фото и видеосъемок.

В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».

Прибытие в Териберку в 12:00.

Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку как к сезонному становищу рыбопромышленников.

За прошедшие века Териберка несколько раз умирала и возрождалась, была заброшена и становилась одним из самых крупных поселений на берегу Баренцева моря.

Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.

После экскурсии по Териберке и Лодейному и обеда в ресторане, мы отправимся на берег Баренцева моря.

Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.

Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.

Мы совершим прогулку к водопаду и далее — на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.

В 17:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице «Меридиан».

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.