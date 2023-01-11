Авторские туры в Мончегорске

Найдено 1 тур в Мончегорске, цена 68 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Летние фантазии Заполярья
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Семен
    11 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
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    об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
Забронируйте тур в Мончегорске на 2025 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 68000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май