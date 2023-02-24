6 день

4 мая (четверг) . «Космическое ВДНХ»

12:00 «Космическое ВДНХ».

Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».

Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.

А в самом ярком павильоне вас ожидают необычные космические экскурсии.

Вы познакомитесь с историей уникального павильона, ставшего одним из ключевых символов ВДНХ.

Во время экскурсии вам посчастливится полюбоваться 60-метровым куполом изнутри.

Вы совершите путешествие по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии обязательно помечтайте в «КБ-3. Космодроме будущего».

А еще, вы вспомните, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны.

Полноразмерный макет знаменитого комплекса «Мир» впечатлит вас!

И, конечно, вас ожидают подробности первого в истории полета человека в космос.