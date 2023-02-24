Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня

Гибкий тур по праздничной Москве, в котором вы можете посетить главную площадь страны

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Гибкий тур по праздничной Москве, в котором вы можете посетить главную площадь страны — Красную площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий или отправиться в Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим, а может посетить знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Праздничное настроение
Праздничное настроение
Отправимся в столицу в самый чудесное время года, когда город украшают к знаменательному празднику
Гибкая программа
Гибкая программа
Выберем 4-дневную программу на свой вкус из 11 разных экскурсионных дней
Столичный колорит
Столичный колорит
Увидим уникальный природный ландшафт, который сочетается с непревзойденной рукотворной красотой

Программа тура по дням

1 день

29 апреля (суббота) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити

15:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

Вы увидите новейший деловой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Подниметесь на смотровую площадку на скоростных лифтах со скоростью 7 м/сек. и полюбуетесь панорамой Москва-реки, телебашней «Останкино», башнями «Эволюция» и «Меркурий».

Осмотрите макет комплекса.

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

29 апреля (суббота) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити29 апреля (суббота) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити29 апреля (суббота) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити29 апреля (суббота) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити
2 день

30 апреля (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи

10:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

30 апреля (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи30 апреля (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи30 апреля (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи30 апреля (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи
3 день

1 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия «Арбат - ты моё отечество»

12:00 Пешеходная экскурсия «Арбат — ты моё отечество».

Старейшая улица Москвы, романтический образ которой известен всей России по песням Булата Окуджавы.

Изрезанная переулками, она донесла до нас истинно московский колорит.

Вы побываете в «Московском дворике» В. Поленова; увидите дом, в котором жил А. С. Пушкин; познакомитесь с местами, известными по увлекательному сюжету романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и многое другое.

1 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия «Арбат - ты моё отечество»1 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия «Арбат - ты моё отечество»1 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия «Арбат - ты моё отечество»1 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия «Арбат - ты моё отечество»
4 день

2 мая (вторник) . Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм

15:00 Пешеходная экскурсия"Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху, и только здесь вы сможете без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

2 мая (вторник) . Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм2 мая (вторник) . Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм2 мая (вторник) . Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм2 мая (вторник) . Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм
5 день

3 мая (среда) . Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля

10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

3 мая (среда) . Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля3 мая (среда) . Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля3 мая (среда) . Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля3 мая (среда) . Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля
6 день

4 мая (четверг) . «Космическое ВДНХ»

12:00 «Космическое ВДНХ».

Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».

Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.

А в самом ярком павильоне вас ожидают необычные космические экскурсии.

Вы познакомитесь с историей уникального павильона, ставшего одним из ключевых символов ВДНХ.

Во время экскурсии вам посчастливится полюбоваться 60-метровым куполом изнутри.

Вы совершите путешествие по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии обязательно помечтайте в «КБ-3. Космодроме будущего».

А еще, вы вспомните, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны.

Полноразмерный макет знаменитого комплекса «Мир» впечатлит вас!

И, конечно, вас ожидают подробности первого в истории полета человека в космос.

4 мая (четверг) . «Космическое ВДНХ»4 мая (четверг) . «Космическое ВДНХ»4 мая (четверг) . «Космическое ВДНХ»4 мая (четверг) . «Космическое ВДНХ»
7 день

5 мая (пятница) . Экскурсия по залам Оружейной палаты

10:30 экскурсия по залам Оружейной палаты «Сокровища московского кремля».

Оружейная палата — уникальный музей, обладающий бесценными сокровищами.

В залах представлено около 4-х тысяч ценнейших исторических экспонатов.

Украшенные золотом и драгоценными камнями, сверкающие разными оттенками эфесы мечей и шпаг; старинные военные доспехи, облачение рыцаря и его коня; пистолеты с золотой гравировкой.

Вы полюбуетесь церковными реликвиями и посольскими дарами, одеяниями для коронаций и царскими венцами.

Восхититесь подвенечными платьями императриц, столовой утварью и прочими уникальными предметами.

Коллекция царских тронов раскроет секрет: кто сидел на двухместном троне, и зачем в спинке этого трона прорезано окошечко, прикрытое шторкой.

Знаменитая шапка Мономаха и коллекция царских карет.

5 мая (пятница) . Экскурсия по залам Оружейной палаты5 мая (пятница) . Экскурсия по залам Оружейной палаты5 мая (пятница) . Экскурсия по залам Оружейной палаты5 мая (пятница) . Экскурсия по залам Оружейной палаты
8 день

6 мая (суббота) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон

15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон.

Продолжительность прогулки: 2,5 часа.

Вас ожидают замечательные виды на прекрасный весенний город!

С реки Москва смотрится совсем иначе!

Вы полюбуетесь живописными набережными, историческими зданиями и современными районами столицы.

На случай ненастья, на яхте есть крытая палуба с панорамными окнами.

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.

А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!

6 мая (суббота) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон6 мая (суббота) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон6 мая (суббота) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон6 мая (суббота) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон
9 день

7 мая (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи

10:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

7 мая (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи7 мая (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи7 мая (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи7 мая (воскресенье) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи
10 день

8 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити

15:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

Вы увидите новейший деловой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Подниметесь на смотровую площадку на скоростных лифтах со скоростью 7 м. /сек. и полюбуетесь панорамой Москва-реки, телебашней «Останкино», башнями «Эволюция» и «Меркурий».

Осмотрите макет комплекса.

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

8 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити8 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити8 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити8 мая (понедельник) . Пешеходная экскурсия по Москва-сити
11 день

9 мая (вторник) . Свободный день

В этот святой для каждого россиянина день, предлагаем вам принять участие в акции "Бессмертный полк".

В каждой семье есть те, кто был участником Великой Отечественной Войны.

И даже если ваши родственники (дед, прадед, отец, брат, дядя и т. д.) не дожили до Великого дня Победы, то пройдя с их портретами по главной улице Москвы и по Красной площади, вы осуществите их главную мечту, мечту солдата-освободителя: пройти по Красной площади в День Победы!

Приезжайте в Москву с портретами своих родных-участников Великой Отечественной Войны!

За доп. плату предлагается в 15:00 пешеходная экскурсия “Московский Голливуд” с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху, и только здесь вы сможете без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

9 мая (вторник) . Свободный день9 мая (вторник) . Свободный день9 мая (вторник) . Свободный день9 мая (вторник) . Свободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ГостиницаСтоимость

Гостиница Заря 3*, ст. метро «Окружная»

Завтраки шведский стол

Возможны заезды: 01-06.05

2 местный номер12600

2 местный номер

дети до 16 лет на осн. месте

11000
1 местный номер16700

Гостиница Панорама 4*, ст. метро «Автозаводская»

Завтраки шведский стол

Возможны заезды: 01-10.05

2 местный номер15000

2 местный номер

дети до 16 лет на осн. месте

14100
1 местный номер19900

Гостиница Аэростар 4*, ст. метро «Динамо»

Завтраки шведский стол

Возможны заезды: 29.04-10.05

2 местный номер14600

2 местный номер

дети до 16 лет на осн. месте

13700
Доп. место в 2 местном номере14600

Доп. место в 2 местном номере

для детей до 16 лет

13700
1 местный номер19500

Варианты проживания

«Заря» 3

3 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3«Заря» 3«Заря» 3«Заря» 3«Заря» 3

Панорама 4

3 ночи

Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.

Дорога до заповедника «Коломенское», где можно покататься верхом и на лодках, займет 10 минут. Парк Царицыно с художественной галереей и развлекательным центром находится всего в 12 км от отеля.

Отель расположен в районе с отличным транспортным сообщением. Кремль и Красная площадь находится всего в 15 минутах езды на метро.

Панорама 4Панорама 4Панорама 4Панорама 4Панорама 4

Аэростар 4

3 ночи

Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.

Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.

Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.

Для гостей отеля «Аэростар» обустроена парковка на территории. Поездка на метро до центра Москвы и Кремля займет всего 10 минут.

Аэростар 4Аэростар 4Аэростар 4Аэростар 4Аэростар 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии 3 мая
  • Теплоходная прогулка по Москва-реке 6 мая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Билеты в московские театры и концертные залы
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм (9 мая) — 1 950 руб. /взрослый, 1 750 руб. /школьник
  • Трансфер аэропорт — гостиница (за машину) 3 700 руб.
  • Трансфер гостиница — аэропорт (за машину) 3 700 руб.
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: (за машину) 2 700 руб.
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: (за машину) 2 700 руб.
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7ч — 1 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Гостиница "Заря" 3*
номера 2 местные с удобствами в номере2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
номера 1 местные с удобствами в номере2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Гостиница "Аэростар" 4*
номера 2 местные с удобствами3600 руб. за номер за сутки, включая завтрак
номера 1 местные с удобствами3400 руб. за номер за сутки, включая завтрак
номера 2 местные с доп. местом5400 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Гостиница Панорама 4*
номера 2 местные с удобствами в номере3800 руб. за номер за сутки, включая завтрак
номера 1 местные с удобствами в номере3800 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
24 фев 2023
Мне все понравилось, спасибо организаторам. По возможности буду пользоваться вашей работой
Н
17 фев 2023
Поездка была замечательной. Интересные экскурсии. Хорошие экскурсоводы. Все организованно на «5». Побывали на обзорной экскурсии по Москве, ВДНХ, Мосфильме, в Кремле и Moscow City. Осталось свободное время и для самостоятельного посещения других достопримечательностей Москвы
Поездка была замечательной. Интересные экскурсии. Хорошие экскурсоводы. Все организованно на «5». Побывали на обзорной экскурсии поПоездка была замечательной. Интересные экскурсии. Хорошие экскурсоводы. Все организованно на «5». Побывали на обзорной экскурсии поПоездка была замечательной. Интересные экскурсии. Хорошие экскурсоводы. Все организованно на «5». Побывали на обзорной экскурсии поПоездка была замечательной. Интересные экскурсии. Хорошие экскурсоводы. Все организованно на «5». Побывали на обзорной экскурсии по
М
13 фев 2023
Весь тур был очень хорошо организован, все продумано, все прошло гладко, несмотря на то что наша семейная группа не очень пунктуальна…. Заселение в "Космос" и проживание в этом отеле ожидаемо заявленному. Из "плюсов": удобное месторасположение, большой выбор блюд на завтраке (для кого-то это очень актуально!). Очень понравились экскурсии и как они профессионально проводились. Большое спасибо всем организаторам и участникам тура, который, кстати называется "Московский калейдоскоп зимой"
Весь тур был очень хорошо организован, все продумано, все прошло гладко, несмотря на то что наша

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