15:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший деловой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Подниметесь на смотровую площадку на скоростных лифтах со скоростью 7 м/сек. и полюбуетесь панорамой Москва-реки, телебашней «Останкино», башнями «Эволюция» и «Меркурий».
Осмотрите макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
10:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
12:00 Пешеходная экскурсия «Арбат — ты моё отечество».
Старейшая улица Москвы, романтический образ которой известен всей России по песням Булата Окуджавы.
Изрезанная переулками, она донесла до нас истинно московский колорит.
Вы побываете в «Московском дворике» В. Поленова; увидите дом, в котором жил А. С. Пушкин; познакомитесь с местами, известными по увлекательному сюжету романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и многое другое.
15:00 Пешеходная экскурсия"Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху, и только здесь вы сможете без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
12:00 «Космическое ВДНХ».
Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».
Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.
А в самом ярком павильоне вас ожидают необычные космические экскурсии.
Вы познакомитесь с историей уникального павильона, ставшего одним из ключевых символов ВДНХ.
Во время экскурсии вам посчастливится полюбоваться 60-метровым куполом изнутри.
Вы совершите путешествие по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии обязательно помечтайте в «КБ-3. Космодроме будущего».
А еще, вы вспомните, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны.
Полноразмерный макет знаменитого комплекса «Мир» впечатлит вас!
И, конечно, вас ожидают подробности первого в истории полета человека в космос.
10:30 экскурсия по залам Оружейной палаты «Сокровища московского кремля».
Оружейная палата — уникальный музей, обладающий бесценными сокровищами.
В залах представлено около 4-х тысяч ценнейших исторических экспонатов.
Украшенные золотом и драгоценными камнями, сверкающие разными оттенками эфесы мечей и шпаг; старинные военные доспехи, облачение рыцаря и его коня; пистолеты с золотой гравировкой.
Вы полюбуетесь церковными реликвиями и посольскими дарами, одеяниями для коронаций и царскими венцами.
Восхититесь подвенечными платьями императриц, столовой утварью и прочими уникальными предметами.
Коллекция царских тронов раскроет секрет: кто сидел на двухместном троне, и зачем в спинке этого трона прорезано окошечко, прикрытое шторкой.
Знаменитая шапка Мономаха и коллекция царских карет.
15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Рэдиссон.
Продолжительность прогулки: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на прекрасный весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Вы полюбуетесь живописными набережными, историческими зданиями и современными районами столицы.
На случай ненастья, на яхте есть крытая палуба с панорамными окнами.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
10:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
15:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший деловой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Подниметесь на смотровую площадку на скоростных лифтах со скоростью 7 м. /сек. и полюбуетесь панорамой Москва-реки, телебашней «Останкино», башнями «Эволюция» и «Меркурий».
Осмотрите макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
В этот святой для каждого россиянина день, предлагаем вам принять участие в акции "Бессмертный полк".
В каждой семье есть те, кто был участником Великой Отечественной Войны.
И даже если ваши родственники (дед, прадед, отец, брат, дядя и т. д.) не дожили до Великого дня Победы, то пройдя с их портретами по главной улице Москвы и по Красной площади, вы осуществите их главную мечту, мечту солдата-освободителя: пройти по Красной площади в День Победы!
Приезжайте в Москву с портретами своих родных-участников Великой Отечественной Войны!
За доп. плату предлагается в 15:00 пешеходная экскурсия “Московский Голливуд” с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху, и только здесь вы сможете без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Стоимость
Гостиница Заря 3*, ст. метро «Окружная»
Завтраки шведский стол
Возможны заезды: 01-06.05
|2 местный номер
|12600
2 местный номер
дети до 16 лет на осн. месте
|11000
|1 местный номер
|16700
Гостиница Панорама 4*, ст. метро «Автозаводская»
Завтраки шведский стол
Возможны заезды: 01-10.05
|2 местный номер
|15000
2 местный номер
дети до 16 лет на осн. месте
|14100
|1 местный номер
|19900
Гостиница Аэростар 4*, ст. метро «Динамо»
Завтраки шведский стол
Возможны заезды: 29.04-10.05
|2 местный номер
|14600
2 местный номер
дети до 16 лет на осн. месте
|13700
|Доп. место в 2 местном номере
|14600
Доп. место в 2 местном номере
для детей до 16 лет
|13700
|1 местный номер
|19500
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.
Дорога до заповедника «Коломенское», где можно покататься верхом и на лодках, займет 10 минут. Парк Царицыно с художественной галереей и развлекательным центром находится всего в 12 км от отеля.
Отель расположен в районе с отличным транспортным сообщением. Кремль и Красная площадь находится всего в 15 минутах езды на метро.
Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.
Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.
Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.
Для гостей отеля «Аэростар» обустроена парковка на территории. Поездка на метро до центра Москвы и Кремля займет всего 10 минут.
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
|Гостиница "Заря" 3*
|номера 2 местные с удобствами в номере
|2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные с удобствами в номере
|2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|Гостиница "Аэростар" 4*
|номера 2 местные с удобствами
|3600 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные с удобствами
|3400 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 2 местные с доп. местом
|5400 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|Гостиница Панорама 4*
|номера 2 местные с удобствами в номере
|3800 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные с удобствами в номере
|3800 руб. за номер за сутки, включая завтрак