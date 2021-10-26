Е Елена 5

В общем приехала тётя и сказала, что хочет на кладбище посмотреть памятники. Все переглянулись, стало жутковато и первое слово в голове «НЕТ. ». Начала искать экскурсию на Трипстере, забронировала. Очень понравилось, что сначала вносишь предоплату, остальное наличными экскурсоводу)) в итоге! Пошли: тётя, её сын, мама, брат, муж и я! Возраст у всех разный. Понравилось! Для тех, кто не силён в истории будет тяжеловато и местами скучно в начале. Но Некрополь интересен) самое главное, что не было гнетущего ощущения как на обычном кладбище. Было доброе настроение, сама атмосфера на удивление очень музейная и дружелюбная) ну конечно же экскурсовод отличная! Приятная) в общем рекомендую всем теперь!