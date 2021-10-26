Экскурсии Москвы

Все экскурсии в Москве

Доступно 820 экскурсий 🚌 в Москве на 2021 год, 19274 ⭐ отзыва, цены от 0₽, посетите достопримечательности: Кремль, Красная площадь и Кремль, Москва-Сити, Патриаршие пруды, Зарядье, Мавзолей Ленина, ВДНХ, Здание МГУ. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
4.6
2751
700
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины - Москвой
Ежедневно
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
4.4
123
3 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Вы посетите уникальную Оружейную палату и Алмазный фонд
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье в 09:45
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
4.6
320
700
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
ежедневно в 11:00 и 14:00
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
4.5
1224
800
за 1 чел.
Часто заказывают
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична
Ежедневно, кроме воскресения
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Индивидуальная экскурсия
5
126
3 250
за 1-5 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
4.3
5
1 700
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по столице
Ежедневно в 12:00 и 15:00
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Индивидуальная экскурсия
4.9
94
850
за 1 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
4.4
372
1 600
за 1 чел.
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
Отличная возможность гарантированно попасть в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный...
Ежедневно кроме четверга
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
4.6
234
990
за 1 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30, в воскресенье в 18:30
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
4.4
1151
900
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности
Ежедневно
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Индивидуальная экскурсия
5
79
1ч 30м
2 800
за 1-5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Зарядье»
4.5
12
1 000
за 1 чел.
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Зарядье»
Даже если времени у вас не так много, наша прогулка станет отличным способом отключиться от суеты...
Ежедневно, дважды в час с 11:00 до 18:00
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Индивидуальный квест
4.9
30
1ч 30м
7 000
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
В компании графа погулять по самому центру Москвы и раскрыть секреты её достопримечательностей
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
4.2
40
1 000
за 1 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Москва хранит множество тайн и загадок, и наша экскурсия откроет вам самые увлекательные истории из...
Пт, Сб, Вск в 20:00
Семь чудесных домов Чистопрудного
Индивидуальная экскурсия
5
34
5 000
за 1-10 чел.
Семь чудесных домов Чистопрудного
Исследовать скрытые уголки старинного района Москвы и удивиться необычным архитектурным решениям
Бункер Сталина-42: гриф снят
4.5
546
1ч 10м
900
за 1 чел.
Бункер Сталина-42: гриф снят
Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42
Ежедневно по расписанию
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Индивидуальный квест
5
37
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
Булгаковская Москва: мистика и реальность
4.7
563
590
за 1 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе "Мастер и Маргарита" Москва выступает полноправным участником происходящего
Ежедневно
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Индивидуальная фото-прогулка
5
21
1ч 30м
5900
4 720
за 1-4 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Пройти потайными улочками, увидеть старину и современность и получить кадры в необычных локациях
Легенды и мифы сталинских высоток
4.5
288
900
за 1 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
Вас ждёт автобусная экскурсия по знаменитым сталинским высоткам, построенным по грандиозному плану...
по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
4.5
13
900
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
На автобусе прокатиться по ночному городу и проникнуться атмосферой мегаполиса, который не знает сна
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
4.7
110
1ч 30м
2 000
за 1 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Приготовьтесь загадывать желание - мы отправляемся в путешествие за звездой
Каждый день без выходных и праздников 10:00-18:00.
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
5
20
700
за 1 чел.
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Билет в Оружейную палату
4.4
118
1 300
за 1 чел.
Билет в Оружейную палату
Оружейная палата - один из обязательных объектов для посещения во время путешествия в Москву
Ежедневно кроме четверга

Последние отзывы «Экскурсии Москвы»

  • Отзыв на: Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    5
    В общем приехала тётя и сказала, что хочет на кладбище посмотреть памятники. Все переглянулись, стало жутковато и первое слово в голове «НЕТ. ». Начала искать экскурсию на Трипстере, забронировала. Очень понравилось, что сначала вносишь предоплату, остальное наличными экскурсоводу)) в итоге! Пошли: тётя, её сын, мама, брат, муж и я! Возраст у всех разный. Понравилось! Для тех, кто не силён в истории будет тяжеловато и местами скучно в начале. Но Некрополь интересен) самое главное, что не было гнетущего ощущения как на обычном кладбище. Было доброе настроение, сама атмосфера на удивление очень музейная и дружелюбная) ну конечно же экскурсовод отличная! Приятная) в общем рекомендую всем теперь!
  • Отзыв на: Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
    А
    Андрей
    26 октября 2021
    5
    Наталья, в "теме". Владеет материалом, кроме видов "прогулочной части улицы", Наталья подготовила презентацию, которую переодически демонтировала на iPad, что очень помогает визуализировать те или иные идеи и концепции, о которых шла речь. Отличное знание архитектуры, истории, искусства, основ строительства и множества интереснейших факторов - это все Наталья. А еще тут Вы смоете узнать, какое отношение Моска-Сити имеет к моде) Не задумываясь - идите, скучно не будет.
  • Отзыв на: В поисках модерна. Остоженка и переулки
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Сбалансированная, динамичная, интересная. Акцент экскурсии на архитектурном стиле модерн, но в тоже время много интересных исторических фактов и современных сведений связанных так или иначе с Остоженкой. Спасибо большое Елене. Она обладает неисчерпаемыми знаниями и замечательно чувствует зкскурсантов!
  • Отзыв на: Вокруг Кремля
    T
    Tatiana
    26 октября 2021
    5
    Очень хорошая экскурсия! Динамичная, много двигались, много смотрели, меняли локации. Информация разносторонняя
  • Отзыв на: Детская квест-экскурсия по Красной площади
    И
    Ирина
    26 октября 2021
    5
    Гид молодец! найдет ключик к каждому ребенку! Каждого вовлечет в квест!
  • Отзыв на: Переделкино: легендарный поселок писателей
    О
    Ольга
    26 октября 2021
    5
    Галина очень интересный рассказчик, который погружен в тему полностью. На этой экскурсии мы отпраздновали мое ДР. Всем гостям (12 человек) очень понравилось. В этом году очень надеюсь, что встретимся с Галиной на другой ее экскрсии.
  • Отзыв на: По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
    Н
    Надежда
    26 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Спасибо, Гиллону, за увлекателный рассказ. Несмотря на плохую погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Узнали много интересных и ранее неизвестных фактах. Захотелось перечитать произведения Булгакова. Однозначно рекомендую данную экскурсию асем.
  • Отзыв на: Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
    Ю
    Юлия
    26 октября 2021
    4
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по очень необычному месту. Желающим посетить данные места важно знать, что второй этаж храма на реконструкции, туда попасть не получится. Усадьба заброшена, туда тоже никого не пускают.
  • Отзыв на: Детская квест-экскурсия по Красной площади
    О
    Ольга
    25 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия для взрослых и детей!
  • Отзыв на: Переделкино: легендарный поселок писателей
    А
    Анна
    25 октября 2021
    5
    Огромное спасибо гиду за экскурсию, потрясающий маршрут, рассказ и навигация! Уже посоветовала друзьям, посетим новые маршруты гида обязательно
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