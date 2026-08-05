Мои заказы

Экскурсии по Москве — цены и расписание

Найдено 2051 экскурсия в Москве, цены от 199 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Таинственная прогулка по вечерней Москве - с гаданиями и чаем
Пешая
Метро
2.5 часа
-
10%
587 отзывов
Групповая
до 26 чел.
Таинственная прогулка по вечерней Москве - с гаданиями и чаем
Погулять по городу и открыть для себя мистические тайны столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
800 ₽888 ₽ за человека
ВДНХ - для взрослых и детей
Пешая
2 часа
120 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2000 ₽ за человека
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Пешая
2.5 часа
202 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
1495 ₽ за человека
«Москва-Сити» со всех сторон
Пешая
2.5 часа
1053 отзыва
Групповая
до 15 чел.
«Москва-Сити» со всех сторон
Погулять по деловому району и узнать, что скрывается за амбициозными стеклянными фасадами
Начало: У метро Деловой центр
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Пешая
2 часа
279 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Погрузиться в историю Москвы и побывать в её главной сокровищнице
Начало: В Александровском саду
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 2000 ₽ за человека
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
2.5 часа
584 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть летний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
1200 ₽ за человека
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
435 отзывов
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1700 ₽ за человека
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
Пешая
1.5 часа
186 отзывов
Квест
до 7 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Москва непарадная, приветливая, милая. Групповая экскурсия
Пешая
2 часа
210 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Москва непарадная, приветливая, милая. Групповая экскурсия
История и достопримечательности малоизвестных переулков и дворов столицы на дружеской экскурсии
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
Расписание: во вторник и четверг в 13:00, в субботу и воскресенье в 13:00 и 16:00
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
1300 ₽ за человека
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Завтра в 14:00
11 авг в 15:00
1600 ₽ за человека
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор
Пешая
1.5 часа
141 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор
Парк Царицыно раскроет свои тайны: история, архитектура и судьбы великих людей ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: У парка «Царицыно»
Расписание: во вторник и субботу в 10:00 и 14:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
11 авг в 14:00
14 авг в 14:00
1075 ₽ за человека
Речная прогулка на катере по центру Москвы
На катере
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Речная прогулка на катере по центру Москвы
Увидеть кремль, «Зарядье» и храм Христа Спасителя и открыть сердце столицы - с воды
Начало: Причал Красный октябрь или причал Третьяковский
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
На автобусе
3 часа
1581 отзыв
Групповая
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
На автобусе
3 часа
578 отзывов
Групповая
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
1700 ₽ за человека
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Пешая
1.5 часа
-
45%
103 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
В тренде
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Узнать об успехе мечтателя из Германии, оценить ГЭС-2 и получить атмосферные снимки
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8250 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Пешая
2 часа
163 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00
Сегодня в 11:00
11 авг в 18:00
1665 ₽ за человека
Московские истории: сквозь века и эпохи
Пешая
2.5 часа
133 отзыва
Билеты
Московские истории: сквозь века и эпохи
Прогулка по Москве, где каждый уголок хранит историю. Узнайте о Кремле, Китай-городе и знаменитых артистах. Это будет незабываемо
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:00
1100 ₽ за билет
Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики
Новое
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики
Познать город через вкус
Начало: Китай-город, Москва, Россия
11 авг в 09:00
12 авг в 12:00
4500 ₽ за человека
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Пешая
2 часа
145 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Сегодня в 11:00
12 авг в 11:00
1200 ₽ за человека
Замоскворечье - история Старого города
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Замоскворечье - история Старого города
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Ночная байкерская мотопрогулка (круглый год)
На мотоцикле
2 часа
196 отзывов
Индивидуальная
Ночная байкерская мотопрогулка (круглый год)
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 9250 ₽ за человека
ВДНХ: город сказка, город мечта
Пешая
4 часа
90 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
В тренде
ВДНХ: город сказка, город мечта
Главная выставка страны - в архитектурных мелочах, исторических деталях и лицах
Начало: У арки Главного входа
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
2667 ₽ за человека
По Москве Владимира Гиляровского
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
По Москве Владимира Гиляровского
Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
1469 ₽ за человека
Ночь, мотоциклы и рок
На мотоцикле
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Ночь, мотоциклы и рок
Прочувствовать Москву в движении, звуках улиц и гитарных аккордах
Начало: Около станции метро «ВДНХ»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 9500 ₽ за человека
Мистика и реальность булгаковской Москвы
Пешая
2 часа
268 отзывов
Групповая
Мистика и реальность булгаковской Москвы
Прогулка по Москве, раскрывающая мистические и реальные аспекты творчества Булгакова. Узнайте о местах, вдохновивших писателя, и его жизни
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
1100 ₽ за человека
60 секретов Красной площади за 60 минут
Пешая
1 час
131 отзыв
Групповая
до 20 чел.
60 секретов Красной площади за 60 минут
Экспресс-экскурсия по главной площади страны
Начало: На Манежной площади
10 авг в 16:45
14 авг в 16:45
1000 ₽ за человека
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
На машине
На автобусе
3.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 авг в 13:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
«Москва-Сити»: вчера, сегодня, завтра с историком архитектуры
Пешая
2 часа
-
15%
1109 отзывов
Групповая
до 15 чел.
«Москва-Сити»: вчера, сегодня, завтра с историком архитектуры
Увлекательное путешествие в мир современного урбанизма: история, инновации, будущее
Начало: Галерея Эволюция
Завтра в 14:30
11 авг в 16:00
918 ₽1080 ₽ за человека
Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Познакомиться с местами, где разворачивалась история героев романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5400 ₽ за всё до 6 чел.
Проходные дворы Москвы
Пешая
2 часа
205 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Проходные дворы Москвы
Присоединяйтесь к прогулке по проходным дворам Москвы, чтобы увидеть уникальные места и узнать о жизни в доходных домах начала 20 века
Начало: У метро «Пушкинская»
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
650 ₽ за человека

Величественные виды Кремля, захватывающие дух обзорные площадки в Москва-Сити, зеленые ландшафты в «Зарядье»... Это лишь малая часть того, что вы сможете получить в ходе экскурсий по Москве. Столица России — чрезвычайно контрастный город. Здесь можно погрузиться в атмосферу советского футуризма, посетив ВДНХ и Поклонную гору, а можно увидеть ультрасовременные небоскребы IT-компаний в «Москва-Сити». Вы можете изучить почти сказочную православную сторону города, посетив Новодевичий монастырь и собор Василия Блаженного, а можете взглянуть на современную жизнь города, отправившись в парк «Зарядье» с его необычными ландшафтами. Сразу предупредим — за один день познакомиться со всеми гранями Москвы просто невозможно. Но вы можете выбрать ту ее личину, что вам интереснее всего, и начать знакомство с городом, постепенно расширяя свои знания о нем.

Лучшие достопримечательности Москвы

Давайте взглянем на крупнейшие достопримечательности, разбросанные по Москве, которые можно будет посетить самостоятельно или познакомиться, купив билет на экскурсию.

Красная площадь и Кремль: купите экскурсию на крупнейшую достопримечательность в Москве

Красная площадь — это символ не только Москвы, но и всей России. Это настоящее сердце города и страны, на котором расположен Кремль. Архитектурный комплекс площади и Кремля сейчас входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он ярко отображает уникальный русский стиль зодчества: яркие, насыщенные и контрастные цвета, смелые формы, многоуровневые башни, объемные купола и величественные навершия... Красота Красной площади не приедается — даже в 2026 году она все еще популярна, и туристы с радостью отправляются на экскурсии по Москве, начиная именно с этой достопримечательности.

Посещая Красную площадь, невозможно не восхититься собором Василия Блаженного. Этот знаменитейший храм был возведен в 1561 году в честь покорения Казани. Второе название храма — собор Покрова Богородицы на Рву — было дано Иваном Грозным при освящении. Яркая роспись, многоглавые башни и смелые цвета — визитная карточка этого собора. Стоит отметить, что его красота не бездумна; архитектор задумывал собор как аллегорию на Небесный Город, или Град Господень. Изнутри собор расписан фресками, изображающими райские сады.

Цены на экскурсии по Красной площади Москвы начинаются от 199₽. Выберите подходящий вариант и познакомьтесь с главными архитектурными символами столицы!

Красная площадь и Ленин, Сталин, Мавзолей: аудиогид с посещением кремлёвской усыпальницы
Красная площадь и Ленин, Сталин, Мавзолей: аудиогид с посещением кремлёвской усыпальницы
5
2 отзыва
1200
за всё
Посетить Красную площадь и узнать, как появилась идея возникновения Мавзолея (без гида)
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
5
16 отзывов
1000
за чел.
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Индивидуальная прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Индивидуальная прогулка по Красной площади и Александровскому саду
5
2 отзыва
13000
за всё
Красная площадь — сердце столицы. Особое чувство испытывает каждый, кто ступает на нее, — такая аура у этой одной из самых известных площадей мира. В ...

Парк «Зарядье»: современное зеленое пространство в сердце города

Парк «Зарядье» — это настоящее ландшафтное чудо. Несмотря на то, что с высоты птичьего полета он может выглядеть не слишком впечатляюще, находиться в нем — одно удовольствие. Проект парка разрабатывали и воплощали в жизнь московские и нью-йоркские урбанисты. Торжественное открытие состоялось 9 сентября 2017 года. Журнал Time в 2018 году включил парк в список 100 лучших мест в мире, а это серьезное достижение.

Архитекторы и ландшафтные дизайнеры смогли создать на сравнительно небольшой площади целый комплекс разнообразных локаций: тут есть и лес, и асфальтовые дорожки, и поляны с газоном, где приятно поваляться в солнечный денек, и многочисленные павильоны, и концертный зал... Парк быстро стал местом притяжения для горожан самого разного возраста и достатка; сейчас здесь каждый день хватает посетителей. Кроме того, в парке «Зарядье» регулярно проводят различные фестивали и выставки. Планируя поездку, познакомьтесь с афишами, чтобы выбрать интересное мероприятие для посещения.

Парк «Зарядье» расположен рядом с центром города, поэтому его можно осмотреть в один день с Красной площадью. Познакомьтесь с расписанием и ценами на комплексную экскурсию по Москве, чтобы охватить самые интересные достопримечательности за одну прогулку!

Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
890
за чел.
Идеальный способ познакомиться со столицей и проникнуться атмосферой Москвы-реки
Красная площадь и парк «Зарядье»
Красная площадь и парк «Зарядье»
5
8 отзывов
800
за чел.
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
4.6
47 отзывов
2850
за чел.
❗ВНИМАНИЕ с 12 января по 20 февраля 2026 г. медиа-аттракцион будет ЗАКРЫТ на тех работы! Приглашаем вас на прогулку по современному парку в историчес...

Москва-Сити: знакомство со стеклянным мегаполисом

Комплекс стеклянных небоскребов, возвышающийся над остальным городом — символ технического и информационного развития столицы и страны. Впрочем, здесь расположились не только офисы IT-компаний: в футуристичных высотках вы найдете также торговые центры, жилые комплексы, выставочные пространства. Небоскребы района уступают по высоте только Лахта-центру, расположенному в Санкт-Петербурге.

Москва-Сити часто становится декорацией для российских фильмов и сериалов: здесь снимали «Духless», «Любовь с ограничениями», «Дар»... Неудивительно, что и туристы любят фотографироваться на фоне величественных и современных зданий. Некоторые экскурсии включают в себя услуги фотографа, чтобы дома вы могли похвастаться великолепными, профессиональными снимками.

Отдельного упоминания стоит башня «Федерация». Она примечательна не только тем, что канал Discovery снимал о ней научно-популярный фильм, но и тем, что здесь расположена самая высокая обзорная площадка во всей Европе. Смотровая площадка расположена на 89 этаже «Федерации».

Москва-Сити пользуется особым спросом в 2026 году; экскурсии по этому району проводят чаще других, так что и цены на обслуживание могут быть выше, чем в остальных районах. Выберите интересный формат — квест, фотосессия или обзорная экскурсия — и отправляйтесь изучать деловой центр столицы!

На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно
На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно
2550
за чел.
На двухпалубном теплоходе «Соболь» пройти вдоль живописных набережных и парков Москвы
Москва-Сити - вертикальный лабиринт
Москва-Сити - вертикальный лабиринт
4.5
2 отзыва
5600
за всё
Поближе познакомиться с одной из самых заметных и обсуждаемых локаций Москвы
По центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити
По центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити
5
50 отзывов
25990
за всё
Эта прогулка только для вас и ваших близких. Профессиональный капитан на борту учтет ваши пожелания и обеспечит приятное времяпровождение! Насладитесь...

Третьяковская галерея: культурные экскурсии по Москве, которые недорого обойдутся

Если в Санкт-Петербурге любители искусства первым делом отправляются в Эрмитаж, то в Москве их интересует Третьяковская галерея. Она по праву считается одной из главных сокровищниц национального искусства России. К тому же, это самый популярный музей столицы; что неудивительно, учитывая количество хранимых здесь произведений искусства (их более 200 тысяч). За один день осмотреть всю Третьяковку не получится, но в компании экскурсовода вы сможете познакомиться с главными шедеврами музея. Прогулка по главному музею Москвы в ходе экскурсии поможет вам расширить кругозор; заранее купите услуги экскурсовода перед посещением галереи.

Купец Павел Михайлович Третьяков любил собирать шедевры живописи, и в 1856 году их накопилось достаточно, чтобы открыть галерею. Купец приобрел здание, в котором сейчас расположена Третьяковка, в 1851 году. Оно стало оптимальным сосудом для собрания полотен. В 1867 году Третьяков открыл галерею для посетителей, а в 1892 — подарил всю свою коллекцию Москве, сделав свое собрание национальным достоянием. После этого галерея пополнялась силами городского и государственного правительства.

Во времена Великой отечественной войны большую часть экспозиций эвакуировали в Сибирь, чтобы гарантировать сохранность произведений искусства. Когда война окончилась, собрание почти моментально перевезли обратно, возобновив посещение Третьяковской галереи.

Кстати, к Третьяковской галерее относится не только главное здание в Лаврушинском переулке, но и ряд домов-музеев (Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Павла и Сергея Третьяковых). Если вас интересуют подобные примечательные дома, купите билет на одну из экскурсий из подборки с необычными зданиями Москвы.

Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
4.4
27 отзывов
2900
за чел.
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
4.9
107 отзывов
11400
за всё
Увлекательная экскурсия на английском для путешественников всех возрастов
Третьяковская галерея: первое знакомство (на английском языке)
Третьяковская галерея: первое знакомство (на английском языке)
4.9
26 отзывов
12500
за всё
Научиться читать тайные знаки в картинах и увидеть знаменитое полотно Репина после реставрации

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды широко известны в первую очередь благодаря роману Булгакова «Мастер и Маргарита» (здесь даже есть тематическая миниатюрная достопримечательность, скамейка Воланда, а также знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами»), но это не единственное и даже не первое упоминание места в литературе. Так, еще у Толстого в «Анне Карениной» Левин искал Китти именно на Патриарших прудах. А в рассказе «Святочная ночь» тот же писатель упоминает Патриаршие пруды, описывая поездку к цыганам.

Если вы отправитесь в Москву зимой, то у вас будет шанс покататься здесь на коньках: в холодные месяцы с 1900 года здесь устраивают большой открытый каток общей площадью в 12 тысяч квадратных метров. Здесь есть прокат коньков, так что можно не везти спортивный инвентарь с собой!

Стоит отметить, что Патриаршие пруды уже довольно давно пользуются славой богемного местечка: здесь часто устраивают арт-фестивали, выставки, а сами представители богемы и творческой элиты регулярно прогуливаются среди деревьев. Если вы хотите погрузиться именно в такую атмосферу, отправляйтесь на экскурсионную прогулку по Патриаршим, где вам расскажут о влиянии модерна на российское искусство.

Фотопрогулка по Патриаршим
Фотопрогулка по Патриаршим
4.9
91 отзыв
7830
за всё
Уловить настоящую романтику района и получить атмосферные снимки за 1 час
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
5
1 отзыв
1999
за чел.
Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии
Пойдём на Патриаршие
Пойдём на Патриаршие
5
4 отзыва
9000
за всё
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий

ВДНХ

Расшифровка названия (а именно «Выставка достижений народного хозяйства») уже не очень известна, но ВДНХ до сих пор используется в качестве площадки для проведения самых разных выставок. Сам выставочный комплекс был возведен к 20-летию советской власти, и в нем до сих пор сохранились многие величественные монументы: «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны «Земледелие», «Культура», «Космос».

В 2018 году наступил настоящий ренессанс ВДНХ. С этого времени начинается эпоха новых выставок, активного использования площадей ВДНХ для различных мероприятий, форумов, ЭКСПО. Многочисленные павильоны стали пристанищем для детских театров, развлекательных комплексов, арт-резиденций. Сейчас на ВДНХ можно посмотреть на достижения космонавтики, техники, здравоохранения, искусства. А в 2020 году по ВДНХ был пущен общественный электротранспорт.

На ВДНХ так много достопримечательностей, что сложно охватить все за одну прогулку. Именно поэтому цены билетов на многие экскурсии по этому уголку Москвы довольно высокие — экскурсовод будет рассказывать о самых разных аспектах выставочного комплекса. Но есть и экскурсии, в ходе которых вы сосредоточитесь только на одной стороне ВДНХ; они стоят дешевле.

Кто куда, а мы - на ВДНХ
Кто куда, а мы - на ВДНХ
5
39 отзывов
10800
за всё
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Я покажу тебе ВДНХ
Я покажу тебе ВДНХ
5
18 отзывов
11200
за всё
Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
ВДНХ - зеркало истории СССР
ВДНХ - зеркало истории СССР
5
31 отзыв
10000
за всё
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах

Большой театр

В 1776 году был основан Государственный академический Большой театр. Приказ отдала Екатерина II; она поручила Петру Урусову создать каменный театр, который станет украшением города, а заодно обеспечить его театральными постановками. Урусов справился с заданием блестяще, но разделил свои обязанности с Майклом Медоксом — известным театральным антрепренёром с инженерным образованием, которое пришлось весьма кстати в ходе планирования и возведения театра. В это сложно поверить, но это величественное здание было построено... всего за полгода! В 1788 году Большой обзавелся ротондой, которую пристроили к уже завершенному зданию. И правительница, и народ были крайне довольны — в Большом давали великолепные постановки, а заодно проводили публичные лекции, балы и маскарады.

Счастье продлилось недолго — в 1805 году произошел крупный пожар, который разрушил практически все здание. Театральная труппа вынуждена была выступать в частных домах. В 1820 году началось строительство нового здания, которому тоже было суждено погибнуть от огня. Реконструкция театра началась лишь через два года после очередного разрушительного пожара. Именно после этой реконструкции наступил ренессанс Большого театра — он снова приобрел славу великого дворца искусств, здесь ставил оперные концерты Сергей Рахманинов.

С 2005 по 2011 год велась еще одна реконструкция театра, на этот раз не связанная с пожарами: руководство устанавливало новое техническое оснащение, а заодно обновляло декоративные элементы здания. Сейчас Большой театр по праву считается одним из самых влиятельных центров искусств в мире. Здесь современные технологии сочетаются с многовековой историей и традиционным обликом.

В ходе экскурсий по Большому театру посетители чаще всего знакомятся с Основной сценой, Бетховенским залом, Белым залом и Красным залом. Гид также наверняка расскажет вам о закулисных историях: вы познакомитесь с особенностями взаимоотношений между творцами и артистами.

Большой театр и его архитектурные секреты
Большой театр и его архитектурные секреты
4.3
16 отзывов
5300
за чел.
Побывать в знаменитом театре, когда он пуст, и разобраться, чем живёт его закулисье
Экскурсия по историческому зданию Большого театра
Экскурсия по историческому зданию Большого театра
4.9
8 отзывов
25000
за всё
Заглянуть в закулисье мира оперы и балета, где оживают великие имена и бессмертные постановки
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
5
647 отзывов
4300
за чел.
Хотите увидеть, что скрыто от большинства гостей Большого? Узнать про жизнь и особенности одного из крупнейших в мире Театров? А может быть еще и загл...

Воробьевы горы

Любите природу и увлекаетесь эко-туризмом? Как ни странно, но даже в Москве можно прогуляться по девственным (ну, почти) лесам и почувствовать себя вдали от цивилизации. Для этого достаточно отправиться на Воробьевы горы.

Этот парк, окружающий Москву-реку, расположен на месте древнего поселения, которое явно существовало еще в 1000 г. до нашей эры. Помимо эко-троп здесь собраны и другие достопримечательности: смотровая площадка, бородинская аллея, главный корпус и ботанический сад МГУ, лыжный трамплин (работает только зимой), храм Живоначальной Троицы, Нескучный сад (он действительно интересный, но название лишь отсылается к дворянской усадьбе Нескучное), а также знаменитый олимпийский комплекс «Лужники». Словом, посмотреть здесь есть на что!

Ах, горы, горы Воробьёвы…
Ах, горы, горы Воробьёвы…
5
15 отзывов
1240
за чел.
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Экспресс-маршрут от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
Экспресс-маршрут от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
4.2
365 отзывов
590
за чел.
Вы отправитесь в плавание через весь центр столицы от Воробьёвых гор до Кремля. С борта теплохода вы увидите: стадион «Лужники», московскую канатную д...
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
5
29 отзывов
8000
за всё
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района

Стоимость экскурсий в Москве

На сайте вы можете познакомиться с актуальными на 2026 год ценами на экскурсии в Москве и их описанием, а начинаются они с 199₽ до 120000₽. Выберите категорию, которая вам интересна — ВДНХ, Красная площадь, детские экскурсии, музеи, Большой театр... Вы также можете отфильтровать экскурсии по популярности, цене, оценке пользователей.

Экскурсии на этой странице различаются не только по теме, но и по стоимости. Даже если у вас очень скромный бюджет на прогулку по Москве, вы найдете экскурсию, которая обойдется недорого и впишется в ваши планы. Чтобы сэкономить, отправляйтесь на групповые экскурсии — они всегда дешевле, куда бы вы ни пошли. Если физическое присутствие гида для вас не принципиально, обратите внимание на аудиоэкскурсии. А чтобы полностью завладеть вниманием гида, выбирайте индивидуальные экскурсии или мини-группы, в которых у вас будет больше возможности общаться с экскурсоводом, задавать интересующие вопросы.

Экскурсии, в ходе которых вам будут доступны услуги фотографа, стоят несколько дороже. Зато в результате вы получите целую пачку качественных, профессиональных фотографий, которые не стыдно выложить в соцсети или показать друзьям и родственникам. Заказ таких экскурсий нужно проводить заблаговременно: фотографы Москвы — народ довольно занятой, и у них часто забитое расписание на ближайшие пару недель.

Не нужно откладывать путешествие своей мечты! Выбирайте экскурсию по душе и отправляйтесь на увлекательную прогулку по прекрасной в своих контрастах столице России.

Последние отзывы на экскурсии

М
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Дата посещения: 3 авг 2026
Отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
А
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Дата посещения: 26 июл 2026
Ребята! Это пушка бомба! Много лет приезжаем в Москву, но после этой экскурсии взглянули на город совершенно другими глазами!
Экскурсовод Ольга
читать дальшеуменьшить

замечательный рассказчик, безумно влюбленный в свой город и прекрасно его знающий Были учтены все наши пожелания! Оля показала нам замечательные локации для фотографий.
Экскурсия продолжалась более четырёх часов, которые пролетели как одно мгновение!
Оля - Вы супер!!! Спасибо Вам огромное за впечатления!!!!
Рекомендуем всем!
P.S.
Ребенок 16 лет был в восторге!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Дата посещения: 30 июл 2026
Все понравилось,рекомендую !!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Непарадная Москва: у чёрта на куличках
Дата посещения: 27 июл 2026
Я вчера посетила удивительно интересную экскурсию.Это уже вторая экскурсия с Сергеем,и я уверена,что не последняя.Мы посетили тайные уголки любимого города.Сергей рассказывал и увлекал за собой в далёкое прошлое.Это было интересно и незабываемо.Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Свободные несвободные: восемь великих женщин
Дата посещения: 27 июл 2026
Замечательная экскурсия: Свободные несвободные. Восемь великих женщин. Плисецкая Майя, Мухина Вера, Брик Лиля, Розенталь Наталья, Рудомино Маргарита, Булгакова Елена, Колонтай Александра... Экскурсовод Галина- несомненный профессионал преданный делу. Очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Литературное Переделкино
Дата посещения: 26 июл 2026
Экскурсия прошла великолепно.Я раньше никогда не была в Переделкино.Узнала много интересного.Несмотря на дождь,время пролетело очень быстро.Сергей настоящий профессионал своего дела.Рассказывал очень увлекательно.Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Истории в квартале красных фонарей. Групповая экскурсия 18+
Дата посещения: 20 июл 2026
Все прошло роскошно! Лучший экскурсовод.
Все прошло роскошно! Лучший экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Дата посещения: 20 июл 2026
Хочу выразить слова благодарности нашему гиду Александру ща увлекательное путешествие по родному городу. Легко, непринужденно, эмоционально! Много полезной и интересной информации! Ждем красивые фото о сегодняшней прогулке!
Хочу выразить слова благодарности нашему гиду Александру ща увлекательное путешествие по родному городу. Легко, непринужденно, эмоционально!
Вам был полезен этот отзыв?
С
ВДНХ: город сказка, город мечта
Дата посещения: 14 июл 2026
Все 4 часа экскурсии пролетели быстро и незаметно. Очень интересный и подробный рассказ. Елена была очень внимательна ко всем вопросам. Отвечала даже на вопросы, которые не касались темы экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор
Дата посещения: 14 июл 2026
Отличная эвскурсия! Рекомендую к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 128861 отзыв в Москве

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы о экскурсиях в Москва

Как выбрать формат экскурсии по Москве: пешеходная, автобусная или на теплоходе?
Пешеходные экскурсии по Москве — лучший выбор, если хочется идти в своём темпе и разглядеть детали: 1300 экскурсий от 400 ₽. Автобусные экскурсии по Москве удобны, когда важно охватить больше за раз: 175 экскурсий от 1200 ₽. Экскурсии на теплоходе — для расслабленной прогулки по воде: 120 экскурсий от 199 ₽.
Как выбрать экскурсию по Москве по цене и от чего зависит стоимость?
Экскурсию по Москве по цене проще выбирать от формата: пешие обычно доступнее (от 400₽Р), при этом автобусные от 1200₽Р, а водные прогулки от 199₽Р. На стоимость влияют длительность, индивидуальная экскурсия или групповая, размер группы и насыщенность программы. Если бюджет ограничен, начинайте с коротких групповых форматов и будних дат.
Какие есть вечерние и ночные экскурсии по Москве и чем они отличаются?
Ночные экскурсии по Москве — это программы поздно вечером и ночью, когда город выглядит иначе и меньше суеты: 268 экскурсий от 199 ₽. Вечерние экскурсии по Москве стартуют раньше и обычно проще по таймингу, если не хочется заканчивать слишком поздно: 99 экскурсий от 199 ₽. Выбор зависит от того, важнее вам ночная атмосфера или более комфортное время возвращения.
Какие есть экскурсии по Кремлю в Москве и что обычно входит в программу?
Экскурсии по Кремлю в Москве бывают в разных форматах: с акцентом на историю и архитектуру, прогулочные вокруг кремлёвского ансамбля и Красной площади, программы с посещением территории: 124 экскурсий от 450 ₽. Обычно в программе — ключевые объекты и основные сюжеты про Кремль, его эпохи и символы. Если хочется больше деталей, выбирайте более длительный формат или индивидуальную подачу.
Какие есть необычные экскурсии по Москве и для кого они лучше всего подходят?
Необычные экскурсии по Москве — это авторские темы и нестандартный взгляд на столицу, когда хочется выйти за рамки классических «обзорных»: 827 экскурсий от 490 ₽. Они особенно хорошо подходят тем, кто уже видел центр, любит истории «за кулисами» и хочет больше впечатлений, чем просто список достопримечательностей. По настроению можно выбрать спокойный прогулочный формат или более динамичную программу.
Какие экскурсии по Москве подойдут для детей и на что смотреть по возрасту и длительности?
Для прогулки по Москве с детьми выбирайте экскурсии, где темп и подача рассчитаны на ребёнка: доступно 1463 варианта от 199 ₽. Дошкольникам обычно комфортнее короткие маршруты 60–90 минут с паузами, школьникам — 1,5–2,5 часа с элементами игры, подросткам — более длительные тематические форматы.
Что выбрать: индивидуальную экскурсию с гидом или групповую по Москве?
Индивидуальная экскурсия по Москве — выбор для тех, кому важны личный темп, приватность и маршрут под интересы компании: 1208 экскурсий от 490 ₽. Групповая экскурсия по Москве обычно бюджетнее и с фиксированной программой: 843 экскурсии от 199 ₽. Если вы впервые в городе и хотите «готовое решение» — чаще берут групповую, а для особых запросов — индивидуальную.
Какие бывают экскурсии по музеям Москвы?
Экскурсии по музеям Москвы — это 362 варианта от 450 ₽: от коротких на 30–60 минут до насыщенных программ на весь день, в среднем около 3,5 часа. Из популярных направлений: Третьяковская галерея, Политехнический музей, Новая Третьяковка и музей Булгакова. Можно выбрать классическую обзорную по экспозиции или тематическую — под интерес к искусству, истории и науке.
Какие экскурсии есть по московскому метро и сколько времени они занимают?
Экскурсии по московскому метро — это прогулки по станциям с рассказом об архитектуре, истории и деталях оформления: 41 экскурсии от 800 ₽. По времени они бывают компактные, чтобы увидеть самые выразительные станции, и более длительные — для тех, кто хочет погрузиться глубже (в прямом и переносном смысле). Если вы с детьми или после дороги, выбирайте маршрут покороче и без спешки.
Бывают ли автобусные экскурсии по Москве с отправлением от Красной площади?
На ХорошоТам есть автобусные экскурсии по Москве с отправлением от Красной площади: это 2 экскурсии от 6800 ₽. Такой старт удобен, если вы хотите встречаться в самом центре, легко добраться на метро или предварительно погулять у Кремля / ГУМ-а. Дальше выбирайте по длительности и теме — обзорная поездка или более тематический маршрут.
Какие условия возврата?

Комфортные условия возврата предоплаты. Если до начала экскурсии остается более 48 часов — 100% возврат предоплаты. При отмене организатором или из-за форс-мажора — так же 100% возврат предоплаты. Полные условия возврата можно прочитать в оферте, а так же на страницах экскурсий.

У нас есть выбор разнообразных экскурсий по Москве для детей, школьников, пенсионеров и всех желающих. Вы можете купить групповые, индивидуальные или обзорные экскурсии по Москве на автобусе или пешеходно по цене от 199₽. Онлайн-расписание на нашем сайте позволит вам приобрести билет на однодневные и двухдневные экскурсии по городу