Все экскурсии в Москве
Доступно 820 экскурсий 🚌 в Москве на 2021 год, 19274 ⭐ отзыва, цены от 0₽, посетите достопримечательности: Кремль, Красная площадь и Кремль, Москва-Сити, Патриаршие пруды, Зарядье, Мавзолей Ленина, ВДНХ, Здание МГУ. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
3ч
700₽
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины - Москвой
Ежедневно
3ч
3 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Вы посетите уникальную Оружейную палату и Алмазный фонд
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье в 09:45
3ч
700₽
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
ежедневно в 11:00 и 14:00
3ч
800₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична
Ежедневно, кроме воскресения
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-5 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
4ч
1 700₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по столице
Ежедневно в 12:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
850₽
за 1 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
2ч
1 600₽
за 1 чел.
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
Отличная возможность гарантированно попасть в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный...
Ежедневно кроме четверга
3ч
990₽
за 1 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30, в воскресенье в 18:30
4ч
900₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 800₽
за 1-5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков
1ч
1 000₽
за 1 чел.
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Зарядье»
Даже если времени у вас не так много, наша прогулка станет отличным способом отключиться от суеты...
Ежедневно, дважды в час с 11:00 до 18:00
Индивидуальный квест
1ч 30м
7 000₽
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
В компании графа погулять по самому центру Москвы и раскрыть секреты её достопримечательностей
4ч
1 000₽
за 1 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Москва хранит множество тайн и загадок, и наша экскурсия откроет вам самые увлекательные истории из...
Пт, Сб, Вск в 20:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Семь чудесных домов Чистопрудного
Исследовать скрытые уголки старинного района Москвы и удивиться необычным архитектурным решениям
1ч 10м
900₽
за 1 чел.
Бункер Сталина-42: гриф снят
Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42
Ежедневно по расписанию
Индивидуальный квест
1ч 30м
5 000₽
за 1-5 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
2ч
590₽
за 1 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе "Мастер и Маргарита" Москва выступает полноправным участником происходящего
Ежедневно
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
59004 720₽
за 1-4 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Пройти потайными улочками, увидеть старину и современность и получить кадры в необычных локациях
3ч
900₽
за 1 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
Вас ждёт автобусная экскурсия по знаменитым сталинским высоткам, построенным по грандиозному плану...
по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
4ч
900₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
На автобусе прокатиться по ночному городу и проникнуться атмосферой мегаполиса, который не знает сна
1ч 30м
2 000₽
за 1 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Приготовьтесь загадывать желание - мы отправляемся в путешествие за звездой
Каждый день без выходных и праздников 10:00-18:00.
2ч
700₽
за 1 чел.
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
2ч
1 300₽
за 1 чел.
Билет в Оружейную палату
Оружейная палата - один из обязательных объектов для посещения во время путешествия в Москву
Ежедневно кроме четверга
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Последние отзывы «Экскурсии Москвы»
- ЕЕлена26 октября 2021В общем приехала тётя и сказала, что хочет на кладбище посмотреть памятники. Все переглянулись, стало жутковато и первое слово в голове «НЕТ. ». Начала искать экскурсию на Трипстере, забронировала. Очень понравилось, что сначала вносишь предоплату, остальное наличными экскурсоводу)) в итоге! Пошли: тётя, её сын, мама, брат, муж и я! Возраст у всех разный. Понравилось! Для тех, кто не силён в истории будет тяжеловато и местами скучно в начале. Но Некрополь интересен) самое главное, что не было гнетущего ощущения как на обычном кладбище. Было доброе настроение, сама атмосфера на удивление очень музейная и дружелюбная) ну конечно же экскурсовод отличная! Приятная) в общем рекомендую всем теперь!
- ААндрей26 октября 2021Наталья, в "теме". Владеет материалом, кроме видов "прогулочной части улицы", Наталья подготовила презентацию, которую переодически демонтировала на iPad, что очень помогает визуализировать те или иные идеи и концепции, о которых шла речь. Отличное знание архитектуры, истории, искусства, основ строительства и множества интереснейших факторов - это все Наталья. А еще тут Вы смоете узнать, какое отношение Моска-Сити имеет к моде) Не задумываясь - идите, скучно не будет.
- Отзыв на: В поисках модерна. Остоженка и переулкиЕЕлена26 октября 2021Очень понравилась экскурсия. Сбалансированная, динамичная, интересная. Акцент экскурсии на архитектурном стиле модерн, но в тоже время много интересных исторических фактов и современных сведений связанных так или иначе с Остоженкой. Спасибо большое Елене. Она обладает неисчерпаемыми знаниями и замечательно чувствует зкскурсантов!
- Отзыв на: Вокруг КремляTTatiana26 октября 2021Очень хорошая экскурсия! Динамичная, много двигались, много смотрели, меняли локации. Информация разносторонняя
- ИИрина26 октября 2021Гид молодец! найдет ключик к каждому ребенку! Каждого вовлечет в квест!
- ООльга26 октября 2021Галина очень интересный рассказчик, который погружен в тему полностью. На этой экскурсии мы отпраздновали мое ДР. Всем гостям (12 человек) очень понравилось. В этом году очень надеюсь, что встретимся с Галиной на другой ее экскрсии.
- ННадежда26 октября 2021Отличная экскурсия! Спасибо, Гиллону, за увлекателный рассказ. Несмотря на плохую погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Узнали много интересных и ранее неизвестных фактах. Захотелось перечитать произведения Булгакова. Однозначно рекомендую данную экскурсию асем.
- ЮЮлия26 октября 2021Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по очень необычному месту. Желающим посетить данные места важно знать, что второй этаж храма на реконструкции, туда попасть не получится. Усадьба заброшена, туда тоже никого не пускают.
- ООльга25 октября 2021Отличная экскурсия для взрослых и детей!
- ААнна25 октября 2021Огромное спасибо гиду за экскурсию, потрясающий маршрут, рассказ и навигация! Уже посоветовала друзьям, посетим новые маршруты гида обязательно