Присоединяйтесь к прогулке по проходным дворам Москвы, чтобы увидеть уникальные места и узнать о жизни в доходных домах начала 20 века

Прогулка по Москве, раскрывающая мистические и реальные аспекты творчества Булгакова. Узнайте о местах, вдохновивших писателя, и его жизни

Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30

Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем

Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы

Прогулка по Москве, где каждый уголок хранит историю. Узнайте о Кремле, Китай-городе и знаменитых артистах. Это будет незабываемо

Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00

Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах

Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00

Расписание: во вторник и субботу в 10:00 и 14:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00

Расписание: во вторник и четверг в 13:00, в субботу и воскресенье в 13:00 и 16:00

Расписание: в пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 16:00

Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки

Величественные виды Кремля, захватывающие дух обзорные площадки в Москва-Сити, зеленые ландшафты в «Зарядье»... Это лишь малая часть того, что вы сможете получить в ходе экскурсий по Москве. Столица России — чрезвычайно контрастный город. Здесь можно погрузиться в атмосферу советского футуризма, посетив ВДНХ и Поклонную гору, а можно увидеть ультрасовременные небоскребы IT-компаний в «Москва-Сити». Вы можете изучить почти сказочную православную сторону города, посетив Новодевичий монастырь и собор Василия Блаженного, а можете взглянуть на современную жизнь города, отправившись в парк «Зарядье» с его необычными ландшафтами. Сразу предупредим — за один день познакомиться со всеми гранями Москвы просто невозможно. Но вы можете выбрать ту ее личину, что вам интереснее всего, и начать знакомство с городом, постепенно расширяя свои знания о нем.

Лучшие достопримечательности Москвы

Давайте взглянем на крупнейшие достопримечательности, разбросанные по Москве, которые можно будет посетить самостоятельно или познакомиться, купив билет на экскурсию.

Красная площадь и Кремль: купите экскурсию на крупнейшую достопримечательность в Москве

Красная площадь — это символ не только Москвы, но и всей России. Это настоящее сердце города и страны, на котором расположен Кремль. Архитектурный комплекс площади и Кремля сейчас входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он ярко отображает уникальный русский стиль зодчества: яркие, насыщенные и контрастные цвета, смелые формы, многоуровневые башни, объемные купола и величественные навершия... Красота Красной площади не приедается — даже в 2026 году она все еще популярна, и туристы с радостью отправляются на экскурсии по Москве, начиная именно с этой достопримечательности.

Посещая Красную площадь, невозможно не восхититься собором Василия Блаженного. Этот знаменитейший храм был возведен в 1561 году в честь покорения Казани. Второе название храма — собор Покрова Богородицы на Рву — было дано Иваном Грозным при освящении. Яркая роспись, многоглавые башни и смелые цвета — визитная карточка этого собора. Стоит отметить, что его красота не бездумна; архитектор задумывал собор как аллегорию на Небесный Город, или Град Господень. Изнутри собор расписан фресками, изображающими райские сады.

Цены на экскурсии по Красной площади Москвы начинаются от 199₽. Выберите подходящий вариант и познакомьтесь с главными архитектурными символами столицы!

Парк «Зарядье»: современное зеленое пространство в сердце города

Парк «Зарядье» — это настоящее ландшафтное чудо. Несмотря на то, что с высоты птичьего полета он может выглядеть не слишком впечатляюще, находиться в нем — одно удовольствие. Проект парка разрабатывали и воплощали в жизнь московские и нью-йоркские урбанисты. Торжественное открытие состоялось 9 сентября 2017 года. Журнал Time в 2018 году включил парк в список 100 лучших мест в мире, а это серьезное достижение.

Архитекторы и ландшафтные дизайнеры смогли создать на сравнительно небольшой площади целый комплекс разнообразных локаций: тут есть и лес, и асфальтовые дорожки, и поляны с газоном, где приятно поваляться в солнечный денек, и многочисленные павильоны, и концертный зал... Парк быстро стал местом притяжения для горожан самого разного возраста и достатка; сейчас здесь каждый день хватает посетителей. Кроме того, в парке «Зарядье» регулярно проводят различные фестивали и выставки. Планируя поездку, познакомьтесь с афишами, чтобы выбрать интересное мероприятие для посещения.

Парк «Зарядье» расположен рядом с центром города, поэтому его можно осмотреть в один день с Красной площадью. Познакомьтесь с расписанием и ценами на комплексную экскурсию по Москве, чтобы охватить самые интересные достопримечательности за одну прогулку!

Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» 890 ₽ за чел. Идеальный способ познакомиться со столицей и проникнуться атмосферой Москвы-реки Красная площадь и парк «Зарядье» 5 8 отзывов 800 ₽ за чел. Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … 4.6 47 отзывов 2850 ₽ за чел. ❗ВНИМАНИЕ с 12 января по 20 февраля 2026 г. медиа-аттракцион будет ЗАКРЫТ на тех работы! Приглашаем вас на прогулку по современному парку в историчес...

Москва-Сити: знакомство со стеклянным мегаполисом

Комплекс стеклянных небоскребов, возвышающийся над остальным городом — символ технического и информационного развития столицы и страны. Впрочем, здесь расположились не только офисы IT-компаний: в футуристичных высотках вы найдете также торговые центры, жилые комплексы, выставочные пространства. Небоскребы района уступают по высоте только Лахта-центру, расположенному в Санкт-Петербурге.

Москва-Сити часто становится декорацией для российских фильмов и сериалов: здесь снимали «Духless», «Любовь с ограничениями», «Дар»... Неудивительно, что и туристы любят фотографироваться на фоне величественных и современных зданий. Некоторые экскурсии включают в себя услуги фотографа, чтобы дома вы могли похвастаться великолепными, профессиональными снимками.

Отдельного упоминания стоит башня «Федерация». Она примечательна не только тем, что канал Discovery снимал о ней научно-популярный фильм, но и тем, что здесь расположена самая высокая обзорная площадка во всей Европе. Смотровая площадка расположена на 89 этаже «Федерации».

Москва-Сити пользуется особым спросом в 2026 году; экскурсии по этому району проводят чаще других, так что и цены на обслуживание могут быть выше, чем в остальных районах. Выберите интересный формат — квест, фотосессия или обзорная экскурсия — и отправляйтесь изучать деловой центр столицы!

На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно 2550 ₽ за чел. На двухпалубном теплоходе «Соболь» пройти вдоль живописных набережных и парков Москвы Москва-Сити - вертикальный лабиринт 4.5 2 отзыва 5600 ₽ за всё Поближе познакомиться с одной из самых заметных и обсуждаемых локаций Москвы По центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити 5 50 отзывов 25990 ₽ за всё Эта прогулка только для вас и ваших близких. Профессиональный капитан на борту учтет ваши пожелания и обеспечит приятное времяпровождение! Насладитесь...

Третьяковская галерея: культурные экскурсии по Москве, которые недорого обойдутся

Если в Санкт-Петербурге любители искусства первым делом отправляются в Эрмитаж, то в Москве их интересует Третьяковская галерея. Она по праву считается одной из главных сокровищниц национального искусства России. К тому же, это самый популярный музей столицы; что неудивительно, учитывая количество хранимых здесь произведений искусства (их более 200 тысяч). За один день осмотреть всю Третьяковку не получится, но в компании экскурсовода вы сможете познакомиться с главными шедеврами музея. Прогулка по главному музею Москвы в ходе экскурсии поможет вам расширить кругозор; заранее купите услуги экскурсовода перед посещением галереи.

Купец Павел Михайлович Третьяков любил собирать шедевры живописи, и в 1856 году их накопилось достаточно, чтобы открыть галерею. Купец приобрел здание, в котором сейчас расположена Третьяковка, в 1851 году. Оно стало оптимальным сосудом для собрания полотен. В 1867 году Третьяков открыл галерею для посетителей, а в 1892 — подарил всю свою коллекцию Москве, сделав свое собрание национальным достоянием. После этого галерея пополнялась силами городского и государственного правительства.

Во времена Великой отечественной войны большую часть экспозиций эвакуировали в Сибирь, чтобы гарантировать сохранность произведений искусства. Когда война окончилась, собрание почти моментально перевезли обратно, возобновив посещение Третьяковской галереи.

Кстати, к Третьяковской галерее относится не только главное здание в Лаврушинском переулке, но и ряд домов-музеев (Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Павла и Сергея Третьяковых). Если вас интересуют подобные примечательные дома, купите билет на одну из экскурсий из подборки с необычными зданиями Москвы.

Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) 4.4 27 отзывов 2900 ₽ за чел. Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею Третьяковская галерея: загадки великих шедевров 4.9 107 отзывов 11400 ₽ за всё Увлекательная экскурсия на английском для путешественников всех возрастов Третьяковская галерея: первое знакомство (на английском языке) 4.9 26 отзывов 12500 ₽ за всё Научиться читать тайные знаки в картинах и увидеть знаменитое полотно Репина после реставрации

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды широко известны в первую очередь благодаря роману Булгакова «Мастер и Маргарита» (здесь даже есть тематическая миниатюрная достопримечательность, скамейка Воланда, а также знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами»), но это не единственное и даже не первое упоминание места в литературе. Так, еще у Толстого в «Анне Карениной» Левин искал Китти именно на Патриарших прудах. А в рассказе «Святочная ночь» тот же писатель упоминает Патриаршие пруды, описывая поездку к цыганам.

Если вы отправитесь в Москву зимой, то у вас будет шанс покататься здесь на коньках: в холодные месяцы с 1900 года здесь устраивают большой открытый каток общей площадью в 12 тысяч квадратных метров. Здесь есть прокат коньков, так что можно не везти спортивный инвентарь с собой!

Стоит отметить, что Патриаршие пруды уже довольно давно пользуются славой богемного местечка: здесь часто устраивают арт-фестивали, выставки, а сами представители богемы и творческой элиты регулярно прогуливаются среди деревьев. Если вы хотите погрузиться именно в такую атмосферу, отправляйтесь на экскурсионную прогулку по Патриаршим, где вам расскажут о влиянии модерна на российское искусство.

Фотопрогулка по Патриаршим 4.9 91 отзыв 7830 ₽ за всё Уловить настоящую романтику района и получить атмосферные снимки за 1 час По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте 5 1 отзыв 1999 ₽ за чел. Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии Пойдём на Патриаршие 5 4 отзыва 9000 ₽ за всё Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий

ВДНХ

Расшифровка названия (а именно «Выставка достижений народного хозяйства») уже не очень известна, но ВДНХ до сих пор используется в качестве площадки для проведения самых разных выставок. Сам выставочный комплекс был возведен к 20-летию советской власти, и в нем до сих пор сохранились многие величественные монументы: «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны «Земледелие», «Культура», «Космос».

В 2018 году наступил настоящий ренессанс ВДНХ. С этого времени начинается эпоха новых выставок, активного использования площадей ВДНХ для различных мероприятий, форумов, ЭКСПО. Многочисленные павильоны стали пристанищем для детских театров, развлекательных комплексов, арт-резиденций. Сейчас на ВДНХ можно посмотреть на достижения космонавтики, техники, здравоохранения, искусства. А в 2020 году по ВДНХ был пущен общественный электротранспорт.

На ВДНХ так много достопримечательностей, что сложно охватить все за одну прогулку. Именно поэтому цены билетов на многие экскурсии по этому уголку Москвы довольно высокие — экскурсовод будет рассказывать о самых разных аспектах выставочного комплекса. Но есть и экскурсии, в ходе которых вы сосредоточитесь только на одной стороне ВДНХ; они стоят дешевле.

Кто куда, а мы - на ВДНХ 5 39 отзывов 10800 ₽ за всё Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его Я покажу тебе ВДНХ 5 18 отзывов 11200 ₽ за всё Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом ВДНХ - зеркало истории СССР 5 31 отзыв 10000 ₽ за всё Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах

Большой театр

В 1776 году был основан Государственный академический Большой театр. Приказ отдала Екатерина II; она поручила Петру Урусову создать каменный театр, который станет украшением города, а заодно обеспечить его театральными постановками. Урусов справился с заданием блестяще, но разделил свои обязанности с Майклом Медоксом — известным театральным антрепренёром с инженерным образованием, которое пришлось весьма кстати в ходе планирования и возведения театра. В это сложно поверить, но это величественное здание было построено... всего за полгода! В 1788 году Большой обзавелся ротондой, которую пристроили к уже завершенному зданию. И правительница, и народ были крайне довольны — в Большом давали великолепные постановки, а заодно проводили публичные лекции, балы и маскарады.

Счастье продлилось недолго — в 1805 году произошел крупный пожар, который разрушил практически все здание. Театральная труппа вынуждена была выступать в частных домах. В 1820 году началось строительство нового здания, которому тоже было суждено погибнуть от огня. Реконструкция театра началась лишь через два года после очередного разрушительного пожара. Именно после этой реконструкции наступил ренессанс Большого театра — он снова приобрел славу великого дворца искусств, здесь ставил оперные концерты Сергей Рахманинов.

С 2005 по 2011 год велась еще одна реконструкция театра, на этот раз не связанная с пожарами: руководство устанавливало новое техническое оснащение, а заодно обновляло декоративные элементы здания. Сейчас Большой театр по праву считается одним из самых влиятельных центров искусств в мире. Здесь современные технологии сочетаются с многовековой историей и традиционным обликом.

В ходе экскурсий по Большому театру посетители чаще всего знакомятся с Основной сценой, Бетховенским залом, Белым залом и Красным залом. Гид также наверняка расскажет вам о закулисных историях: вы познакомитесь с особенностями взаимоотношений между творцами и артистами.

Большой театр и его архитектурные секреты 4.3 16 отзывов 5300 ₽ за чел. Побывать в знаменитом театре, когда он пуст, и разобраться, чем живёт его закулисье Экскурсия по историческому зданию Большого театра 4.9 8 отзывов 25000 ₽ за всё Заглянуть в закулисье мира оперы и балета, где оживают великие имена и бессмертные постановки Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой 5 647 отзывов 4300 ₽ за чел. Хотите увидеть, что скрыто от большинства гостей Большого? Узнать про жизнь и особенности одного из крупнейших в мире Театров? А может быть еще и загл...

Воробьевы горы

Любите природу и увлекаетесь эко-туризмом? Как ни странно, но даже в Москве можно прогуляться по девственным (ну, почти) лесам и почувствовать себя вдали от цивилизации. Для этого достаточно отправиться на Воробьевы горы.

Этот парк, окружающий Москву-реку, расположен на месте древнего поселения, которое явно существовало еще в 1000 г. до нашей эры. Помимо эко-троп здесь собраны и другие достопримечательности: смотровая площадка, бородинская аллея, главный корпус и ботанический сад МГУ, лыжный трамплин (работает только зимой), храм Живоначальной Троицы, Нескучный сад (он действительно интересный, но название лишь отсылается к дворянской усадьбе Нескучное), а также знаменитый олимпийский комплекс «Лужники». Словом, посмотреть здесь есть на что!

Ах, горы, горы Воробьёвы… 5 15 отзывов 1240 ₽ за чел. Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу Экспресс-маршрут от Воробьевых гор до причала «Китай-город» 4.2 365 отзывов 590 ₽ за чел. Вы отправитесь в плавание через весь центр столицы от Воробьёвых гор до Кремля. С борта теплохода вы увидите: стадион «Лужники», московскую канатную д... Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы 5 29 отзывов 8000 ₽ за всё Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района

Стоимость экскурсий в Москве

На сайте вы можете познакомиться с актуальными на 2026 год ценами на экскурсии в Москве и их описанием, а начинаются они с 199₽ до 120000₽. Выберите категорию, которая вам интересна — ВДНХ, Красная площадь, детские экскурсии, музеи, Большой театр... Вы также можете отфильтровать экскурсии по популярности, цене, оценке пользователей.

Экскурсии на этой странице различаются не только по теме, но и по стоимости. Даже если у вас очень скромный бюджет на прогулку по Москве, вы найдете экскурсию, которая обойдется недорого и впишется в ваши планы. Чтобы сэкономить, отправляйтесь на групповые экскурсии — они всегда дешевле, куда бы вы ни пошли. Если физическое присутствие гида для вас не принципиально, обратите внимание на аудиоэкскурсии. А чтобы полностью завладеть вниманием гида, выбирайте индивидуальные экскурсии или мини-группы, в которых у вас будет больше возможности общаться с экскурсоводом, задавать интересующие вопросы.

Экскурсии, в ходе которых вам будут доступны услуги фотографа, стоят несколько дороже. Зато в результате вы получите целую пачку качественных, профессиональных фотографий, которые не стыдно выложить в соцсети или показать друзьям и родственникам. Заказ таких экскурсий нужно проводить заблаговременно: фотографы Москвы — народ довольно занятой, и у них часто забитое расписание на ближайшие пару недель.

Не нужно откладывать путешествие своей мечты! Выбирайте экскурсию по душе и отправляйтесь на увлекательную прогулку по прекрасной в своих контрастах столице России.