12.00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы.
Главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.
Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям — Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
История и архитектура Московского Кремля с посещением собора.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
14.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно».
Драматична судьба подмосковной императорской резиденции Екатерины Великой.
Так случилось, что он никогда не был использован по своему прямому назначению.
Постепенно разрушаясь он превратился в грандиозные руины.
И вот в начале XXI века всё переменилось!
Дворец восстановили, он по праву получил то, чего был лишен 200 лет: красоту, величие, восхищение и множество долгожданных гостей!
Глядя на великолепное убранство парадных залов, разыгрывается воображение.
Так и кажется, что сейчас заиграет старинная музыка, войдут прекрасные дамы в сопровождении учтивых кавалеров и… …. начнется праздник в традициях «галантного века»!
12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА — СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
15.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Подъем на смотровую площадку Москва-сити (за доп. плату, бронировать и оплачивать при покупке тура).
Вам предстоит осмотреть макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
09.30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.
Вам представится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города…
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Заезды: 11.05.2022-28.12.2022.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Заря
|2-местный номер стандартный
|19 050.00 руб.
|Заря
|1-местный номер стандартный
|26 850.00 руб.
|Заря
|2-местный номер стандартный
16 850.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
16 850.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
19 050.00 руб.
Доп. место Взрослый
|Космос
|2-местный номер стандартный
|20 950.00 руб.
|Космос
|1-местный номер стандартный
|28 400.00 руб.
|Космос
|2-местный номер стандартный
18 750.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
19 150.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
20 550.00 руб.
Доп. место
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Расположение гостиницы: ст. м. Партизанская, в непосредственной близости от метро.
Гостиница Измайлово располагает прекрасной инфраструктурой: здесь находится много ресторанов, баров, сувенирных киосков, есть салон красоты, сауна.
Для туристов предлагаются 1,2 местных стандартные номера с удобствами.
Рядом с гостиницей расположен историко-архитектурный комплекс Чудо-град (здесь воссоздан теремной дворец Великого князя Алексея Михайловича), прекрасный парк.
От гостиницы очень удобно добраться в центр города: 5 остановок на метро без пересадок – и Вы находитесь на Красной площади.
При 3-местном размещении в 2-местный номер ставится раскладушка (только для детей до 12 лет).
Завтраки - шведский стол в ресторане гостиницы (возможны изменения формата завтрака!).
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино.
Неподалеку от здания гостиницы «Космос» находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. (возможны изменения формата завтрака!)
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.