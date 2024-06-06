Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Популярное предложение Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы Начало: У ВДНХ 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город 750 ₽ за человека

Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Популярное предложение По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата Начало: метро Кропоткинская от 6 400 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 45 отзывов По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты Начало: В районе м. Маяковская 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 33 отзыва Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях Начало: В районе метро Китай-город 7600 6 460 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 551 отзыв Популярное предложение Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр 660 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 33 отзыва Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий Начало: Недалеко от станции Маяковская 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 2 часа 548 отзывов Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса Начало: У моста Багратион 800 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 35 отзывов Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте Начало: в районе метро «Коломенское» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 137 отзывов Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 51 отзыв Москва-Сити: экскурсия с фотографом Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток Начало: Около Башни-2000 8000 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 50 отзывов Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы Начало: У метро Маяковская 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 1 час 28 отзывов Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 12 отзывов Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе) Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут Начало: У станции метро «Улица 1905 года» 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Групповая 2 часа 52 отзыва Женские истории Новодевичьего монастыря Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии Начало: В районе станции метро «Спортивная» 1000 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 213 отзывов Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями Начало: У входа на Новодевичье кладбище от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 68 отзывов История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом Начало: В районе метро Спортивная Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 17 отзывов Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы Начало: У входа в ГУМ 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У станции метро Чертановская 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково Начало: Село Быково, Владимирский храм от 4900 4 410 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 34 отзыва Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью Начало: В районе метро Партизанская 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 52 отзыва Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 1 час 34 отзыва На частном катере по Москве-реке Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды Начало: На причале Лужники Центральный 17777 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.