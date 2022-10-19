17.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
За доп. плату (3800 руб. взрослый, 3300 руб. ребенок до 15 лет).
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Вам предстоит осмотреть макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
Вас ожидает новогодняя дегустация мороженого и шоколада.
12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.
Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее.
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают Выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны – Армения, Азербайджан, Белоруссия.
В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.
Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).
Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь.
Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.
Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.
12.30 экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой»
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка.
Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций. А его высота – 15 метров!
Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».
Виртуальный тур по главным местам Москвы.
Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.
Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.
Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.
10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва – столица нашей Родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля. Московский Кремль – визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
11.00 экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом (на знаменитую кондитерскую фабрику «Эйнемъ» – бывший «Красный Октябрь»).
Вам предстоит посетить историческое здание легендарной кондитерской фабрики «Эйнемъ».
Это здесь были внедрены в производство и моментально всем полюбились такие легендарные изделия, как шоколад «Аленка», конфеты «Белочка», «Мишка в сосновом бору», «Кара-Кум», «Трюфель» и многие другие.
В увлекательной форме Вам будет представлена вся романтика становления кондитерского бизнеса в Москве, вы узнаете непростую историю стабильного успеха фабрики «Эйнемъ», а неожиданные рекламные ходы и уникальные экспонаты XIX и XX веков вдохновят каждого на собственный успех.
После знакомства с экспозицией музея у вас будет редкая возможность дать волю фантазии и самим выступить в роли кондитеров.
Из шоколада, орехов и вафельного листа вам предстоит изготовить кондитерское чудо по собственному рецепту и на свой вкус.
Вас ожидает приятный комплимент: чашечка горячего шоколада!
И не забудьте купить московских конфет домой, в подарки своим любимым на Рождество!
17.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Вам предстоит осмотреть макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
Вас ожидает новогодняя дегустация мороженого и шоколада.
14.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
14.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» – всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
09.15 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва – столица нашей Родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля. Московский Кремль – визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
13.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
10.30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».
За доп. плату (1800 руб. взрослый, 1800 руб. ребенок до 16 лет).
Праздничное новогоднее оформление столицы – это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация. Она придаёт повседневному облику
Москвы особую сказочную атмосферу. Москва – как радушная хозяйка – подготовилась к празднику.
Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля – красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.
От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух – блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.
Тур предусматривает проживание в гостиницах. Стоимость зависит от размещения.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Заря 3*
|2 местный стандартный номер
|20800
|Заря 3*
|2 местный стандартный номер
(дети до 16 лет)
|20300
|Заря 3*
|2 местный стандартный номер
(доп. место взрослый)
|20800
|Заря 3*
|2 местный стандартный номер
(доп. место дети до 16 лет)
|20300
|Заря 3*
|1 местный стандартный номер
|28000
|Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
|21800
|Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
(дети до 16 лет)
|21300
|Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
(доп. место взрослый)
|21800
|Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
(доп. место дети до 16 лет)
|21300
|Аэростар 4*
|1 местный стандартный номер
|30000
Стоимость дополнительных суток в гостиницах:
|Отель Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
|3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|1 местный стандартный номер
|3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|Гостиница Максима Заря 3*
|2 местный стандартный номер
|3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|1 местный стандартный номер
|3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки
Бизнес-отель «АЭРОСТАР» расположен недалеко от ст. м. Динамо, на одной из главных магистралей Москвы - Ленинградском проспекте, являющимся продолжением исторической Тверской улицы Столицы.
Напротив отеля находится легендарный путевой дворец Екатерины.
От основных достопримечательностей Москвы можно легко и быстро добраться на троллейбусе или на метро.
Удобные номера, в санузлах - косметические наборы.
В каждом номере: электрический чайник.
Сытные завтраки в формате шведский стол (возможны изменения формата завтрака!)
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Встреча с гидом: в первый день тура, в фойе отеля.
Время встречи с гидом будет указано в памятке (инфолисте) по туру.
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди итд) требуется письменное согласие от одного из родителей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».