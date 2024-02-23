Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Индивидуальный тур в Москве

Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне

Приглашаем провести выходные в уютном отеле посреди леса рядом с двумя живописными озёрами.

В стоимость тура включены питание по системе «шведский стол», ежедневные посещения аквацентра с бассейном и финской сауной, русское застолье с блюдами из печи под аккомпанемент гармони.

Также вы исследуете места с богатой историей, с которыми были тесно связаны жизни поэтов Михаила Лермонтова и Александра Блока и учёного Дмитрия Менделеева.
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар
28
апр
2
янв
4
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Усадьба Лермонтова и русское застолье

Встретимся в Москве и отправимся в усадьбу Середниково. Здесь проводил каникулы и встретил первую любовь юный Михаил Лермонтов, рос Пётр Столыпин, бывали в гостях Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов. На территории имения снимали сериалы «Бедная Настя», «Закрытая школа», фильм «Адмиралъ» и другие картины.

Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку. Узнаем традиции русского застолья, послушаем старинные песни под аккомпанемент гармони, отведаем ароматные блюда из печи.

Пообедав, разместимся в уединённом отеле. Гостиница расположена посреди леса с липами и соснами, поблизости есть два живописных озера. После останется свободное время.

Усадьба Лермонтова и русское застольеУсадьба Лермонтова и русское застольеУсадьба Лермонтова и русское застольеУсадьба Лермонтова и русское застолье
2 день

Свободный день в отеле

Сегодня — день отдыха в отеле. Тут оборудованы крытые и открытые спортивные площадки и зона барбекю, зимой обустроены ледяные горки и каток, летом — пляж. За доплату можно воспользоваться любыми услугами гостиницы: покататься на лодке, катамаране, лошади. В стоимость тура входит посещение крытого аквацентра с бассейном, водной горкой и финской сауной.

Свободный день в отелеСвободный день в отелеСвободный день в отелеСвободный день в отеле
3 день

Усадьбы Блока и Менделеева

До обеда будет свободное время в отеле. После освободим номера и поедем в усадьбу Шахматово. Тут жил и писал стихи Александр Блок. В начале 20 века дом был сожжён, но спустя 80 лет восстановлен.

Затем посетим имение Боблово. Здесь жил тесть Блока Дмитрий Менделеев. Большинство построек тех времён были уничтожены, а в единственном сохранившемся до наших дней здании открыт музей, посвящённый великому русскому учёному. В завершение поездки заглянем в церковь архангела Михаила в деревне Тараканово, где венчались Александр Блок и Любовь Менделеева.

Усадьбы Блока и МенделееваУсадьбы Блока и МенделееваУсадьбы Блока и МенделееваУсадьбы Блока и Менделеева

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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