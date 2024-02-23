Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
В стоимость тура включены питание по системе «шведский стол», ежедневные посещения аквацентра с бассейном и финской сауной, русское застолье с блюдами из печи под аккомпанемент гармони.
Также вы исследуете места с богатой историей, с которыми были тесно связаны жизни поэтов Михаила Лермонтова и Александра Блока и учёного Дмитрия Менделеева.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 950 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Усадьба Лермонтова и русское застолье
Встретимся в Москве и отправимся в усадьбу Середниково. Здесь проводил каникулы и встретил первую любовь юный Михаил Лермонтов, рос Пётр Столыпин, бывали в гостях Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов. На территории имения снимали сериалы «Бедная Настя», «Закрытая школа», фильм «Адмиралъ» и другие картины.
Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку. Узнаем традиции русского застолья, послушаем старинные песни под аккомпанемент гармони, отведаем ароматные блюда из печи.
Пообедав, разместимся в уединённом отеле. Гостиница расположена посреди леса с липами и соснами, поблизости есть два живописных озера. После останется свободное время.
Свободный день в отеле
Сегодня — день отдыха в отеле. Тут оборудованы крытые и открытые спортивные площадки и зона барбекю, зимой обустроены ледяные горки и каток, летом — пляж. За доплату можно воспользоваться любыми услугами гостиницы: покататься на лодке, катамаране, лошади. В стоимость тура входит посещение крытого аквацентра с бассейном, водной горкой и финской сауной.
Усадьбы Блока и Менделеева
До обеда будет свободное время в отеле. После освободим номера и поедем в усадьбу Шахматово. Тут жил и писал стихи Александр Блок. В начале 20 века дом был сожжён, но спустя 80 лет восстановлен.
Затем посетим имение Боблово. Здесь жил тесть Блока Дмитрий Менделеев. Большинство построек тех времён были уничтожены, а в единственном сохранившемся до наших дней здании открыт музей, посвящённый великому русскому учёному. В завершение поездки заглянем в церковь архангела Михаила в деревне Тараканово, где венчались Александр Блок и Любовь Менделеева.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00Завершение: Москва, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.