Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Авторский тур в Москве

Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе

5
7 отзывов
Проведём выходные на реке Угра в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.

Срочно нужны перезагрузка и положительные эмоции? — Вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте: переночуем в гостевом доме с удобствами и баней. Инструктор уделит внимание каждому и научит управлять байдаркой. Поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом и устроим два обеда-пикника на берегу. Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников. Сплав подходит новичкам с любой физической подготовкой и детям от 6 лет.
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
5
мая
7
мая
9
мая
14
мая
21
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 200 ₽
Дети до 16 лет6 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.

Проживание. Ночуем в посёлке в гостевом доме в 2-3-местных комнатах. Дом со всеми удобствами (душ, туалет, отопление).

Питание. Включены обеды-перекусы во время сплава в виде пикников, горячий ужин и завтрак в беседке. В меню: свежие овощи, фрукты, каша, яичница, суп, гарнир, горячее, салат, бутерброды, сырно-колбасная нарезка, выпечка, сладости, компот, чай и кофе. Возможно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Сплав подходит для начинающих и детей от 6 лет. На воде проводим в день не более 6 часов. Порогов и препятствий на пути нет. Сплавляемся на устойчивых байдарках «Хатанга» с закрытыми деками. Каждому участнику выдаётся специальная юбка, которая защитит ноги от воды из реки и дождя.
Пройдём 30 км за 2 дня, что под силу городскому жителю с любой физической подготовкой. Течение реки будет нам помогать. Опытный инструктор научит грести, управлять байдаркой и сможет уделить внимание каждому, так как наше путешествие проходит в группе до 11 человек.

Программа тура по дням

1 день

15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом

Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться на личном автомобиле и оставить машину на парковке. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 3 часа).

Немного проедем до точки старта на реке Угра, где перепакуем вещи в непромокаемые гермомешки, а после инструктажа наденем спасжилеты и распределимся по экипажам. Сплав начнётся в 13:00.

Сегодня пройдём 15 км по живописной реке на 3-местных надувных байдарках «Хатанга» в неспешном темпе. Вы научитесь управлять судном, правильно грести и при этом не забывать наслаждаться видами вокруг. Расстояние позволит часто отдыхать и останавливаться, чтобы искупаться. Организуем обед-пикник на берегу и ближе к 18:00-19:00 пришвартуемся у деревни. Здесь находится гостевой дом, где мы останемся на ночь. После горячего ужина все желающие смогут принять душ и полюбоваться закатом с беседки на высоком берегу. Спокойно, в тепле и без комаров, переночуем в 2-местных комнатах.

15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом
2 день

Завтрак на природе и продолжение путешествия

Соберёмся на завтрак в 09:00 в уютной беседке. Осталось пройти на байдарках 15 км.

Угра порадует не только живописными берегами, но и возможной встречей с цаплями, утками и аистами. Глубина на нашем участке реки не превышает 2,5 метров. Течение спокойное. Искупаемся в чистейшей воде и выпьем кофе на берегу. В 12:00 остановимся на обед-пикник. В окрестностях можно увидеть лосей, оленей, косуль, бобров и зайцев — вдруг и нам повезёт?

Наши приключения завершатся ориентировочно в 16:00-17:00. К этому времени мы прибудем в Юхнов и Батино.

Завтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествияЗавтрак на природе и продолжение путешествия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Аренда общегруппового снаряжения: байдарок, вёсел, спасжилетов, гермомешков, сапов, туристических сидушек, аптечки
  • Обеды-пикники, ужин и завтрак
  • Летний душ на базе
  • Трансфер от деревни Батино до точки старта
  • Трансфер от финиша до Батино или Юхнова
  • Разрешение на посещение нацпарка «Угра»
  • Работа инструктора-проводника по водному туризму
  • Возможно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе
Что не входит в цену
  • Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
  • Трансфер от Москвы /Тулы до точки старта и обратно (от 5 человек) - обсуждается индивидуально
  • Баня на базе
  • После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 4600 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть - за 5 дней до сплава
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завершение: Калужская область, город Юхнов или деревня Батино, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Д
18 авг 2023
Все отлично!
Е
13 авг 2023
Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
Е
12 авг 2023
Замечательное путешествие! Алексей очень доброжелательный человек и отличный организатор. Красивая и чистая река, белые цапли сопровождали нас. Нам очень понравилось, всем советуем.
Ольга
31 июля 2023
Устали от скучной городской жизни? Хочется отдохнуть душой и телом? Тогда Вам сюда - в заботливый руки Алексея! Отдыхали компанией новичков, да еще впридачу с детьми - все в восторге, включая собаку!
Алексей опекал по всему маршруту: контролировал, подсказывал, был рядом! На привале нас ожидал перекус, вкусный кофе и прохладительные напитки. Условия проживания нас приятно удивили - дом со всеми удобствами на высоком берегу реки. Советуем дополнительно заказать наивкуснейший шашлык и баньку, как приятное завершения дня!
Море позитива, заряд энергии и желание ещё вернуться - это то, с чем мы уехали домой!
Устали от скучной городской жизни? Хочется отдохнуть душой и телом? Тогда Вам сюда - в заботливыйУстали от скучной городской жизни? Хочется отдохнуть душой и телом? Тогда Вам сюда - в заботливыйУстали от скучной городской жизни? Хочется отдохнуть душой и телом? Тогда Вам сюда - в заботливыйУстали от скучной городской жизни? Хочется отдохнуть душой и телом? Тогда Вам сюда - в заботливыйУстали от скучной городской жизни? Хочется отдохнуть душой и телом? Тогда Вам сюда - в заботливый
С
31 июля 2023
Если кто-то сомневается ехать или нет - однозначно ехать!!! Даже не сомневайтесь!!! Поверьте, это будет одним из самых ярких воспоминаний в вашей жизни! Впечатлений - море! Организация - выше всяких похвал. Алексею (гиду и проводнику) - огромное спасибо! Настоящий профессионал своего дела!
Если кто-то сомневается ехать или нет - однозначно ехать!!! Даже не сомневайтесь!!! Поверьте, это будет одним
Анастасия
30 июля 2023
Прекрасный активный отдых на байдарках. Хороший вариант для перезагрузки от гула города в тишине национального парка Угра, не страшно даже если вы будете сплавляться под дождём, потому что есть защитные юбки и дождевики. Алексей всегда был на связи и подстраивался под наши физические возможности грести. Для ночёвки прекрасный деревянный домик, в котором уютно и есть душ и туалет. Красивая природа, спокойная река и заряд эмоций!
Прекрасный активный отдых на байдарках. Хороший вариант для перезагрузки от гула города в тишине национального парка
Анна
13 июля 2023
С 11 июля участвовали в двухдневном сплаве с Алексеем. От всей компании хочется выразить благодарность Алексею за особый подход, профессионализм, безопасность, внимательность и чудесную атмосферу. У нас получилось перезагрузиться на все 100% и насладиться красотой нетронутой природы. Путь оказался безлюдным (что очень порадовало), встречали только жителей дикой природы. Проживали с комфортом, очень вкусно обедали-ужинали с невероятным панорамным видом на реку. До последнего не верили, что комаров нет, и их правда не было. Советуем будущим туристам Алексея следовать всем его рекомендациям по подготовке к сплаву, тк Алексей профессионал своего дела. Эмоции останутся незабываемыми! Также получили приятный бонус - профессиональные фотографии со сплава. Желаем успехов и до новых встреч!
С 11 июля участвовали в двухдневном сплаве с Алексеем. От всей компании хочется выразить благодарность АлексеюС 11 июля участвовали в двухдневном сплаве с Алексеем. От всей компании хочется выразить благодарность АлексеюС 11 июля участвовали в двухдневном сплаве с Алексеем. От всей компании хочется выразить благодарность АлексеюС 11 июля участвовали в двухдневном сплаве с Алексеем. От всей компании хочется выразить благодарность Алексею

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездные2-дневные турыВсе турыНа байдаркахВодные развлечения

Похожие туры из Москвы

4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
25 000 за человека
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
1 отзыв
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Москва, метро ВДНХ, 7:00
18 мая
22 июня
15 500 за человека
Новогодний тур в Москву на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 15 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
All Airlines
ХорошоТам