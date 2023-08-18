Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Срочно нужны перезагрузка и положительные эмоции? — Вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте: переночуем в гостевом доме с удобствами и баней. Инструктор уделит внимание каждому и научит управлять байдаркой. Поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом и устроим два обеда-пикника на берегу. Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников. Сплав подходит новичкам с любой физической подготовкой и детям от 6 лет.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 200 ₽
|Дети до 16 лет
|6 200 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.
Проживание. Ночуем в посёлке в гостевом доме в 2-3-местных комнатах. Дом со всеми удобствами (душ, туалет, отопление).
Питание. Включены обеды-перекусы во время сплава в виде пикников, горячий ужин и завтрак в беседке. В меню: свежие овощи, фрукты, каша, яичница, суп, гарнир, горячее, салат, бутерброды, сырно-колбасная нарезка, выпечка, сладости, компот, чай и кофе. Возможно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Сплав подходит для начинающих и детей от 6 лет. На воде проводим в день не более 6 часов. Порогов и препятствий на пути нет. Сплавляемся на устойчивых байдарках «Хатанга» с закрытыми деками. Каждому участнику выдаётся специальная юбка, которая защитит ноги от воды из реки и дождя.
Пройдём 30 км за 2 дня, что под силу городскому жителю с любой физической подготовкой. Течение реки будет нам помогать. Опытный инструктор научит грести, управлять байдаркой и сможет уделить внимание каждому, так как наше путешествие проходит в группе до 11 человек.
Программа тура по дням
15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом
Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться на личном автомобиле и оставить машину на парковке. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 3 часа).
Немного проедем до точки старта на реке Угра, где перепакуем вещи в непромокаемые гермомешки, а после инструктажа наденем спасжилеты и распределимся по экипажам. Сплав начнётся в 13:00.
Сегодня пройдём 15 км по живописной реке на 3-местных надувных байдарках «Хатанга» в неспешном темпе. Вы научитесь управлять судном, правильно грести и при этом не забывать наслаждаться видами вокруг. Расстояние позволит часто отдыхать и останавливаться, чтобы искупаться. Организуем обед-пикник на берегу и ближе к 18:00-19:00 пришвартуемся у деревни. Здесь находится гостевой дом, где мы останемся на ночь. После горячего ужина все желающие смогут принять душ и полюбоваться закатом с беседки на высоком берегу. Спокойно, в тепле и без комаров, переночуем в 2-местных комнатах.
Завтрак на природе и продолжение путешествия
Соберёмся на завтрак в 09:00 в уютной беседке. Осталось пройти на байдарках 15 км.
Угра порадует не только живописными берегами, но и возможной встречей с цаплями, утками и аистами. Глубина на нашем участке реки не превышает 2,5 метров. Течение спокойное. Искупаемся в чистейшей воде и выпьем кофе на берегу. В 12:00 остановимся на обед-пикник. В окрестностях можно увидеть лосей, оленей, косуль, бобров и зайцев — вдруг и нам повезёт?
Наши приключения завершатся ориентировочно в 16:00-17:00. К этому времени мы прибудем в Юхнов и Батино.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Аренда общегруппового снаряжения: байдарок, вёсел, спасжилетов, гермомешков, сапов, туристических сидушек, аптечки
- Обеды-пикники, ужин и завтрак
- Летний душ на базе
- Трансфер от деревни Батино до точки старта
- Трансфер от финиша до Батино или Юхнова
- Разрешение на посещение нацпарка «Угра»
- Работа инструктора-проводника по водному туризму
- Возможно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе
Что не входит в цену
- Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
- Трансфер от Москвы /Тулы до точки старта и обратно (от 5 человек) - обсуждается индивидуально
- Баня на базе
- После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 4600 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть - за 5 дней до сплава
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Алексей опекал по всему маршруту: контролировал, подсказывал, был рядом! На привале нас ожидал перекус, вкусный кофе и прохладительные напитки. Условия проживания нас приятно удивили - дом со всеми удобствами на высоком берегу реки. Советуем дополнительно заказать наивкуснейший шашлык и баньку, как приятное завершения дня!
Море позитива, заряд энергии и желание ещё вернуться - это то, с чем мы уехали домой!