Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.

Проживание. Ночуем в посёлке в гостевом доме в 2-3-местных комнатах. Дом со всеми удобствами (душ, туалет, отопление).

Питание. Включены обеды-перекусы во время сплава в виде пикников, горячий ужин и завтрак в беседке. В меню: свежие овощи, фрукты, каша, яичница, суп, гарнир, горячее, салат, бутерброды, сырно-колбасная нарезка, выпечка, сладости, компот, чай и кофе. Возможно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Сплав подходит для начинающих и детей от 6 лет. На воде проводим в день не более 6 часов. Порогов и препятствий на пути нет. Сплавляемся на устойчивых байдарках «Хатанга» с закрытыми деками. Каждому участнику выдаётся специальная юбка, которая защитит ноги от воды из реки и дождя.

Пройдём 30 км за 2 дня, что под силу городскому жителю с любой физической подготовкой. Течение реки будет нам помогать. Опытный инструктор научит грести, управлять байдаркой и сможет уделить внимание каждому, так как наше путешествие проходит в группе до 11 человек.