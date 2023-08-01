4 день

Джейрахский район, Ингушетия

Внимание! Джейрахский район Ингушетии, где проходит наша экскурсионная программа — пограничная зона Российской Федерации. При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт. Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск на право въезда или прохода для пребывания в пограничной зоне. Обращаем ваше внимание, что срок оформление услуги для иностранного гражданина — до 30 рабочих дней.

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Приглашаем вас насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа, узнать историю Русско-Кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

Трансфер в Джейрахский район республики Ингушетия.

Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах.

Трансфер на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала.

Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 метров.

В солнечный безоблачный день взору открывается величественный Казбек.

От смотровой площадки можно прогуляться вдоль небольшого горного гребня.

Остановка для осмотра замкового комплекса «Бишт».

Это один из уникальных для кавказской культуры поселков замкового типа, построенный в период с XII по XVII вв. представителями древнего ингушского рода Бешто.

Остановка у кафе «Легенды гор», чаепитие с национальными лепешками.

Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».

Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал» — самого крупного в горной Ингушетии, который является родовым селением многих известных людей, оставивших яркий след в истории ингушского народа.

Трансфер в г. Магас.

Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.

В пути запланирована остановка у родника с чистейшей горной водой.

16:30 Поздний обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Магасу — столице республики Ингушетия.

Вы увидите въездную арку «Аланские ворота» и посетите знаменитый музейно-выставочный комплекс «Башня Согласия».

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказа.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.