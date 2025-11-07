Самостоятельное катание на снегоходе — это свобода и драйв! Вы не зависите от движения группы, ограниченности маршрута и по собственному выбору строите всё: движение, маневрирование, скорость, остановки. Вы — сам себе капитан!
Время начала: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Описание экскурсии
Самостоятельное катание — это формат катания на снегоходе без инструктора, с самостоятельным выбором траектории движения, таймингом движения и остановок, выбором скорости и маневров! В то же время в данной поездке вы будете нести ответственность за технику, себя и пассажира. Катание проходит в определенной локации: по полю, водохранилищу с разным рельефом местности на российских снегоходах — Тайга Варяг. Характеристики: Тайга Варяг 550v – новый большой российский двухместный снегоход, мощностью 55 л. с. для самостоятельного катания в определенной локации по полю, водохранилищу в свободном формате. Данная модель снегохода обладает широкой гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость при маневрах, а также гарантирует высокий уровень проходимости по любому рельефу. Благодаря большим габаритам снегохода на нем комфортно смогут разместиться 2 человека, для пассажира установлена спинка сидения с ручками. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа. Имеется ограничение по весу пассажиров – не более 180 кг! Важная информация:
Обязательная трезвость для всех участников катания • При себе иметь оригинал паспорта • При себе иметь залог 10000 руб. наличными • Прибыть на точку проката за 15 минут до начала катания на инструктаж.
Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Что включено
- Шлем
- Защитная маска
- Топливо
Что не входит в цену
- Теплые варежки - за доп. плату
- Специальная обувь - за доп. плату
- Залог - 10000 руб. наличными
Где начинаем и завершаем?
Начало: Земляничная улица, 5/3, село Троицкое, ГО Мытищи
Завершение: Земляничная улица, 5/3, село Троицкое, городской округ Мытищи, Московская область
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Обязательная трезвость для всех участников катания
- При себе иметь оригинал паспорта
- При себе иметь залог 10000 руб. наличными
- Прибыть на точку проката за 15 минут до начала катания на инструктаж
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
