Самостоятельное катание — это формат катания на снегоходе без инструктора, с самостоятельным выбором траектории движения, таймингом движения и остановок, выбором скорости и маневров! В то же время в данной поездке вы будете нести ответственность за технику, себя и пассажира. Катание проходит в определенной локации: по полю, водохранилищу с разным рельефом местности на российских снегоходах — Тайга Варяг. Характеристики: Тайга Варяг 550v – новый большой российский двухместный снегоход, мощностью 55 л. с. для самостоятельного катания в определенной локации по полю, водохранилищу в свободном формате. Данная модель снегохода обладает широкой гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость при маневрах, а также гарантирует высокий уровень проходимости по любому рельефу. Благодаря большим габаритам снегохода на нем комфортно смогут разместиться 2 человека, для пассажира установлена спинка сидения с ручками. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа. Имеется ограничение по весу пассажиров – не более 180 кг! Важная информация:

Обязательная трезвость для всех участников катания • При себе иметь оригинал паспорта • При себе иметь залог 10000 руб. наличными • Прибыть на точку проката за 15 минут до начала катания на инструктаж.