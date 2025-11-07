Катание на мощных снегоходах — это активный отдых на природе, свежий морозный воздух и прекрасный способ скоротать время в зимней сказке! Наш опытный инструктор проведет вас по красивейшему маршруту, где есть и простор для маневров, и скоростные участки, и удачные места для фото-остановок.
Время начала: 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Описание экскурсии
Задаетесь вопросами:
Как провести время активно на природе и почувствовать зимний яркий солнечный день?
Как прогуляться по зимнему лесу и промчаться по зимнему озеру? Решение — прогулка на новых ярких и мощных финско-канадских снегоходах, на которых катает только наша компания! Яркий, новый, мощный и комфортный снегоход ВRP Lynx Adventure LX600 умчит вас в зимний лес! Вас будет вести по маршруту опытный инструктор, подскажет и поможет при всех сложных моментах. Вы пройдете протяженным маршрутом с местами для маневрирования, скоростными участками, с остановками для фото в красивых местах маршрута. Катание на снегоходах — это прекрасная возможность интересно провести время в выходной день или праздник, насладиться снегом, морозным свежим воздухом, активно провести время на природе. Характеристики: Для катаний на снегоходах в сопровождении инструктора предлагаем снегоход ВRP Lynx Adventure LX600 — канадский-финский «Снежик Турист». Универсальный двухместный снегоход, мощность которого 60 л. с., объем двигателя 600 см3. На данном снегоходе установлен современный четырехтактный двигатель, благодаря чему он работает бесшумно и экологично. Преимуществом данного снегохода является его простота управления, высокая маневренность и точность управления, за счет чего Снежик Турист ведет себя в движении послушно и прогнозируемо. Разгоняется снегоход плавно поэтому, с его управлением справится даже новичок. Для комфорта в данной модели установлена система подогрева ручек и ног водителя, а высокое ветровое стекло защитит от встречного ветра, а модный и яркий цвет кузова подчеркнет Вашу индивидуальность. Идеальный выбор для тех, кто катается в первый раз и для тех, кто катается с детьми. Данный снегоход имеет ограничение по весу – не более 180 кг. Важная информация: Условия аренды:.
- Необходимо записаться;
- Прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж;
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники;
- К управлению допускаются от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствие родителей от 6 лет;
- Наличие снежного покрова не менее 15 см!
Ежедневно 10:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимнюю природу средней полосы России
- Погрузитесь в Русскую зиму
Что включено
- Шлем
- Защитная маска
- Топливо
Что не входит в цену
- Теплые варежки
- Специальная обувь
- Залог - 10000 рублей наличными за каждую единицу техники
Место начала и завершения?
Московская обл., с Троицкое, ул. Земляничная, 5/3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Условия аренды:
- Необходимо записаться
- Прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники
- К управлению допускаются от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствие родителей от 6 лет
- Наличие снежного покрова не менее 15 см
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
