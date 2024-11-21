2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Снегоходный тур на мощной технике
Начало: Ул. Земляничная 5/3, с. Троицкое, Мытищенский ГО
«Снегоходный тур на мощной технике Предлагаем покататься в составе группы с инструктором по красивому зимнему маршруту на мощных канадских снегоходах»
Расписание: Ежедневно 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от 11 990₽ за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Самостоятельное катание на снегоходе
Начало: Земляничная улица, 5/3, село Троицкое, ГО Мытищи
«Самостоятельное катание — это формат катания на снегоходе без инструктора, с самостоятельным выбором траектории движения, таймингом движения и остановок, выбором скорости и маневров»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
от 7 490₽ за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Зимняя сказка в Москве: Прогулка на снегоходах
Начало: Московская обл., с Троицкое, ул. Земляничная, 5/3
«Решение — прогулка на новых ярких и мощных финско-канадских снегоходах, на которых катает только наша компания»
Расписание: Ежедневно 10:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 990₽ за всё до 2 чел.
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