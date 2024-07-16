Классическая Москва. Тур выходного дня

Отправляемся в короткое путешествие по Москве! Поедем на автобусную обзорную экскурсию по столице, во время которой увидим главные достопримечательности города, прогуляемся по кварталу небоскребов — Москва-Сити и прикоснемся к истории всей страны, перенесемся сквозь века, ощутим сердцебиение огромной страны на Красной площади.
5
2 отзыва
Классическая Москва. Тур выходного дня
Классическая Москва. Тур выходного дня
Классическая Москва. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-Сити

Самостоятельное прибытие в отель.

Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату.

Гарантированное размещение после 15:00.

Если вы приехали и раньше, свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

11:00 Встреча с гидом — у памятника Г. К. Жукову (ст. м. Охотный ряд) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

11:00-14:30 Обзорная автобусная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с проездом на канатной дороге (во время экскурсии предусмотрено несколько выходов: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Смотровая площадка на Воробьевых горах).

11:00-11:30 Пешеходная экскурсия по Красной площади (внешний осмотр ГУМа, Собора Василия Блаженного, Мавзолея, Исторического музея, Кремля) — входит в обзорную экскурсию.

13:00-13:30 Проезд на Московской канатной дороге — входит в обзорную экскурсию.

14:30-15:00 Прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити — входит в обзорную экскурсию.

15:00-16:00 По желанию, за доп. плату:

  • Смотровая площадка Москва-Сити PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченном количестве: взрослые (с 15 лет) — 2 490 руб., дет. (6-14 лет) — 1 650 руб.

Посещение торгового центра Афимолл Сити (самостоятельно).

На территории ТЦ находится большая зона фудкорта (более 50-ти точек питания), где вы можете самостоятельно пообедать.

Самостоятельное возвращение в отель.

Суббота. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-СитиСуббота. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-СитиСуббота. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-СитиСуббота. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-Сити
2 день

Воскресенье. Московский Кремль

07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол).

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

13:45 Встреча с представителем в Александровском саду у касс Московского Кремля (ст. м. Александровский сад) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места отправления за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

14:00-15:30 Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Воскресенье. Московский КремльВоскресенье. Московский КремльВоскресенье. Московский КремльВоскресенье. Московский Кремль

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (если выбран тариф с размещением).

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

Вариант размещения

1-местное размещение

2-местное размещение

Размещение на доп. месте

Без размещения
Взрослый

7 390

7 390

7 390

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

6 820

6 820

Космос 3*
Взрослый

13 990

10 990

10 990

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

10 420

10 420

Ибис Павелецкая 3*
Взрослый

13 270

10 810

10 330

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

10 240

9 76

Измайлово 3*
Взрослый

14 230

11 230

11 230

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

10 660

10 660

Арбат 3*
Взрослый

14 350

11 470

10 750

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

10 900

10 180

Райкин РLAZA 4*
Взрослый

14 470

11 590

10 990

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

11 020

10 420

Президент-Отель 4*
Взрослый

15 790

12 550

11 710

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

11 980

11 140

Рэдиссон Славянская 4*
Взрослый

15 070

12 070

11 350

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

11 500

10 780

Сафмар Тверская 4* (бывшая Марриотт Тверская)
Взрослый

15 190

11 950

11 350

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

11 380

10 780

Сафмар Палас 5* (бывшая Шератон Палас)
Взрослый

18 790

14 350

13 630

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

13 780

13 060

Золотое Кольцо 5*
Взрослый

19 150

14 230

13 510

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

13 660

12 940

Сафмар Грандъ 5* (бывшая Марриотт Гранд)
Взрослый

18 190

14 470

13 750

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

13 900

13 180

Сафмар Аврора Люкс 5* (бывшая Марриотт Ройал «Аврора»)
Взрослый

27 070

18 130

17 230

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

17 560

16 660

НАЦИОНАЛЬ (Luxury Collection Hotel)
Взрослый

27 190

18 190

17 350

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

17 620

16 780

Арарат Парк Хаятт Москва
Взрослый

50 590

28 990

26 590

Ребенок (0-4 лет)

3 600

3 600

Дети (5-14 лет)

28 420

26 020

Варианты проживания

Космос 3

1 ночь

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров. Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями. В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле. Поездка на метро от отеля до центра Москвы занимает 15 минут.

Космос 3Космос 3Космос 3Космос 3Космос 3Космос 3

Ибис Павелецкая 3

1 ночь

Отель «Ибис Москва Павелецкая» расположен в центре Москвы, в тихом районе, рядом со станциями метро «Павелецкая» и «Серпуховская». В пешей доступности находится Павелецкий вокзал и остановка аэроэкспресса до аэропорта «Домодедово».

Завтраки проходят в ресторане Ibis Kitchen в формате «шведский стол». Выпить чашку кофе, бокал вина и заказать блюда «a la carte» можно в лобби-баре, который работает круглосуточно.

На территории отеля работает бесплатный WI-FI.

Отель подходит как для семейного отдыха с детьми, так и для бизнес-гостей.

Гостиница располагает 147 номерами, категорий «стандарт» и «премиум», в том числе номера для людей с ограниченными возможностями. В каждом номере гости найдут необходимое для комфортного проживания. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Ибис Павелецкая 3Ибис Павелецкая 3Ибис Павелецкая 3Ибис Павелецкая 3Ибис Павелецкая 3Ибис Павелецкая 3

Измайлово 3

1 ночь

Отель «Измайлово Гамма» расположен в историческом районе Москвы, в окружении Измайловского парка, рядом с Музеем-усадьбой Измайлово и культурно-развлекательным комплексом «Кремль в Измайлово». До станции метро «Партизанская», станции МЦК «Измайлово» и остановки наземного транспорта, откуда можно за 15 минут доехать до Красной площади и других достопримечательностей столицы, 5 минут ходьбы. Номера отеля «Измайлово Гамма» с панорамным видом на пейзажный город или Серебряно-Виноградный пруд оформлены в современном стиле. В числе удобств телевизор и сейф. По прибытии гостям предоставляется бутилированная минеральная вода. Ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Также в числе удобств выбор подушек. В распоряжении гостей отеля хорошо развитая инфраструктура: отделение банка, почта, магазины, спа-центр, фитнес-центр и камера хранения багажа. В отеле работает конгресс-центр с 19 многофункциональными кондиционированными залами вместимостью от 12 до 500 человек с современным оборудованием и зоной для кофе-брейков. В ресторане при отеле «Измайлово Гамма» подают блюда русской и интернациональной кухни, на завтрак и ужин для гостей сервируют «шведский стол». При возникновении каких-либо вопросов всегда можно связаться с сотрудниками круглосуточной стойки регистрации.

Измайлово 3Измайлово 3Измайлово 3Измайлово 3Измайлово 3Измайлово 3

Арбат 3

1 ночь

Этот классический отель с очаровательным садом и террасой расположен в центре Москвы. К услугам гостей просторные номера с завтраком. В комфортабельных номерах гостиницы «Арбат» установлены рабочий стол и кондиционер. В просторных люксах обустроена отдельная гостиная зона. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Арбат» предоставят туристическую информацию и организуют экскурсии в сопровождении гида-переводчика. Кроме того, в отеле работают элегантный лобби-бар и стильный ресторан. Завтрак подается в ресторане Regent by Rico. При необходимости гости могут воспользоваться услугами бизнес-центра. В номерах предоставляется Wi-Fi.

Арбат 3Арбат 3Арбат 3Арбат 3Арбат 3Арбат 3

Райкин PLAZA 4

1 ночь

Отель «Райкин Плаза» находится в Москве, в зелёном районе — Марьина Роща, в непосредственной близости от делового и культурного центра столицы. Отель находится в сквере рядом с театром «Сатирикон» и молодёжным центром «КВН», в пешей доступности от станции метро «Марьина Роща» и торгово-развлекательного комплекса РАЙКИН PLAZA, недалеко от ВДНХ Экспо.

Гости могут прекрасно провести время в ресторане или баре отеля, а также бесплатно воспользоваться тренажёрным залом и ИК сауной.

Отель предоставляет гостям бесплатный доступ на подземную парковку (по запросу), также может предложить услуги индивидуального трансфера. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение с домашними животными.

В отеле 54 номера, большинство из которых оснащены кухнями. Номера отлично подходят для длительного проживания с детьми.

Все номера отеля являются некурящими.

Райкин PLAZA 4Райкин PLAZA 4Райкин PLAZA 4Райкин PLAZA 4Райкин PLAZA 4Райкин PLAZA 4

Президент-отель 4

1 ночь

«Президент-Отель» расположен в Москве, на берегу Москвы-реки и недалеко от центра города. К услугам гостей стильные номера с бесплатным Wi-Fi и панорамным видом на реку и город. Территория отеля охраняется. Просторные номера «Президент-Отеля» оформлены в индивидуальном стиле. Ванные комнаты с ванной или душем укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В «Президент-Отеле» работает крытый бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и 2 сауны. В ресторане «Ассамблея» на 14 этаже предлагаются блюда русской и европейской кухни. Из окон ресторана открывается вид на Москву.

Президент-отель 4Президент-отель 4Президент-отель 4Президент-отель 4Президент-отель 4Президент-отель 4

Рэдиссон Славянская 4

1 ночь

Отель «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow» расположен рядом с железнодорожным вокзалом и станцией метро Киевская, в пешей доступности от речных вокзалов, а также от терминала «Аэроэкспресс», откуда можно попасть в международный аэропорт Внуково. Недалеко от отеля: Арбат, Красная площадь, Кремль, Большой театр. Расстояние до станции метро Киевская и торгового центра «Европейский» составляет 300 метров.

Гости, проживающие в отеле, могут бесплатно пользоваться услугами спортивного центра с тренажерным залом, студией групповых программ, 23-метровым бассейном с джакузи, раздельными для мужчин и женщин саунами и хамамами.

В расположенном на территории отеля итальянском ресторане «Талавера» гости могут насладиться завтраком в формате «шведский стол», также гостям предлагается посетить лобби-бар, ресторан японской кухни «Сумосан» и грузинский ресторан «Мукузани». К услугам гостей также круглосуточная доставка еды в номер.

Номера отеля оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, тапочками, утюгом, гладильной доской, сейфом, принадлежностями для приготовления чая/кофе и телевизором с плоским экраном. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Дизайн и интерьер номеров могут отличаться от фотографий, представленных на сайте.

Все номера отеля оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, тапочками, утюгом, гладильной доской, принадлежностями для приготовления чая/кофе и телевизором с плоским экраном. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Рэдиссон Славянская 4Рэдиссон Славянская 4Рэдиссон Славянская 4Рэдиссон Славянская 4Рэдиссон Славянская 4Рэдиссон Славянская 4

Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)

1 ночь

Отель 4 звезды Сафмар Тверская Москва (бывший Марриотт Тверская) приглашает вас познакомиться с Москвой, проживая в самом центре столицы. Наш отель располагается всего в пяти минутах от Белорусского вокзала, откуда отправляются аэроэкспрессы до Шереметьево. До основных достопримечательностей: Кремля, Красной площади, ЦУМа, Исторического музея и новой достопримечательности Москвы, парка Зарядье, - от отеля можно добраться за 20 минут. Сафмар Тверская Москва (бывший Марриотт Тверская) предлагает вам 162 уютных, элегантных номера. В каждом номере можно найти: высокоскоростной интернет, удобные кровати, телевизор, набор банных принадлежностей и мягкий халат. Также в каждом номере размещено комфортное рабочее место, что будет идеально для бизнес-путешественников. Помимо прекрасного номерного фонда мы можем предложить всем гостям: фитнес-зал с сауной, высококлассный ресторан и лобби-бар, где можно попробовать вкуснейшие блюда от шеф-повара. В отеле размещается современный бизнес-центр. Любители шоппинга смогут по достоинству оценить удачное расположение отеля: неподалеку находятся магазины крупных мировых брендов.

Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)

Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)

1 ночь

Наш отель, расположенный в деловом центре Москвы, предлагает комфортабельные номера для бизнес-поездок и отдыха. Вкусный завтрак и ароматный кофе в ресторане Владимир с видом на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу помогут идеально начать Ваш день. А уютная атмосфера лобби бара Пиано, предлагающего классическую кухню, позволит приятно провести время с коллегами и друзьями после напряженного рабочего дня. В фитнес-центре отеля предусмотрено все для Ваших занятий спортом. Просторные конференц-залы и переговорные комнаты прекрасно подойдут для продуктивного проведения мероприятий.
С какой бы целью бы Вы ни приехали в столицу России, остановившись в отеле Сафмар Палас Москва (бывший Шератон Москва Палас), вы откроете для себя все самое лучшее!

Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)

Золотое кольцо 5

1 ночь

Гостиница «Золотое кольцо» расположена в центре культурной и деловой жизни Москвы, напротив знаменитого высотного здания МИД России и исторической улицы Арбат, неподалёку от станции метро Смоленская.

Всегда в распоряжении гостей отеля: круглосуточное обслуживание номеров, услуги консьержа, подземный охраняемый паркинг, организация трансферов от/до аэропортов и вокзалов, визовая поддержка, обмен валют.

В отеле 293 номера различных категорий, включая два роскошных Президентских люкса. Интерьеры номеров выполнены итальянскими и швейцарскими дизайнерами в стиле элегантной классики. Номера оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания гостей: кровати с ортопедическими матрасами, шторы с полным затемнением, кондиционер, Hotel TV & WiFi, горизонтальный сейф, мини-бар, зарядная станция для мобильных устройств, органическая косметика и другие современные удобства.

Золотое кольцо 5Золотое кольцо 5Золотое кольцо 5Золотое кольцо 5Золотое кольцо 5Золотое кольцо 5

Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)

1 ночь

Пятизвездочный отель Сафмар Грандъ Москва (бывший Марриотт Гранд) открыл свои двери для гостей в 1997 году. Отель удачно вписан в архитектурный облик Тверской улицы и находится в непосредственной близости к самым красивым историческим местам Москвы и в центре культурной жизни столицы.

В отеле 385 номеров, включая люксы, и три представительских этажа. Гости представительских номеров и люксов имеют доступ в представительскую гостиную. Все номера отеля 5 звезд Сафмар Грандъ Москва оборудованы кондиционерами и удобными кроватями и рабочими местами.

Имеется собственный спортивный оздоровительный центр с бассейном, СПА, круглосуточный бизнес-центр. Ресторан и лобби-бар предлагают блюда международной и русской кухни. В нашем отеле 5 звезд Москва десять конференц-залов, общей площадью свыше 850 кв. м.

Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (1 ночь), если выбран тариф с размещением
  • Питание по программе (1 завтрак), если выбран тариф с размещением
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе: обзорная автобусная экскурсия по Москве, пешеходная экскурсия по кварталу небоскребов Москва-Сити, экскурсия по Красной площади, экскурсия по территории Кремля
  • Все входные билеты по программе
  • Проезд на Московской канатной дороге
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды, ужины завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Речные прогулки
  • Билеты в театр, цирк
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт - 3 000 руб. /машина в одну сторону
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал - 1 000 руб. /машина в одну сторону
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом у памятника Г. К. Жукову (ст. м. Охотный ряд) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

Какие есть дополнительные экскурсии?
  • Смотровая площадка Москва-Сити PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченном количестве: взрослые (с 15 лет) — 2 490 руб., дет. (6-14 лет) — 1 650 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
16 июл 2024
Организовано было все на отлично. Спасибо специалистам компании за внимание и индивидуальный подход. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым приобретать туры у Вас. Спасибо Андрею.
К
9 июл 2024
Все очень понравилось, организовали все отлично, поеду еще с этой тур компанией 👍

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