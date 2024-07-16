1 день

Суббота. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-Сити

Самостоятельное прибытие в отель.

Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату.

Гарантированное размещение после 15:00.

Если вы приехали и раньше, свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

11:00 Встреча с гидом — у памятника Г. К. Жукову (ст. м. Охотный ряд) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

11:00-14:30 Обзорная автобусная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с проездом на канатной дороге (во время экскурсии предусмотрено несколько выходов: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Смотровая площадка на Воробьевых горах).

11:00-11:30 Пешеходная экскурсия по Красной площади (внешний осмотр ГУМа, Собора Василия Блаженного, Мавзолея, Исторического музея, Кремля) — входит в обзорную экскурсию.

13:00-13:30 Проезд на Московской канатной дороге — входит в обзорную экскурсию.

14:30-15:00 Прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити — входит в обзорную экскурсию.

15:00-16:00 По желанию, за доп. плату:

Смотровая площадка Москва-Сити PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченном количестве: взрослые (с 15 лет) — 2 490 руб., дет. (6-14 лет) — 1 650 руб.

Посещение торгового центра Афимолл Сити (самостоятельно).

На территории ТЦ находится большая зона фудкорта (более 50-ти точек питания), где вы можете самостоятельно пообедать.

Самостоятельное возвращение в отель.