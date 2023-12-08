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Программа тура по дням
Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
18:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
18:40 от отеля Холидей Инн Лесная.
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!
Во время экскурсии Вы увидите «сталинские высотки», особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.
Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 22:00
Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
10:40 от отеля Холидей Инн Лесная.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:
- Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту;
- увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки;
- Триумфальную арку;
- золотые купола Храма Христа Спасителя;
- лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;
- Воробьевы горы, здание МГУ;
- стадион «Лужники»;
- современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Место окончания программы: центр города, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 5 часов
Усадьба Архангельское
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
10:40 от отеля Холидей Инн Лесная.
Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.
Место окончания программы: гостиница, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 5 часов
Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией / Москвой»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи вы можете оставить в багажной комнате гостиницы.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
12:20 от отеля Холидей Инн Сущевский
12:40 от отеля Холидей Инн Лесная
Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.
Парк Зарядье похож и на парк будущего, и на заповедную природную зону, где в естественной среде произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу. Зарядье, один из древнейших исторических районов Москвы, к востоку то Кремля, в Южный части Китай-города.
Полет над Россией/или Москвой - вы пролетите над каменными столбами выветривания Мань-Пупу-Нер в республике Коми, ландшафтным комплексом Ленские столбы в Якутии, совершите прыжок с плотины Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей по мощности электростанции России; увидите долину гейзеров на Камчатке и не только: впереди Сочи, Волгоград и многое другое!
Место окончания программы: центр города, не позднее 16:00.
Продолжительность программы: ~ 3 часа
Проживание
Отель 4*«Холидей Инн Москва Сущевский»
|Период действия цены
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
|Ребенок до 14 лет на доп. месте
|Третий в номере
|Одноместный номер
|12.01.24 - 22.04.24
|20500
|19300
|18800
|17600
|26100
Гостиница 4* «Холидей Инн Лесная»
|Период действия цены
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
|Ребенок до 14 лет на доп. месте
|Третий в номере
|Одноместный номер
|12.01.24 - 22.04.24
|22250
|21050
|18800
|17600
|29600
Варианты проживания
Отель Сущевский 4
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.
Гостиница Лесная 4
Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты с экскурсией в музее
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.