Покажите нам Москву, москвичи

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Подарите себе незабываемые впечатления и окунитесь в яркую атмосферу Москвы! Поездка по вечерней Москве, прогулка по знаменитой брусчатке на Красной площади, посещение территории Московского Кремля, усадьбы Архангельское, парка Зарядье и еще многое другое ждет вас в нашем экскурсионном туре по этому удивительному городу!
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
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даты

Что вас ожидает:

Огни Москвы
Огни Москвы
Полюбуемся городом в вечернее время, когда на улицах зажигаются тысячи огней
Окунемся в историю
Окунемся в историю
Посетим дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы
Полет над Россией/или Москвой
Полет над Россией/или Москвой
На аттракционе в Зарядье совершим полет над Россией/Москвой

Программа тура по дням

1 день

Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
18:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
18:40 от отеля Холидей Инн Лесная.

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

Во время экскурсии Вы увидите «сталинские высотки», особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 22:00

Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»
2 день

Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городу

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
10:40 от отеля Холидей Инн Лесная.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:

  • Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту;
  • увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки;
  • Триумфальную арку;
  • золотые купола Храма Христа Спасителя;
  • лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;
  • Воробьевы горы, здание МГУ;
  • стадион «Лужники»;
  • современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Место окончания программы: центр города, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 5 часов

Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городу
3 день

Усадьба Архангельское

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
10:40 от отеля Холидей Инн Лесная.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Место окончания программы: гостиница, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 5 часов

Усадьба АрхангельскоеУсадьба Архангельское
4 день

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией / Москвой»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.
Свои вещи вы можете оставить в багажной комнате гостиницы.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
12:20 от отеля Холидей Инн Сущевский
12:40 от отеля Холидей Инн Лесная

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.
Парк Зарядье похож и на парк будущего, и на заповедную природную зону, где в естественной среде произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу. Зарядье, один из древнейших исторических районов Москвы, к востоку то Кремля, в Южный части Китай-города.

Полет над Россией/или Москвой - вы пролетите над каменными столбами выветривания Мань-Пупу-Нер в республике Коми, ландшафтным комплексом Ленские столбы в Якутии, совершите прыжок с плотины Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей по мощности электростанции России; увидите долину гейзеров на Камчатке и не только: впереди Сочи, Волгоград и многое другое!

Место окончания программы: центр города, не позднее 16:00.
Продолжительность программы: ~ 3 часа

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией / Москвой»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией / Москвой»

Проживание

Отель 4*«Холидей Инн Москва Сущевский»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 летРебенок до 14 лет на доп. местеТретий в номереОдноместный номер
12.01.24 - 22.04.242050019300188001760026100

Гостиница 4* «Холидей Инн Лесная»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 летРебенок до 14 лет на доп. местеТретий в номереОдноместный номер
12.01.24 - 22.04.242225021050188001760029600

Варианты проживания

Отель Сущевский 4

3 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4

Гостиница Лесная 4

3 ночи

Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Н
8 дек 2023
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.

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