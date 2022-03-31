2 день

Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый тур в Ловозерские тундры.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Время в дороге приблизительно 2,5 часа. Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.

Проезд к началу подъема в тундру. Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв. Всем гостям будут выданы треккинговые палки.

Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова. Полевой ланч.

Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.