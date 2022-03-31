Арктическое лето

Добро пожаловать на русский север! Мы подготовили для вас крутую программу на лето 2022

5
3 отзыва
Добро пожаловать на русский север! Мы подготовили для вас крутую программу на лето 2022, в ходе которой мы побываем на краю земли в Териберке, попытаем удачу в наблюдении за китами, устроим треккинг в Ловозерские тундры, посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин», устроим покатушки на квадроциклах! Это всё вас ждет в нашем туре «Арктическое лето»!
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Арктическое лето
Ближайшие даты:
7
июл
21
июл
4
авг
18
авг

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Мурманску
Экскурсия по Мурманску
Мы посетим ледокол «Ленин», памятник Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег Кольского залива
Ловозерские тундры
Ловозерские тундры
Насладимся бескрайними пейзажами
Териберка и киты
Териберка и киты
Отправимся на морскую прогулку на поиски китов
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомимся с культурой саамского народа и северными оленями

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску

Добро пожаловать в Мурманск! Рекомендуемое время прибытия в Мурманск до 14:00.

По прибытию наши гости размещаются в отелях, и вечером мы проводим обзорную экскурсию по Мурманску.

Отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску.

Мы посетим ледокол «Ленин», памятник Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег Кольского залива.

После экскурсии мы возвращаемся в отель, отдыхаем и набираемся сил!

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

Обзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по Мурманску
2 день

Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый тур в Ловозерские тундры.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Время в дороге приблизительно 2,5 часа. Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.

Проезд к началу подъема в тундру. Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв. Всем гостям будут выданы треккинговые палки.

Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова. Полевой ланч.

Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.

Ловозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундры
3 день

Териберка и киты

Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш следующий тур в Териберку.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.

Природа и ландшафт меняются в течение всего пути.

Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.

Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.

Длительность морской прогулки составляет примерно 3 часа. Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!

Далее нас ждет обед в местном кафе в Териберке.

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возращение обратно в Мурманск.

Териберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и киты
4 день

Саамская деревня

Ранний подъем, сборы, завтрак. Нас ждет финальный, не менее насыщенный день! Отправляемся в саамскую деревню!

Прибытие в саамскую деревню. Прохождение инструктажа по технике безопасности.

Загадывание желаний у деревянных идолов.

Знакомство с представителями фауны севера и кормление оленей. Разрешается фотографироваться и снимать видео.

Посещение обрядового озера.

Традиционные саамские игры (футбол, перетягивания каната).

Катание на квадроциклах на территории саамской деревни.

Комплексный обед на территории саамской деревни (включено в стоимость).

Возращение обратно в Мурманск.

Завершение программы. Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 20:00 часов.
Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур предполагает самостоятельное бронирование проживания.

Формат тураСтоимость тура руб. /чел.
Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)25 000

Рекомендуем отели (для самостоятельного проживания):

3*: Бутик Отель Ренессанс, Гларус, Rooms & Breakfast.

4*: Азимут, Меридиан, Park Inn.

Варианты проживания

Отель «Azimut» 4*

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*

Отель «Park Inn» 4*

3 ночи

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска.

В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

Предлагается электрический чайник с чаем и кофе.

В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В ресторане «Полярные Зори» подают блюда русской и европейской кухни.

Помимо этого, работают ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные коктейли и напитки.

Аэропорт Мурманска находится в 50 минутах езды от отеля.

Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*Отель «Park Inn» 4*

Отель «Меридиан» 4*

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Отель «Меридиан» 4*Отель «Меридиан» 4*Отель «Меридиан» 4*Отель «Меридиан» 4*

Бутик Отель Ренессанс 4*

3 ночи

Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.

К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.

Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.

Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.

Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*

Отель «Гларус» 3*

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.

Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*

Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*

3 ночи

Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска.

К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный WiFi.

Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева.

В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.

Примерно в 5 минутах ходьбы можно найти различные рестораны, бары и кафе.

Каждое утро накрывается континентальный завтрак. В лаундже круглосуточно и без выходных подается бесплатный чай и кофе.

Расстояние от мини-отеля Rooms & Breakfast до железнодорожного вокзала Мурманска составляет 2,3 км, а до аэропорта Мурманска — 30 км.

Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*Мини-отель «Rooms and breakfast» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в Ловозерские тундры
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана
  • Морская прогулка и поиски китов 3 часа
  • Экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Экскурсия в саамскую (этническую) деревню
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Трансферы (в группе до 16-ти человек)
  • Все входные билеты
  • Обеды на маршрутах
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Ужины после экскурсий
  • Проживание в отелях 3 или 4 звезды*
  • Трансферы из/в аэропорт (стоимость зависит от количества человек)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • спортивные (походные) штаны и ветровку с капюшоном;
  • солнечные очки;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle.

Примечание по морской прогулке

Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий, то туристам полагается частичный возврат 3000 рублей на человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

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