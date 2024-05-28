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каждом из нас. С комфортом мы ехали на экскурсию и слушали интересный рассказ об этом удивительном народе. Приехав на место, мы слушали рассказ экскурсовода об истории этого поселения, жизни саамов и их традициях. Просто потрясающую аллею идолов мы увидели, и экскурсовод рассказала нам, как надо общаться с идолами. Каждый их нас просил у идолов помощи в жизненных делах. После этого я почувствовала необыкновенную лёгкость, как будто идолы вдохнули силу в меня. Нас одели в национальные костюмы саамов, и мы отправились знакомиться с животными. Олени, собаки различных пород, лисы, еноты встретили нас с распростёртым и объятиями. Они все очень любят морковку и ели её прямо из рук. А собаки подпрыгивали и ловили её на лету. Собаки большие и прыгали высоко. А олени были просто сказочные, ласковые, ягель ели прямо из рук и просто целовали нам руки по-оленьи. Мы их гладили и обнимали. А олени чуть ли не целовались с нами. Было интересно поиграть в саамские игры, покататься на оленьей упряжке и на банане. А затем нас угостили вкусной душистой ухой из красной рыбы и блинчиками с вареньем. Каждый смог себе купить талисман, заговоренный шаманкой. Эта экскурсия была просто фантастической. Я мечтаю о новых поездках и желаю всем пережить такие же эмоции.