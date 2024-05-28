Экскурсии в Саамскую деревню из Мурманска

Найдено 11 экскурсий в категории «Саамская деревня» в Мурманске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Олени, Север и белазы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в саамскую деревню (мы поедем в одну из двух, детали уточняйте в личных сообщениях)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Деревня саамов, или Север изнутри
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
54 отзыва
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«Дорога до саамской деревни займет 2 часа, программа длится 3 часа»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000 за человека
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вход в саамскую деревню, поездка на санях, уха и чай»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Из Мурманска - в Саамскую деревню
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Экскурсию для вас проведёт гид из саамской деревни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500 за человека
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
«Со мной вы отправитесь в путешествие из Мурманска в саамскую деревню Самь-Сыйт»
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500 за человека
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«В стоимость поездки включены входные билеты в Саамскую деревню (1600-2100 руб»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за человека
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
8 отзывов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Тогда нам будет, что рассказать вам на экскурсии в Саамскую деревню»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за человека
Деревня саамов или Север изнутри
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«Важная информация • Дорога до саамской деревни займет 2 часа, программа длится 3 часа»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за человека
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«В одной программе мы объединили два популярных маршрута — Саамскую деревню и невероятные Хибины»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
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    режиме «скороговорки». А вот гида по сути не было- был водитель, исполнительный, аккуратный, приехал во время. Путевой информации не было совсем. Балл добавила за то, что по нашей просьбе нам перенесли экскурсию на др день

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Деревня саамов, или Север изнутри
    Интересную экскурсию удалось мне посетить, Это была « Деревня саамов, или Север изнутри». Александр был нашим гидом. Он заботился о
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    каждом из нас. С комфортом мы ехали на экскурсию и слушали интересный рассказ об этом удивительном народе. Приехав на место, мы слушали рассказ экскурсовода об истории этого поселения, жизни саамов и их традициях. Просто потрясающую аллею идолов мы увидели, и экскурсовод рассказала нам, как надо общаться с идолами. Каждый их нас просил у идолов помощи в жизненных делах. После этого я почувствовала необыкновенную лёгкость, как будто идолы вдохнули силу в меня. Нас одели в национальные костюмы саамов, и мы отправились знакомиться с животными. Олени, собаки различных пород, лисы, еноты встретили нас с распростёртым и объятиями. Они все очень любят морковку и ели её прямо из рук. А собаки подпрыгивали и ловили её на лету. Собаки большие и прыгали высоко. А олени были просто сказочные, ласковые, ягель ели прямо из рук и просто целовали нам руки по-оленьи. Мы их гладили и обнимали. А олени чуть ли не целовались с нами. Было интересно поиграть в саамские игры, покататься на оленьей упряжке и на банане. А затем нас угостили вкусной душистой ухой из красной рыбы и блинчиками с вареньем. Каждый смог себе купить талисман, заговоренный шаманкой. Эта экскурсия была просто фантастической. Я мечтаю о новых поездках и желаю всем пережить такие же эмоции.

  • Э
    Элина
    29 апреля 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Однозначно советую посетить данную экскурсию. В деревне все интересно, увлекательно и интерактивно! Отдельное спасибо гиду Андрею, даже если в группе 1 человек, вас повезут на экскурсию. За что большое спасибо (очень клиентоориентированно)!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Деревня саамов, или Север изнутри
    Сама экскурсия очень понравилась, контакт с животными это всегда море позитива)) Жаль не предупредили что нужны монетки чтобы загадать желания
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    у идолов. А также когда бронировала экскурсию был выбор времени, выбрала 12:00, но за мной приехали в 8 утра. Написали за день, но планы всё равно пришлось корректировать. Оценку не занижаю только за гида Влада и хорошее настроение.

  • А
    Алиса
    21 апреля 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Впечатления остались положительные после посещения саамской деревни. Ездили в составе 3х человек, забрали от отеля на комфортном авто, сам водитель
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    отвечал на все вопросы, рассказывал про сам Мурманск, про жителей деревни. Гид договаривается о помещении деревни. Оплата по приезду, что указано при бронировании экскурсии. Никаких доплат со стороны деревни нет, всё на добровольной основе, ничего не впаривают, комфортное нахождение среди местных жителей и животных. Можно покормить кроликов, оленей морковкой за 100р или обменять свою морковь из магазина. Вам выдадут чищенную и порезанную. Предлагают покормить хасок морковью, но лично для меня собак надо угощать косточками или мясом. Но одна хася обожает морковь. На территории есть ещё лисы и песцы (все в клетках, очень жалко их), собаки на привязки, их никто не выгуливает и не катают на упряжках. Чисто развлекаловка для приезжих и их детей. Для меня это выглядит жестоко, при том, что хасок называют "тупыми". Олени не лучше, бегут на жрачку только в путь. Территория красивая, снежная (были в апреле месяце). Большая столовая, где после катаний угостят ухой и местным чайным напитком. По желанию, за доп плату, можете заказать блинчики, оленину и рыбу. Самих саамов мало, истории рассказывает сам саам (мужчина в возрасте, серьёзный дядька, который наблюдал за нами, скромный мне показался, но было интересно). Девушка Алёна из Питера, теперь она сама член небольшой семьи саамов, рассказывала всё очень интересно, везде сопровождала.

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Олени, Север и белазы
    Благодарим Ростислава за экскурсию. Уникальная деревня малого народа саамов, общение с животными и интересные подробности из их жизни. Маршрут позволяет взглянуть на Мурманск и окрестности с разных ракурсов. Поражают масштабы и величие Севера. Ростислав очень позитивен и внимателен к экскурсантам.
  • Е
    Екатерина
    15 марта 2024
    Деревня саамов, или Север изнутри
    Замечательная экскурсия, мне понравилось абсолютно все! А животные просто прелесть, мое сердце отдано двум белым самоедам, брату с сестрой, такие
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    милые🙂Необычные эмоции с оленями, они такие забавные и очень любят вкусняшки) Саамский футбол, катание на оленях, в общем очень насыщенный замечательный отдых как для одного, так и для всей семьи!!!

  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    Север изнутри: деревня саамов
    Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳
  • А
    Айса
    3 марта 2024
    Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
    03/03/24 гидом был Сергей. очень интересный человек, много информации, приятный голос, как у радиоведущих, грамотная речь. приятно слушать. если бы
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    не была такой уставшей после фотоохоты за сев. сеянием, то не уснула бы на обратном пути) жалко, что внутри деревни экскурсию вел не Сергей. не могу сказать, что в восторге от деревни, но формат на любителя. на самом деле развлекательная программа. особенно интересно будет детям. но мне больше хотелось понять про быт и мистику их культуры.

  • Ю
    Юлия
    27 февраля 2024
    Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
    Хорошая экскурсию. Очень весело, задорно все прошло. Много узнали интересного. Берите с собой монетки, будете загадывать желания) И еще… Предложат взять блины на обед, берите обязательно - очень вкусные, супчик жиденький, после прогулки на свежем воздухе однозначно маловато)))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Саамская деревня»

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  2. Деревня саамов, или Север изнутри
  3. Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
  4. Из Мурманска - в Саамскую деревню
  5. Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
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  10. Долина Славы
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Сейчас в Мурманске в категории "Саамская деревня" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 4 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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