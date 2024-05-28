1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в саамскую деревню (мы поедем в одну из двух, детали уточняйте в личных сообщениях)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«Дорога до саамской деревни займет 2 часа, программа длится 3 часа»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вход в саамскую деревню, поездка на санях, уха и чай»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Экскурсию для вас проведёт гид из саамской деревни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
«Со мной вы отправитесь в путешествие из Мурманска в саамскую деревню Самь-Сыйт»
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«В стоимость поездки включены входные билеты в Саамскую деревню (1600-2100 руб»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Тогда нам будет, что рассказать вам на экскурсии в Саамскую деревню»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«Важная информация • Дорога до саамской деревни займет 2 часа, программа длится 3 часа»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«В одной программе мы объединили два популярных маршрута — Саамскую деревню и невероятные Хибины»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
- ААнна4 мая 2024Интересную экскурсию удалось мне посетить, Это была « Деревня саамов, или Север изнутри». Александр был нашим гидом. Он заботился о
- ЭЭлина29 апреля 2024Однозначно советую посетить данную экскурсию. В деревне все интересно, увлекательно и интерактивно! Отдельное спасибо гиду Андрею, даже если в группе 1 человек, вас повезут на экскурсию. За что большое спасибо (очень клиентоориентированно)!
- ИИрина24 апреля 2024Сама экскурсия очень понравилась, контакт с животными это всегда море позитива)) Жаль не предупредили что нужны монетки чтобы загадать желания
- ААлиса21 апреля 2024Впечатления остались положительные после посещения саамской деревни. Ездили в составе 3х человек, забрали от отеля на комфортном авто, сам водитель
- ДДмитрий9 апреля 2024Благодарим Ростислава за экскурсию. Уникальная деревня малого народа саамов, общение с животными и интересные подробности из их жизни. Маршрут позволяет взглянуть на Мурманск и окрестности с разных ракурсов. Поражают масштабы и величие Севера. Ростислав очень позитивен и внимателен к экскурсантам.
- ЕЕкатерина15 марта 2024Замечательная экскурсия, мне понравилось абсолютно все! А животные просто прелесть, мое сердце отдано двум белым самоедам, брату с сестрой, такие
- ИИрина7 марта 2024Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳
- ААйса3 марта 202403/03/24 гидом был Сергей. очень интересный человек, много информации, приятный голос, как у радиоведущих, грамотная речь. приятно слушать. если бы
- ЮЮлия27 февраля 2024Хорошая экскурсию. Очень весело, задорно все прошло. Много узнали интересного. Берите с собой монетки, будете загадывать желания) И еще… Предложат взять блины на обед, берите обязательно - очень вкусные, супчик жиденький, после прогулки на свежем воздухе однозначно маловато)))
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Саамская деревня»
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