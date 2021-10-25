Е Екатерина 5

Была в таком восторге от экскурсии, что написала про неё отзыв в «охоту за Северным Сиянием»))) Продублирую ещё раз: «Ездили в Териберку в конце октября. Потрясающая экскурсия, которая стала такой несомненно благодаря гиду Миле. Уверенное вождение по заснеженной дороге, интересные и ненапряжные рассказы. Знание истории и интересных фактов, при этом никаких неподтвержденных мифов и баек. Комфортабельная машина и прекрасные виды, что ещё нужно)) Мила, спасибо за проведённый с нами день - это восторг и впечатления на многие месяцы вперёд. » P.s. Ну и про Северное сияние напишу здесь, поскольку там уже отзыв не подправить: «Охота за Северным Сиянием в прекрасной компании гида Николая и водителя Алексея это само по себе увлекательное приключение! Ну и конечно мы его поймали)) по-другому и быть не могло с такой командой! Ребята действительно профессионалы, которые заботятся о комфорте туристов и делают все, что бы экскурсия прошла не зря. »