Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборВодопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
4670 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Рассмотреть редкие камни, ледяные композиции и экзотические растения в царстве северных гор в группе
Начало: У гостиницы «Меридиан»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
6800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Чем дышит Север: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Водопады Кольского полуострова - из Мурманска
Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона
Начало: От места вашего проживания или общий сбор от отеля...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3800 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Киты, тюлени и невероятная Териберка
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
8000 ₽
9411 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: Либо в районе площади Пяти углов, либо забираем по...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
9200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка и морская прогулка за 1 день
Прокатиться по Баренцеву морю, посетить посёлок на краю Земли и полюбоваться северными пейзажами
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
12 500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
В Териберку - на поиски китов
Уехать на край земли и, если улыбнётся удача, встретить морских гигантов (из Мурманска)
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к загадочному лабиринту «Вавилон». Прогулка по тундре, пикник и изучение древних артефактов ждут вас
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборКрасоты Териберки и выход в море на поиски китов
Мощь Баренцева моря, кладбище кораблей, пляж с «яйцами дракона» и встреча с морскими гигантами
Начало: На площади «Пять Углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
8500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Курс на Териберку и китов
Увидеть основные достопримечательности, насладиться северной красотой и выйти в Баренцево море
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Мурманска - к сейдам и лабиринту «Вавилон»
Увлекательное путешествие по арктическим просторам с посещением древних каменных лабиринтов и сейдов. Идеально для любителей природы и истории
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Активный отдых, захватывающие виды окрестностей и настоящая природа Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: в будние дни в 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3870 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Снежная деревня, Таинственный лес, Ботанический сад, Музей камня и незабываемые виды на горы Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
8650 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У гостиницы «Меридиан»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6800 ₽ за человека
Индивидуальная
Водопады в окрестностях Мурманска
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 4400 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка: дыхание Ледовитого океана
Отыскать скелет Левиафана, попробовать «диких» морских ежей и услышать северное море
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузитесь в прошлое Мурманска с захватывающим видом с Зелёного мыса. Уникальная экскурсия для всех, кто ценит историю и природу
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к водопадам русской Лапландии
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00, во вторник и пятницу в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Увлекательное путешествие на авто и пешком по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и возможность насладиться природой Севера в полной мере
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом
Откройте для себя Мурманск, крупнейший город за Полярным кругом, и его удивительные достопримечательности на увлекательной групповой экскурсии
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ловозёрские тундры и гора Аллуайв - из Мурманска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ловозёрским тундрам и поднимитесь на сакральную вершину Аллуайв. Откройте для себя красоту Кольского полуострова
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборМорская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее морское приключение из Мурманска. Откройте для себя красоты Баренцева моря и острова Кильдин, не покидая комфорта катера
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
13 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы
Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
12 авг в 16:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
11 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Кольский залив с малоизвестного ракурса и интересные факты о Заполярье, его природе и этнокультуре
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
2150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМурманск - отсюда начинается Арктика
Увидеть "дедушку" ледокольного флота, легендарного "Алёшу" и узнать о 100-летней истории города
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прокат эндуро и сноубайков в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Хибины: на джипах к подножью Куэльпорра
Один день в горах на внедорожнике - реки, озёра, водопад и море впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
12 600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В Териберку - на встречу с китами
Открыть природу Севера и выйти в арктические воды на поиски удивительных животных
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
10 500 ₽ за человека
В Мурманске не так много достопримечательностей, но это тот город где вы можете познакомиться с необычной арктической культурой, удивительными природными явлениями, также вы сможете познакомиться с многочисленными памятниками и мемориалами разбросанными по всему городу
В Мурманске не так много достопримечательностей и его легко обойти самостоятельно, но главные сокровища этого региона находятся за городом, поэтому рекомендуем присоединится к организованным турам. Вы не нужно будет ломать голову с тем как добраться до нужного места, где поесть и т.д профессиональные гиды возьмут эти хлопоты на себя. Ваша задача только выбрать для себя подходящий тур или экскурсию ✌🏻😉
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 24 июл 2026
Гид Сергей просто пушка! Ездили мини- компанией: я, муж и гид, который завозил нас в очень красивые и труднодоступные места. Сергей много рассказывал про город и в целом оказался приятным собеседником 🙂
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Н
Дата посещения: 16 июл 2026
Отличная продуманная экскурсия,организаторы Александр и я Евгения - очень интересно провели тур,на все вопросы отвечали грамотно.Прекрасная экскурсия,великолепная природа.Рекомендую жанн экскурсию и этих гидов.
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О
Дата посещения: 6 июл 2026
Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
После отказа нескольких гидов в связи с погодными условиями, мы
После отказа нескольких гидов в связи с погодными условиями, мы
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Т
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсия была на 5 баллов. Алексей знает и любит свой город. Мы увидели его со всех сторон и направлений, со
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Г
Дата посещения: 15 июн 2026
Огромное спасибо гиду Оксане за интересную , содержательную, динамичную экскурсию!
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М
Дата посещения: 5 июн 2026
Были на экскурсии 5 июня с экскурсоводом Сергеем.
Это наше первое знакомство с Мурманском и его окрестностями. И оно, благодаря нашему
Это наше первое знакомство с Мурманском и его окрестностями. И оно, благодаря нашему
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В
Дата посещения: 23 мая 2026
Великолепная была прогулка - хайкинг. Даже не смотря на проливной дождь в начале, мы получили огромное удовольствие. Особенно хочу отметить гида-Ольгу. Очень интересно и не навязчиво рассказывала, а чай с шоколадкой наверху-это было просто замечательно.
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Е
Дата посещения: 12 апр 2026
Мы прекрасно провели время на экскурсии в сопровождении Инны. Проехали по высокому берегу Кольского залива,полюбовались природой , понорамами Мурманска . Информации и интересных остановок по дороге было достаточно. Благодарим Инну за приятную поездку.
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П
Дата посещения: 27 мар 2026
Так уж получилось, что на групповую экскурсию пришел лишь я один и групповая экскурсия превратилась в индивидуальную. Мне очень повезло,
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М
Дата посещения: 23 мар 2026
Поездка с Алексеем в Териберку была прекрасной! Организация на высоком уровне: накануне поездки связываются администраторы, уточняют детали, высылают памятку, отвечают
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Всего 23985 отзывов в Мурманске
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску
Самые популярные экскурсии в Мурманске
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Что посмотреть в Мурманске
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