Все экскурсии в Мурманске
Доступно 119 экскурсий 🚌 в Мурманске на 2021 год, 1406 ⭐ отзывов, цены от 1900₽, посетите достопримечательности: Ледокол Ленин, Храм Спас-на-водах, Памятник Ждущей, Полуостров Средний, Кольский мост, Мыс Абрам, Сейдозеро, Долина Славы. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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5ч
5 000₽
за 1 чел.
Охота за северным сиянием в мини-группе
Северное сияние - удивительное явление природы
По договорённости, выезд в 21:00-22:00
11ч
5 400₽
за 1 чел.
Впечатляющая Териберка
Териберка - удивительный поселок на берегу Баренцева моря, где открываются завораживающие пейзажи,...
Ежедневно с 09:00
11ч
5 000₽
за 1 чел.
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
ежедневно в 09:15
Индивидуальный трансфер
4ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Проехать по главным достопримечательностям и окрестностям Мурманска и насладиться его живописными...
Каждый день, время согласовываем с туристом
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-19 чел.
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
7ч
6 000₽
за 1 чел.
День в саамской деревне
Саамская деревня в окрестностях Ловозера - место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска,...
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Мурманск — главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10ч
5 000₽
за 1 чел.
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь -...
Ежедневно с 9:00 до 20:00
10ч
4 900₽
за 1 чел.
Териберка — в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1 чел.
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Поехали за мечтой
По согласованию с гидом
Индивидуальная фото-прогулка
9ч
15 000₽
за 1-6 чел.
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 500₽
за 1-4 чел.
Индивидуальное путешествие в Териберку
Териберка - это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1 чел.
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 800₽
за 1-5 чел.
Мурманск - сердце Заполярья
Вас ждет увлекательная экскурсия в столицу Заполярья - все самое главное о Мурманске за два часа
По договоренности
Индивидуальная фото-прогулка
4ч
6 000₽
за 1 чел.
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
Индивидуальная экскурсия
9ч
12 000₽
за 1-3 чел.
Териберка - берег Северного Ледовитого океана
Затерянная где-то на краю Земли, Териберка покорит вас своими суровыми, но прекрасными ландшафтами
Ежедневно с 10:00-11:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
15 000₽
за 1-7 чел.
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Содержательное путешествие по картинным и историческим местам 20 века с элементами сталкерства
Индивидуальная экскурсия
3ч
9 000₽
за 1-15 чел.
Знакомство с Мурманском
Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом, Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите...
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-8 чел.
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
2д 2ч
25 000₽
за 1 чел.
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня
Полуостров Рыбачий - одно из самых интересных мест Мурманской области: голая тундра и острые, как...
Каждый четверг, начиная с 17 июня. Возвращение в субботу.
7ч 30м
1 900₽
за 1 чел.
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Кольский залив с малоизвестного ракурса и интересные факты о Заполярье, его природе и этнокультуре
ежедневно в 10:30
11ч
5 000₽
за 1 чел.
Териберка - край земли
Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану
Каждый день в 9:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-20 чел.
С Мурманском на «ты»
История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
11ч
15 000₽
за 1-3 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв (Перевал Геологов)
Да, это не самая легкая прогулка, но зато наградой за ваше упорство станут невероятные пейзажи
Ежедневно в 10:00
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Последние отзывы «Экскурсии Мурманска»
- ЕЕкатерина25 октября 2021Была в таком восторге от экскурсии, что написала про неё отзыв в «охоту за Северным Сиянием»))) Продублирую ещё раз: «Ездили в Териберку в конце октября. Потрясающая экскурсия, которая стала такой несомненно благодаря гиду Миле. Уверенное вождение по заснеженной дороге, интересные и ненапряжные рассказы. Знание истории и интересных фактов, при этом никаких неподтвержденных мифов и баек. Комфортабельная машина и прекрасные виды, что ещё нужно)) Мила, спасибо за проведённый с нами день - это восторг и впечатления на многие месяцы вперёд. » P.s. Ну и про Северное сияние напишу здесь, поскольку там уже отзыв не подправить: «Охота за Северным Сиянием в прекрасной компании гида Николая и водителя Алексея это само по себе увлекательное приключение! Ну и конечно мы его поймали)) по-другому и быть не могло с такой командой! Ребята действительно профессионалы, которые заботятся о комфорте туристов и делают все, что бы экскурсия прошла не зря. »
- ММинзаля25 октября 2021Всё очень понравилось, море впечатлений, Олеся просто чудо, действительно тур был задушевный, спасибо большое.
- ЕЕкатерина25 октября 2021Ездили в Териберку в конце октября. Потрясающая экскурсия, которая стала такой несомненно благодаря гиду Миле. Уверенное вождение по заснеженной дороге, интересные и ненапряжные рассказы. Знание истории и интересных фактов, при этом никаких неподтвержденных мифов и баек. Комфортабельная машина и прекрасные виды, что ещё нужно)) Мила, спасибо за проведённый с нами день - это восторг и впечатления на многие месяцы вперёд!
- ААнна24 октября 2021Экскурсии была просто невероятная! Гид Константин настоящий коренной житель севера, который его обожает! И это добавляет антуража! Все было идеально на 10000 из 10. Маршрут, внимание, рассказы, легенды, обещание, тепло, комфорт! Все это про эту экскурсию! Советую обязательно! Да и место просто невероятное!
- Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группеААнастасия24 октября 2021Чудесный гид Павел показал красоту Арктики, расказал много интересных моментов. Удобная машина, комфортная поездка.
- Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группеЛЛюбовь24 октября 2021Большое спасибо Павлу за эту увлекательную поездку, за его плейлист, за вежливость и участливость! Мы получили огромное удовольствие и с удовольствием всем рекомендуем! Поездка превзошла все наши ожидания!
- Отзыв на: Мурманск — главный город ЗаполярьяООльга24 октября 2021Нашим гидом была Анастасия, она встретила нас в аэропорту и сразу же увлекла интересным рассказом про город, окрестности и заполярную жизнь. Детям 12 и 14 лет было не менее любопытно слушать и спрашивать, чем мне. Очень впечатлили мемориалы воинской славы в городе. Время пролетело незаметно и остались очень позитивные воспоминания о городе и нашем прекрасном экскурсоводе.
- Отзыв на: Териберка — «маленький северный рай»ИИрина24 октября 2021Супер) приехав с 2 маленькими детьми, испытала истинное наслаждение от организации и проведения путешествия. море эмоций, максимум точек, полное сопровождение. Дети в восторге)
- Отзыв на: Териберка — в копилку лучших днейИИрина24 октября 2021Путешествовали с гидом Владом. Брали Териберку и Северное Сияние. Забрали в назначенное время, в комфортном автомобили подвозили почти к океану. Путь сопровождался интересными рассказами местных легенд. Териберка всегда прекрасна, вернёмся сюда летом. Северное сияние нас удалось увидеть, считаю, что благодаря грамотному планированию и расчёту гида. Фотки огонь, спасибо, компанию буду советовать друзьям.
- Отзыв на: С Мурманском на «ты»ООльга24 октября 2021Всё хорошо. Антон приятный молодой человек и интересный рассказчик.