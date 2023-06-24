Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий

Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы

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О гиде
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Ответы на вопросы
Всего за 2 дня влюбимся в неповторимую арктическую природу: полюбуемся 30-метровыми скалами и узнаем саамскую легенду о братьях-колдунах, прокатимся на машине по космической тундре и прогуляемся по серому песку, доберёмся до самой северной части континентальной России и соберём кадры лучших мест полуостровов Средний и Рыбачий.

А ещё проедем по местам боевой славы, где сохранились советские и немецкие укрепления, посетим мемориал и увидим выброшенный на берег корабль.
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
24
июн
1
июл
8
июл
15
июл
22
июл
29
июл
5
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

По вашему запросу программу возможно подстроить под любое количество участников и на любой день.

Вам понадобятся резиновые сапоги и дождевики (есть возможность аренды), комплект сменной одежды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
Завершение: Мурманск, место вашего проживания, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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