Слава — ваша команда гидов в Мурманске

Провели 3222 экскурсии для 3040 туристов

Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это в первую очередь уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться этим чувстом. Рассказать о крае изнутри, о его прошлом, настоящем и будущем. Кольский полуостров набирает туристические обороты и интересен как летом, так и зимой — каждый сезон увидит вас своими особенностями. До встречи!

Задать вопрос