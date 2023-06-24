Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Всего за 2 дня влюбимся в неповторимую арктическую природу: полюбуемся 30-метровыми скалами и узнаем саамскую легенду о братьях-колдунах, прокатимся на машине по космической тундре и прогуляемся по серому песку, доберёмся до самой северной части континентальной России и соберём кадры лучших мест полуостровов Средний и Рыбачий.
А ещё проедем по местам боевой славы, где сохранились советские и немецкие укрепления, посетим мемориал и увидим выброшенный на берег корабль.
А ещё проедем по местам боевой славы, где сохранились советские и немецкие укрепления, посетим мемориал и увидим выброшенный на берег корабль.
Ближайшие даты:
24
июн
июн
1
июл
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
По вашему запросу программу возможно подстроить под любое количество участников и на любой день.
Вам понадобятся резиновые сапоги и дождевики (есть возможность аренды), комплект сменной одежды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживанияЗавершение: Мурманск, место вашего проживания, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Слава — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 3222 экскурсии для 3040 туристов
Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это в первую очередь уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться этим чувстом. Рассказать о крае изнутри, о его прошлом, настоящем и будущем. Кольский полуостров набирает туристические обороты и интересен как летом, так и зимой — каждый сезон увидит вас своими особенностями. До встречи!
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