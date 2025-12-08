Вы узнаете, как из тихого подмосковного села вырос крупный промышленный и научный центр, связанный с Московским метрополитеном.
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Почему древнее село стало называться Мытищи? Откуда пошли слова «мытарь» и «мытарить» и по какой причине именно здесь был сооружён первый московский водопровод? Отыщем ответы на все вопросы.
История промышленности и архитектуры
Я расскажу, на чьи средства была построена Северная (ныне Ярославская) железная дорога, кто из известных архитекторов проектировал городские здания до революции и какие изобретения 20 века появились в Мытищах.
Легенды и судьбы
Вы услышите, как здесь проходил князь Андрей Боголюбский, как через Мытищи ехали русские цари и почему Мария Нагая — последняя супруга Ивана Грозного — признала в Лжедмитрии «настоящего наследника».
Что вы увидите
Историческое здание вокзала начала 20 века, самую высокую водонапорную башню Подмосковья, проходную завода «Метровагонмаш» (без посещения музея), послевоенные кварталы, городской парк и современную набережную Яузы.
Я — коренной житель Мытищ, поэтому покажу город не как туристический объект, а как живое пространство со своими тайнами, историями и характерами. Вы услышите городские легенды и воспоминания, известные только местным.
Организационные детали
- Можем зайти в кафе по желанию (оплачивается отдельно)
- Экскурсия подходит для аудитории 16+