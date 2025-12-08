Мои заказы

Мытищи: от мыта и мытарей до вагонов метро

История одного подмосковного города
Я открою для вас Мытищи с новой стороны — как древнее село с тысячелетней историей, царской дорогой, первой водопроводной системой Москвы и легендами о царственных особах.

Вы узнаете, как из тихого подмосковного села вырос крупный промышленный и научный центр, связанный с Московским метрополитеном.
Описание экскурсии

Путешествие во времени

Почему древнее село стало называться Мытищи? Откуда пошли слова «мытарь» и «мытарить» и по какой причине именно здесь был сооружён первый московский водопровод? Отыщем ответы на все вопросы.

История промышленности и архитектуры

Я расскажу, на чьи средства была построена Северная (ныне Ярославская) железная дорога, кто из известных архитекторов проектировал городские здания до революции и какие изобретения 20 века появились в Мытищах.

Легенды и судьбы

Вы услышите, как здесь проходил князь Андрей Боголюбский, как через Мытищи ехали русские цари и почему Мария Нагая — последняя супруга Ивана Грозного — признала в Лжедмитрии «настоящего наследника».

Что вы увидите

Историческое здание вокзала начала 20 века, самую высокую водонапорную башню Подмосковья, проходную завода «Метровагонмаш» (без посещения музея), послевоенные кварталы, городской парк и современную набережную Яузы.

Я — коренной житель Мытищ, поэтому покажу город не как туристический объект, а как живое пространство со своими тайнами, историями и характерами. Вы услышите городские легенды и воспоминания, известные только местным.

Организационные детали

  • Можем зайти в кафе по желанию (оплачивается отдельно)
  • Экскурсия подходит для аудитории 16+

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Мытищах
Провёл экскурсии для 355 туристов
Живу одновременно в двух городах: подмосковном Королёве и в Москве. Много лет занимаюсь историй столичного подземного транспорта. Коренной москвич, кандидат наук, историк, автор книг и научных статей. Во время экскурсии показываю архивные фото, рассказываю об изменениях, произошедших в Москве и в метро за годы его существования. Поделюсь с вами историями о Москве и подмосковном Королёве, свидетелем которых был сам.