Я открою для вас Мытищи с новой стороны — как древнее село с тысячелетней историей, царской дорогой, первой водопроводной системой Москвы и легендами о царственных особах. Вы узнаете, как из тихого подмосковного села вырос крупный промышленный и научный центр, связанный с Московским метрополитеном.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Почему древнее село стало называться Мытищи? Откуда пошли слова «мытарь» и «мытарить» и по какой причине именно здесь был сооружён первый московский водопровод? Отыщем ответы на все вопросы.

История промышленности и архитектуры

Я расскажу, на чьи средства была построена Северная (ныне Ярославская) железная дорога, кто из известных архитекторов проектировал городские здания до революции и какие изобретения 20 века появились в Мытищах.

Легенды и судьбы

Вы услышите, как здесь проходил князь Андрей Боголюбский, как через Мытищи ехали русские цари и почему Мария Нагая — последняя супруга Ивана Грозного — признала в Лжедмитрии «настоящего наследника».

Что вы увидите

Историческое здание вокзала начала 20 века, самую высокую водонапорную башню Подмосковья, проходную завода «Метровагонмаш» (без посещения музея), послевоенные кварталы, городской парк и современную набережную Яузы.

Я — коренной житель Мытищ, поэтому покажу город не как туристический объект, а как живое пространство со своими тайнами, историями и характерами. Вы услышите городские легенды и воспоминания, известные только местным.

