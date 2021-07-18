Отзыв на: Неожиданные Мытищи

О Олег 5

Уникальная в своём роде экскурсия по городу. В первую очередь для любителей городской архитектуры 20-30х годов(40ые и позже тоже затронуты конечно) и краеведов Подмосковья. К сожалению, за последние годы в Мытищах уничтожено или изуродовано множество ценных исторических сооружений. Сергей продемонстрирует архивные фотографии, показывающие как было прежде(в стиле now&then). Эти фотографии он скурпулезно собирал сам. Оставшиеся в целости и сохранности здания вы обойдете за эти два часа, а перемещаться по городу будете исключительно по немецкой карте 1943 года. Рады, что успели запечатлеть то, что возможно скоро сравняют с землёй, а на этих местах появятся новые человейники и торговые центры. Спасибо Сергею за приятный и познавательный вечер субботы!