Все экскурсии в Мытищах
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Мытищах на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
800₽
за 1-15 чел.
Неожиданные Мытищи
Конструктивизм, исчезнувшие улицы и купеческие дома на дружеской экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Мытищ»
- Отзыв на: Неожиданные МытищиООлег18 июля 2021Уникальная в своём роде экскурсия по городу. В первую очередь для любителей городской архитектуры 20-30х годов(40ые и позже тоже затронуты конечно) и краеведов Подмосковья. К сожалению, за последние годы в Мытищах уничтожено или изуродовано множество ценных исторических сооружений. Сергей продемонстрирует архивные фотографии, показывающие как было прежде(в стиле now&then). Эти фотографии он скурпулезно собирал сам. Оставшиеся в целости и сохранности здания вы обойдете за эти два часа, а перемещаться по городу будете исключительно по немецкой карте 1943 года. Рады, что успели запечатлеть то, что возможно скоро сравняют с землёй, а на этих местах появятся новые человейники и торговые центры. Спасибо Сергею за приятный и познавательный вечер субботы!