Семейное путешествие в Приэльбрусье

Это путешествие специально разработано для людей

5
3 отзыва
Это путешествие специально разработано для людей, которые не хотят расставаться с комфортом и в тоже время хотят увидеть настоящие горы. Кто любит путешествовать всей семьей и не готов расставаться с родными надолго.

Мы посетим самые красивые места Приэльбрусья, будем ночевать в гостинице, питаться в кафе и столовых поселка Терскол, а все выходы небольшие и налегке.
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
17
июн
15
июл
20
авг

Что вас ожидает 🤩

Самые красивые места Приэльбрусья
Самые красивые места Приэльбрусья
Водопады Девичьи косы и Терскол, обсерватория Пик Терскол, гора Чегет
Высшая точка Европы
Высшая точка Европы
Поднимемся до высоты 3500 м по склону горы Эльбрус
Уютный отдых
Уютный отдых
Нас ждут два пикника с видом на заснеженные горные вершины, настольные игры и другие развлечения для дружной компании

Программа тура по дням

1 день

г. Минеральные воды - Терскол

Встреча участников в международном аэропорту или ж/д вокзале города Минеральные воды в 12:00.

Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол.

В пути сделаем остановку в кафе на обед.

В Терсколе размещение в гостевом доме.

Прогулка по поселку, знакомство с участниками.

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 180 км.
Пешком: до 5 км.
Питание: нет.

г. Минеральные воды - Терсколг. Минеральные воды - Терсколг. Минеральные воды - Терсколг. Минеральные воды - Терсколг. Минеральные воды - Терсколг. Минеральные воды - Терскол
2 день

Водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол

С утра пораньше, после завтрака отправимся в небольшой поход налегке к водопаду Девичьи косы.

Торопиться не будем.

Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.

Однако набор высоты предполагается 700 метров.

После посещения, а возможно, и купания в водопаде, желающие смогут подняться еще на 300 метров – до обсерватории Пик Терскол.

Проживание: гостевой дом.
Пешком: до 14 км, набор высоты 700 м.
Питание: завтрак.

Водопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория Терскол
3 день

Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»

Сегодня нам предстоит подъем на склон горы Чегет.

На кресельной канатной дороге мы поднимемся до высоты 3080 метров над уровнем моря, где расположена станция Чегет-3.

Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью.

Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе.

С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника «Семерка», названного так за характерную форму.

Также на канатной дороге спустимся до знаменитого кафе Ай — первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.

Проживание: гостевой дом.
Пешком: до 5 км.
Питание: завтрак.

Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»Поляна Чегет - станция Чегет-3 - кафе «Ай»
4 день

Водопад Терскол

Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.

Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав.

А после подъема к мощному водопаду Терскол устроим небольшой пикник на уютной поляне.

Проживание: гостевой дом.
Пешком: до 14 км.
Питание: завтрак, пикник.

Водопад ТерсколВодопад ТерсколВодопад ТерсколВодопад ТерсколВодопад Терскол
5 день

Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"

Утром, после завтрака, доедем до поляны Азау, где начинается канатная дорога на Эльбрус.

В вагончике поднимемся до станции Мир, расположенной на высоте 3 500 метров.

Затем желающим предстоит пеший подъем до высоты 3800 м – настоящее испытание!

На станции Мир мы сделаем много памятных фотографий на фоне гор и пообедаем в понравившемся высокогорном кафе.

Автобус: 9 км.
Пешком: 2 км, набор 400 м.
Питание: завтрак.

Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"Поляна Азау - станция "Мир" (на канатной дороге) - станция "Гарабаши"
6 день

Поляна Нарзанов или озеро Донгуз орун

Сегодня день, когда каждый участник нашего путешествия сможет выбрать свой маршрут: либо легкая прогулка до поляны нарзанов, либо трекинг до горного озера Донгуз Орун кель.

После завтрака мы можем по экологической тропе прогуляться до Поляны нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий нарзан с небольшим сероводородным привкусом.

После обеда вернемся по той же тропе до поляны Чегет и посвятим немного времени неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка.

Желающие вместо этого могут пешком подняться к горному озеру Донгуз-Орун, а оттуда, вдоволь пофотографировавшись, вернуться на поляну Чегет.

Вечером соберемся все вместе, чтобы поделиться впечатлениями и от сегодняшнего дня, и от всего путешествия в целом.

Пешком: до 12 км.
Питание: завтрак.

Поляна Нарзанов или озеро Донгуз орунПоляна Нарзанов или озеро Донгуз орунПоляна Нарзанов или озеро Донгуз орунПоляна Нарзанов или озеро Донгуз орун
7 день

Отъезд

Прощание с Эльбрусом.

Отъезд на микроавтобусе в г. Минеральные воды.

Проживание: нет.
Автобус: 180 км.
Питание: завтрак.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме “Три брата”. Размещение семьями в 2-3-4х местных номерах, санузел в каждом номере. Продуктовые магазины, кафе, аптека - в шаговой доступности.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста:

  • для взрослого 47 500 руб.
  • для детей до 12 лет включительно – 40 000 руб.
  • для детей до 7 лет включительно – 34 000 руб.
  • для детей до 4 лет включительно – 29 000 руб.
  • для детей до 2 лет включительно – бесплатно.

Варианты проживания

Гостевой дом «Три брата»

6 ночей

Гостевой дом «Три брата» расположен в селе Терскол, в 500 м его центра. В распоряжении постояльцев ресторан, общий лаундж, терраса и бесплатная частная парковка. До поселка Новый Кругозор — около 2,9 км, до гостиницы «Иткол» — 5,5 км, до города Ксисюрюлген — 6,9 км. Желающие могут забронировать семейные номера.

Во всех номерах гостевого дома есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в гостевом доме сервируют халяльный завтрак.

На стойке регистрации можно получить полезную туристическую информацию.

Гостевой дом «Три брата»Гостевой дом «Три брата»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральный воды – Терскол – Минеральные воды
  • Трансфер п. Терскол – поляна Азау – п. Терскол
  • Проживание в гостевом доме все время путешествия
  • Завтраки в гостевом доме
  • Пикник во время выхода на водопад Терскол
  • Подъем и спуск по канатной дороге Эльбрус
  • Подъем и спуск по канатной дороге Чегет
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Взносы в национальный парк
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание в дороге
  • Обеды и ужины во время пребывания в Терсколе – около 500 руб. за прием пищи
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Минеральный воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Хоба (подпопник)
  • Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов
  • Треккинговые палки

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят)
  • Сандалии или сланцы
  • Ветровка, штаны
  • Дождевик
  • Панама / бейсболка / бандана / баф
  • Кофта флисовая
  • Комплект термобелья
  • 1- 2 футболки
  • Шорты
  • Носки 2-3 пары синтетические
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности (по желанию для бани и/или водопада)
  • Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (0,5 -1 литр) - по желанию
  • Очки солнцезащитные
  • Крем солнцезащитный

Документы:

  • Медицинский полис
  • Паспорт
  • Деньги на дополнительные расходы - кафе, сувениры

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
5 авг 2022
Прекрасный отпуск в прекрасном месте. Все сложилось - погода была идеальная, без дождей и знойной жары (ездили в конце июля); программа суперинтересная (горы, горы и…. горы???). А ещё реки, снежные вершины, даже термальные источники. А вообще, без крутейших инструкторов ничего бы не случилось - спасибо Насте и Ане за вкусные завтраки, за за интересные места, за доброе отношение, вечерние игры и много ещё за что)) этот отпуск точно удался, всем советую!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за доверие к нашей компании, рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
Н
27 июня 2022
Интересные маршруты с потрясающими видами. Многое зависит от погоды. Нам повезло. Во время пеших прогулок дождей не было.
В
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна

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