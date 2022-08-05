6 день

Поляна Нарзанов или озеро Донгуз орун

Сегодня день, когда каждый участник нашего путешествия сможет выбрать свой маршрут: либо легкая прогулка до поляны нарзанов, либо трекинг до горного озера Донгуз Орун кель.

После завтрака мы можем по экологической тропе прогуляться до Поляны нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий нарзан с небольшим сероводородным привкусом.

После обеда вернемся по той же тропе до поляны Чегет и посвятим немного времени неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка.

Желающие вместо этого могут пешком подняться к горному озеру Донгуз-Орун, а оттуда, вдоволь пофотографировавшись, вернуться на поляну Чегет.

Вечером соберемся все вместе, чтобы поделиться впечатлениями и от сегодняшнего дня, и от всего путешествия в целом.

Пешком: до 12 км.

Питание: завтрак.