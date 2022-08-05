Встреча участников в международном аэропорту или ж/д вокзале города Минеральные воды в 12:00.
Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол.
В пути сделаем остановку в кафе на обед.
В Терсколе размещение в гостевом доме.
Прогулка по поселку, знакомство с участниками.
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 180 км.
Пешком: до 5 км.
Питание: нет.
С утра пораньше, после завтрака отправимся в небольшой поход налегке к водопаду Девичьи косы.
Торопиться не будем.
Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.
Однако набор высоты предполагается 700 метров.
После посещения, а возможно, и купания в водопаде, желающие смогут подняться еще на 300 метров – до обсерватории Пик Терскол.
Проживание: гостевой дом.
Пешком: до 14 км, набор высоты 700 м.
Питание: завтрак.
Сегодня нам предстоит подъем на склон горы Чегет.
На кресельной канатной дороге мы поднимемся до высоты 3080 метров над уровнем моря, где расположена станция Чегет-3.
Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью.
Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе.
С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника «Семерка», названного так за характерную форму.
Также на канатной дороге спустимся до знаменитого кафе Ай — первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.
Проживание: гостевой дом.
Пешком: до 5 км.
Питание: завтрак.
Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.
Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав.
А после подъема к мощному водопаду Терскол устроим небольшой пикник на уютной поляне.
Проживание: гостевой дом.
Пешком: до 14 км.
Питание: завтрак, пикник.
Утром, после завтрака, доедем до поляны Азау, где начинается канатная дорога на Эльбрус.
В вагончике поднимемся до станции Мир, расположенной на высоте 3 500 метров.
Затем желающим предстоит пеший подъем до высоты 3800 м – настоящее испытание!
На станции Мир мы сделаем много памятных фотографий на фоне гор и пообедаем в понравившемся высокогорном кафе.
Автобус: 9 км.
Пешком: 2 км, набор 400 м.
Питание: завтрак.
Сегодня день, когда каждый участник нашего путешествия сможет выбрать свой маршрут: либо легкая прогулка до поляны нарзанов, либо трекинг до горного озера Донгуз Орун кель.
После завтрака мы можем по экологической тропе прогуляться до Поляны нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий нарзан с небольшим сероводородным привкусом.
После обеда вернемся по той же тропе до поляны Чегет и посвятим немного времени неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка.
Желающие вместо этого могут пешком подняться к горному озеру Донгуз-Орун, а оттуда, вдоволь пофотографировавшись, вернуться на поляну Чегет.
Вечером соберемся все вместе, чтобы поделиться впечатлениями и от сегодняшнего дня, и от всего путешествия в целом.
Пешком: до 12 км.
Питание: завтрак.
Прощание с Эльбрусом.
Отъезд на микроавтобусе в г. Минеральные воды.
Проживание: нет.
Автобус: 180 км.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме “Три брата”. Размещение семьями в 2-3-4х местных номерах, санузел в каждом номере. Продуктовые магазины, кафе, аптека - в шаговой доступности.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста:
Гостевой дом «Три брата» расположен в селе Терскол, в 500 м его центра. В распоряжении постояльцев ресторан, общий лаундж, терраса и бесплатная частная парковка. До поселка Новый Кругозор — около 2,9 км, до гостиницы «Иткол» — 5,5 км, до города Ксисюрюлген — 6,9 км. Желающие могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах гостевого дома есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в гостевом доме сервируют халяльный завтрак.
На стойке регистрации можно получить полезную туристическую информацию.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.