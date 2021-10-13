Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью Р Роман 5 Экскурсию для меня провел коллега Алексея - Александр) Меня порадовал тот факт, что гид спросил у о моих ожиданиях и исходя из них скорректировал маршрут (в Приэльбрусье я не поехал). Это было прямое попадание) Я увидел именно то, что и хотел: необычные локации, отсутствие толп туристов по моему маршруту, интересные и не банальные факты от гида, рекомендации по обеду и очень комфортное вождение. Цена себя оправдывает на все 100 %.. Я не устаю повторять: гиды на этом ресурсе это не профессиональные гиды, оно и к лучшему) Это жители того или иного региона, от которых вы узнаете гораздо больше чем написано в учебниках и книгах). Это своего рода интересная прогулка в приятной компании. Всем ярких путешествий. Гида рекомендую) .

Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии М Максим 5 Остались в полнейшем восторге от данного тура. В таких турах все взаимосвязано и настроение, и погода, и знания гида и тд. В нашем случае все эти элементы были в балансе. Много слов писать не нужно - нужно приехать и почувствовать это все по месту. Спасибо огромное. В следующий раз однозначно будем к вам обращаться за новыми впечатлениями.

Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии Л Любовь 5 Поездка получилась просто шикарной! Да, с неба накрапывало, да, слался туман. НО! Горы красивы в любую погоду! А как двигался туман - это ж просто сказка, фантастика! У меня был отличный гид - Александр, столько всего увидели и узнала - просто СУПЕР! Не зря же мудрые говорят - тщательно выбирай себе попутчика! Мой гид Александр - просто великолепный водитель, рассказчик, надежный попутчик (можно дальше продолжать) - в одном лице, с таким можно спокойно идти в горы в любую погоду! Однозначно рекомендую поездку с Александром!

Отзыв на: На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак О Оксана 5 Были с гидом Асланом. Получилась очень душевная и насыщенная поездка. Нереально красивые места, которые самостоятельно мы бы не увидели за один день

Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля» Ю Юлия 5 Нам очень понравилась поездка с Азаматом! Прекрасный день в горах и просто красивых местах. Азамат замечательный гид-проводник. Спасибо огромное за индивидуальный, в том числе, подход к эскурсии!

Отзыв на: Добро пожаловать в Нальчик! Ю Юлия 5 Запоминающе! Познавательно! Комфортно! Спасибо большое организаторам и Юрию за такую приятную возможность увидеть самое интересное в Нальчике и узнать новое об этом прекрасном городе. Впечатлены)

Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью А Алексей 5 Ездили по Приэльбрусью с двумя гидами - Александром и Алексеем. Оба оказались отличными и опытными водителями-гидами. очень общительными и коммуникабельными, хорошо знающими не только маршрут, но и обладающими более широкими знаниями о природе, культуре, истории, обычаях и традициях КБР. Особое впечатление оставили виды на Эльбрус, Баксанское и Чегемское ущелья. Рекомендации гидов относительно меню обеда, покупок на рынках были весьма кстати. Особое спасибо за барбарисовку за обедом)). В общем, экскурсией в нашей немаленькой компании остались довольны без исключения все. Спасибо Вам ребята! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. И вполне вероятно, что воспользуемся вашими услугами в будущем, вдохновленные вашими рассказами о других очень заманчивых маршрутах.

Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью К Кинга 5 Экскурсия мне очень понравилась! Огромное спасибо Алексею! Он профессионал! Мы почувствовали себя как в сказке:) Видели чудеса и узнали много о Кавказе, жизни в этом районе, о традыциях КБР. И все это за один день! Рекомендую поездку с Алексеем!

Д Денис 5 Шикарная поездка! Прежде всего, эта эксурсия рекомендована тем, кто хочет полетать на параплане среди гор. Это того стоит! Нам повезло и с погодой, и с гидом-инструктором, который рассказал много всего интересного о регионе, а также о парапланеризме. Сам полет - это непередаваемые эмоции, драйв, свобода, адреналин. Лучшие впечатления!