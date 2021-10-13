Все экскурсии в Нальчике
Доступно 52 экскурсии 🚌 в Нальчике на 2021 год, 409 ⭐ отзывов, цены от 500₽, посетите достопримечательности: Голубые озера, Эльбрус. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Приглашаем вас в путешествие на комфортабельном джипе, который способен проехать даже по самым...
Ежедневно в 09:00
10ч
1 400₽
за 1 чел.
Большая Цейская подкова
На один день мы уедем за пределы Нальчика и отправимся в путешествие по красотам Северного Кавказа
по воскресеньям в 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
4ч
800₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Чудеса чегемских водопадов
Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план...
Вторник и суббота с 14.00 до 18.00
Индивидуальная экскурсия
9ч
13 800₽
за 1-4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
11ч
1 150₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище
по воскресеньям в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
14 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
Насладиться фантастическими видами Эльбруса, посетить долину нарзанов и узнать о местных традициях
12ч
1 650₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Что вы знаете об Ингушетии
по субботам/воскресеньям в 07:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур на «Язык Тролля»
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда, Шато Эркен и озеро Церик-Кёль!
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 200₽
за 1-6 чел.
Голубые озера и Верхняя Балкария
На этой экскурсии вы побываете в самых живописных местах Кабардино-Балкарии
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
10ч
11 900₽
за 1-4 чел.
Путешествие по Приэльбрусью
Отправиться к могучему Эльбрусу и озеру Гижгит, увидеть город-призрак и совершить легкий трекинг
12ч
1 650₽
за 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии
по субботам в 07:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Нальчик!
Познакомиться с историей, культурой и визитными карточками столицы Кабардино-Балкарии
4ч
800₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Голубые озера и Черекская теснина - сокровища Кабардино-Балкарии
Приглашаем вас побывать в одном из самых красивых мест Кабардино-Балкарии - Черекской теснине
четверг в 13.30
Индивидуальная экскурсия
9ч
13 800₽
за 1-4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Посетить Кавказские Гималаи и узнать о традициях и культуре балкарского народа
13ч
1 700₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Величественный город Грозный
За последние годы Грозный преобразился
по средам и воскресеньям в 10:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
13 000₽
за 1-4 чел.
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
Увидеть озеро Гижгит, прогуляться по Чегемскому ущелью и посетить «Город Мертвых»!
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа
В 65 километрах от Нальчика находится удивительное место - Верхняя Балкария
по понедельникам в 10:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты — поездка из Нальчика
8ч
1 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Колыбель балкарского народа
Предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
Пятница, с 10.00 до 18.00
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
10ч
1 200₽
за 1 чел.
Выездная экскурсия в Кисловодск
… Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к Любви, что здесь бывают развязки всех...
по пятницам 09:00
Индивидуальная экскурсия
13ч
14 900₽
за 1-4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Индивидуальная экскурсия
9ч
13 500₽
за 1-4 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Нальчика»
- РРоман13 октября 2021Экскурсию для меня провел коллега Алексея - Александр) Меня порадовал тот факт, что гид спросил у о моих ожиданиях и исходя из них скорректировал маршрут (в Приэльбрусье я не поехал). Это было прямое попадание) Я увидел именно то, что и хотел: необычные локации, отсутствие толп туристов по моему маршруту, интересные и не банальные факты от гида, рекомендации по обеду и очень комфортное вождение. Цена себя оправдывает на все 100 %.. Я не устаю повторять: гиды на этом ресурсе это не профессиональные гиды, оно и к лучшему) Это жители того или иного региона, от которых вы узнаете гораздо больше чем написано в учебниках и книгах). Это своего рода интересная прогулка в приятной компании. Всем ярких путешествий. Гида рекомендую) .
- ММаксим24 сентября 2021Остались в полнейшем восторге от данного тура. В таких турах все взаимосвязано и настроение, и погода, и знания гида и тд. В нашем случае все эти элементы были в балансе. Много слов писать не нужно - нужно приехать и почувствовать это все по месту. Спасибо огромное. В следующий раз однозначно будем к вам обращаться за новыми впечатлениями.
- ЛЛюбовь23 сентября 2021Поездка получилась просто шикарной! Да, с неба накрапывало, да, слался туман. НО! Горы красивы в любую погоду! А как двигался туман - это ж просто сказка, фантастика! У меня был отличный гид - Александр, столько всего увидели и узнала - просто СУПЕР! Не зря же мудрые говорят - тщательно выбирай себе попутчика! Мой гид Александр - просто великолепный водитель, рассказчик, надежный попутчик (можно дальше продолжать) - в одном лице, с таким можно спокойно идти в горы в любую погоду! Однозначно рекомендую поездку с Александром!
- ООксана19 сентября 2021Были с гидом Асланом. Получилась очень душевная и насыщенная поездка. Нереально красивые места, которые самостоятельно мы бы не увидели за один день
- Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля»ЮЮлия16 сентября 2021Нам очень понравилась поездка с Азаматом! Прекрасный день в горах и просто красивых местах. Азамат замечательный гид-проводник. Спасибо огромное за индивидуальный, в том числе, подход к эскурсии!
- Отзыв на: Добро пожаловать в Нальчик!ЮЮлия11 сентября 2021Запоминающе! Познавательно! Комфортно! Спасибо большое организаторам и Юрию за такую приятную возможность увидеть самое интересное в Нальчике и узнать новое об этом прекрасном городе. Впечатлены)
- ААлексей30 августа 2021Ездили по Приэльбрусью с двумя гидами - Александром и Алексеем. Оба оказались отличными и опытными водителями-гидами. очень общительными и коммуникабельными, хорошо знающими не только маршрут, но и обладающими более широкими знаниями о природе, культуре, истории, обычаях и традициях КБР. Особое впечатление оставили виды на Эльбрус, Баксанское и Чегемское ущелья. Рекомендации гидов относительно меню обеда, покупок на рынках были весьма кстати. Особое спасибо за барбарисовку за обедом)). В общем, экскурсией в нашей немаленькой компании остались довольны без исключения все. Спасибо Вам ребята! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. И вполне вероятно, что воспользуемся вашими услугами в будущем, вдохновленные вашими рассказами о других очень заманчивых маршрутах.
- ККинга25 августа 2021Экскурсия мне очень понравилась! Огромное спасибо Алексею! Он профессионал! Мы почувствовали себя как в сказке:) Видели чудеса и узнали много о Кавказе, жизни в этом районе, о традыциях КБР. И все это за один день! Рекомендую поездку с Алексеем!
- ДДенис25 августа 2021Шикарная поездка! Прежде всего, эта эксурсия рекомендована тем, кто хочет полетать на параплане среди гор. Это того стоит! Нам повезло и с погодой, и с гидом-инструктором, который рассказал много всего интересного о регионе, а также о парапланеризме. Сам полет - это непередаваемые эмоции, драйв, свобода, адреналин. Лучшие впечатления!
- ММаргарита17 августа 2021Красота неописуемая относительно мест Эльтюбю. Где не был, стоит ТОГО, чтобы там побывать. На параплане одевайтесь Тепло, на высоте в горах ХОЛОДНО! Ехали в комфорте, отличная скорость, сопровождающий гид с интересом рассказывал о местах, где мы были.