Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборИз Нальчика - к величественному Эльбрусу
Увидеть мир с высоты почти 4000 м - и лишний раз убедиться, как он красив
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
3750 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Лучший выборВерхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор
Групповая экскурсия из Нальчика
Начало: На улице Шогенцукова
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
2000 ₽
2222 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Хуламо-Безенгийское ущелье, Язык тролля, Мохнатый водопад, крепость Жабо-Кала
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Индивидуальная поездка
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборИз Нальчика - к высоте 5642
Откройте для себя магию Кавказа: бирюзовое озеро, целебные источники и величественный Эльбрус в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны и ущелье
За один день в комфортном темпе проехаться по живописным местам Кавказа
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 11 980 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)
Побывать у отвесных скал, подняться к Языку Тролля и полюбоваться вершинами Кавказа
Начало: У Курзала
Расписание: ежедневно в 12:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3325 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Начало: На ул. Шогенцукова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
3450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия - из Нальчика
Отправиться в путешествие по трём живописным ущельям горной республики
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Замок Шато Эркен + горячие источники Гедуко
Посетите уникальный замок Шато Эркен и окунитесь в целебные воды горячих источников Гедуко. Уникальное путешествие для души и тела
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
Легенды о драконах и карстовые озёра ждут вас в Кабардино-Балкарии. Насладитесь тишиной и целебными водами, открывая для себя гармонию природы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Путешествие по Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, ущелья, водопады, крепости и термальные источники. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На плато Бермамыт на джипе
Насладиться фантастическими видами Эльбруса и посетить долину нарзанов
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
17 авг в 16:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
12 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Сегодня в 10:00
10 авг в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотопутешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
Увидеть одни из самых красивых мест на Кавказе, узнать их историю и научиться основам фотографии
Сегодня в 10:00
22 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
Сегодня в 10:00
22 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Сегодня в 13:30
10 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Здесь съезжаются альпинисты для обучения трюков. Высокие, могущественные горы – это идеальное место для путешествий и тренировок. Удивительной природой хребтов восхищаются любители экстремального горнолыжного спорта. В городе работают уютные гостиницы, где встречают туристов приветливые хозяева. На территории Республики функционируют здравницы, центры альпинизма, туризма. Обобщённо опишите зачем сюда едут туристы, например, за природными достопримечательностями, за красивым морем, закатом, за горами, за музеями, за культурным обогащением и т.д. в ключе, что это можно посетить/сделать на экскурсиях в нашем каталоге Сюда приезжают туристы за культурным обогащением, чтобы поправить здоровье, встретиться один на один с величественной природой
На данный момент Кабардино-Балкария привлекает большое количество туристов, внутренний туризм растёт, мы столько всего ещё не знаем о местных землях, поэтому гиды и местные власти способствуют тому, чтобы была возможность увидеть республику и её достопримечательности с комфортом. Выбирайте экскурсии выше, используйте категории, чтобы точечно подобрать для себя экскурсию. Спасибо, что выбирайте нас для своего отдыха!
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 11 июл 2026
Спасибо большое,детки довольные.Понравилось все:от организации до приготовления 😊Очень вкусно,накормили всех,приготовили много😊
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Н
Дата посещения: 21 июн 2026
Мы с подругой в восторге от экскурсовода Жанны! Плюс красивая природа, потрясающие виды и доброжелательные люди!
Пожелания к будущим туристам - чётко придерживаться графика поездки и не заставлять всю группу ждать 1-2-х любителей покупок сувениров.
Пожелания к будущим туристам - чётко придерживаться графика поездки и не заставлять всю группу ждать 1-2-х любителей покупок сувениров.
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Д
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы
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Е
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
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Н
Дата посещения: 4 мая 2026
Мы брали индивидуальную экскурсию в Грозный с Альбертом. У нас от этой поездки остались только положительные впечатления! Альберт очень хороший
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А
Дата посещения: 3 мая 2026
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее позвонил, согласовали все детали
+1
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В
Дата посещения: 15 апр 2026
Большое большое спасибо Исламу за полное погружение в культуру, традиции и красоты Кабардино-Балкарии.
С гидом было очень комфортно - Ислам прост
С гидом было очень комфортно - Ислам прост
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О
Дата посещения: 29 апр 2026
Экскурсия супер, локации потрясающие, виды завораживающие, гид вообще красавчик! Всё понравилось, всем довольны, рекомендую👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Д
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
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О
Дата посещения: 2 апр 2026
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя там в первый раз
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Всего 4766 отзывов в Нальчике
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику
Самые популярные экскурсии в Нальчике
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Что посмотреть в Нальчике
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике можно забронировать 257 экскурсий и билетов от 1200 до 50 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 4766 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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