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Экскурсии в Нальчике

Найдено 257 экскурсий в Нальчике, цены от 1200 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
На машине
10 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
Увидеть мир с высоты почти 4000 м - и лишний раз убедиться, как он красив
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
3750 ₽ за человека
Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
-
10%
5 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор
Групповая экскурсия из Нальчика
Начало: На улице Шогенцукова
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
2000 ₽2222 ₽ за человека
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
На машине
7 часов
134 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Хуламо-Безенгийское ущелье, Язык тролля, Мохнатый водопад, крепость Жабо-Кала
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 600 ₽ за всё до 5 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Индивидуальная поездка
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Индивидуальная поездка
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - к высоте 5642
Джиппинг
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Нальчика - к высоте 5642
Откройте для себя магию Кавказа: бирюзовое озеро, целебные источники и величественный Эльбрус в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4000 ₽ за человека
Мастер-класс по приготовлению хычинов
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны и ущелье
Джиппинг
На машине
8 часов
124 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны и ущелье
За один день в комфортном темпе проехаться по живописным местам Кавказа
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 11 980 ₽ за всё до 6 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
На машине
6.5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)
Джиппинг
На машине
5 часов
-
5%
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)
Побывать у отвесных скал, подняться к Языку Тролля и полюбоваться вершинами Кавказа
Начало: У Курзала
Расписание: ежедневно в 12:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3325 ₽3500 ₽ за человека
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
На машине
8 часов
41 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Начало: На ул. Шогенцукова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
На машине
6.5 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8900 ₽ за всё до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
На машине
9 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 5 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
На машине
На параплане
8 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
На машине
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
На машине
6 часов
48 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
3450 ₽ за человека
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
6 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия - из Нальчика
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия - из Нальчика
Отправиться в путешествие по трём живописным ущельям горной республики
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Замок Шато Эркен + горячие источники Гедуко
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замок Шато Эркен + горячие источники Гедуко
Посетите уникальный замок Шато Эркен и окунитесь в целебные воды горячих источников Гедуко. Уникальное путешествие для души и тела
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
На машине
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
Легенды о драконах и карстовые озёра ждут вас в Кабардино-Балкарии. Насладитесь тишиной и целебными водами, открывая для себя гармонию природы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
5.5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Путешествие по Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, ущелья, водопады, крепости и термальные источники. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
На машине
5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3300 ₽ за человека
На плато Бермамыт на джипе
Джиппинг
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На плато Бермамыт на джипе
Насладиться фантастическими видами Эльбруса и посетить долину нарзанов
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
17 авг в 16:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
12 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Сегодня в 10:00
10 авг в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопутешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотопутешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
Увидеть одни из самых красивых мест на Кавказе, узнать их историю и научиться основам фотографии
Сегодня в 10:00
22 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
Сегодня в 10:00
22 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомимся с Пятигорском
На машине
6.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Сегодня в 13:30
10 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Нальчике на экскурсиях?

Здесь съезжаются альпинисты для обучения трюков. Высокие, могущественные горы – это идеальное место для путешествий и тренировок. Удивительной природой хребтов восхищаются любители экстремального горнолыжного спорта. В городе работают уютные гостиницы, где встречают туристов приветливые хозяева. На территории Республики функционируют здравницы, центры альпинизма, туризма. Обобщённо опишите зачем сюда едут туристы, например, за природными достопримечательностями, за красивым морем, закатом, за горами, за музеями, за культурным обогащением и т.д. в ключе, что это можно посетить/сделать на экскурсиях в нашем каталоге Сюда приезжают туристы за культурным обогащением, чтобы поправить здоровье, встретиться один на один с величественной природой

Местные экскурсоводы

На данный момент Кабардино-Балкария привлекает большое количество туристов, внутренний туризм растёт, мы столько всего ещё не знаем о местных землях, поэтому гиды и местные власти способствуют тому, чтобы была возможность увидеть республику и её достопримечательности с комфортом. Выбирайте экскурсии выше, используйте категории, чтобы точечно подобрать для себя экскурсию. Спасибо, что выбирайте нас для своего отдыха!

Последние отзывы на экскурсии

М
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Дата посещения: 11 июл 2026
Спасибо большое,детки довольные.Понравилось все:от организации до приготовления 😊Очень вкусно,накормили всех,приготовили много😊
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Н
Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор
Дата посещения: 21 июн 2026
Мы с подругой в восторге от экскурсовода Жанны! Плюс красивая природа, потрясающие виды и доброжелательные люди!
Пожелания к будущим туристам - чётко придерживаться графика поездки и не заставлять всю группу ждать 1-2-х любителей покупок сувениров.
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Д
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы
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успели максимум, рассказал множество интереснейших историй, показал интереснейшие локации (даже те,которые изначально не планировались,но были по пути, так что везде успели). Остались яркие и приятнейшие впечатления,спасибо!

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Е
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
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Н
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Дата посещения: 4 мая 2026
Мы брали индивидуальную экскурсию в Грозный с Альбертом. У нас от этой поездки остались только положительные впечатления! Альберт очень хороший
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гид! Подробно и интересно рассказывал о всех местах, где мы бывали. Посоветовал грузинский ресторан в Грозном, который нам очень понравился! Рекомендую!

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А
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Дата посещения: 3 мая 2026
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее позвонил, согласовали все детали
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по времени и месту встречи, сама поездка прошла в атмосфере дружеской беседы с обсуждением не только истории-географии, но важных для взаимопонимания особенностей национального менталитета. Тот случай, когда общение обогащает. Ну и конечно - четкая логистика, выверенное время пребывания на каждой локации, помощь с выбором правильных ракурсов для фото. Не было спешки и беготни, все четко, вдумчиво и последовательно. Рекомендую данного гида - все увидите, услышите и проникнитесь духом уникальной во многом Кабардино-Балкарии!

Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее+1
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
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В
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
Дата посещения: 15 апр 2026
Большое большое спасибо Исламу за полное погружение в культуру, традиции и красоты Кабардино-Балкарии.
С гидом было очень комфортно - Ислам прост
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в общении и может поддержать любую тему разговора, настоящая душа компании.Также благодаря нему мы узнали много интересных фактов о Нальчике и Республике в целом.
Это было познавательно, красиво и во многом даже захватывающе. Все локации интересные и живописные! Мы обязательно вернемся в КБР и теперь точно знаем, к какому гиду обращаться)

Большое большое спасибо Исламу за полное погружение в культуру, традиции и красоты Кабардино-Балкарии.
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О
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
Дата посещения: 29 апр 2026
Экскурсия супер, локации потрясающие, виды завораживающие, гид вообще красавчик! Всё понравилось, всем довольны, рекомендую👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Экскурсия супер, локации потрясающие, виды завораживающие, гид вообще красавчик! Всё понравилось, всем довольны, рекомендую👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Д
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом
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О
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Дата посещения: 2 апр 2026
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя там в первый раз
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были . Если хотите так же - только с этими ребятами! Хотите изменить маршрут – пожалуйста, хотите песни петь по дороге назад, которые вам нравятся – ещё и подпоют от Души! А экскурсия просто волшебство, ты забываешь, что с тобой гид! Лучший друг, который душевно тебя встретил! И как они любят свою Республику, позавидовать можно, с такой теплотой, любовью и почтением к истории преподносят все это… А фото ракурсы и лучшие локации - магия просто! И всю дорогу забота) Спасибо от Души ❤️ С Вами в кругосветное путешествие - запросто!!! Ждём новой встречи! Любовь навсегда!

Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя
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Всего 4766 отзывов в Нальчике

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику

Самые популярные экскурсии в Нальчике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Нальчика - к величественному Эльбрусу;
  2. Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор;
  3. Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце;
  4. Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Индивидуальная поездка;
  5. Из Нальчика - к высоте 5642.
Что посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Приэльбрусье;
  7. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  8. Гижгит;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике можно забронировать 257 экскурсий и билетов от 1200 до 50 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 4766 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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