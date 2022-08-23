Заезд, поляна Чегет

Отель "Снежный Барс" расположен рядом с поселком Терскол. Отель предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi. На этажах установлены кулеры с водой.

Старый корпус отеля. Интерьер номеров лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос.

Новый корпус отеля был запущен в эксплуатацию в конце 2017 года. В новом корпусе расположены номера категорий стандарт, а также номера категории Люкс, оборудованные всем необходимым. Номера нового корпуса отличает более современный дизайн и мебель нового поколения. Окна номеров выходят на поляну Чегет.

В отеле "Снежный Барс" есть массажный кабинет и бильярдный стол. В окрестностях отеля имеются отличные возможности для катания на лыжах и пешего туризма. Гостям отеля "Снежный Барс" предоставляется бесплатная парковка. Завтраки по системе «шведский стол» (при небольшой загрузке – комплексное меню) с 7:30 до 10:30. Заезд в отель с 14:00, выезд до 12:00.