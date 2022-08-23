Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки

Программа знакомит с красотами Южного Приэльбрусья

5
3 отзыва
Программа знакомит с красотами Южного Приэльбрусья.

Вы побываете на водопаде Девичьи косы и Мужские слезы, пройдете троавми долины Ирик и Тютюрсу, вкусите нарзана и посетите музей Высоцкого. Вас ждет канатка Эльбруса и вершина Чегет. Будем очень много ходить.
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Южное Приэльбрусье. Пешие прогулки
Ближайшие даты:
27
сен
4
окт
11
окт
18
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25
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Программа тура по дням

1 день

Заезд, поляна Чегет

Программа начинается на поляне Чегет.

Заезд в отель.

Посещение музея Высоцкого.

Долина нарзанов, прогулка по эко-тропе.

2 день

Поход к водопаду Девичьи Косы и Обсерватории на пике Терскол

Поход к водопаду Девичьи Косы и Обсерватории на пике Терскол.

3 день

Канатная дорога Чегет

Канатная дорога Чегет.

4 день

Подъем на 4800 на склоне Эльбруса

Подъем на 4800 на склоне Эльбруса.

5 день

Прогулка по долина Ирик

Прогулка по долина Ирик.

6 день

Долина Тютюрсу

Долина Тютюрсу.

7 день

Водопад Мужские слезы, отъезд

Водопад Мужские слезы и отъезд.

Группа прощается с гидом на поляне Чегет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • группа 1-3 человека — 85 140 руб. /чел., выкупается минимум 2 путевки;
  • группа от 4 человек — 77 115 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Снежный Барс»

6 ночей

Отель "Снежный Барс" расположен рядом с поселком Терскол. Отель предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi. На этажах установлены кулеры с водой.

Старый корпус отеля. Интерьер номеров лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос.

Новый корпус отеля был запущен в эксплуатацию в конце 2017 года. В новом корпусе расположены номера категорий стандарт, а также номера категории Люкс, оборудованные всем необходимым. Номера нового корпуса отличает более современный дизайн и мебель нового поколения. Окна номеров выходят на поляну Чегет.

В отеле "Снежный Барс" есть массажный кабинет и бильярдный стол. В окрестностях отеля имеются отличные возможности для катания на лыжах и пешего туризма. Гостям отеля "Снежный Барс" предоставляется бесплатная парковка. Завтраки по системе «шведский стол» (при небольшой загрузке – комплексное меню) с 7:30 до 10:30. Заезд в отель с 14:00, выезд до 12:00.

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Отель «Поворот»

6 ночей

В этом 3-хзвездочном отеле, расположенном в поселке Терскол, всего в 200 метрах от горнолыжного подъемника, ведущего на гору Чегет, к услугам гостей спа-центр с крытым бассейном, ресторан интернациональной кухни и сад с террасой.

Отель «Поворот» находится в центре курорта Приэльбрусье. В просторных номерах и люксах отеля в числе удобств телевизор со спутниковыми каналами и мини-бар. В некоторых номерах имеется балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В спа-центре отеля «Поворот» гости могут посетить сауну и парную. В распоряжении гостей лыжная школа, бильярдный зал и детская игровая площадка.

По утрам в отеле «Поворот» сервируют полный английский завтрак. Вечером можно заказать блюда европейской, русской и кавказской кухни.

Стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Снежный барс 3* или Поворот 3*, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура
  • Завтраки в гостинице, обеды на маршрутах
  • Прокат группового и специализированного личного снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Пребывание в национальном парке Приэльбрусье
  • Билет на канатную дорогу Чегет, I очередь
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до п. Терскол и обратно
  • Прокат личного снаряжения (палки, ледоруб, система кошки) для прогулки по склону Эльбруса
  • Билет на канатную дорогу Эльбруса
  • Трансфер к началу тура в п. Чегет
Место начала и завершения?
п. Терскол
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для походов:

  • теплая куртка или флис;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода (кроссовки);
  • рюкзак 20-25л; сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная;
  • фототехника (по желанию)

Для подъема на Эльбрус:

  • система низ;
  • ледоруб или треккинговые палки;
  • кошки;
  • горные ботинки
Какие требования к участникам?
  • для участия в туре требуется средняя или хорошая физическая форма;
  • на маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых.
Возможно ли заказать дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 авг 2022
Быстрый отклик на заявку, понятное описание тура и его оформление.
Г
16 авг 2022
Молодцы. Все оперативно сделали
Г
10 авг 2022
Организаторы предусмотрели всё необходимое в походе оборудование, точное и удобное время начала и окончания похода. По питанию, тоже отлично! Как рекомендация-можно добавить рыбные консервы, свежие овощи, больше сухофруктов.

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