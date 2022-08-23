Заезд, поляна Чегет

Программа начинается на поляне Чегет.
Заезд в отель.
Посещение музея Высоцкого.
Долина нарзанов, прогулка по эко-тропе.
Поход к водопаду Девичьи Косы и Обсерватории на пике Терскол.
Канатная дорога Чегет.
Подъем на 4800 на склоне Эльбруса.
Прогулка по долина Ирик.
Долина Тютюрсу.
Водопад Мужские слезы и отъезд.
Группа прощается с гидом на поляне Чегет.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
Отель "Снежный Барс" расположен рядом с поселком Терскол. Отель предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi. На этажах установлены кулеры с водой.
Старый корпус отеля. Интерьер номеров лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос.
Новый корпус отеля был запущен в эксплуатацию в конце 2017 года. В новом корпусе расположены номера категорий стандарт, а также номера категории Люкс, оборудованные всем необходимым. Номера нового корпуса отличает более современный дизайн и мебель нового поколения. Окна номеров выходят на поляну Чегет.
В отеле "Снежный Барс" есть массажный кабинет и бильярдный стол. В окрестностях отеля имеются отличные возможности для катания на лыжах и пешего туризма. Гостям отеля "Снежный Барс" предоставляется бесплатная парковка. Завтраки по системе «шведский стол» (при небольшой загрузке – комплексное меню) с 7:30 до 10:30. Заезд в отель с 14:00, выезд до 12:00.
В этом 3-хзвездочном отеле, расположенном в поселке Терскол, всего в 200 метрах от горнолыжного подъемника, ведущего на гору Чегет, к услугам гостей спа-центр с крытым бассейном, ресторан интернациональной кухни и сад с террасой.
Отель «Поворот» находится в центре курорта Приэльбрусье. В просторных номерах и люксах отеля в числе удобств телевизор со спутниковыми каналами и мини-бар. В некоторых номерах имеется балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-центре отеля «Поворот» гости могут посетить сауну и парную. В распоряжении гостей лыжная школа, бильярдный зал и детская игровая площадка.
По утрам в отеле «Поворот» сервируют полный английский завтрак. Вечером можно заказать блюда европейской, русской и кавказской кухни.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
Для походов:
Для подъема на Эльбрус:
Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.