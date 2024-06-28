Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню
Всего 2,5 часа полёта из Москвы, и вы — за полярным кругом.
Там, где можно почувствовать связь с нетронутой арктической природой и проникнуться самобытной культурой кочевников.
Приглашаем полюбоваться бескрайним Севером, погулять в местах обитания лис и песцов и познакомиться с жизнью оленеводов.
Мы побываем в местах силы и увидим магические предметы и фигуры, попробуем поймать щуку и покормим оленей.
Вы попаритесь в баньке и примерите на себя роль местных жителей: научитесь заготавливать дрова и кидать тынзей, разделывать рыбу и готовить силки на куропатку. А в меню — национальные блюда: суп и жаркое из оленины, уха и овощи, выращенные здесь же.
Там, где можно почувствовать связь с нетронутой арктической природой и проникнуться самобытной культурой кочевников.
Приглашаем полюбоваться бескрайним Севером, погулять в местах обитания лис и песцов и познакомиться с жизнью оленеводов.
Мы побываем в местах силы и увидим магические предметы и фигуры, попробуем поймать щуку и покормим оленей.
Вы попаритесь в баньке и примерите на себя роль местных жителей: научитесь заготавливать дрова и кидать тынзей, разделывать рыбу и готовить силки на куропатку. А в меню — национальные блюда: суп и жаркое из оленины, уха и овощи, выращенные здесь же.
Ближайшие даты:
28
июн
июн
19
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживания, время - по договорённостиЗавершение: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживания, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваш гид в Нарьяне-Маре
Я всю жизнь прожил в тундре, моя цель поделиться с людьми своими знаниями и опытом, я хорошо знаком с местной природой могу прочитать следы животных, рассказать про охоту и рыбалку, полезные травы и древние ископаемые и это только малая часть того что я написал.