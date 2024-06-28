Всего 2,5 часа полёта из Москвы, и вы — за полярным кругом.



Там, где можно почувствовать связь с нетронутой арктической природой и проникнуться самобытной культурой кочевников.



Приглашаем полюбоваться бескрайним Севером, погулять в местах обитания лис и песцов и познакомиться с жизнью оленеводов.



Мы побываем в местах силы и увидим магические предметы и фигуры, попробуем поймать щуку и покормим оленей.



Вы попаритесь в баньке и примерите на себя роль местных жителей: научитесь заготавливать дрова и кидать тынзей, разделывать рыбу и готовить силки на куропатку. А в меню — национальные блюда: суп и жаркое из оленины, уха и овощи, выращенные здесь же.