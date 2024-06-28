Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Групповой тур в Нарьяне-Маре

Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню

Всего 2,5 часа полёта из Москвы, и вы — за полярным кругом.

Там, где можно почувствовать связь с нетронутой арктической природой и проникнуться самобытной культурой кочевников.

Приглашаем полюбоваться бескрайним Севером, погулять в местах обитания лис и песцов и познакомиться с жизнью оленеводов.

Мы побываем в местах силы и увидим магические предметы и фигуры, попробуем поймать щуку и покормим оленей.

Вы попаритесь в баньке и примерите на себя роль местных жителей: научитесь заготавливать дрова и кидать тынзей, разделывать рыбу и готовить силки на куропатку. А в меню — национальные блюда: суп и жаркое из оленины, уха и овощи, выращенные здесь же.
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Ближайшие даты:
28
июн
19
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживания, время - по договорённости
Завершение: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживания, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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