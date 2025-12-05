Вы разместитесь в тёплом бревенчатом доме и погрузитесь в
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание на выбор одежды и обуви для тура. Будут длительные переезды на снегоходах и прогулки.
Питание. На турбазе включено: 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина. Также вас ждут угощения от оленеводов (обед 1-го дня), кофе и чай во время экскурсий. Далее — 2 завтрака и 2 ужина в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы попробуете национальную кухню.
Транспорт. Будут переезды на микроавтобусе, а также на снегоходах в кибитках (в качестве пассажиров).
Дети. Возраст по согласованию.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Со 2 по 25 декабря проведение тура возможно в любые даты. Путешествие можно провести индивидуально только для вашей компании от 2 человек.
Программа тура по дням
Ненецкое ремесло и переезд на снегоходах по тундре
Встретим вас в аэропорту, при необходимости заедем в магазин и отправимся в посёлок Красное (около 40 минут). Здесь нас встретят ненецкие мастерицы, которые поведают нам о своём ремесле, дадут примерить традиционные наряды и напоят горячим чаем.
Затем пересядем в кибитки снегоходов и направимся в сторону турбазы (45 км). Нас будут сопровождать река Печора и восхитительные пейзажи тундры.
Ближе к вечеру разместимся в большом бревенчатом доме, рядом с которым гуляют олени. Здесь нас встретят приветственным сытным ужином. После чего немного прогуляемся по тундре. Будем верить, что нам повезёт, и мы увидим северное сияние.
Просторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сияния
На завтрак насладимся блюдами из местных продуктов, а затем продолжим погружаться в атмосферу Арктики. Сегодня посетим сопку Мохнатка — самое высокое место в радиусе нескольких десятков километров. Полюбуемся Печорой и тундрой. Также вы послушаете легенды и истории этого места, увидите идолов Большого солнца. Далее поедем на рыбалку, чтобы понаблюдать за ловящими рыбу жителями. Затем вооружимся удочками и примерим на себя роль северного рыбака.
На обед вернёмся на базу. Согревшись и отдохнув, запрыгнем в кибитки и направимся к идолу с заветными желаниями. Прокатимся по тундре, понаблюдаем за её обитателями.
Вечером нас ждёт мастер-класс у камина. Желающие смогут сыграть в настольные игры. А после ужина вновь выйдем на улицу, чтобы попытать удачу в поисках северного сияния.
Печорское море и переезд в Нарьян-Мар
В первую половину дня посетим мыс Болван, где встречаются река Печора и Печорское море. Увидим торосы, выкинутые на берег баржи и каменные сопки.
Затем вернёмся на базу на обед. После чего отправимся в Нарьян-Мар. В гостинице нас встретят сытным ужином.
В гости к оленеводам
Сегодня нас ждут в гости оленеводы. Узнаем об их быте, кочевой жизни, заглянем в чум. Затем нас прокатят в оленьей упряжке и угостят местными блюдами.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака проводим всех в аэропорт.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе и в гостинице
- Питание на базе с ужина 1-го дня по обед 3-го, а также кофе/чай и угощения от оленеводов
- 2 завтрака и 2 ужина в гостинице
- Все переезды по программе, включая трансфер от/до аэропорта
- Переезды на снегоходах в кибитках
- Аренда экипировки, туристической посуды и оборудования
- Мастер-классы, экскурсии, культурная программа и входные билеты
- Услуги оленеводческой семьи
- Работа инструкторов-проводников
- Оформление пограничных пропусков, согласование маршрута с МЧС и природоохранными органами
Что не входит в цену
- Билеты до Нарьян-Мара и обратно в ваш город
- Баня на дровах (по желанию)