Этнотур к оленеводам: погружение в культуру, местная гастрономия и тундра (всё включено)

Побывать в гостях у ненецкого народа, сходить на рыбалку, прокатиться на снегоходах и отведать кухню
Приглашаем на край земли — в Арктику! Вас ждут в гости проживающие среди суровой тундры оленеводы, хранящие обычаи и традиции своего народа.

Вы разместитесь в тёплом бревенчатом доме и погрузитесь в
читать дальше

быт: отправитесь на зимнюю рыбалку, прокатитесь в кибитке, заглянете в чум, примерите наряды и загадаете желание у идола. А ещё каждый день будете наслаждаться вкусами домашних блюд национальной кухни. Приятное дополнение путешествия — возможность увидеть северное сияние.

Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
фев10
фев15
фев20
фев24
фев
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание на выбор одежды и обуви для тура. Будут длительные переезды на снегоходах и прогулки.

Питание. На турбазе включено: 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина. Также вас ждут угощения от оленеводов (обед 1-го дня), кофе и чай во время экскурсий. Далее — 2 завтрака и 2 ужина в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы попробуете национальную кухню.

Транспорт. Будут переезды на микроавтобусе, а также на снегоходах в кибитках (в качестве пассажиров).

Дети. Возраст по согласованию.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Со 2 по 25 декабря проведение тура возможно в любые даты. Путешествие можно провести индивидуально только для вашей компании от 2 человек.

Программа тура по дням

1 день

Ненецкое ремесло и переезд на снегоходах по тундре

Встретим вас в аэропорту, при необходимости заедем в магазин и отправимся в посёлок Красное (около 40 минут). Здесь нас встретят ненецкие мастерицы, которые поведают нам о своём ремесле, дадут примерить традиционные наряды и напоят горячим чаем.

Затем пересядем в кибитки снегоходов и направимся в сторону турбазы (45 км). Нас будут сопровождать река Печора и восхитительные пейзажи тундры.

Ближе к вечеру разместимся в большом бревенчатом доме, рядом с которым гуляют олени. Здесь нас встретят приветственным сытным ужином. После чего немного прогуляемся по тундре. Будем верить, что нам повезёт, и мы увидим северное сияние.

Ненецкое ремесло и переезд на снегоходах по тундре
2 день

Просторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сияния

На завтрак насладимся блюдами из местных продуктов, а затем продолжим погружаться в атмосферу Арктики. Сегодня посетим сопку Мохнатка — самое высокое место в радиусе нескольких десятков километров. Полюбуемся Печорой и тундрой. Также вы послушаете легенды и истории этого места, увидите идолов Большого солнца. Далее поедем на рыбалку, чтобы понаблюдать за ловящими рыбу жителями. Затем вооружимся удочками и примерим на себя роль северного рыбака.

На обед вернёмся на базу. Согревшись и отдохнув, запрыгнем в кибитки и направимся к идолу с заветными желаниями. Прокатимся по тундре, понаблюдаем за её обитателями.

Вечером нас ждёт мастер-класс у камина. Желающие смогут сыграть в настольные игры. А после ужина вновь выйдем на улицу, чтобы попытать удачу в поисках северного сияния.

Просторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сияния
3 день

Печорское море и переезд в Нарьян-Мар

В первую половину дня посетим мыс Болван, где встречаются река Печора и Печорское море. Увидим торосы, выкинутые на берег баржи и каменные сопки.

Затем вернёмся на базу на обед. После чего отправимся в Нарьян-Мар. В гостинице нас встретят сытным ужином.

Печорское море и переезд в Нарьян-Мар
4 день

В гости к оленеводам

Сегодня нас ждут в гости оленеводы. Узнаем об их быте, кочевой жизни, заглянем в чум. Затем нас прокатят в оленьей упряжке и угостят местными блюдами.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

В гости к оленеводам
5 день

Отъезд

После завтрака проводим всех в аэропорт.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе и в гостинице
  • Питание на базе с ужина 1-го дня по обед 3-го, а также кофе/чай и угощения от оленеводов
  • 2 завтрака и 2 ужина в гостинице
  • Все переезды по программе, включая трансфер от/до аэропорта
  • Переезды на снегоходах в кибитках
  • Аренда экипировки, туристической посуды и оборудования
  • Мастер-классы, экскурсии, культурная программа и входные билеты
  • Услуги оленеводческой семьи
  • Работа инструкторов-проводников
  • Оформление пограничных пропусков, согласование маршрута с МЧС и природоохранными органами
Что не входит в цену
  • Билеты до Нарьян-Мара и обратно в ваш город
  • Баня на дровах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт, утром (время зависит от рейсов)
Завершение: Нарьян-Мар, аэропорт, днём около полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор
Фёдор — ваш гид в Нарьяне-Маре
Провёл экскурсии для 7 туристов
Я всю жизнь прожил в тундре. Моя цель — поделиться с людьми своими знаниями и опытом, показать родной прекрасный край. Я хорошо знаком с местной природой, могу прочитать следы животных, рассказать про охоту и рыбалку, полезные травы и древние ископаемые. Создаю туры с погружением в культуру, дегустациями локальных блюд и знакомством с жителями тундры.
Задать вопрос

