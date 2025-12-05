Обратите внимание на выбор одежды и обуви для тура. Будут длительные переезды на снегоходах и прогулки.

Питание. На турбазе включено: 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина. Также вас ждут угощения от оленеводов (обед 1-го дня), кофе и чай во время экскурсий. Далее — 2 завтрака и 2 ужина в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы попробуете национальную кухню.

Транспорт. Будут переезды на микроавтобусе, а также на снегоходах в кибитках (в качестве пассажиров).

Дети. Возраст по согласованию.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Со 2 по 25 декабря проведение тура возможно в любые даты. Путешествие можно провести индивидуально только для вашей компании от 2 человек.