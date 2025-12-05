Обратите внимание на выбор одежды и обуви для тура. Будут длительные переезды на снегоходах и прогулки.

Проживание. На турбазе «Ханавей Ся» в 2-, 3-местных комнатах. Санузел общий в доме. Большой бревенчатый дом с камином из натурального камня. На территории есть баня.

Питание. Включено: 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина на базе. Также вас ждут угощения от оленеводов (обед 1-го дня), кофе и чай во время экскурсий. Вы попробуете национальную кухню.

Транспорт. Будут переезды на микроавтобусе, а также на снегоходах в кибитках (в качестве пассажиров).

Дети. Возраст по согласованию.