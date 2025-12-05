За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур

Прокатиться на снегоходах по тундре, погрузиться в быт ненецкого народа и отведать местных блюд
Поехали в сердце Арктики — в гости к оленеводам, проживающим посреди суровой тундры за Северным полярным кругом. Вы погрузитесь в быт ненецкого народа, узнаете о кочевой жизни, традициях, увидите идолов.
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Понаблюдаете за зимней ловлей рыбы и сами примерите на себя роль северного рыбака.

А ещё приоденетесь в национальные костюмы и отведаете местных блюд — полное погружение обеспечено! Жить будете в уютном бревенчатом доме с камином из натурального камня. И приятное дополнение — возможность увидеть северное сияние.

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За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
Ближайшие даты:
5
дек8
дек12
дек15
дек18
дек
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание на выбор одежды и обуви для тура. Будут длительные переезды на снегоходах и прогулки.

Проживание. На турбазе «Ханавей Ся» в 2-, 3-местных комнатах. Санузел общий в доме. Большой бревенчатый дом с камином из натурального камня. На территории есть баня.

Питание. Включено: 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина на базе. Также вас ждут угощения от оленеводов (обед 1-го дня), кофе и чай во время экскурсий. Вы попробуете национальную кухню.

Транспорт. Будут переезды на микроавтобусе, а также на снегоходах в кибитках (в качестве пассажиров).

Дети. Возраст по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Ненецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундре

Встретим вас в аэропорту, при необходимости заедем в магазин и отправимся в посёлок Красное (около 40 минут). Здесь нас встретят ненецкие мастерицы, которые поведают нам о своём ремесле, дадут примерить традиционные наряды и напоят горячим чаем.

Затем пересядем в кибитки снегоходов и направимся в сторону турбазы (45 км). Нас будут сопровождать река Печора и восхитительные пейзажи тундры. По пути заглянем в гости к оленеводам в чум, узнаем об их быте, кочевой жизни. Если будет возможно, нас прокатят в оленьей упряжке и угостят местными блюдами.

Ближе к вечеру разместимся в большом бревенчатом доме, рядом с которым гуляют олени. Здесь нас встретят приветственным сытным ужином. После чего немного прогуляемся по тундре. Будем верить, что нам повезёт, и мы увидим северное сияние.

Ненецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундреНенецкое ремесло, оленеводы и переезд на снегоходах по тундре
2 день

Просторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сияния

На завтрак насладимся блюдами из местных продуктов, а затем продолжим погружаться в атмосферу Арктики. Сегодня посетим сопку Мохнатка — самое высокое место в радиусе нескольких десятков километров. Полюбуемся Печорой и тундрой. Также вы послушаете легенды и истории этого места, увидите идолов Большого солнца. Далее поедем на рыбалку, чтобы понаблюдать за ловящими рыбу жителями. Затем вооружимся удочками и примерим на себя роль северного рыбака.

На обед вернёмся на базу. Согревшись и отдохнув, запрыгнем в кибитки и направимся к идолу с заветными желаниями. Прокатимся по тундре, понаблюдаем за её обитателями.

Вечером нас ждёт мастер-класс у камина. Желающие смогут сыграть в настольные игры. А после ужина вновь выйдем на улицу, чтобы попытать удачу в поисках северного сияния.

Просторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сиянияПросторы тундры, зимняя рыбалка, идол желаний, мастер-класс и поиски северного сияния
3 день

Возвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропорт

После завтрака выезжаем обратно в Нарьян-Мар. Проедем в аэропорт через магазины и сувенирные лавки, чтобы вы при желании могли купить гостинцы и памятные вещицы.

Возвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе, включая трансфер от/до аэропорта
  • Переезды на снегоходах в кибитках
  • Аренда экипировки, туристической посуды и оборудования
  • Питание с ужина 1-го дня по завтрак последнего, а также кофе/чай и угощения от оленеводов
  • Мастер-классы, экскурсии, культурная программа и входные билеты
  • Услуги оленеводческой семьи
  • Работа инструкторов-проводников
  • Оформление пограничных пропусков, согласование маршрута с МЧС и природоохранными органами
Что не входит в цену
  • Билеты до Нарьян-Мара и обратно в ваш город
  • Дополнительное питание
  • Баня на дровах (по желанию)
  • Другие даты тура - по согласованию с организатором. Путешествие можно провести индивидуально только для вашей компании от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт, утром (время зависит от рейсов)
Завершение: Нарьян-Мар, аэропорт, днём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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