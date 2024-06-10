Село Николо-Берёзовка существует более 450 лет. Когда-то его разрушили и должны были затопить. Но оно живёт. Хранит приметы старины — древний храм, остовы домов купеческой улицы — и готовится к масштабной реконструкции. Я проведу вас по улицам села, куда приезжают гости со всей России (без преувеличения!). И открою страницы его летописи, светлые и трагические.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Николо-Берёзовка — небольшое историческое село, расположенное на севере Республики Башкортостан. Оно было основано древним купеческим родом Строгановых в 1550 г. И хотя сегодня его историческая часть разрушена почти до руин, здесь есть на что посмотреть. В центре возвышается величественная Никольская церковь с небольшим прудиком перед ней, а от неё тянется Большая Купеческая улица — главная артерия и сердце села.

О чём же мы будем говорить, гуляя по местному променаду? Вот лишь некоторые из тем:

как возникло село — и почему из этой истории мог бы получиться сценарий захватывающего фильма

какие тайны хранит улица-призрак в башкирском селе

сколько человеческих трагедий скрыто за стенами купеческих домов — заброшенных и восстановленных

как воспитанники детдома нашли купеческий клад

Я раскрою удивительный путь Николо-Берёзовки сквозь века: от купеческой пристани до хлебозаготовительного центра. От «города-призрака» до места притяжения архитекторов и урбанистов. Поясню, почему это место такое притягательное для многих, кто сюда приезжает. И с удовольствием поделюсь задумками о восстановлении исторического облика села.

Организационные детали