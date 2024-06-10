Групповая экскурсия по селу Николо-Берёзовка

Проникнуться историческим колоритом первого русского поселения на территории Башкортостана
Село Николо-Берёзовка существует более 450 лет. Когда-то его разрушили и должны были затопить. Но оно живёт.

Хранит приметы старины — древний храм, остовы домов купеческой улицы — и готовится к масштабной реконструкции. Я проведу вас по улицам села, куда приезжают гости со всей России (без преувеличения!). И открою страницы его летописи, светлые и трагические.
Групповая экскурсия по селу Николо-Берёзовка
Групповая экскурсия по селу Николо-Берёзовка
Групповая экскурсия по селу Николо-Берёзовка
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Николо-Берёзовка — небольшое историческое село, расположенное на севере Республики Башкортостан. Оно было основано древним купеческим родом Строгановых в 1550 г. И хотя сегодня его историческая часть разрушена почти до руин, здесь есть на что посмотреть. В центре возвышается величественная Никольская церковь с небольшим прудиком перед ней, а от неё тянется Большая Купеческая улица — главная артерия и сердце села.

О чём же мы будем говорить, гуляя по местному променаду? Вот лишь некоторые из тем:

  • как возникло село — и почему из этой истории мог бы получиться сценарий захватывающего фильма
  • какие тайны хранит улица-призрак в башкирском селе
  • сколько человеческих трагедий скрыто за стенами купеческих домов — заброшенных и восстановленных
  • как воспитанники детдома нашли купеческий клад

Я раскрою удивительный путь Николо-Берёзовки сквозь века: от купеческой пристани до хлебозаготовительного центра. От «города-призрака» до места притяжения архитекторов и урбанистов. Поясню, почему это место такое притягательное для многих, кто сюда приезжает. И с удовольствием поделюсь задумками о восстановлении исторического облика села.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в селе Николо-Берёзовка в 5 км от Нефтекамска
  • Посещение музея при храме не входит в основную программу, но вы можете осмотреть его самостоятельно. Вход в музей (пожертвование в любом посильном размере) и церковные свечи оплачиваются отдельно.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Николо-Берёзовка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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