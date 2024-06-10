Хранит приметы старины — древний храм, остовы домов купеческой улицы — и готовится к масштабной реконструкции. Я проведу вас по улицам села, куда приезжают гости со всей России (без преувеличения!). И открою страницы его летописи, светлые и трагические.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Николо-Берёзовка — небольшое историческое село, расположенное на севере Республики Башкортостан. Оно было основано древним купеческим родом Строгановых в 1550 г. И хотя сегодня его историческая часть разрушена почти до руин, здесь есть на что посмотреть. В центре возвышается величественная Никольская церковь с небольшим прудиком перед ней, а от неё тянется Большая Купеческая улица — главная артерия и сердце села.
О чём же мы будем говорить, гуляя по местному променаду? Вот лишь некоторые из тем:
- как возникло село — и почему из этой истории мог бы получиться сценарий захватывающего фильма
- какие тайны хранит улица-призрак в башкирском селе
- сколько человеческих трагедий скрыто за стенами купеческих домов — заброшенных и восстановленных
- как воспитанники детдома нашли купеческий клад
Я раскрою удивительный путь Николо-Берёзовки сквозь века: от купеческой пристани до хлебозаготовительного центра. От «города-призрака» до места притяжения архитекторов и урбанистов. Поясню, почему это место такое притягательное для многих, кто сюда приезжает. И с удовольствием поделюсь задумками о восстановлении исторического облика села.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в селе Николо-Берёзовка в 5 км от Нефтекамска
- Посещение музея при храме не входит в основную программу, но вы можете осмотреть его самостоятельно. Вход в музей (пожертвование в любом посильном размере) и церковные свечи оплачиваются отдельно.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|200 ₽