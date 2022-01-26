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Л Любовь Коростелкина 5 Отзыв на: Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану Редкая возможность побывать в тундре, добраться на снегоходах до океана, погладить северных оленей, а главное - общение с людьми, которые здесь просто замечательные! Путешествие на метеостанцию по заснеженному побережью, экскурсия в мастерскую по изготовлению традиционной ненецкой одежды. Малицы и пимы. Но всем, кто соберется в этот тур надо понимать, что крайний север - место, где планируют всё метеоусловия. И да, это не увеселительная прогулка. Когда снегоход попадает в слузу (загуглите, если интересно) это физическая нагрузка, весомая даже для подготовленных спортсменов. База Ханавей Ся - просто северная жемчужина. Вкуснейшая еда, жарчайшая баня, красивейшие виды, милейшие прирученные олени, рыжие коты. Фёдор и Павел Личутины - гостеприимные хозяева, покажут рыбалку, проводят до деревянного ненецкого идола, расскажут о местной флоре и фауне. Метеостанция - восторг и чудо. Татьяна Афанасьевна и Сергей Николаевич, которые уже три года без отпуска живут на краю земли и ведут скрупулезную работу, каждые 3 часа передавая сведения в центр. Такие добрые и весёлые! Тур понравился оооочень. В августе планирую туда на полярное сияние.

Л Любовь Коростелкина 5 Отзыв на: Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану Знакомство с организатором началось до тура по-деловому и без лишнего, что ценно. Отзывы о нём начала получать еще до личной встречи. Наш самолет развернули в Сыктывкар, где познакомились с группой, а пассажиры, с которыми познакомились, как один говорили:" О, вы с Юрием Владимировичем в экспедицию! Очень хороший человек!" Или "Юра Тюлюбаев вас точно не угробит". Юрий - профессионал классный. Экипировка выше всех похвал, теплая, проверенная в критической ситуации. Три из трёх снегохода и сани застряли в слузах, времени добраться до базы потребовалось гораздо больше. Всем было тепло и сухо. Всё, что я привезла своё - не пригодилось (кроме термобелья, конечно). Снегоходы отличные. Навигация достойная. Все оперативные изменения по причине задержки рейса и смены погоды - в интересах туристов. Посещение музея, выбор гостиницы и ресторана - все организовано отлично. Сердечная благодарность.