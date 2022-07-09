Полезная информация о Ненецком автономном округе

Что нужно знать о Ненецком автономном округе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия