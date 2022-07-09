Полезная информация о Ненецком автономном округе
Что нужно знать о Ненецком автономном округе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Ненецком автономном округе
13:4212
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ненецкий автономный округ
|По-английски
|Nenetskiy Avtonomnyy Okrug
|Население города
|42 090 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow