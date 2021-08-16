Круиз по Енисею на теплоходе – это новый взгляд на Сибирь. Удивительная возможность увидеть единственные в своем роде музеи. Увидите одни из старинных городов Южной Сибири, побываете на одном из самых главных городских праздников г. Минусинска."Окунитесь" в историю Южной Сибири вместе в нашим туром!

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по г. Норильск

Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель". Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах". Размещение в гостинице в 2-х местных номерах. Обед. Экскурсия в «Музей истории Норильского Промышленного Района». Обзорная экскурсия по г. Норильск. Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен – недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины). Сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке. По другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота». Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель". Ужин.

2 день Экскурсия к водопаду "Красные камни". Обзорная экскурсия по г. Дудинка

Ранний завтрак (ланч-бокс). Освобождение номеров. Экскурсия к водопаду "Красные камни" Обед. Отъезд в Дудинку. Размещение в гостинице в Дудинке. Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Ужин.

3 день Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей". Посадка на теплоход

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей". Трансфер на пассажирский причал. Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "В. Чкалов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник). Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка. Обед. Экскурсия по теплоходу. Информация по пути следования теплохода. Ужин. Ночью остановка в Игарке.

4 день Переход Полярного круга

Утром переход Полярного круга (р. Курейка). Завтрак. Свободное время. Обед. Мероприятия в читальном салоне. Ужин. Остановка в Туруханске. Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска. В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

5 день Прохождение села Верхнеимбатск

Завтрак. Свободное время. Обед. Прохождение села Верхнеимбатск. Ужин. Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта. Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.

6 день Прохождение Осиновской системы

Прохождение Осиновской системы. В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка. Завтрак. Остановка с. Ворогово. Местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев. Обед. Остановка в с. Ярцево. Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок. Ужин.

7 день Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак. Прибытие в Енисейск. Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах. Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Обед. Экскурсия в Краеведческий музей. Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в. Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях. Ужин в гостинице.

8 день Енисейск – музей под открытым небом. Монастырское озеро

Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску. Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви. Обед в гостинице. Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания. Ужин в гостинице.

9 день Музей рубанка. Стрелка. Отъезд в Красноярск

Завтрак. Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса. Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей. Обед-пикник на природе. Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе. В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах. Ужин в гостинице.

10 день Обзорная экскурсия по г. Красноярску. Мемориальный комплекс В.П. Астафьева

Завтрак. Обзорная экскурсия по г. Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске. Обед. Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска. Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В.П. Астафьева. Возвращение в гостиницу. Ужин.

11 день Национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак. Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы». Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Возвращение в гостиницу. Обед, отдых в гостинице. Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 17:30). Посадка на поезд в вагон плацкарт. Отправление в Минусинск. Ужин (ланч-бокс).

12 день Природный парк «Ергаки»

Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году, 58 км. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами. Отъезд в с. Ермаковское. Отъезд в природный парк «Ергаки». Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех. Прибытие в Визит-центр природного парка. Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя. Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами. После экскурсии отъезд на турбазу. Размещение. Обед. Прогулка по территории парка. Отдых. Ужин.

13 день Экскурсия на Висячий камень

Завтрак. Отъезд в природный парк "Ергаки" – экскурсия на Висячий камень. Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости. Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости. За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень». Скала «Висячий камень» – центральный объект на маршруте. Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное». Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз. После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное». А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению. Продолжительность маршрута: 15,8 км – 6-9 часов. На экскурсию взять обязательно с собой – воду, ланч-бокс (перекус)! Возвращение на турбазу. Ужин.

14 день Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское

Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Шушенское. Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня». Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Обед. Обзорная экскурсия по территории музея. Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское. Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс. Ужин.

15 день Национальный парк «Шушенский бор»

Завтрак. Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор» с посещением Журавлиной и Песчаной горок. Первый и пока единственный в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами. Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое. Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В.И. Ленин во время охоты. В окрестностях Шушенского у В.И. Ленина были особенно любимые места. Они взяты под охрану государства. Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перова. Возвращение в деревню. Обед. Свободное время. Ужин.

16 день Саяно-Шушенская ГЭС. Минусинск

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа). Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе. А фотографии сохранят это событие на всю жизнь! При ГЭС организовано форелевое хозяйство. Трансфер в д. Сизая. Обед в усадьбе «Яблоко от яблони». Экскурсия по территории усадьбы, дегустация фруктов. Трансфер в Минусинск. Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова. В музее есть уникальные экспонаты. Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии. Трансфер на ж/д вокзал. Посадка на поезд в вагон плацкарт до г. Красноярска. Ужин (ланч-бокс).

17 день Завершение программы