Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".
Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах".
Размещение в гостинице в 2-х местных номерах.
Обед.
Экскурсия в «Музей истории Норильского Промышленного Района».
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен – недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины).
Сам город расположен у Норильских гор.
О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка.
По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке.
По другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Ужин.
Ранний завтрак (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Экскурсия к водопаду "Красные камни"
Обед.
Отъезд в Дудинку.
Размещение в гостинице в Дудинке.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "В. Чкалов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке.
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово.
Местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево.
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед в гостинице.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.
Обед-пикник на природе.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В.П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Возвращение в гостиницу.
Обед, отдых в гостинице.
Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 17:30).
Посадка на поезд в вагон плацкарт.
Отправление в Минусинск.
Ужин (ланч-бокс).
Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году, 58 км.
Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.
Прибытие в Визит-центр природного парка.
Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.
Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.
После экскурсии отъезд на турбазу.
Размещение.
Обед.
Прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд в природный парк "Ергаки" – экскурсия на Висячий камень.
Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.
Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости.
За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень».
Скала «Висячий камень» – центральный объект на маршруте. Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное».
Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз.
После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное».
А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению.
Продолжительность маршрута: 15,8 км – 6-9 часов.
На экскурсию взять обязательно с собой – воду, ланч-бокс (перекус)!
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в Шушенское.
Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обед.
Обзорная экскурсия по территории музея.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор» с посещением Журавлиной и Песчаной горок.
Первый и пока единственный в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.
Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В.И. Ленин во время охоты.
В окрестностях Шушенского у В.И. Ленина были особенно любимые места.
Они взяты под охрану государства.
Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перова.
Возвращение в деревню.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).
Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе.
А фотографии сохранят это событие на всю жизнь!
При ГЭС организовано форелевое хозяйство.
Трансфер в д. Сизая.
Обед в усадьбе «Яблоко от яблони».
Экскурсия по территории усадьбы, дегустация фруктов.
Трансфер в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова.
В музее есть уникальные экспонаты.
Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон плацкарт до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:30 – время местное).
Тур предусматривает размещение в гостиницах, на турбазах, в каютах на теплоходе "В.Чкалов", а также два ночных переезда в вагоне-плацкарте.Доплата за одноместное размещение в:
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 3 500 руб./чел.
Доплата за размещение в каютах с удобствами:
Отель "Талнах" располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в Интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни. Этот отель находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах.
В классически оформленном ресторане отеля "Талнах" подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак "шведский стол".
Во всех просторных номерах отеля "Талнах" имеются принадлежности для приготовления чая/кофе, кабельное телевидение и гостиный уголок.
Для отдыха к вашим услугам сауна, бильярд, а также бар в холле, в котором сервируется широкий выбор напитков.Гостиница «Енисейская»
Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки.Отель «Красноярск»
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности."Новая деревня"
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность.
Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Разнообразные программы познакомят посетителей с традициями и обычаями того времени, помогут погрузиться в атмосферу крестьянской жизни. Остановившись для отдыха в новой деревне, став хозяевами усадеб, отведав блюда традиционной крестьянской кухни, научившись азам ремесел, приняв участие в играх и забавах, обрядах и праздниках, гости смогут почувствовать себя настоящими крестьянами-сибиряками.
В Новой деревне создана инфраструктура, необходимая для полноценного отдыха гостей:
- баня-сауна с бильярдом и комнатой отдыха;
- кафе, стилизованное под ресторацию конца 19 века;
- детская игровая площадка;
- охраняемая автостоянка.
Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход , был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:
4. Обувь:
5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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