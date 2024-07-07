1 день

Прибытие в Норильск и переезд на плато Путорана. Треккинг на смотровую площадку

7:30 Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск (Алыкель), трансфер 1 час в город с экскурсией, завтрак в кафе города Норильск (не включено).

10:00 После завтрака, заезд в супермаркет, переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана.

14:00 Прибываем в деревню Нералах, обед, заселение.

16:00 Идем в первый треккинг на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на озеро Лама и окрестные горы.

В рамках данного выхода участники познакомятся с ландшафтом плато Путорана, узнают, что такое курумник, протестируют снаряжение и оценят свою физическую готовность.

По итогам первого выхода будут сформированы две группы: «спорт» и «релакс». Группа спорт – физически подготовленные туристы, готовые много ходить и покорять вершины; группа релакс – любители не спешить, часто останавливаться, фотографировать, собирать ягоды и наслаждаться моментом.

19:00 Ужин.

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