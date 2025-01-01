Мои заказы

Горящие туры – туры в Норильске

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Норильске, цены от 138 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Путоранский хит с вертолетом
Пешая
8 дней
-
14%
2 отзыва
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
12 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 635 000 ₽736 000 ₽ за человека
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
Пешая
8 дней
-
14%
3 отзыва
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
6 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 138 000 ₽160 000 ₽ за человека
Вертолетный тур на плато Путорана
Пешая
На вертолёте
9 дней
-
15%
3 отзыва
Вертолетный тур на плато Путорана
Начало: Г. Норильск
3 авг в 10:00
от 390 000 ₽460 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Горящие туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Норильске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Путоранский хит с вертолетом;
  2. Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана;
  3. Вертолетный тур на плато Путорана.
Сколько стоит тур в Норильске в декабре 2025
Сейчас в Норильске в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 138 000 до 635 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Норильске на 2026 год по теме «Горящие туры», 8 ⭐ отзывов, цены от 138000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль