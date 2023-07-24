1 день

Обзорная экскурсия по г. Норильск

Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".

Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах", размещение в гостинице в 2-х местных номерах.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор.

О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".

Ужин.