В этом туре собрано буквально все: познавательные экскурсии, единственные в своем роде музеи, знакомство с бытом и традициями сибиряков, бодрящие прогулки в горы, речной круиз на теплоходе и осмотр городских достопримечательностей Норильска, Енисейска, Красноярска.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Норильск
Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".
Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах", размещение в гостинице в 2-х местных номерах.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор.
О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Ужин.
Экскурсия к водопаду «Красные камни». Музей Истории. Смотровая площадка
Завтрак.
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.
Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане «Талнах».
Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела. Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни).
Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.
Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.
Ужин.
Дудинка. Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в Дудинку.
г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "А. Матросов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км).
Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Переход Полярного круга
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Прохождение села Верхнеимбатск
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.
Ее протяженность – 1865 километров.
Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.
Через 40 километров начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.
Проход через порог узок (700 м) и извилист.
Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Прохождение Осиновской системы
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.
Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето.
Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево.
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Енисейск - музей под открытым небом. Монастырское озеро
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед в гостинице.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин.
Музей рубанка. Стрелка. Отъезд в Красноярск
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.
Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.
Ужин в гостинице.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.
С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов».
В настоящее время его площадь – 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед, отдых в гостинице.
Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 17:30).
Посадка на поезд в вагон купе.
Отправление в Минусинск в 18:40.
Ужин (ланч-бокс).
Шушенское. «Новая деревня»
Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году, 58 км.
Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в Шушенское.
Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обзорная экскурсия по территории музея.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.
Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.
Обед.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Ужин.
Национальный парк «Шушенский бор»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор».
Территория парка расположена на стыке двух природно-климатических зон – лесостепи и тайги и включает уникальные природно-территориальные комплексы Западного Саяна и Минусинской котловины.
Общая площадь парка 39 180 га.
Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.
Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.
Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.
Обед.
Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника.
Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.
Возвращение в деревню.
Свободное время.
Ужин.
Природный парк «Ергаки»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Прибытие в Визит-центр природного парка.
Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.
Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.
После экскурсии отъезд на турбазу.
Размещение.
Обед.
Прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Экскурсия на Висячий камень
Завтрак.
Отъезд в природный парк “Ергаки”.
Экскурсия на Висячий камень.
Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.
Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости.
За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень».
Скала «Висячий камень» – центральный объект на маршруте.
Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное».
Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз.
После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное».
А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению (15,8 км - 6-9 часов).
Обед ланч-бокс.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Саяно-Шушенская ГЭС. Минусинск
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).
Расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире.
Высота ГЭС более 200 метров, а длина по верхней бровке – около одного километра!
Арочно-гравитационная плотина способна удержать напор более чем 30 кубических километров воды!
При ГЭС организовано форелевое хозяйство.
Трансфер в д. Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.
Иван Ярыгин – легенда русского спорта.
Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечный рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
Обед.
Трансфер в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.
Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века.
В музее есть уникальные экспонаты.
Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Обзорная экскурсия по г. Красноярску. Мемориальный комплекс В.П. Астафьева
Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:55 – время местное).
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров.
Теплоход Валерий Чкалов
Тур предусматривает размещение в гостиницах, на турбазах, в каютах 1 класса на теплоходе "А. Матросов", а также два ночных переезда в вагоне-купе.
Доплата за одноместное размещение в:
- о. Талнах (2 ночи) – 5 200 руб. /чел;
- в г. Красноярск (3 ночи) – 4 000 руб. /чел.;
- Шушенское –"Новая деревня" (2 ночи) – 5 500 руб.,
- Ергаки (2 ночи) – 4 400 руб.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.
Гостиница в г. Енисейск небольшая, одноместных номеров не имеет, поэтому одноместное размещение возможно при наличие возможности выкупа второго места в двухместном номере +4000 руб.
Доплата за размещение в каютах с удобствами:
- Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – под запрос.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Отель "Талнах" располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в Интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни. Этот отель находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах.
В классически оформленном ресторане отеля "Талнах" подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак "шведский стол".
Во всех просторных номерах отеля "Талнах" имеются принадлежности для приготовления чая/кофе, кабельное телевидение и гостиный уголок.
Для отдыха к вашим услугам сауна, бильярд, а также бар в холле, в котором сервируется широкий выбор напитков.
Теплоход «А. Матросов»
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
Гостиница «Енисейская»
Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки.
Отель «Красноярск»
Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Турбаза «Ергаки»
База отдыха «Ергаки» находится на берегу горного Ойского озера. Это Западный Саян, высота над уровнем моря – 1510 м, расстояние до Абакана по федеральной трассе М54 составляет 180 км.
Мероприятия на базе ярко и весело проводятся в миниатюрном домике охотника. Программа развлечений расписана на все праздничные дни года, для именинников приготовлены сюрпризы, организуются танцевальные вечера, бесплатно работает караоке. Напитки в баре можно подобрать на любые вкусовые предпочтения и достаток.
Новая деревня
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность.
Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Разнообразные программы познакомят посетителей с традициями и обычаями того времени, помогут погрузиться в атмосферу крестьянской жизни. Остановившись для отдыха в новой деревне, став хозяевами усадеб, отведав блюда традиционной крестьянской кухни, научившись азам ремесел, приняв участие в играх и забавах, обрядах и праздниках, гости смогут почувствовать себя настоящими крестьянами-сибиряками.
Ночной переезд в поезде
Размещение в вагоне-купе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- 3-х разовое питание (комплексное)
- Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
- 2-х, 3-х местное размещение в гостиницах
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Ж/д билеты (купе) Красноярск - Минусинск - Красноярск
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Норильск и с Красноярска
- Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел. - 4 000 руб
- Трансфер из гостиницы «Красноярск» в а/п Емельяново, ж/д вокзал
- Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:
- ветрозащитная куртка;
- дождевик (или водонепроницаемая куртка);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным и коротким рукавом;
- термобелье;
- легкие спортивные штаны;
- перчатки;
- носки (теплые, треккинговые, хопковые);
- повязка на шею (баф, бандана);
- купальник / плавки.
4. Обувь:
- треккинговые ботинки;
- сменная обувь (легкие кроссовки);
- сандали (или шлепки);
- резиновые сапоги (по желанию).
5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.
Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (в отеле Талнах, гостинице Енисейская).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
В этот летний месяц cредняя температура окружающей среды 17.1 днем и примерно 8.9 ночью. Идет много дождей, примерно 15 дней за месяц, выпадает 35.3 мм осадков. Ясных солнечных дней много не менее 12 дней.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень жаль, что мы не попали на красные камни (наш организатор увидел следы медведя,