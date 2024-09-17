А еще: на полуострове Таймыр, в арктическом поселке Диксон, рядом с Северной Землей и мысом Челюскина – самыми северными точками Евразии.
Программа тура по дням
Норильск - Дудинка
Утром прибытие в г. Норильск, а/п «Алыкель».
Встреча, групповой трансфер в г. Дудинка.
Двухместное размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка.
Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей».
Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах.
Ужин.
Норильск
Завтрак.
Трансфер в г. Норильск.
Автобусная экскурсия по г. Норильск.
Сегодня Норильск - это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Двухместное размещение в отеле «Талнах».
Обед.
Экскурсия в шахту "Ангидрит".
Ужин.
Экскурсия к водопаду «Красные камни»
Завтрак в ресторане "Талнах".
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Обед в ресторане "Талнах".
Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.
Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни); историю открытия месторождений и строительства рудников, жизнь поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столицы» Таймыра.
Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.
Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.
Ужин в ресторане "Талнах".
Плато Путорана
Завтрак в ресторане "Талнах".
Трансфер на причал, посадка на катер на р. Норилка.
Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Экскурсия на водопад "Южный Нералах".
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Из-за её шума не слышно разговоров.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле "Талнах".
Поздний ужин в отеле.
Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по Диксону
Завтрак.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
Экскурсия на грузовой терминал морского порта.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина - самые северные точки Евразии.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.
Ужин.
Диксон. Бухта Карского моря
Завтрак.
Отъезд на турбазу на Карское море.
Размещение в рыбацких домиках.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Природа восточной части берега Чичагова более суровая.
Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.
Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2 – 3 летних месяцев.
Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений.
Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав.
Берега высокие и обрывистые.
Каменные изваяния поражают своей красотой.
В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.
Возвращение на базу.
Обед.
Фото в заливе.
Ужин.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря
Завтрак.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.
Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.
В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре — белка, по озерам — ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.
Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.
Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Вылет в г. Норильск
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в г. Норильск, а/п «Алыкель».
Трансфер в отель «Талнах».
Двухместное размещение в отеле.
Ужин.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 10:00.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Талнах», в гостинице в Дудинке, в гостинице «Диксон».
Доплата за одноместное размещение:
- в отеле «Талнах» (4 ночи) – 10 400 руб. /чел;
- в г. Дудинка (1 ночь) – 1 300 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Гостиница «Енисейские Огни» или аналогичная
Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.
К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.
Гостиница «Диксон»
3-х местное размещение в гостинице на острове Диксон.
Рыбацкие домики
Размещение в рыбацком домике, без удобств.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- 2-х местное размещение в гостинице "Талнах", в гостинице в Дудинке, 3-х местное в гостинице "Диксон"
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Авиаперелет Норильск - Диксон - Норильск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
- Трансфер из гостиницы «Норильск» в а/п Алыкель
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак или сумка дорожная (в нее можно положить вещи для Плато Путорана, чтобы не везти с собой на о. Лама весь чемодан);
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например, флисовый);
- термобелье или его аналог;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
- перчатки;
- удобную спортивную обувь (сменная обувь – кроссовки);
- сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
- на случай жаркой погоды – футболки (тельняшка, рубашка), шорты, легкие штаны, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, кепи (панама или бейсболка) (во время пребывания на о. Лама)
- средства личной гигиены;
- полотенце (на о. Лама);
- репелленты от насекомых;
- накомарник;
- нож;
- кружка и ложка (ОБЯЗАТЕЛЬНО – на Бреховские острова!!!)
- трекинговые ботинки;
- резиновые сапоги до колен с теплыми стельками (на Диксон) – ОБЯЗАТЕЛЬНО! ;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- спутниковый телефон (по желанию);
- рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (например в отеле Талнах).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Полезная информация
Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в гостинице «Енисейские огни» (Дудинка),"Виктория" (Дудинка),"АрктикТуристик" (Дудинка), в отеле «Талнах»). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.
Будет ли сотовая связь?
В Красноярске, Дудинке, Норильске и Талнахе работают все мобильные операторы, но в Диксоне ТОЛЬКО Билайн.