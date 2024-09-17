3 день

Экскурсия к водопаду «Красные камни»

Завтрак в ресторане "Талнах".

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Обед в ресторане "Талнах".

Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.

Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.

Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни); историю открытия месторождений и строительства рудников, жизнь поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столицы» Таймыра.

Прогулка по смотровой площадке.

Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.

Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.

Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.

Ужин в ресторане "Талнах".