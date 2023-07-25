Кемпинг на озере Лама
Территория нетронутой природы, загадочных и неприступных столовых гор и удивительных озер с чистейшей водой, которые, словно фьорды, разрезают древние базальты плато, чтобы вынести студеные воды горных рек на бескрайние просторы таймырской тундры.
июл
авг
Что вас ожидает:
Описание
Знаете ли вы, как шумят реки плато Путорана, и что шепчут горы, у которых нет вершин? Чем отзовется ваша душа, когда вы ступите на голубые дороги заветных мест? Вы уверены, что сможете увести обратно свое сердце?
Программа тура по дням
Встреча, озеро Лама
Прибытие в аэропорт Норильска.
Встреча с гидом у автовокзала "Талнах" (в 20 минутах от Норильска). Время встречи — по договоренности.
Переезд в гостевой дом на турбазе. Здесь можно оставить лишние вещи.
Проходим инструктаж и на микроавтобусе отправляемся на пристань реки Норильская.
С берега Норилки (она же Норильская) начинается наше 6-часовое путешествие по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана. Мы увидим, как просторы тундры медленно сменяются горно-таежными пейзажами.
Озеро Лама — это одно из красивейших озер Плато, недаром его называют жемчужиной Путорана. Наш путь лежит за полуостров Каменный в центре озера, где берега Ламы становятся ближе, а горы выше.
Здесь находится кемпинг, где мы будем жить.
Отдалённость от центральной части озера, которую активно посещают туристы и рыбаки, даёт возможность насладиться ещё не тронутым цивилизацией уголком природы, где нет натоптанных троп, где шумят водопады с чистейшей водой, где мощная энергетика заряжает вас, как батарейку, где можно встретить диких животных, где можно прямо из спальника любоваться завораживающими видами, а утром, выходя из палатки, набрать горсть свежих ягод.
Перекус во время движения. Горячий ужин уже в лагере.
Водопады плато Путорана
Сегодня мы отправляемся к водопадам в ближайшее ущелье! Прогулка по берегу озера и по руслу ручья даст вам возможность оценить ваши физические возможности и адаптироваться к местным условиям.
У нас в планах 2 водопада. Как уже было сказано в начале: натоптанных троп в этом районе нет, каждый раз придется прокладывать путь по руслу или берегу самостоятельно.
Русло ручьев часто бывает забито валежником, много курумника, при большой воде придется организовывать небольшие переправы, но при умеренном темпе успевают добраться до первого водопада все участники, а там каждый принимает решение: ждать возвращение группы (около часа) или идти дальше.
Занимает прогулка по ущелью и берегу около 3-4 часов (подход и возвращение возможны по озеру на катамаранах и лодках).
Вечером полевая баня.
Полуостров Каменный и г. Фестивальная
Если позволяет озеро (не штормит), отправляемся на лодках или катамаранах к полуострову Каменный, где совершим радиальное восхождение на гребень горы Фестивальная.
Потрясающие виды с лихвой окупят наши старания! Конечно, любое путешествие требует физической подготовки, тем более восхождение, но в этом случае можно остановиться и подождать возвращение группы, наслаждаясь панорамными видами двух озер — Лама и Капчук.
Главное правильно оценить свои возможности! Общее время в пути около 7 часов.
А вечером нас опять ждет полевая баня и купание в озере!
Каньон, водопады
Сегодня мы совершим еще одно путешествие по каньону безымянной горной реки.
Переправляемся на катамаранах до выхода ручья из каньона к озеру.
По руслу поднимаемся до первого водопада (мы его называем водопад Лица: при определенном освещении со стен каменного мешка на вас смотрит множество лиц, вызывая тревожные чувства, но чаще это уютный и живописный водопад).
Дальше уходим из русла на склон и подъем к следующему водопаду осуществляем по лесу (местами со скальными участками). Спуск ко второму водопаду через кустарник ольхи, но он того стоит: водопад в каменном мешке впечатляет!
Путь к третьему водопаду также над каньоном по лесу. Обед у водопада и по лесной зоне спуск к озеру. Время в пути около 5 часов. Вечером, уже традиционно и по желанию, баня.
Вы обратили внимание, что даже большие водопады не имеют названий? Ведь эти места практически не посещаются человеком, и вы одни из первых, кто прокладывает путь к ним. А это значит, что у вас есть возможность помочь организаторам дать водопадам и ущельям имена.
Восхождение на Плато
Сегодня мы отправляемся на восхождение на Плато. На катамаранах добираемся до выхода ручья из небольшого безымянного ущелья.
По краю каньона поднимаемся по тропе до 3 водопада и уходим на гребень горы, где путь прокладывать придется уже самим. Во время подъема проходим участок выхода базальтовых столбов: сотни шестигранных колонн природа сложила в одном месте…
Выше, где заканчиваются деревья, открываются панорамы на озеро и долину реки Бучарама. Путь не простой: курумник, скалки, посыпуха, — но это стоит тех видов, что предстанут вашему взору.
Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки! Обед и отдых на плато возле высокогорного озера.
Спуск тем же путем. И как обычно, вечером — баня!
Ущелье Энергии
Посещаем ущелье Энергии, где множество различных водопадов, и только от нас будет зависеть, сколько из них мы сможем увидеть.
Место вашего пребывания имеет мощную энергетику! По мнению уфологов, в этом районе проходит энергетическая ось земли: все мысли здесь материализуются в сотни раз быстрее, чем где-либо на планете, поэтому всем рекомендуется мыслить только позитивно.
По их расчетам, первый водопад этого ущелья несет в себе мощную женскую энергетику, побывать на нем — значит зарядить себя любовью и здоровьем. А мужчинам это посещение придаст духовной силы и уверенности в себе.
Обратный путь
Заключительный день. В этот день мы отправляемся в обратный путь.
По маршруту оз. Лама — оз. Мелкое — р. Талая — р. Норильская мы пройдем из волшебных Путоран в г. Норильск.
При хорошей погоде возможен заход на широко известный водопад реки Нералах.
Резервный день
Резервный день. Он необходим в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.
В этот день вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее — Дудинка.
Так же возможно небольшое путешествие пешком к водопаду Красные камни, пешком или на квадроциклах до ледяной пещеры.
Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).
Отъезд
День отъезда.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках в кемпинге, а также 1 ночь в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура), либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в благоустроенном палаточном кемпинге на берегу озера Лама. Наш кемпинг находится в практически самом удалённом месте озера, куда туристы редко добираются. Место настолько удачное, что здесь практически нет мошки, которыми славятся летняя горная тундра. А ещё он имеет отношение к фильму «Территория»; спросите об этом инструктора - обязательно расскажет! Помимо палаток для туристов, здесь есть туристическая баня, туалеты, беседка и большая палатка-столовая. А еще в кемпинге можно зарядить свои гаджеты.
Гостевой дом
Проживание в Норильске в загородном гостевом доме в резервный день (если резервный день не задействуется и группа по расписанию прибудет в Норильск).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и проживание по программе
- Заброска на катере или моторных лодках
- Работа инструктора-проводника
- Питание и перекусы на маршруте
- Групповое снаряжение (лодки экспедиционного типа, моторы и ГСМ, спасжилеты, аптечка)
- Оформление пропуска
- Спутниковый телефон для экстренной связи
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Норильска и обратно
- Индивидуальное снаряжение (см. памятку ниже)
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Страхование
- Питание, проживание и экскурсии вне программы
- Использование спутниковой связи в личных целях
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение и вещи:
- рюкзак / дорожная сумка / чемодан;
- маленький рюкзачок;
- спальник и коврик;
- документы в герметичной упаковке (паспорт, медицинский полис);
- портативное зарядное устройство;
- палки треккинговые (по желанию);
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
- сидушка туристическая;
- крем от загара, солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- туалетные принадлежности, полотенце;
- хозяйственные перчатки;
- средство от комаров и мошек.
Одежда:
Необходимо иметь как минимум 2 комплекта одежды!
Первый — для сплава, т. е. в нём мы находимся на катамаране/байдарке, это сплавной комплект. Мы не переживаем, если он промокнет, это нормально. Когда холодно и ветер, сплавной комплект одевается полностью, а когда солнце и жарко — можно вообще обойтись только купальником.
В сплавном комплекте не должно быть вещей из ХБ (хлопчатобумажных) материалов. Они не греют мокрыми и долго сохнут. Джинсы так же не рекомендуются, т. к. они сохнут очень долго.
Второй — это сухая одежда (на вечер и ночь) для берега, для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Если мы вышли на берег и льёт ливень, то не нужно переодеваться в сухое. Переодеваться можно, когда в лагере уже натянут над костром тент, поставлена палатка и т. д.
Сухой комплект должен оставаться сухим, в этих же вещах можно спать.
На время сна лишние сухие вещи лучше убирать в гермомешок (предоставляется клубом), чтобы они не отсырели в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.
В сухой комплект входит:
- Спортивные штаны, или флисовые, можно 2 штуки;
- Куртка спортивная, свитер/флисовая кофта (весна, осень);
- Тёплые носки (весна, осень), 1-2 пары простых носков;
- Футболки, бельё;
- Плавки, купальник (для лета);
- Головной убор.
В сплавной комплект входит:
- Рубашка светлая с длинными рукавами (для лета), спортивная куртка/ветровка и флиска (весна, осень).
- Легкие штаны, чтобы закрывали ноги/шорты (для лета), штаны спортивные с тонкой подкладкой и тонкие ветрозащитные (весна, осень);
- Накидка от дождя/дождевик.
Обувь:
В сплавной комплект:
- Неопреновые носки/ботинки/резиновые сапоги (весна, осень). Сандали с ремешками или тапочки типа «шлёпки» (для лета). Кроссовки можно взять самые дырявые, даже удобнее будет — попавшая в них вода будет быстро выливаться (для лета).
В сухой комплект:
- удобная подходящая по погоде обувь для лагеря (сланцы, кроссовки, трекинговая обувь);
- обувь для посещения пещеры — резиновые сапоги (если есть в программе тура).
Индивидуальные туры
Для готовых групп и корпоративов возможны другие даты заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входит ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и обратно в стоимость тура не включен. Стоимость — от 600 рублей в одну сторону (цена ориентировочная).
Какие предусмотрены скидки на тур?
- Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%. Действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения;
- скидка многодетным семьям – 5%. Действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи;
- скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%. Действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики;
- скидка ветеранам радиационных аварий – 5%. Действует при предъявлении ветеранского удостоверения;
- скидка за друга – 5%. Приведи своих взрослых друзей (16+) в туризм и получай скидку. Обязательное условие: ранее вы ходили в походы с нашим клубом, а ваши друзья нет.
- скидка за отзыв – до 7%.
Напишите и разместите отзыв о походе с клубом на одной или нескольких площадках * и получите скидку на следующую поездку.
За развернутый отзыв с фото или видеоматериалом, о клубе, о работе менеджеров и инструкторов, будет предоставлена дополнительная скидка +2% к каждому отзыву.
* Площадки для отзывов:
- Инстаграм - 1%
- Вконтакте - 1%
- Фейсбук - 1%
- Одноклассники - 1%
- Гугл-карты - 2%
- Яндекс-карты - 2%
- 2ГИС - 2%
- flamp.ru - 3%
- zoon.ru - 3%
- otzovik.com - 3%
- tripadvisor.ru - 3%
- irecommend.ru - 3%
* ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной. Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером. Скидки не действуют на индивидуальные туры, клубные поездки и подарочные сертификаты.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.
Можно ли в тур со своими животными?
Да.