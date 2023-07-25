1 день

Встреча, озеро Лама

Прибытие в аэропорт Норильска.

Встреча с гидом у автовокзала "Талнах" (в 20 минутах от Норильска). Время встречи — по договоренности.

Переезд в гостевой дом на турбазе. Здесь можно оставить лишние вещи.

Проходим инструктаж и на микроавтобусе отправляемся на пристань реки Норильская.

С берега Норилки (она же Норильская) начинается наше 6-часовое путешествие по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана. Мы увидим, как просторы тундры медленно сменяются горно-таежными пейзажами.

Озеро Лама — это одно из красивейших озер Плато, недаром его называют жемчужиной Путорана. Наш путь лежит за полуостров Каменный в центре озера, где берега Ламы становятся ближе, а горы выше.

Здесь находится кемпинг, где мы будем жить.

Отдалённость от центральной части озера, которую активно посещают туристы и рыбаки, даёт возможность насладиться ещё не тронутым цивилизацией уголком природы, где нет натоптанных троп, где шумят водопады с чистейшей водой, где мощная энергетика заряжает вас, как батарейку, где можно встретить диких животных, где можно прямо из спальника любоваться завораживающими видами, а утром, выходя из палатки, набрать горсть свежих ягод.

Перекус во время движения. Горячий ужин уже в лагере.