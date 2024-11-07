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июл
Программа тура по дням
Встреча, водное путешествие, озеро Лама
Прибытие в аэропорт г. Норильска до 12:00.
Встреча с гидом у а/в "Талнах".
Переезд в гостевой дом на турбазе, где можно позавтракать и пообедать, оставить лишние вещи, пройти инструктаж, проверить личное снаряжение.
Во второй половине дня (по погоде) отправляемся на пристань реки Норильской, откуда начинается наше 4-часовое путешествие.
На катере по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана, уходим от цивилизации в мир дикой природы одного из красивейших озер плато – озеро Лама.
Наш путь лежит далеко за полуостров Каменный, что в центре озера, туда, где берега Ламы становятся ближе, а горы выше, и где находится кемпинг – наш базовый лагерь.
Встаем на ночевку, готовимся к пешему походу, распределяя продукты и групповое снаряжение.
Горячий ужин, по желанию полевая баня, ночевка на берегу озера.
Путь по ущелью вдоль русла реки Бучарама
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Заброска на лодках до места начала маршрута в район впадения в озеро реки Бучарама.
Движение по ущелью вдоль русла реки Бучарама.
Горячий обед или перекус на привале, ужин и ночевка в районе впадения реки Геологической.
Вечерняя рыбалка на ямах реки.
Ущелье реки Геологической
Завтрак.
Сегодня путь проходит в ущелье реки Геологической, где ждут многочисленные переправы и обход крутых берегов по лесу и кустарнику до места стоянки.
Во время пути перекус и горячий чай/кофе.
Ночевка в районе приточного ручья.
Вечером радиальный выход к водопадам приточного ручья.
Подъем на плато
Завтрак.
Подъем на плато по крутому склону займет много времени и сил, но с каждым метром набора высоты открывается потрясающий панорамный вид на ущелье реки Геологической.
Ужин и ночевка в районе высокогорного озера.
По силам и желанию радиальный выход к водопадам или рыбалка на небольших озерах, затерявшихся среди перепадов высот на плато.
Путь к водопаду Виктория
После завтрака и сборов лагеря движение по плато с пересеченной местностью до каньона с водопадом.
По пути встречаем причудливые останцы и выходы базальтовых пород.
Любуемся с высоты ущельями реки Неразведанная и каньоном безымянного приточного ручья реки Бучарама и, наконец, водопадом Виктория.
На ночевку и ужин встаем в каньоне истока реки Микчангда.
Дневка с радиальными выходами к водопадам
Дневка с радиальными выходами (спуском) к водопадам в каньоне реки Микчангда.
Перед вами с высоты откроются потрясающие виды на ущелье реки Микчангда.
Если группа достаточно подготовлена физически, можно совершить выход к высокогорному озеру Богатырь.
Движение по плато в обратный путь
Движение по плато в обратный путь до спуска в ущелье реки Бучарама.
По пути перекус и горячий чай у высокогорного ручья.
Ночевка в районе спуска с плато.
После установки лагеря радиальный выход к альпийским лугам на гребне и контрфорсе с потрясающими панорамными видами в ущелье реки Бучарама.
Здесь же, если повезет, можно встретить эндемика плато – толсторога (путоранского барана), о его пребывании в этих местах свидетельствуют лежки, тропы, помет.
Спуск с плато
Завтрак.
Спуск с плато займет много времени.
Ночевка и ужин на реке Бучарама в районе впадения р. Геологической.
Вечерняя рыбалка на ямах реки.
Выход к озеру Лама
Завтрак.
Выход к озеру Лама вдоль р. Бучарама.
По пути рыбалка на ямах.
Ночевка на берегу озера Лама в базовом лагере.
Полевая баня.
Дневка на озере Лама
Дневка на озере Лама.
Полевая баня.
Отдых.
Посещение идола в местах эвенкийской стоянки начала прошлого века.
По желанию радиальный выход в ущелье Энергии, где множество различных водопадов, и только от нас будет зависеть, сколько из них мы сможем увидеть.
Место вашего пребывания имеет мощную энергетику!
По мнению уфологов, в этом районе проходит энергетическая ось земли: все мысли здесь материализуются в сотни раз быстрее, чем где-либо на планете, поэтому всем рекомендуется мыслить только позитивно.
По их расчётам, первый водопад этого ущелья несет в себе мощную женскую энергетику, побывать на нем – значит зарядить себя любовью и здоровьем.
Возвращение по маршруту оз. Лама - оз. Мелкое - р. Талая - р. Норильская
Завтрак и обед в базовом лагере.
В этот день мы отправляемся в обратный путь.
По маршруту оз. Лама - оз. Мелкое - р. Талая - р. Норильская мы пройдём из волшебных Путоран в г. Норильск.
Ночевка в гостевом домике.
Прощальная вечеринка.
Резервный день, г. Норильск
Резервный день.
Он необходим в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.
В этот день вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее – Дудинка.
Так же возможно небольшое путешествие пешком к водопаду Красные камни.
Ночёвка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договорённости).
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Трансфер от базы отдыха до аэропорта (такси или маршрутку) желательно заказывать заранее.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках, а также в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура), либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Гостевой дом/гостиница
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброска на катере или моторных лодках
- Трансферы по программе
- Проживание по программе
- Питание и перекусы на маршруте
- Групповое снаряжение (аптечка, костровое, палатки)
- Спутниковая связь для экстренных вызовов
- Оформление пропуска
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Норильска и обратно
- Индивидуальное снаряжение
- Использование спутниковой связи в личных целях
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Страхование
- Питание, проживание и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение и вещи:
- рюкзак на 70-120 литров;
- маленький рюкзачок;
- спальник и коврик;
- документы в герметичной упаковке (паспорт, медицинский полис);
- портативное зарядное устройство;
- палки треккинговые (по желанию);
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
- сидушка туристическая;
- крем от загара, солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- туалетные принадлежности и полотенце;
- средство от комаров и мошек.
Одежда:
- одежда для сна;
- ветровка и дождевик;
- спортивные кофты и штаны;
- купальник/плавки;
- футболки, белье, носки;
- головной убор и тонкий бафф.
Обувь:
- удобная треккинговая обувь;
- сланцы или тапочки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!