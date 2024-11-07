Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана

Пеший поход к водопаду Виктория
Плато Путорана таит в себе столько неизведанного, поражающего взор и воображение, захватывающего дух! Одна из жемчужин плато – водопад Виктория, высотой 90 метров в каньоне верхнего течения одной из речек-красавиц.

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открыть для себя этот неведомый мир с мощной энергетикой и первозданной красотой, увидеть невидимый водопад? Присоединяйтесь! За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте.

5
3 отзыва
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Ближайшие даты:
25
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, водное путешествие, озеро Лама

Прибытие в аэропорт г. Норильска до 12:00.

Встреча с гидом у а/в "Талнах".

Переезд в гостевой дом на турбазе, где можно позавтракать и пообедать, оставить лишние вещи, пройти инструктаж, проверить личное снаряжение.

Во второй половине дня (по погоде) отправляемся на пристань реки Норильской, откуда начинается наше 4-часовое путешествие.

На катере по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана, уходим от цивилизации в мир дикой природы одного из красивейших озер плато – озеро Лама.

Наш путь лежит далеко за полуостров Каменный, что в центре озера, туда, где берега Ламы становятся ближе, а горы выше, и где находится кемпинг – наш базовый лагерь.

Встаем на ночевку, готовимся к пешему походу, распределяя продукты и групповое снаряжение.

Горячий ужин, по желанию полевая баня, ночевка на берегу озера.

Встреча, водное путешествие, озеро ЛамаВстреча, водное путешествие, озеро ЛамаВстреча, водное путешествие, озеро ЛамаВстреча, водное путешествие, озеро Лама
2 день

Путь по ущелью вдоль русла реки Бучарама

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Заброска на лодках до места начала маршрута в район впадения в озеро реки Бучарама.

Движение по ущелью вдоль русла реки Бучарама.

Горячий обед или перекус на привале, ужин и ночевка в районе впадения реки Геологической.

Вечерняя рыбалка на ямах реки.

Путь по ущелью вдоль русла реки БучарамаПуть по ущелью вдоль русла реки БучарамаПуть по ущелью вдоль русла реки Бучарама
3 день

Ущелье реки Геологической

Завтрак.

Сегодня путь проходит в ущелье реки Геологической, где ждут многочисленные переправы и обход крутых берегов по лесу и кустарнику до места стоянки.

Во время пути перекус и горячий чай/кофе.

Ночевка в районе приточного ручья.

Вечером радиальный выход к водопадам приточного ручья.

Ущелье реки ГеологическойУщелье реки Геологической
4 день

Подъем на плато

Завтрак.

Подъем на плато по крутому склону займет много времени и сил, но с каждым метром набора высоты открывается потрясающий панорамный вид на ущелье реки Геологической.

Ужин и ночевка в районе высокогорного озера.

По силам и желанию радиальный выход к водопадам или рыбалка на небольших озерах, затерявшихся среди перепадов высот на плато.

Подъем на платоПодъем на плато
5 день

Путь к водопаду Виктория

После завтрака и сборов лагеря движение по плато с пересеченной местностью до каньона с водопадом.

По пути встречаем причудливые останцы и выходы базальтовых пород.

Любуемся с высоты ущельями реки Неразведанная и каньоном безымянного приточного ручья реки Бучарама и, наконец, водопадом Виктория.

На ночевку и ужин встаем в каньоне истока реки Микчангда.

Путь к водопаду ВикторияПуть к водопаду ВикторияПуть к водопаду Виктория
6 день

Дневка с радиальными выходами к водопадам

Дневка с радиальными выходами (спуском) к водопадам в каньоне реки Микчангда.

Перед вами с высоты откроются потрясающие виды на ущелье реки Микчангда.

Если группа достаточно подготовлена физически, можно совершить выход к высокогорному озеру Богатырь.

Дневка с радиальными выходами к водопадамДневка с радиальными выходами к водопадамДневка с радиальными выходами к водопадам
7 день

Движение по плато в обратный путь

Движение по плато в обратный путь до спуска в ущелье реки Бучарама.

По пути перекус и горячий чай у высокогорного ручья.

Ночевка в районе спуска с плато.

После установки лагеря радиальный выход к альпийским лугам на гребне и контрфорсе с потрясающими панорамными видами в ущелье реки Бучарама.

Здесь же, если повезет, можно встретить эндемика плато – толсторога (путоранского барана), о его пребывании в этих местах свидетельствуют лежки, тропы, помет.

Движение по плато в обратный путь
8 день

Спуск с плато

Завтрак.

Спуск с плато займет много времени.

Ночевка и ужин на реке Бучарама в районе впадения р. Геологической.

Вечерняя рыбалка на ямах реки.

Спуск с платоСпуск с плато
9 день

Выход к озеру Лама

Завтрак.

Выход к озеру Лама вдоль р. Бучарама.

По пути рыбалка на ямах.

Ночевка на берегу озера Лама в базовом лагере.

Полевая баня.

Выход к озеру ЛамаВыход к озеру Лама
10 день

Дневка на озере Лама

Дневка на озере Лама.

Полевая баня.

Отдых.

Посещение идола в местах эвенкийской стоянки начала прошлого века.

По желанию радиальный выход в ущелье Энергии, где множество различных водопадов, и только от нас будет зависеть, сколько из них мы сможем увидеть.

Место вашего пребывания имеет мощную энергетику!

По мнению уфологов, в этом районе проходит энергетическая ось земли: все мысли здесь материализуются в сотни раз быстрее, чем где-либо на планете, поэтому всем рекомендуется мыслить только позитивно.

По их расчётам, первый водопад этого ущелья несет в себе мощную женскую энергетику, побывать на нем – значит зарядить себя любовью и здоровьем.

Дневка на озере ЛамаДневка на озере Лама
11 день

Возвращение по маршруту оз. Лама - оз. Мелкое - р. Талая - р. Норильская

Завтрак и обед в базовом лагере.

В этот день мы отправляемся в обратный путь.

По маршруту оз. Лама - оз. Мелкое - р. Талая - р. Норильская мы пройдём из волшебных Путоран в г. Норильск.

Ночевка в гостевом домике.

Прощальная вечеринка.

Возвращение по маршруту оз. Лама - оз. Мелкое - р. Талая - р. НорильскаяВозвращение по маршруту оз. Лама - оз. Мелкое - р. Талая - р. Норильская
12 день

Резервный день, г. Норильск

Резервный день.

Он необходим в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.

В этот день вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее – Дудинка.

Так же возможно небольшое путешествие пешком к водопаду Красные камни.

Ночёвка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договорённости).

13 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Трансфер от базы отдыха до аэропорта (такси или маршрутку) желательно заказывать заранее.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках, а также в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура), либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей

Гостевой дом/гостиница

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Заброска на катере или моторных лодках
  • Трансферы по программе
  • Проживание по программе
  • Питание и перекусы на маршруте
  • Групповое снаряжение (аптечка, костровое, палатки)
  • Спутниковая связь для экстренных вызовов
  • Оформление пропуска
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильска и обратно
  • Индивидуальное снаряжение
  • Использование спутниковой связи в личных целях
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Страхование
  • Питание, проживание и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение и вещи:

  • рюкзак на 70-120 литров;
  • маленький рюкзачок;
  • спальник и коврик;
  • документы в герметичной упаковке (паспорт, медицинский полис);
  • портативное зарядное устройство;
  • палки треккинговые (по желанию);
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
  • сидушка туристическая;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • туалетные принадлежности и полотенце;
  • средство от комаров и мошек.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • ветровка и дождевик;
  • спортивные кофты и штаны;
  • купальник/плавки;
  • футболки, белье, носки;
  • головной убор и тонкий бафф.

Обувь:

  • удобная треккинговая обувь;
  • сланцы или тапочки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
7 ноя 2024
Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня сделали проживание в лагере комфортным. Сама обстановка была дружелюбной и почти семейной.
Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!
Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня
А
30 авг 2024
Профессионалы! Прекрасные, сильные, гостеприимные и бесконечно добрые люди! Сибирь всегда славилась такими ребятами!
С
17 авг 2024
Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все вопросы, по прилету в Норильск оперативно встретили на точке сбора группы, помогли сложить и
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собрать вещи, дали время немного отдохнуть и осуществили заброску в лагерь. Каждый день программы прошел насыщенно, были интересные истории и рассказы связанные с местами где шла группа. Кормили вкусно и сытно каждый день здоровой пищей, приготовленной на костре. После завершения тура есть желание в следующем году приехать еще раз в этот тур, главное чтобы повезло с погодой как в этом году!

Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все

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