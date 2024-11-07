1 день

Встреча, водное путешествие, озеро Лама

Прибытие в аэропорт г. Норильска до 12:00.

Встреча с гидом у а/в "Талнах".

Переезд в гостевой дом на турбазе, где можно позавтракать и пообедать, оставить лишние вещи, пройти инструктаж, проверить личное снаряжение.

Во второй половине дня (по погоде) отправляемся на пристань реки Норильской, откуда начинается наше 4-часовое путешествие.

На катере по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана, уходим от цивилизации в мир дикой природы одного из красивейших озер плато – озеро Лама.

Наш путь лежит далеко за полуостров Каменный, что в центре озера, туда, где берега Ламы становятся ближе, а горы выше, и где находится кемпинг – наш базовый лагерь.

Встаем на ночевку, готовимся к пешему походу, распределяя продукты и групповое снаряжение.

Горячий ужин, по желанию полевая баня, ночевка на берегу озера.