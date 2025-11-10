- Путешествия всегда развивают ум, если, конечно, он у вас есть…
Описание квестаУважаемые гости, любители приключений и ценители истории! Рад приветствовать вас на уникальном Стендап-Квесте: «ЧИТАЕМ МЕЖДУ СТРОК: ИСТОРИЮ РУСИ», где прошлое оживает через юмор, а древние камни становятся рассказчиками! Великий Новгород — это колыбель легенд, город-загадка, где каждая улица дышит легендами, а камни помнят сказания веков. Вас ждет погружение в эпоху!. . ✅"Стендап с прошлым" — мифы и факты "легче подавать" через игру слов и яркие истории, чтобы знания остались надолго!. . ✅"Культурный детектив" — для тех, кто хочет видеть не только фасады, но и читать «между строк» истории!. . ✅"Тайные коды" — доступные лишь тем, кто готов отойти от привычных маршрутов и заглянуть в лабиринты древних событий!. . Этот именно для Вас, если: - Вы цените интеллектуальный юмор и "нестандартные подходы!. . - Вам близка идея «ожившей истории» — без скучных дат и шаблонных фраз!. . - Хотите понять, как легенды Новгорода переплетаются с культурой России и вашим собственным миром?. . Готовы увидеть город глазами его древних жителей? Тогда я открою Вам то, что скрыто от праздного взгляда: истории любви и предательств, символы, зашифрованные в истории храмов, и «намёки», которые столетиями ждали вашего внимания!. . P.S. Гарантирую: после этого мастер-класса вы больше никогда не назовёте историю «скучной наукой». До встречи!. . Важная информация: Истинное назначение путешествия — это не место на карте, а новый взгляд на жизнь!. .
Ежедневно, в 17:30 и 21:00
ПлощадьПобеды-Софийская д. 1 (правительство)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Истинное назначение путешествия - это не место на карте
- А новый взгляд на жизнь
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
