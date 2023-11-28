Горнолыжная тусовка в Шерегеше

Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и устроить барбекю-вечеринку

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
С командой единомышленников, таких же весёлых и активных, вы побываете на крупнейшем горнолыжном курорте Сибири — в Шерегеше.

Накатаете километры по склонам Горной Шории среди хвойного леса! Здесь есть как учебные трассы, так и места для фрирайда.

Жить будем прямо на горе в пешей доступности от подъёмников, кафе, баров и ресторанов — в эпицентре горнолыжной тусовки! Сходим в баню, устроим барбекю-вечеринку, насладимся горячим глинтвейном и общением с новыми друзьями. Шерегеш ждёт вас!
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Ближайшие даты:
28
ноя
17
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в снежный Шерегеш

Встречаемся в Новокузнецке до 08:00. Далее едем в Шерегеш (160 км). По пути остановимся подкрепиться в кафе.

После заселения в гостиницу отправимся знакомиться с горнолыжным комплексом. Будем жить прямо на горе в пешей доступности от подъёмников и ресторанов. Вся тусовка и вечеринки проходят именно здесь! Курорт оборудован 11 трассами, пунктом проката, более 20 подъёмниками, детской комнатой и игровым центром. Желающие смогут заняться фрирайдом, прокатиться на снегоходах, полетать на воздушном шаре, сходить в японскую баню (за доплату). Шерегешу есть что вам предложить для вашего лучшего отдыха!

Добро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный Шерегеш
2 день

День катания

Сегодня весь день будем катать! Вы самостоятельно выберете для себя подходящие трассы и, когда захотите, вернётесь в гостиницу. Вечером с желающими пойдём в клубы и бары.

День катанияДень катанияДень катанияДень катания
3 день

День катания и баня

Пробуем новые склоны, накапливаем мастерство и наслаждаемся просторами вокруг. Вечером сходим вместе с баню.

День катания и баняДень катания и баняДень катания и баняДень катания и баня
4 день

День катания и дополнительные развлечения

Любой из дней вы можете разбавить дополнительными развлечениями (за доплату). Например, для желающих организуем фрирайд с забросками на снегоходах или ратраке. Вечером поделимся впечатлениями на барбекю-вечеринке.

День катания и дополнительные развлеченияДень катания и дополнительные развлеченияДень катания и дополнительные развлеченияДень катания и дополнительные развлечения
5 день

День катания

Продолжаем кататься по склонам Шерегеша. Вечером с желающими соберёмся дома поиграть в настольные игры, попеть песни и пообщаться.

День катанияДень катанияДень катанияДень катания
6 день

День катания

Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири. Здесь создано несколько секторов на четырёх горах. Везде свои подъёмники и скипассы. Мы будем жить у одного конкретного сектора. Однако, при желании, вы можете съездить в соседние и прокатиться по другим склонам.

День катанияДень катанияДень катанияДень катания
7 день

День катания

Сегодня завершающий день катания — оторвёмся по полной! А вечером соберёмся на прощальный ужин.

День катанияДень катанияДень катанияДень катания
8 день

Отъезд

Рано утром выезжаем в Новокузнецк. Проводим вас до аэропорта и ж. -д. вокзала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт / ж. - д. вокзал Новокузнецка, до 08:00
Завершение: Аэропорт / ж. - д. вокзал Новокузнецка, трансфер к утренним рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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