Встречаемся в Новокузнецке до 08:00. Далее едем в Шерегеш (160 км). По пути остановимся подкрепиться в кафе.

После заселения в гостиницу отправимся знакомиться с горнолыжным комплексом. Будем жить прямо на горе в пешей доступности от подъёмников и ресторанов. Вся тусовка и вечеринки проходят именно здесь! Курорт оборудован 11 трассами, пунктом проката, более 20 подъёмниками, детской комнатой и игровым центром. Желающие смогут заняться фрирайдом, прокатиться на снегоходах, полетать на воздушном шаре, сходить в японскую баню (за доплату). Шерегешу есть что вам предложить для вашего лучшего отдыха!