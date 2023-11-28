Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и устроить барбекю-вечеринку
Накатаете километры по склонам Горной Шории среди хвойного леса! Здесь есть как учебные трассы, так и места для фрирайда.
Жить будем прямо на горе в пешей доступности от подъёмников, кафе, баров и ресторанов — в эпицентре горнолыжной тусовки! Сходим в баню, устроим барбекю-вечеринку, насладимся горячим глинтвейном и общением с новыми друзьями. Шерегеш ждёт вас!
ноя
фев
Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в снежный Шерегеш
Встречаемся в Новокузнецке до 08:00. Далее едем в Шерегеш (160 км). По пути остановимся подкрепиться в кафе.
После заселения в гостиницу отправимся знакомиться с горнолыжным комплексом. Будем жить прямо на горе в пешей доступности от подъёмников и ресторанов. Вся тусовка и вечеринки проходят именно здесь! Курорт оборудован 11 трассами, пунктом проката, более 20 подъёмниками, детской комнатой и игровым центром. Желающие смогут заняться фрирайдом, прокатиться на снегоходах, полетать на воздушном шаре, сходить в японскую баню (за доплату). Шерегешу есть что вам предложить для вашего лучшего отдыха!
День катания
Сегодня весь день будем катать! Вы самостоятельно выберете для себя подходящие трассы и, когда захотите, вернётесь в гостиницу. Вечером с желающими пойдём в клубы и бары.
День катания и баня
Пробуем новые склоны, накапливаем мастерство и наслаждаемся просторами вокруг. Вечером сходим вместе с баню.
День катания и дополнительные развлечения
Любой из дней вы можете разбавить дополнительными развлечениями (за доплату). Например, для желающих организуем фрирайд с забросками на снегоходах или ратраке. Вечером поделимся впечатлениями на барбекю-вечеринке.
День катания
Продолжаем кататься по склонам Шерегеша. Вечером с желающими соберёмся дома поиграть в настольные игры, попеть песни и пообщаться.
День катания
Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири. Здесь создано несколько секторов на четырёх горах. Везде свои подъёмники и скипассы. Мы будем жить у одного конкретного сектора. Однако, при желании, вы можете съездить в соседние и прокатиться по другим склонам.
День катания
Сегодня завершающий день катания — оторвёмся по полной! А вечером соберёмся на прощальный ужин.
Отъезд
Рано утром выезжаем в Новокузнецк. Проводим вас до аэропорта и ж. -д. вокзала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт / ж. - д. вокзал Новокузнецка, до 08:00Завершение: Аэропорт / ж. - д. вокзал Новокузнецка, трансфер к утренним рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.