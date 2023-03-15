Авторские туры в Новокузнецке

Туры по городам России
Вселенная Шерегеш
Авторский тур
6 дней
Вселенная Шерегеш
Кемеровская область, Новокузнецк
23 июня
7 июля
28 июля
8 авг
от 46 800 за человека
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Авторский тур
6 дней
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Кемеровская область, Новокузнецк
16 июня
30 июня
21 июля
11 авг
от 31 000 за человека
Летнее путешествие в Горную Шорию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Летнее путешествие в Горную Шорию
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
13 июня
12 июля
23 авг
22 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    15 марта 2023
    Летнее путешествие в Горную Шорию
    С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку

Самые популярные туры в Новокузнецке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вселенная Шерегеш
  2. Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
  3. Летнее путешествие в Горную Шорию
Сколько стоит тур в Новокузнецке в апреле 2024
Сейчас в Новокузнецке можно забронировать 3 тура от 22 900 ₽ до 46 800 ₽. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
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