2 день

Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Академгородку.

Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет. Новосибирский Академгородок стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было в СССР. Возник он в 50-е годы, в лесном массиве недалеко от Новосибирска.

Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Музей был создан после организации в Сибирском отделении АН СССР в 1964 г. первого гуманитарного института – Института истории филологии и философии. В настоящее время музей расположен в здании лабораторно-выставочного комплекса Института археологии и этнографии СО РАН. Экспозиция музея разбита по эпохам: палеолит, неолит, бронза, ранний железный век, средневековье. Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока.

Знаменит музей тем, что в нем хранится одна из двух найденных в высокогорье Алтая мумий. (оплачивается дополнительно).

Обед.

Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка.

В ходе экскурсии вы узнаете о Технопарке, его деятельности и объектах.

Возвращение в отель.

Свободное время.