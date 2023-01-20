В небольшом заводском посёлке Сузун печатали сибирские, а после – общероссийские деньги до середины XIX века, а в Колывани возможно окунуться в атмосферу прошлого и увидеть жизнь сибирского города вековой давности.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк
Прибытие в Новосибирск.
Встреча в аэропорту в 7:30.
Трансфер в отель.
Раннее заселение в отель.
Завтрак в отеле.
Отдых после перелета.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.
В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России.
Зоопарк занимает площадь 65 га, где проживает одиннадцать тысяч особей 770 видов.
Многие, из которых занесены в международную Красную книгу, в Красную книгу России и региональные Красные книги, а на 110 видов ведется международная племенная книга.
В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу, страуса и других представителей животного мира.
Возвращение в отель.
Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Академгородку.
Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет. Новосибирский Академгородок стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было в СССР. Возник он в 50-е годы, в лесном массиве недалеко от Новосибирска.
Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.
Музей был создан после организации в Сибирском отделении АН СССР в 1964 г. первого гуманитарного института – Института истории филологии и философии. В настоящее время музей расположен в здании лабораторно-выставочного комплекса Института археологии и этнографии СО РАН. Экспозиция музея разбита по эпохам: палеолит, неолит, бронза, ранний железный век, средневековье. Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока.
Знаменит музей тем, что в нем хранится одна из двух найденных в высокогорье Алтая мумий. (оплачивается дополнительно).
Обед.
Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка.
В ходе экскурсии вы узнаете о Технопарке, его деятельности и объектах.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Экскурсия в п. Сузун
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Сузун.
Сузун – это тихий и уютный посёлок.
Помимо «заводских памятников-музеев», здесь есть и подлинно исторические объекты: церковно-приходская школа, заводской пруд, несколько добротных сибирских домов XIX века.
Посещение Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».
В старинном поселке Сузун в 1764 году был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор.
Экскурсия в музей Медеплавильный завод.
Музей располагается в отреставрированном помещении одного из цехов Сузунского медеплавильного завода XVIII века.
Центральными экспонатами музея являются реконструкция плавильной печи «шплейзофен», действующая модель одной из заводских машин — «Толчеи для сору» и масштабный макет Сузуна конца XVIII века.
Экскурсия в музей Монетный двор.
Экспозиция музея представляет процесс изготовления монеты от вырубки заготовки до нанесения рельефного изображения на монетный кружок, а в «Монетной кладовой» демонстрируется богатая нумизматическая коллекция из фондов музея.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в музей Дом и контора управляющего.
Здесь воссозданы помещения дома-конторы горного инженера и известного литератора XIX века А. Черкасова: Гостиная, рабочий кабинет и кухня с образцами деревянной мебели, производившейся в Сузуне.
Экскурсия в музей сибирской народной иконы.
Музей посвящен иконам народных мастеров, и непосредственно представителям сузунской иконописной мастерской.
Располагается он в здании-памятнике регионального значения «Здание церковно-приходской школы» постройки XIX века.
Возвращение в Новосибирск.
Колывань - Юрт-Ору
Завтрак в отеле.
Переезд в Колывань.
Прогулка по городу.
Колывань – это уголок древней Руси, который до сих пор бережно хранит свое историческое богатство.
Здесь стоят каменные и деревянные купеческие особняки, дома крестьян и ремесленников, украшенные ажурной резьбой, а особое восхищение вызывают Собор Святой Живоначальной Троицы и храм Александра Невского.
Экскурсия в краеведческий музей.
Сегодня в залах музея представлено несколько экспозиций: «Купечество города Колывани», «Место Колывани в истории государства Российского», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.
Музей находится в историческом квартале, где расположен памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани и представлены отреставрированные особняки купцов.
Переезд в Юрт-Ору.
Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина”.
Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, традиционная национальная одежда, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, обувь и другие раритеты. (оплачивается дополнительно).
Татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем (доп. плата).
Трансфер в аэропорт к 18:00. Рекомендованные вылеты после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Маринс Парк Отель Новосибирск” или подобный.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Двухместное
|Одноместное
|пакет питания (3 обеда) по желанию
|28.04.2024
|27 900
|35 400
|2 400
|01.11.2024
|27 900
|35 400
|2 400
Скидка пенсионерам: 200 рублей.
Варианты проживания
Маринс Парк Новосибирск
Отель «Маринс Парк Новосибирск» («Marins Park Hotel Novosibirsk») находится в 300 метрах от железнодорожного вокзала, в центре города. Для гостей предложены услуги: Wi-Fi, автостоянка, трансфер, зона для игры в бильярд. Предоставляются SPA-услуги. Просторные номера оснащены современной техникой. На территории отеля расположен превосходный ресторан. Для проведения бизнес-встреч, конференций, деловых мероприятий предусмотрены 4 просторных конференц-зала Ближайшая станция метро — Площадь Гарина-Михайловского.
В номерах отеля царит особая уютная атмосфера. Комфортабельный интерьер, изысканные элементы декора, качественная мебель - здесь есть все для отличного отдыха. Просторные комнаты оснащены современной техникой. Категории номеров представлены в нескольких вариантах.
На территории отеля расположен превосходный ресторан с утонченным интерьером, отличным обслуживанием и большим выбором блюд и напитков. Здесь можно приятно провести время за общением с близкими людьми, а также перекусить и попробовать неповторимые сочетания блюд.
Для проведения бизнес-встреч, конференций, деловых мероприятий предусмотрены 4 просторных конференц-зала, оснащенных передовой техникой и современным оборудованием.
В шаговой доступности от отеля расположена вся туристическая инфраструктура. В нескольких километрах расположен железнодорожный вокзал, объекты питания, бары. Рекомендуется посетить главные достопримечательности города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле с завтраками
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Новосибирску
- Обзорная экскурсия по Академгородку
- Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка
- Прогулка по Сузуну
- Прогулка по Колывани
- Экскурсия в Новосибирский Зоопарк
- Экскурсии в музеях Сузуна
- Экскурсия в Колыванском музее
Что не входит в цену
- Авиаперелет Санкт-Петербург/Москва-Новосибирск-Москва/Санкт-Петербургпакет питания 3 обеда - 2400р. экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока - 200р. посещение этнографического комплекса «Усадьба чатского татарина» - от 300р. Татарский обед - 500р
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Рекомендуемые рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
- Аэрофлот: Санкт-Петербург - Новосибирск SU6541 22:15 - 06:30
- Новосибирск - Санкт-Петербург перелет через Москву вечерними рейсами с вылетом после 20:00 или вылет на следующий день после окончания тура с бронированием дополнительной ночи.
- Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
- Авиакомпания ПОБЕДА: Москва SVO - Новосибирск 23:00 - 07:10
- Авиакомпания Аэрофлот: Новосибирск - Москва SVO 21:25 - 22:10
- Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ:
Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.
ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа / ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ!
Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!