Новосибирск - сердце западной Сибири

Групповой тур в Новосибирске
5
3 отзыва
Новосибирск является культурным, транспортным, научным, промышленным центром Западной Сибири и центром Сибирского федерального округа. Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России. Именно здесь находится научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук – Академгородок.

В небольшом заводском посёлке Сузун печатали сибирские, а после – общероссийские деньги до середины XIX века, а в Колывани возможно окунуться в атмосферу прошлого и увидеть жизнь сибирского города вековой давности.
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Ближайшие даты:
1
ноя

Что вас ожидает:

Знаменитый Новосибирский зоопарк
Знаменитый Новосибирский зоопарк
Увидим гигантскую белку летягу, ламу и других редких животных, многие из них занесены в Красную книгу
Татарские угощения
Татарские угощения
Будет возможность познакомиться с бытом семьи татар и отведать вкусный татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем!
Монетная кладовая
Монетная кладовая
Узнаем о процессе изготовления монеты и увидим богатую нумизматическую коллекцию

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк

Прибытие в Новосибирск.

Встреча в аэропорту в 7:30.

Трансфер в отель.

Раннее заселение в отель.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по Новосибирску.

Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.

В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России.

Зоопарк занимает площадь 65 га, где проживает одиннадцать тысяч особей 770 видов.

Многие, из которых занесены в международную Красную книгу, в Красную книгу России и региональные Красные книги, а на 110 видов ведется международная племенная книга.

В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу, страуса и других представителей животного мира.

Возвращение в отель.

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопаркОбзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопаркОбзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопаркОбзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк
2 день

Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Академгородку.

Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет. Новосибирский Академгородок стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было в СССР. Возник он в 50-е годы, в лесном массиве недалеко от Новосибирска.

Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Музей был создан после организации в Сибирском отделении АН СССР в 1964 г. первого гуманитарного института – Института истории филологии и философии. В настоящее время музей расположен в здании лабораторно-выставочного комплекса Института археологии и этнографии СО РАН. Экспозиция музея разбита по эпохам: палеолит, неолит, бронза, ранний железный век, средневековье. Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока.

Знаменит музей тем, что в нем хранится одна из двух найденных в высокогорье Алтая мумий. (оплачивается дополнительно).

Обед.

Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка.

В ходе экскурсии вы узнаете о Технопарке, его деятельности и объектах.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Академгородок. Музей истории и культуры народов СибириАкадемгородок. Музей истории и культуры народов СибириАкадемгородок. Музей истории и культуры народов Сибири
3 день

Экскурсия в п. Сузун

Завтрак в отеле.

Переезд в поселок Сузун.

Сузун – это тихий и уютный посёлок.

Помимо «заводских памятников-музеев», здесь есть и подлинно исторические объекты: церковно-приходская школа, заводской пруд, несколько добротных сибирских домов XIX века.

Посещение Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».

В старинном поселке Сузун в 1764 году был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор.

Экскурсия в музей Медеплавильный завод.

Музей располагается в отреставрированном помещении одного из цехов Сузунского медеплавильного завода XVIII века.

Центральными экспонатами музея являются реконструкция плавильной печи «шплейзофен», действующая модель одной из заводских машин — «Толчеи для сору» и масштабный макет Сузуна конца XVIII века.

Экскурсия в музей Монетный двор.

Экспозиция музея представляет процесс изготовления монеты от вырубки заготовки до нанесения рельефного изображения на монетный кружок, а в «Монетной кладовой» демонстрируется богатая нумизматическая коллекция из фондов музея.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в музей Дом и контора управляющего.

Здесь воссозданы помещения дома-конторы горного инженера и известного литератора XIX века А. Черкасова: Гостиная, рабочий кабинет и кухня с образцами деревянной мебели, производившейся в Сузуне.

Экскурсия в музей сибирской народной иконы.

Музей посвящен иконам народных мастеров, и непосредственно представителям сузунской иконописной мастерской.

Располагается он в здании-памятнике регионального значения «Здание церковно-приходской школы» постройки XIX века.

Возвращение в Новосибирск.

Экскурсия в п. СузунЭкскурсия в п. СузунЭкскурсия в п. Сузун
4 день

Колывань - Юрт-Ору

Завтрак в отеле.

Переезд в Колывань.

Прогулка по городу.

Колывань – это уголок древней Руси, который до сих пор бережно хранит свое историческое богатство.

Здесь стоят каменные и деревянные купеческие особняки, дома крестьян и ремесленников, украшенные ажурной резьбой, а особое восхищение вызывают Собор Святой Живоначальной Троицы и храм Александра Невского.

Экскурсия в краеведческий музей.

Сегодня в залах музея представлено несколько экспозиций: «Купечество города Колывани», «Место Колывани в истории государства Российского», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.

Музей находится в историческом квартале, где расположен памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани и представлены отреставрированные особняки купцов.

Переезд в Юрт-Ору.

Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина”.

Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, традиционная национальная одежда, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, обувь и другие раритеты. (оплачивается дополнительно).

Татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем (доп. плата).

Трансфер в аэропорт к 18:00. Рекомендованные вылеты после 20:00.

Колывань - Юрт-ОруКолывань - Юрт-ОруКолывань - Юрт-Ору

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Маринс Парк Отель Новосибирск” или подобный.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатыДвухместноеОдноместноепакет питания (3 обеда) по желанию
28.04.202427 90035 4002 400
01.11.202427 90035 4002 400

Скидка пенсионерам: 200 рублей.

Варианты проживания

Маринс Парк Новосибирск

3 ночи

Отель «Маринс Парк Новосибирск» («Marins Park Hotel Novosibirsk») находится в 300 метрах от железнодорожного вокзала, в центре города. Для гостей предложены услуги: Wi-Fi, автостоянка, трансфер, зона для игры в бильярд. Предоставляются SPA-услуги. Просторные номера оснащены современной техникой. На территории отеля расположен превосходный ресторан. Для проведения бизнес-встреч, конференций, деловых мероприятий предусмотрены 4 просторных конференц-зала Ближайшая станция метро — Площадь Гарина-Михайловского.

В номерах отеля царит особая уютная атмосфера. Комфортабельный интерьер, изысканные элементы декора, качественная мебель - здесь есть все для отличного отдыха. Просторные комнаты оснащены современной техникой. Категории номеров представлены в нескольких вариантах.

На территории отеля расположен превосходный ресторан с утонченным интерьером, отличным обслуживанием и большим выбором блюд и напитков. Здесь можно приятно провести время за общением с близкими людьми, а также перекусить и попробовать неповторимые сочетания блюд.

Для проведения бизнес-встреч, конференций, деловых мероприятий предусмотрены 4 просторных конференц-зала, оснащенных передовой техникой и современным оборудованием.

В шаговой доступности от отеля расположена вся туристическая инфраструктура. В нескольких километрах расположен железнодорожный вокзал, объекты питания, бары. Рекомендуется посетить главные достопримечательности города.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Новосибирску
  • Обзорная экскурсия по Академгородку
  • Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка
  • Прогулка по Сузуну
  • Прогулка по Колывани
  • Экскурсия в Новосибирский Зоопарк
  • Экскурсии в музеях Сузуна
  • Экскурсия в Колыванском музее
Что не входит в цену
  • Авиаперелет Санкт-Петербург/Москва-Новосибирск-Москва/Санкт-Петербургпакет питания 3 обеда - 2400р. экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока - 200р. посещение этнографического комплекса «Усадьба чатского татарина» - от 300р. Татарский обед - 500р
Место начала и завершения?
Россия, Новосибирск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
  • Аэрофлот: Санкт-Петербург - Новосибирск SU6541 22:15 - 06:30
  • Новосибирск - Санкт-Петербург перелет через Москву вечерними рейсами с вылетом после 20:00 или вылет на следующий день после окончания тура с бронированием дополнительной ночи.
  • Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:

  • Авиакомпания ПОБЕДА: Москва SVO - Новосибирск 23:00 - 07:10
  • Авиакомпания Аэрофлот: Новосибирск - Москва SVO 21:25 - 22:10
  • Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ:

Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.

ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа / ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ!

Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
20 янв 2023
Хороший, интересный, информативный тур. Гостиница хорошая. Гид Софья Котова способна была давать информацию буквально по каждому дому Новосибирска. Интересный тур по Новосибирску непросто сделать - город молодой, культовых мест мало, по-моему, мало или совсем нет точек, где история развернулась необычным образом. Запомнилось посещение Сузунского монетного завода - перенеслись на много столетий назад. Колывань - и название интересное, и возможность задуматься, какой бы была история страны, если бы не приход большевиков. Посещение Академгородка - тоже важный момент. Мы посетили в нем музей советской повседневности - это интересный и важный замысел. Руководитель музея А. Близнюк показывала артефакты советского периода. И из этих артефактов (единственное кафе на весь Академгородок, точнее, не кафе, а пищеблок, скудное меню, скучный (никакой) дизайн советских строений и т. д.) очень даже проглядывает скудость и унылость советской жизни, да еще и под жестким идеологическим прессом. Так что резюме А. Близнюк: "Правда, ведь, рай? " было шоком. В технопарке выставлено изречение основателя Академгородка Лаврентьева: "внешний вид зданий нас не особенно волновал". Просто элегантно скрыл экономию на всем. Я, к сожалению, не знаю, какие прорывные социально полезные технологии породил Академгородок. Сам Лаврентьев занимался взрывами. Современное здание технопарка радует глаз. Может быть, в его стенах будут совершены удивительные изобретения. Заведены институты (площадки) с громкими названиями - "Институт абсолютного знания", "Институт недоступных проблем", "Институт смысла жизни", "Отдел предсказаний и пророчеств" и др., правда, С. Котова сказала, что о политике на этих площадках разговаривать нельзя. Чем занимаются эти институты, мне не удалось узнать - на сайте Технопарка не указано ни одной темы, над которой бы работали эти институты. Словом, посетитель может самостоятельно составить мнение о потенциях и будущем Технопарка и Академгородка.
И
18 янв 2024
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
А
16 янв 2024
Все четко, и по времени.

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