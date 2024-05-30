Туры на автобусе в Новосибирске

Найдено 5 туров в категории «На автобусе» в Новосибирске, цены от 27 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новосибирск - сердце западной Сибири
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новосибирск - сердце западной Сибири
Начало: Россия, Новосибирск
1 ноя в 10:00
от 27 900 за человека
Новогодняя жемчужина Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
28 дек в 10:00
63 900 за человека
Новогоднее волшебство Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
28 дек в 10:00
от 47 600 за человека
Жемчужина Алтая на рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Алтая на рождество
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
63 900 за человека
Рождественское волшебство Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
1 янв в 10:00
45 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Новогодняя жемчужина Алтая
    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
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    очень интересно слушать, потому что чувствуешь её любовь к Алтаю и позитивный настрой, и главное - желание поделиться этим с другими. Также хочется отметить, что наши сопроводители очень заботливые, очень часто интересовались всё ли хорошо, всем ли удобно, поили нас чаем в красивых местах. Сервис на высоте в прямом смысле. 😄❤️

    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Новогодняя жемчужина Алтая
    Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
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    хотя-бы из двух вариантов было бы лучше, так как еда была слишком мужская, очень жирная для меня, но моему мужу понравилось. Организация трансфера на высоте.

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  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Жемчужина Алтая на рождество
    Очень хорошая организация тура, прекрасные номера, атмосфера. Особенно это проявилось при ЧП, когда мы попали в ДТП(не по вине организаторов)
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    и вынуждены были прервать тур. Нам оказали всю возможную помощь и вернули деньги за неиспользованную часть тура. Только положительные впечатления, надеюсь на следующий год повторим тур с этими же организаторами успешно.

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Новосибирск - сердце западной Сибири
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • А
    Антон
    16 января 2024
    Новосибирск - сердце западной Сибири
    Все четко, и по времени.
  • П
    Павел
    20 января 2023
    Новосибирск - сердце западной Сибири
    Хороший, интересный, информативный тур. Гостиница хорошая. Гид Софья Котова способна была давать информацию буквально по каждому дому Новосибирска. Интересный тур
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    по Новосибирску непросто сделать - город молодой, культовых мест мало, по-моему, мало или совсем нет точек, где история развернулась необычным образом. Запомнилось посещение Сузунского монетного завода - перенеслись на много столетий назад. Колывань - и название интересное, и возможность задуматься, какой бы была история страны, если бы не приход большевиков. Посещение Академгородка - тоже важный момент. Мы посетили в нем музей советской повседневности - это интересный и важный замысел. Руководитель музея А. Близнюк показывала артефакты советского периода. И из этих артефактов (единственное кафе на весь Академгородок, точнее, не кафе, а пищеблок, скудное меню, скучный (никакой) дизайн советских строений и т. д.) очень даже проглядывает скудость и унылость советской жизни, да еще и под жестким идеологическим прессом. Так что резюме А. Близнюк: "Правда, ведь, рай? " было шоком. В технопарке выставлено изречение основателя Академгородка Лаврентьева: "внешний вид зданий нас не особенно волновал". Просто элегантно скрыл экономию на всем. Я, к сожалению, не знаю, какие прорывные социально полезные технологии породил Академгородок. Сам Лаврентьев занимался взрывами. Современное здание технопарка радует глаз. Может быть, в его стенах будут совершены удивительные изобретения. Заведены институты (площадки) с громкими названиями - "Институт абсолютного знания", "Институт недоступных проблем", "Институт смысла жизни", "Отдел предсказаний и пророчеств" и др., правда, С. Котова сказала, что о политике на этих площадках разговаривать нельзя. Чем занимаются эти институты, мне не удалось узнать - на сайте Технопарка не указано ни одной темы, над которой бы работали эти институты. Словом, посетитель может самостоятельно составить мнение о потенциях и будущем Технопарка и Академгородка.

  • Д
    Дина
    11 января 2023
    Рождественское волшебство Алтая
    Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
  • К
    Кукушкина
    10 января 2022
    Новогодняя жемчужина Алтая
    Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
  • О
    Оксана
    9 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
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    прекрасно организован, было весело, танцы и салют. Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды… Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.

  • Ч
    Черняева
    5 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
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    очень довольны,ещё раз большое спасибо за организацию. Единственное не пришлось посетить баню, там свои правила, а гид нам сказал разбирайтесь сами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Новосибирске в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 27 900 до 63 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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