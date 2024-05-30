читать дальше

по Новосибирску непросто сделать - город молодой, культовых мест мало, по-моему, мало или совсем нет точек, где история развернулась необычным образом. Запомнилось посещение Сузунского монетного завода - перенеслись на много столетий назад. Колывань - и название интересное, и возможность задуматься, какой бы была история страны, если бы не приход большевиков. Посещение Академгородка - тоже важный момент. Мы посетили в нем музей советской повседневности - это интересный и важный замысел. Руководитель музея А. Близнюк показывала артефакты советского периода. И из этих артефактов (единственное кафе на весь Академгородок, точнее, не кафе, а пищеблок, скудное меню, скучный (никакой) дизайн советских строений и т. д.) очень даже проглядывает скудость и унылость советской жизни, да еще и под жестким идеологическим прессом. Так что резюме А. Близнюк: "Правда, ведь, рай? " было шоком. В технопарке выставлено изречение основателя Академгородка Лаврентьева: "внешний вид зданий нас не особенно волновал". Просто элегантно скрыл экономию на всем. Я, к сожалению, не знаю, какие прорывные социально полезные технологии породил Академгородок. Сам Лаврентьев занимался взрывами. Современное здание технопарка радует глаз. Может быть, в его стенах будут совершены удивительные изобретения. Заведены институты (площадки) с громкими названиями - "Институт абсолютного знания", "Институт недоступных проблем", "Институт смысла жизни", "Отдел предсказаний и пророчеств" и др., правда, С. Котова сказала, что о политике на этих площадках разговаривать нельзя. Чем занимаются эти институты, мне не удалось узнать - на сайте Технопарка не указано ни одной темы, над которой бы работали эти институты. Словом, посетитель может самостоятельно составить мнение о потенциях и будущем Технопарка и Академгородка.