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Авторский тур
4 дня
Новосибирск - сердце западной Сибири
Начало: Россия, Новосибирск
1 ноя в 10:00
от 27 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
28 дек в 10:00
63 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
28 дек в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Жемчужина Алтая на рождество
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
63 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
1 янв в 10:00
45 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
- ИИрина27 мая 2024Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
- ССергей14 мая 2024Очень хорошая организация тура, прекрасные номера, атмосфера. Особенно это проявилось при ЧП, когда мы попали в ДТП(не по вине организаторов)
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ППавел20 января 2023Хороший, интересный, информативный тур. Гостиница хорошая. Гид Софья Котова способна была давать информацию буквально по каждому дому Новосибирска. Интересный тур
- ДДина11 января 2023Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
- ККукушкина10 января 2022Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
- ООксана9 января 2022Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
- ЧЧерняева5 января 2022Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Новосибирске в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 27 900 до 63 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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