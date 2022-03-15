Все экскурсии в Нягани, билеты и развлечения
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Авторский тур
Большая Страна
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор
Увлекательное путешествие с рыбалкой в условиях абсолютного отсутствия цивилизации на самой глухой, не посещаемой
1 июля
8 июля
26 авг
от 99 900₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Рыболовный тур на Приполярном Урале
Рыбалка на Урале - это заповедные реки, много хариуса и тайменя, живописнейшие горные вершины, чистейшие реки
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
99 900₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
В 2020 году про Приполярный Урал заговорили во всем мире благодаря обнаружению необычный горы, которая является
15 июля
12 авг
19 авг
26 авг
99 900₽ за 1 человека
Авторский тур
до 17 чел.
Большая Страна
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
Путешествие уникально тем, что оно проходит сразу в четырех федеральных регионах России. Маршрут очень насыщен
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
49 900₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Нягани»
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!
- ООлеся11 января 2022Организовано все было очень четко и без проблем. Экипировка классная (даже жарко было). В Екатеринбурге встретил, отвезли на базу, привезли обратно. Все без напрягов и проблем.
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.