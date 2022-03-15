Экскурсии по Нягани

Все экскурсии в Нягани, билеты и развлечения

Забронируйте экскурсию в Нягани на 2022 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 49900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор
8 дней
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор
Увлекательное путешествие с рыбалкой в условиях абсолютного отсутствия цивилизации на самой глухой, не посещаемой
1 июля
8 июля
26 авг
от 99 900 за 1 человека
Рыболовный тур на Приполярном Урале
8 дней
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Рыболовный тур на Приполярном Урале
Рыбалка на Урале - это заповедные реки, много хариуса и тайменя, живописнейшие горные вершины, чистейшие реки
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
99 900 за 1 человека
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
8 дней
🚁 На вертолёте
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
В 2020 году про Приполярный Урал заговорили во всем мире благодаря обнаружению необычный горы, которая является
15 июля
12 авг
19 авг
26 авг
99 900 за 1 человека
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
1 день
🚁 На вертолёте
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
Путешествие уникально тем, что оно проходит сразу в четырех федеральных регионах России. Маршрут очень насыщен
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
49 900 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Нягани»

  • Т
    Татьяна
    15 марта 2022
    5
    Отзыв на: Тыкотлова - заповедная река Уральских гор
    Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!
  • О
    Олеся
    11 января 2022
    5
    Отзыв на: Тыкотлова - заповедная река Уральских гор
    Организовано все было очень четко и без проблем. Экипировка классная (даже жарко было). В Екатеринбурге встретил, отвезли на базу, привезли обратно. Все без напрягов и проблем.
  • О
    Олеся
    11 января 2022
    5
    Отзыв на: Тыкотлова - заповедная река Уральских гор
    Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
ХОРОШО
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