1 день

Приют Манарага. Прибытие

Утреннее время. Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).

Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.

Инструктаж, информирование о правилах поведения на борту для безопасного перелёта.

Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.

Посадка на борт.

Взлёт. Перелёт через Уральский хребет в респ. Коми на территорию национального парка "Югыд ва".

Продолжительность перелёта около 2 часов.

Дневное время. Прибытие и посадка борта в долине реки Косью у подножия горы Манарага на площадке хостел-приюта "Манарага".

Для каждого участника группы в обязательном порядке оформляется официальное разрешение на посещение территории национального парка "Югыд Ва" на всё время пребывания в горах.

После полной высадки группы, вертолёт покидает место высадки разгрузки.

По прибытии участники группы размещаются в расположении горного приюта-хостела.

Гид информирует участников тура об особенностях местности, климата, возможности передвижения в зависимости от сезона и погодных условий.

Путешественники, по предварительному согласованию, размещаются в гостевом доме приюта, либо в автономных палатках (в зависимости от времени сезона) на территории туристического лагеря.

На территории, прилегающей к гостевому дому приюта, находятся беседка, кострище, туалет. В нескольких метрах от дома – река Косью и ручей Моренный у которых коллективно устанавливается мобильная баня.

Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает мобильные обеденные столы, либо, используя внутреннюю столовую, занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно перечню блюд выбранного меню.

Горячий обед на сервированном обеденном столе (в экспедиционном открытом шатре) подаётся к 14:00.

При задержке вылета с площадки эскадрильи из-за погодных условий, возможна корректировка времени обеда и ужина.

Свободное время для участников экспедиции, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции.

Спутниковая связь с цивилизацией.

Послеобеденное время. Для активных участников путешествия предусмотрен радиальный кратковременный выход 5-7 км в верховья ручья Моренный с целью фотосессий на фоне горы Манараги и расположенного у подножия её туристического приюта.

Вечернее время. Для остальной части группы, остающейся в расположении приюта, предусмотрено свободное время и отдых у реки Косью.

Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра.

21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от Шеф-повара.

Общение участников группы. Обсуждение планируемых будущих маршрутов.

Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

23:00 Отбой. Отдых.

Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Приполярный Урал. Западный склон Уральского хребта. Республика Коми.

Пеший переход (треккинг) от приюта "Манарага" до панорамы с ручья Моренный и обратно – 10-14 км.

Общее расстояние перелёта: 430км.