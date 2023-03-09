Манарага - царица Уральских гор
Путешествие для тех, кто мечтает побывать в очень труднодоступных и красивых местах Уральского хребта, но весьма ограничен во времени и не обладает большим опытом при организации сложных и категорийных походов-путешествий.
Территория, на которой располагаются основные горные хребты Урала – это абсолютно дикая местность, для которой характерно полное отсутствие цивилизации, только мир суровой красоты, гор, природных ландшафтов. Идеальный отпуск для души и тела среди чистой природы и неба.
авг
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Программа тура по дням
Приют Манарага. Прибытие
Утреннее время. Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).
Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.
Инструктаж, информирование о правилах поведения на борту для безопасного перелёта.
Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.
Посадка на борт.
Взлёт. Перелёт через Уральский хребет в респ. Коми на территорию национального парка "Югыд ва".
Продолжительность перелёта около 2 часов.
Дневное время. Прибытие и посадка борта в долине реки Косью у подножия горы Манарага на площадке хостел-приюта "Манарага".
Для каждого участника группы в обязательном порядке оформляется официальное разрешение на посещение территории национального парка "Югыд Ва" на всё время пребывания в горах.
После полной высадки группы, вертолёт покидает место высадки разгрузки.
По прибытии участники группы размещаются в расположении горного приюта-хостела.
Гид информирует участников тура об особенностях местности, климата, возможности передвижения в зависимости от сезона и погодных условий.
Путешественники, по предварительному согласованию, размещаются в гостевом доме приюта, либо в автономных палатках (в зависимости от времени сезона) на территории туристического лагеря.
На территории, прилегающей к гостевому дому приюта, находятся беседка, кострище, туалет. В нескольких метрах от дома – река Косью и ручей Моренный у которых коллективно устанавливается мобильная баня.
Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает мобильные обеденные столы, либо, используя внутреннюю столовую, занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно перечню блюд выбранного меню.
Горячий обед на сервированном обеденном столе (в экспедиционном открытом шатре) подаётся к 14:00.
При задержке вылета с площадки эскадрильи из-за погодных условий, возможна корректировка времени обеда и ужина.
Свободное время для участников экспедиции, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции.
Спутниковая связь с цивилизацией.
Послеобеденное время. Для активных участников путешествия предусмотрен радиальный кратковременный выход 5-7 км в верховья ручья Моренный с целью фотосессий на фоне горы Манараги и расположенного у подножия её туристического приюта.
Вечернее время. Для остальной части группы, остающейся в расположении приюта, предусмотрено свободное время и отдых у реки Косью.
Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра.
21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от Шеф-повара.
Общение участников группы. Обсуждение планируемых будущих маршрутов.
Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.
23:00 Отбой. Отдых.
Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Приполярный Урал. Западный склон Уральского хребта. Республика Коми.
Пеший переход (треккинг) от приюта "Манарага" до панорамы с ручья Моренный и обратно – 10-14 км.
Общее расстояние перелёта: 430км.
Восхождение на Манарагу
8:00 Подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-9:30 Сытный завтрак на берегу реки Косью (согласно меню).
При подходящей для восхождения погоде — сборы группы в однодневный поход в горы.
Для Приполярного Урала характерен непредсказуемый климат. Если день начинается погожим утром и с неба льется благодать — золотая, горячая, а на перекатах весело звенит хрусталь реки, то участники тура готовятся к путешествию в горы.
9:00 Для основной части группы предусмотрен радиальный выход в сторону горы Манарага с восхождением на перевал Студенческий.
Путешествуя в горах можно сделать захватывающие снимки горных пейзажей, которые будут притягивать и вдохновлять. В этом участники путешествия могут убедиться сами, изучив снимки горных пейзажей планируемого маршрута.
У подножия Манараги много альпинистских маршрутов среди которых есть подходящие для новичков варианты, летом для прохождения по некоторым из них не требуется специальное снаряжение.
Но есть довольно сложные — осилить их смогут хорошо подготовленные скалолазы.
В путешествии рекомендован радиальный однодневный выход на Манарагу с западной стороны на гриву отрога основной горы. Высота Манараги составляет 1663 метра, по форме гора представляет сильно рассеченный гребень с 7-ю крупными пиками, зубьями и зубцами "жандармами".
Походы по крутым каменистым склонам в сухую погоду не просты, а в дождь лишайник размокает и становится хуже мыла, поэтому путешествия с целью восхождений на горы, возможны только при подходящей погоде.
Для передвижения по горным курумам необходимо специальную трекинговую обувь, походный дождевик на случай дождя или грозы, а также не продуваемую штормовку и брюки из ветрозащитного материала "wind stopper".
Подъём и спуск достаточно крутые, очень сильно устают ноги. Для спуска дополнительно рекомендуется иметь треккинговые палки для сохранения равновесия при перемещении по нагромождению каменных россыпей и валунов.
Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
14:00 Остановка на обед-перекус.
Для участников группы, посвятивших весь световой день радиальному выходу-путешествию, шеф-повар предварительно приготовит и распределит по ланч-боксам персональный ланч-обед.
Шеф-повар с ресторанной кухней и мобильными шатрами располагается стационарно на территории, прилегающей к приюту Манарага на берегу реки Косью и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении краткосрочного однодневного путешествия участников тура.
Желающие отдохнуть и насладиться природой Приполярного Урала без радиальных выходов — остаются в расположении приюта в течение всего дня и отдыхают стационарно в долине горной реки и наслаждаются окружающими видами.
Здесь почти нет комаров, кристально чистая вода рядом, небольшие кусты и сушняк, которого вполне хватает на костёр к ужину. Острые чуть снежные вершины гор, зелёный ковёр лесотундры, звонкий и шустрый поток рек Манараги и Косью. И яркое голубое небо.
Вечернее время. Прибытие основной группы в Приют "Манарага", отдых от утомительного перехода, индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
21:00 Горячий ужин (согласно меню), на берегу реки в расположении приюта Манарага. Отдых.
23:00 Отбой. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Приполярный Урал. Западный склон Уральского хребта. Республика Коми.
Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние дневного трекинг-перехода: до 20 км.
Горы, озёра и водопады
9:00 Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:00 Неспешный завтрак в долине реки Косью (согласно меню).
В третий день для участников тура предусмотрена"днёвка" — отдых от длительного путешествия предыдущего дня.
На косе реки Косью устанавливается мобильная баня с печью "пошехонкой" и расширительным баком для нагрева и подачи горячей воды.
Баня топится в течение продолжительного времени, достаточного для того, чтобы прогрелись камни, которыми обкладывается мобильная печь.
11:00 За время подготовки обеда / ужина и бани, при подходящей погоде, для участников тура предусмотрен треккинговый радиальный выход в верховья ручья Моренный с целью посещения живописных водопадов высотой до 6 м и фотосессий на фоне высочайших уральских хребтов, альпийских ландшафтов и горы Манарага.
Для самых опытных и настойчивых путешественников, решивших отправиться в треккинг-поход на километровые хребты наконец-то сбудется давняя мечта увидеть под собою Уральский хребет во всей его суровой красоте, во всей его первозданной дикости.
Поднявшимся на противоположный от Медвежьей Лапы хребет, в солнечный день предстоит увидеть седую от снега Манарагу, ослепительно прекрасную и одновременно зловещую, как всякая слишком красивая женщина.
Прекрасны виды в западную сторону, где расположен массив горы Колокольни.
Когда же нет солнца, когда тучи давят на горы и шальной ветер рыщет по горам и тайге, неизмеримая печаль ложится на землю, а окружающие нас горы и лес становятся еще более суровыми.
Продолжительность радиального выхода в горы от 6 до 9 км в одну сторону.
Самые выносливые участники путешествия могут посетить группу безымянных горных озер, расположенных в горных цирках на высоте более 800 м над уровнем моря.
По возвращению в стационарный лагерь приюта "Манарага" путешественников горячий размеренный обед / ужин.
В послеобеденное время гидом и шеф-поваром, присутствующим в туре, организуется баня на берегу реки с окунаниями в студеную речную воду.
Вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Спутниковая связь с цивилизацией.
23:00 Отбой.
Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью.
Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние горного треккинг-похода: 12-18 км.
Путешествие с ночёвкой в горах
6:00 Ранний Подъём, утренние сборы.
Индивидуальные утренние дела.
7:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Обсуждение предстоящего маршрута.
8:00 Радиальный двухдневный выход-путешествие в сторону горы Народная.
В зависимости от подготовки группы возможно 3-дневное путешествие до подножия горы Народная с постановкой мобильного палаточного лагеря и размещением в походных условиях на берегу реки Манараги.
Участники треккинга переносят личную и общую амуницию (спальники, палатки, пакрафты прочие личные вещи) самостоятельно.
В комплекте снаряжения клубом предоставляются индивидуальные сверхлёгкие надувные пакрафты (мобильные байдарки, используемые для комбинированных дальних походов), предназначенные для сплава по реке в процессе обратного возвращения в приют, а также палатки для организации ночного отдыха в горах.
Участники путешествия проводят одну ночёвку вне приюта "Манарага" размещаясь в палаточном лагере в верховьях реки Манараги.
У каждого участника радиального выхода имеется армейский набор питания (Сухой паёк ИРП — индивидуальный рацион питания) консервированных либо сублимированных продуктов и вяленого мяса.
Продолжительность дневного времени треккинг-путешествия: 8-12 часов размеренного движения с короткими остановками для отдыха и фотосессий и часовым перерывом на обед.
Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен у ручья "Олений" с 14:00 до 15:00.
Для активных участников путешествия рекомендовано подняться вверх по ручью Олений — сделать небольшой радиальный выход к высокому безымянному водопаду, полюбоваться видами, сделать памятные фотографии, под ногами хорошо протоптанная тропа по ручью.
Ручей приводит к красивому водопаду с несколькими каскадами.
В верховьях ручья Оленьего расположены три красивых высокогорных озера.
Через перевал в 1,5 км от озёр, расположен ледник "Манарага".
В горной приполярной местности можно встретить куропаток, северных оленей, зайцев и других обитателей Приполярного Урала.
К востоку от горы Манараги с юга на север протягивается Исследовательский хребет.
После 19:00 (первый ходовой день).
В зависимости от общего уровня подготовки группы участники путешествия самостоятельно определяют расстояние дневного пути,организуют ночной мобильный лагерь у костра, ужин.
По окончании светлого времени суток группа располагается на ночь в мобильном радиальном палаточном лагере.
Постановка мобильного лагеря производится коллективно, общим составом команды.
Для разогрева еды используются газовые горелки и баллоны с газом в качестве топлива.
Горячее сбалансированное питание и свежезаваренные напитки (чай и кофе) необходимы организму для быстрого восстановления сил, в походных условиях.
Протяженность двухдневного треккинг-путешествия: 15-25 км.
Обратный путь и сплав по реке Манараге
Обратный путь следующего дня, после завтрака и сбора палаточного лагеря, путешественникам предстоит преодолеть сплавом до реки Косью по её притоку — реке Манараге.
Группа начинает подготовку плавсредств к сплаву по горной бурной реке, берущей начало высоко в горах.
Сплав на пакрафте — одно удовольствие.
В верховьях Манарага очень своенравная: узкая, круто наклонная, с большим количеством камней в русле, с резкими поворотами — настоящая горная река.
Расстояние от ручья Олений до реки Косью — опасный участок реки Манараги, 6 км сплава по Манараге, это сложные шиверы 3КС с главным украшением — порогом Оленьим 5КС, растянувшимся на полкилометра.
Участники преодолевают сплавом всё расстояние, пройденное в дневном треккинг-походе (12-20 км), на сложных участках реки практикуется проводка плавсредств по бечевнику.
При общем желании группы и надлежащем уровне подготовки у участников тура существует возможность продлить путешествие еще на один, третий день и посетить высочайшую вершину Урала — гору Народную, расстояние значительное, до 20 км (добавочный третий день пешего треккинга) дополнительного треккинга с восхождением на вершину самой высокой горы Урала.
С горы Народная насладиться красивейшими видами горных хребтов и природными пейзажами, долинами северных рек и озёр Приполярного Урала.
Открывается потрясающий вид на основные вершины Приполярного Урала — гору Подкову, хребет Карпинсого, горы Саблю и Пирамиду, гору Манарагу, пик Мансинёр, гору Колокольню.
После 19:00 (второй ходовой день) возвращение в Приют "Манарага" — место стационарного лагеря.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Ужин.
Представление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, закусок с перчиком, хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно предлагаемому группе меню.
Отдых (по предварительному желанию команды заранее топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — заранее собирается коллективно).
23:00 Отбой.
Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью.
Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Протяженность двухдневного треккинг-путешествия: 15-25 км.
Протяженность сплава (в зависимости от уровня воды): 8-15 км.
Отдых в горах
8:00 Поздний подъём.
Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:00 Неспешный завтрак в хостел-приюте (согласно меню).
Резервное время 6 дня пребывания на Приполярном Урале может быть использовано следующим образом:
1 вариант проведения резервного времени:
В верховьях ручья Моренного у самого западного подножия горы Конгломератной среди мореных нагромождений, отливая на солнце зеркальной поверхностью воды, «приютились» озера ледникового происхождения.
Они окаймлены смешанным лесом, что придает местности исключительно живописный вид.
В озерах много рыбы: крупные окуни, жирная пелядь и щуки.
Имея неопреновый костюм, оборудование для снорклинга и подводной видеосъёмки, желающие сделать уникальные кадры редких рыб могут воспользоваться свободным временем для исследования озёр на предмет горной ихтиофауны.
Посещение озёр не составит большого труда, но зато даст наиболее полное представление об этой горной стране.
Кроме этого любители минералогии могут собрать коллекцию минералов и полудрагоценных камней.
На Приполярном Урале расположены очень богатые месторождения горного хрусталя, гранатов, гематитов и других полудрагоценных камней.
На востоке от озёр, через перевал, расположены ледник Маньхобе, хребты Алешкова, Пирамида и река Хобе-ю с горными форелевыми озёрами и Долиной Смерти, печально-известной сошедшим с огромными валунами, в давние времена ледником.
С вершины горы Конгломератной можно увидеть высокие горные пики, находящиеся на западе.
2 вариант проведения резервного времени:
Для желающих разнообразить свой отдых в горах и активно провести время без утомительных радиальных путешествий, оставаясь вблизи приюта рекомендуется увлекательное мероприятие — непродолжительный освежающий сплав по каньону реки Косью —"Труба" на надувных матрацах в неопреновых костюмах.
Сплав рекомендован только физически развитым участникам тура, умеющим плавать.
Сплав начинается от устья ручья Моренный либо от порога "Трек" и продолжается 5-8км по реке Косью, текущей у подножия хр. Медвежья лапа по живописнейшему порогу "Труба" с удивительно чистой прозрачной холодной водой.
Порог «Трек», название которого появилось из-за наклона воды, как у полотна беговой дорожки, характерен резким поворотом реки и наклонной скалой, на которую несется водный поток.
От порога начинается каньон 10 км, на выходе из которого находится камень-скала — «Безгиль».
Порог «Безгиль», который порогом тоже назван условно — является серьезным препятствие при большой воде, т. к. весь поток воды мчится на камень-скалу.
Между порогами — очень глубокие ямы.
Самая глубокая — 10 м — «Круглая яма» за порогом «Безгиль».
В некоторых местах река пробила путь сквозь скалы, образовав скальные ворота, сузившись в этих местах до 10 м.
В процессе сплава обязательно используется оборудование для безопасного сплава: страховочные и спасательные жилеты, а также амуниция для снорклинга.
Участники могут наблюдать обилие северной рыбы.
Килограммовые хариусы, сёмга, кумжа, ленок, голец — рыба, присутствующая в горных реках Национального парка.
Рыбалка и использование рыболовных снастей категорически запрещены на всей территории "Югыд ва".
20:00 Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Праздничный ужин (согласно меню) в честь участников путешествия.
Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, основных мясных блюд, согласно предлагаемым группе различным вариантам ресторанного меню.
Отдых (по предварительному желанию команды заранее топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — заранее собирается коллективно).
23:00 Отбой.
Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью.
Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние возможного дневного сплава по реке Косью: 5-8 км.
Расстояние возможного выхода в верховья Исследовательского кряжа 8-18 км.
Восхождение на Манарагу
7:00 Ранний подъём.
Индивидуальные утренние дела.
8:00 Горячий завтрак в хостел-приюте (согласно меню).
Седьмой день вертолётного тура резервный и предусмотрен на случай непогоды в горах.
При подходящих погодных условиях возможен дополнительный треккинг-выход с подъёмом на гору Манарагу с восточной стороны хребта.
Выход в горы осуществляется в раннее утреннее время.
Манарага — одна из труднодоступных вершин Приполярного Урала.
Рассеченный гребень ее состоит из шести высоких острых пиков.
При восхождении на Манарагу от Приюта участникам путешествия предстоит пройти вверх по реке Манараге до "Кедра" на ручье Манарага (близ границы леса, 5 км от приюта Манарага), далее на протяжении 5 км подняться на высоту около 1200 м, на что потребуется в оба конца около 8 часов.
Из приюта "Манарага" туристы направляются вверх по долине реки Манараги 5 км до ручья "У Кедра", идут вверх по ручью, входят в восточный цирк и поднимаются траверсом на северо-восточное плечо вершины.
Начинается крутой подъем на первую, северную, вершину.
Чем больше высота — тем круче подъем, крупнее курумник.
Передвигаться следует осторожно: на курумнике бывают "живые" камни, снежный наст.
Последний участок пути группа проходит по левому краю вершины, где имеется площадка для отдыха.
Далее движение осуществляется только для профессиональных альпинистов — идти с веревочной страховкой, а местами рубить ступеньки в твердом насте (в рамках программы подъём на зубцы горы Манарага не предусмотрен).
Общее время на дневное путешествие 10-12 часов.
Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
После непродолжительного отдыха и горячего обеда — начало возвращения в сторону базового стационарного лагеря.
15:00 После восхождения на гору Манарагу спланирована остановка на обед.
Шеф-повар заранее расфасовывает и готовит для каждого из участников экспедиции персональный обед, упакованный в ланч-боксы.
После непродолжительного отдыха и обеда — начало возвращения в сторону базового стационарного лагеря в приюте "Манарага".
21:00 Прибытие в стационарный базовый лагерь.
Горячий праздничный ужин-трапеза, посвященный участникам восхождения, закончившим напряжённые путешествия по горам Приполярного Урала.
Заключительный прощальный ужин.
24:00 Отбой.
Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью.
Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние дневного путешествия: 18-20 км.
Обратный вылет
Ранний подъём в 7:45.
Индивидуальные утренние дела.
8:00 Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения погодных условий.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
9:10 При благоприятной, лётной погоде (отсутствии циклонов, низкой облачности, туманов в предгорьях, шквального дождя, грозы) объявляется общий сбор, упаковка общего оборудования и личной амуниции.
Все вещи и общее снаряжение укладываются в одном месте по указанию руководителя группы.
При нелётных погодных условиях возможна задержка борта на неопределённое время, соответствующее времени ожидания подходящих метеоусловий.
Команда находится в режиме ожидания.
При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток.
Безопасность снятия с маршрута полёта — важнейший критерий в организации вертолётных экспедиций.
В районе 14:00-16:00 часов прибытие борта на специальную площадку, находящуюся на окраине посёлка.
Посадка на борт производится только по команде пилота.
Загрузка борта осуществляется за минимальное время, не превышающее 3 минут.
Обратный перелёт, продолжительность перелёта 2 часа.
Прибытие в цивилизацию во второй половине дня, в вечернее время суток (при лётной погоде).
Разгрузка борта, упаковка личного снаряжения по автомашинам (либо трансфер участников экспедиции в аэропорт / на вокзал).
Теплые напутственные слова и пожелания встретиться вновь.
Окончание экспедиции.
Разъезд участников, либо, по желанию группы, остановка в комфортном клубном отеле.
Расстояние перелёта: приют "Манарага" – г. Нягань (ХМАО): 430км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в благоустроенных условиях хостел-приюта "Манарага", либо в автономных палатках (в зависимости от времени сезона и по предварительному согласованию) на территории туристического лагеря.
Стоимость участия: 149 900 руб. /чел. (при полной загрузке борта 17 туристов и дозаправке борта).
Варианты проживания
Хостел-приют «Манарага»
Представляет собой комплекс сооружений, оборудованных для комфортного отдыха помещениями, санузлом. баней, беседками для проведения досуга и приготовления пищи.
Оснащен 10 двухъярусными кроватями, двумя большими обеденными столами с лавками, умывальником, печью-камином, печью-сушилкой для одежды, освещением и розетками для заряда приборов (всё работает от бензогенератора).
Доступен посетителям бесплатный, ограниченный 260 мегабайтами в сутки, высокоскоростной доступ в сеть интернет посредством спутниковой связи. WiFi – Manaraga.
Приют «Манарага» становится гостеприимным домом для участников тура в любое время года и обеспечивает уютный отдых, а в случае необходимости — работники приюта, находящиеся на дежурстве, могут оказать туристам помощь и поддержку.
На территории расположено здание туалета, походная баня и крытая беседка со столом и лавками, очаг с треногой. В нескольких метрах от дома — река Косью и ручей Моренный у которых коллективно устанавливается мобильная баня.
Автономные палатки на территории приюта
По желанию участники экспедиции могут ночевать в собственных или клубных палатках, спать на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Палаточный лагерь
Мобильный радиальный палаточный лагерь. Постановка мобильного лагеря производится коллективно, общим составом команды. Для разогрева еды используются газовые горелки и баллоны с газом в качестве топлива.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Перелёт: 9,5 лётных часов, 4 рейса (общее расстояние перелётов борта МИ-8 - 1720 км, в Т.Ч. 860 км перелётов на борту МИ-8)
- Плата за посадку у хостел-приюта «Манарага», нахождение борта МИ-8 на территории Национального парка
- Оплата за оформление пропуска на посещение Национального парка «Югыд ва»
- 7 суток нахождения гида-проводника в общем составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
- 7 суток предоставления услуг по организации ресторанного питания в полевых условиях
- Закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы)
- Предоставление плавсредств, экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования и амуниции
- Медицинские страховые полисы ОАО «Росгосстрах»
- Расходные материалы для организации путешествия (топливные брикеты, масла, топливо, ремкомплекты, верёвки, спутниковая связь, прочее)
- Транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к вертолётной площадке
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нягань и обратно
- Трансфер: г. Екатеринбург (Свердловская обл.) - г. Нягань (ХМАО), организация личного транспорта для переезда. Стоимость услуги зависит от количества желающих
- Трансфер: г. Ханты-Мансийск (аэропорт) - г. Нягань, 290 км и обратно
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия)
- Питание, не указанное в программе тура
- Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Аренда дополнительного снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Костюм туристический / рыболовный / охотничий - 1;
- Свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги) - 1;
- Штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги) - 1;
- Дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани - 1;
- Штаны непромокаемые на случай дождливой погоды - 1;
- Термобельё теплое (комплект) - 1;
- Термобельё обычное (комплект) - 1;
- Сменное бельё (комплект) - 2-3;
- Шерстяные носки, тёплые носки - 2;
- Ботинки / кроссовки для легкого трекинга (для ходьбы по пересеченной местности) - 1;
- Сапоги резиновые - 1;
- Носки простые и трекинговые - 2-3;
- Пуховик спортивный, теплая зимняя куртка - 1;
- Шапка спортивная + бафф или бандана - 1;
- Купальные принадлежности (для бани) - 1;
- Теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары) - 1-2.
Личные вещи:
- Рюкзак туристический 60-90 л (для трекинга обязательно иметь);
- Гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- Средства связи на реке, рации (при наличии) (не обязательно);
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Палки трекинговые для трекинга (по желанию, не обязательно);
- Термос объёмом 1 л.;
- Бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- Рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др.) (по желанию, не обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (по желанию, не обязательно);
- Средства самозащиты от диких зверей - ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию, не обязательно);
- Поляризационные очки (Иметь обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п.), (по желанию, не обязательно);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс);
- Оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию, не обязательно);
- Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- Средства для защиты от кровососущих насекомых;
- Зажигалка, спички (по желанию, не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли связь в пути и какая?
Участникам тура предоставляются спутниковые телефоны Thuraya, связь осуществляется при использовании собственной сим-карты, каждый участник экспедиции использует баланс только своей личной сим-карты.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута.
Какая будет погода?
Приполярный Урал — суровый северный край России, высадка группы происходит во взгорьях, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур.
В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до нуля градусов и даже отрицательных температур.
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении экспедиции команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и шеф-повар. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. Участники экспедиции обязаны беспрекословно, по первому требованию выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать согласно заранее проведённому инструктажу.
Как организовано питание в туре?
Питание команды в экспедиции осуществляется по предлагаемому шеф-поваром меню.
По дополнительной заявке, в полевых условиях предоставляется ресторанные блюда на выбор: северная кухня, либо блюда русской охотничьей и рыболовной кухни, или же по предпочтению команды: итальянская, французская, восточная и европейская кухни.
Шеф-повар команды — это профессионал, имеющий опыт более 15 лет, приготовит самые изысканные блюда и удивит манерой подачи блюд и сервировкой стола даже самых требовательных гурманов-едоков.
Как добраться до г. Нягань?
|Прибытие участников экспедиции на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).
|Из городов
|Самостоятельное движение на личных автомобилях до вертолётной площадки. Прекрасная, недавно отстроенная автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области и Ханты-Мансийского Автономного округа, позволяет доехать в местный аэропорт прямо на автомобилях. Время в пути составит 10-12 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от Екатеринбурга до вертолётной площадки эскадрильи – 960 км. Также возможно добраться железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции Приобье (поезд из Москвы прибывает в 13:33 ч, из Екатеринбурга в 11:04 ч и в 18:04 ч, местное время).
|Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Курган, Тюмень, Омск, Ижевск, Самара, Казань, Уфа, Ханты-Мансийск
|Рейсовыми самолётами до федерального аэропорта г. Ханты-Мансийск (ХМАО) из аэропортов Внуково и Шереметьево. Утренние рейсы из Москвы прилетают в 5:10 ч (UTair) и в 5:55 ч (Aeroflot) по местному времени (и в 16:20 в случае предварительного прибытия). В аэропорту (или на ж/д вокзале) гиды-проводники организуют встречу, при необходимости организуется трансфер до г. Нягань (280 км).
|Москва, Санкт-Петербург, Центральная часть России