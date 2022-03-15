1 день

Маршрут экскурсии на Маньпупунёр и Перевал Дятлова

8:00 Общий сбор группы в отеле «Радуга» (г. Нягань) в 8:00 – 8:30.

Ожидание команды на переезд к вертолетной площадке, как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана в горах.

9:00 Получение утренней метеосводки диспетчеров.

При наличии лётной погоды в горах, группа переезжает к взлетной площадке и ждет команду командира экипажа на загрузку.

Участники экспедиции мобильно грузятся и улетают в горы Северного Урала.

Длительность перелёта: 1 час 40 минут.

Во время перелёта участники экспедиции с высоты птичьего полёта наслаждаются прекрасными пейзажами тундры: сибирскими реками, пронизывающими изогнутыми лентами, опасными болотами и далёкими урочищами необъятную страну оленеводов ханты и манси – Западную Сибирь.

Полёт проходит на высоте от 50 до 1200 метров, в зависимости от погодных условий и ветра.

Движение по воздушному коридору осуществляется на юго-запад к далёким недоступным хребтам Северного и Приполярного Урала.

Основной маршрут путешествия, после прибытия участников экспедиции на вертолётную площадку, включает в себя следующие этапы:

Утро.

Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунер.

Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение.

После полной остановки борта, вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа.

По прибытии группы на плато Болванов предусмотрена экскурсионная часть, включающая в себя:

осмотр каменных столбов выветривания;

информационно-познавательную лекцию;

активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки около 1 км);

фотосессии и видеосъёмку.

Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено – не более 1,5 часов.

По окончании экскурсии – возвращение к вертолёту и отдых в беседке у избы егерей – работников биосферного заповедника.

На плато для группы предусмотрен лёгкий ланч, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах.

После окончания экскурсии и перекуса осуществляется посадка группы на борт для дальнейшего перелёта на юг вдоль горной части Уральского хребта к Перевалу Дятлова.

Через окно иллюминатора Вы сможете увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала – гору Отортен, в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).

День.

Посадка вертолета на Перевале Дятлова в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.

На этом же месте погибла группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова (февраль 1959 г.).

Примерное расстояние перелета – 80 км, продолжительность второй части полета – 30 минут.

Время нахождения борта в режиме ожидания у подножия хребта Холатчахль – 0,5-1 час.

Экскурсионная часть включает фотосессию у мемориальной стелы, детальное знакомство с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений.

Гид информирует участников тура о месте расположения палатки и обстоятельно рассказывает ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.

После короткого отдыха организуется посадка в вертолёт, и мы покидаем место высадки.

Продолжительность финальной части перелёта составляет около 2 часов.

Прибытие в цивилизацию в районе 16:00-17:00 часов.

На этом основная часть маршрута подходит к завершению.

Далее участникам экспедиции по дополнительному запросу предоставляется возможность трансфера в:

1) комфортабельный клубный отель в городе Нягани;

2) аэропорт города Ханты-Мансийска;

3) город Екатеринбург.

При выборе первого варианта: заселение в номера. Освежающий душ, отдых. По желанию ужин в ресторане. Изысканные блюда северных народов – этнический праздник-трапеза. Уютная атмосфера, высокий уровень обслуживания и вкуснейшие кулинарные шедевры очаруют даже самого требовательного гурмана.

Возвращение домой на следующий день (для остановившихся на ночь в отеле г. Нягани).

Ранний подъём.

Сдача номеров.

Переезд в аэропорт г. Ханты-Мансийск / Екатеринбург.

Окончание экспедиции.

Вылеты в Москву из Ханты-Мансийска в 7:40 (Utair) или в 6:55 (Aeroflot).

Прибытие – 9:10 (8:05) Мск.