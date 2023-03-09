Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
В экспедиции не придется заботиться о бремени тяжелых рюкзаков, ведь все необходимое будет доставлено на место всего за 2 часа. Ваш комфорт обеспечен в базовом лагере, где можно полноценно отдохнуть после насыщенного дня.
Для любителей рыбалки предусмотрена уникальная возможность попытать удачу в горных течениях реки Народы, где обитает крупнейший в мире хариус.
Особенностью тура является сопровождение шеф-повара, который каждый день будет радовать вас ресторанными блюдами прямо посреди нетронутой природы.
Это путешествие станет настоящим приключением для искателей новых ощущений и тех, кто хочет насладиться красотой и мощью дикой природы
июн
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Описание
Тому, кто ищет новые ощущения, места, где действительно не ступала нога человека, однозначно стоит отправиться в это путешествие. Если Вы – поклонник экспедиционного и эко-туризма или просто искатель приключений или чего-то нового, то пора обвести жирным маркером этот регион, ведь Приполярный Урал – это именно Ваша история!
Преимущества этого путешествия:
- комфорт вне цивилизации – надёжные борта Ми-8 всего за 2 часа доставят Вас туда, куда туристы добираются несколько дней, а рюкзаки в походе – теперь не маст хэв: в экспедиции можно располагаться в комфортном базовом лагере;
- новые эмоции и ярчайшие впечатления для гурманов странствий – дикие, неисхоженные места и красота девственной природы – вот что влечёт сюда настоящих ценителей нетронутых уголков России;
- дикая рыбалка – в горных течениях р. Народы обитает крупнейший в мире хариус;
- особой изюминкой тура является сопровождение группы шеф-поваром, который готовит и сервирует для Вас ресторанные блюда в походных условиях.
Программа тура по дням
Перелет в базовый лагерь
Мы стартуем с вертолётной площадки города Нягани.
Общий сбор группы на площадке эскадрильи в 9:00.
По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы.
Посадка борта в удобном месте для расположения базового лагеря – грунтово-галечная поляна на левом берегу реки Народа, между ручьями Карпин-Шор и р. Экспедиции.
Вечернее время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты.
По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни.
Для стационарного лагеря устанавливается усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности.
Общий сбор группы за обеденным столом.
Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.
Обсуждение планируемых маршрутов.
Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.
Трек дня: перелет г. Нягань, вертолётная площадка – базовый лагерь, перелёт на расстояние 405 км, время в пути более 2 часов.
Тренировки и подготовка к восхождению
8:00 Поздний подъём.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
На протяжении всего светового времени дня основная группа участников занимается тренировочными подъёмами и подготовкой к предстоящим выходам в горы и исследованием близлежащих окрестностей.
Основная часть группы совершает свой первый разминочный выход на Малый Чёндер.
Также, в качестве тренировки участников перед восхождением на Народную, в разминочный день возможно путешествие на уникальное месторождение горного хрусталя, который здесь добывали в советские времена.
18:00-19:00 Прибытие основной группы базовый лагерь, отдых от тренировочных переходов, вечерние индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Подготовка амуниции к предстоящему восхождению на Народную.
По желанию команды на берегу реки устанавливается и топится мобильная баня, топливо для бани – сухой хворост / плавник / сухие стволы кустарника из ближайшего леса, в котором можно набрать сухих стволов кустарника для костра.
21:00 Горячий ужин.
22:00 Отбой. Осмотрев за день ближайшие окрестности, привыкнув и акклиматизировавшись, попробовав свои силы в пеших переходах, на следующий день ранним утром путешественники планируют восхождение на Народную.
Ночь в базовом лагере на берегу реки Народа. Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра.
Трек дня: кольцевой маршрут – базовый Лагерь – Малый Чёндер – р. Северная Народа – месторождение хрусталя – базовый лагерь, расстояние пешего похода: до 20 км.
Восхождение на Народную
4:00 Ранний подъём.
5:00 Горячий завтрак (согласно меню).
6:00 Сборы и радиальный 1-дневный выход в горы – восхождение на высочайшую вершину Приполярного Урала – гору Народную.
Желающие отдохнуть и насладиться красотой природы горного Приполярного Урала без изнурительных радиальных выходов-восхождений остаются в расположении лагеря весь в течение дня.
Для основной части группы: радиальный выход с проводником-гидом клуба в сторону вершины горы Народная (Поэнг-Ур) с пешим переходом через плато Руин по пологой части отрога.
Путь идёт по пересечённой приполярной горной местности, маршрут не лёгок и требует от участников группы максимально возможной отдачи сил.
Траверс вершины осуществляется по согласованию с командой.
В путешествии предусмотрены 5 вариантов маршрутов, один из которых будет выбран большинством участников путешествия накануне выхода на Народную в зависимости от уровня подготовки группы, погодной ситуации, времени сезона и прочих факторов.
23:00 Горячий праздничный ужин в честь участников путешествия, состоящий из изысканных блюд походной кухни, приготовленный на гриле ожидающим группу Шеф-поваром.
Трек дня: расстояние дневного трекинг-перехода (включая восхождение на вершину): до 30 км.
Отдых
9:00 Поздний подъём.
9:00 –10:00 Неспешный завтрак на берегу реки Народы (согласно меню).
В четвёртый день для участников путешествия предусмотрена днёвка – отдых от напряжённого и утомительного путешествия предыдущего дня.
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячими размеренными обедом и ужином.
Путешествие к горным озёрам и ледникам. Восхождение на Мансинёр
6:00 Ранний подъём.
7:00 Горячий завтрак (согласно меню).
8:00 Сборы и радиальное однодневное путешествие – выход в горы с целью посещения горных озёр и ледников, а также возможного восхождения на вершину горы Мансинёр, с которой открывается потрясающий вид на гору Народную.
Программой маршрута этого дня предусмотрено посещение ледника Манси, расположенного в истоках реки Народы.
В течение дня для участников путешествия предусмотрен обед, предварительно приготовленный и расфасованный шеф-поваром.
21:00 Возвращение в базовый стационарный лагерь.
Горячий ужин от шеф-повара (согласно меню).
Трек дня: расстояние трекинг-похода до ледника и обратно до 22 км.
Дневка
9:00 Поздний подъём.
9:00 –10:00 Неспешный завтрак в на берегу реки Народы (согласно меню).
Для основной части команды участников путешествия предусмотрена "дневка" – отдых от путешествия предыдущего дня.
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячим размеренным застольем.
Желающие провести светлое время дня активно, могут совершить в компании гида путешествие вниз по течению реки Народы до транзитного стойбища оленеводов Осеновка, расположенного у подножия хребта Панэча-Из в десятке километров ниже места расположения группы.
Возможный трек дня: расстояние трекинг-похода на стойбище оленеводов и обратно до 25 км.
Резервный день
8:00 Подъём.
Горячий завтрак от шеф-повара.
Текущий день – резервный на случай возможной задержки группы при восхождении на гору Народную.
Время этого дня также используется для отдыха участников путешествия и сборов к предстоящему обратному вылету.
Желающим провести резервное время дня динамично ожидает возможность отправиться в пеший треккинг- поход по устью ручья Карпин-Шор, вверх до его истоков к живописнейшему озеру Голубому и сделать памятную фото-видеосъёмку у озера на фоне горы Народной.
Наиболее выносливые участники, при благоприятных погодных условиях, смогут совершить траверс-восхождение второй по высоте горы Урала – пика Карпинского (высота 1803м).
Вечером участники поздравляют друг друга с окончанием путешествия, делятся впечатлениями, посещают баню, готовятся к предстоящему обратному вылету и занимаются свободными вечерними индивидуальными делами.
Возможный трек дня: маршрутная нить – базовый лагерь – озеро Голубое, расстояние возможного похода до горного озера и обратно до 22 км.
Возвращение в цивилизацию
7:45 Ранний подъём.
7:45 Спутниковая связь.
Сообщение утренних погодных условий.
9:00 Горячий завтрак от шеф-повара (согласно меню).
При благоприятствующей вылету погоде (отсутствии циклонов, туманов в предгорьях, шквального дождя, грозы и прочих атмосферных явлений) объявляется общий сбор, упаковка общего оборудования и личных вещей, сборка лагеря, подготовка снаряжения и походно-полевой амуниции к погрузке в вертолёт, ожидание борта.
При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток.
Безопасность снятия с маршрута полёта – важнейший критерий в организации вертолётных путешествий.
11:00 – 16:00 Прибытие борта на реку.
Прибытие в цивилизацию во второй половине дня (при лётной погоде).
Разгрузка борта, упаковка личного снаряжения по автомашинам, либо трансфер участников экспедиции в аэропорт/на вокзал.
Окончание путешествия.
Разъезд участников, либо, по желанию группы, остановка в комфортном клубном отеле.
Трек дня: расстояние перелёта базовый лагерь – Нягань, 405 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в базовом лагере в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в базовом лагере в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Перелёт
- Проживание в базовом лагере
- Питание от Шефа: завтраки, обеды и ужины
- Индивидуальный рацион питания (сухпаёк)
- Услуги гида-проводника
- Страховка от несчастного случая
- Аренда оборудования и амуниции
- Расходники для организации путешествия
- Спутниковая связь
- Доставка персонала, продуктов
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ханты-Мансийска и обратно
- Трансфер до места старта
- Карманные расходы
- Отель перед стартом и после окончания
- Экстра (алкоголь, дополнительные продукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- костюм туристический / рыболовный / охотничий;
- защита от кровососущих насекомых: летний костюм –"энцефалитка" – с закрытым сеткой головным убором;
- свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги);
- штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги);
- дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани;
- штаны непромокаемые на случай дождливой погоды;
- термобельё теплое (комплект);
- термобельё обычное (комплект);
- сменное бельё (комплект);
- шерстяные носки, тёплые носки;
- треккинговые ботинки / кроссовки для легкого трекинга (для ходьбы по пересеченной местности);
- сапоги резиновые;
- носки простые и трекинговые;
- пуховик спортивный, теплая зимняя куртка;
- шапка спортивная + бафф или бандана;
- купальные принадлежности (для бани);
- теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары);
Личные вещи:
- рюкзак туристический 60-90л (для трекинга обязательно иметь);
- гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- средства личной гигиены;
- полотенце банное;
- фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- личные вещи;
- фото и видеоаппаратура (при наличии);
- нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- средства связи на реке, рации (при наличии, не обязательно);
- документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- палки трекинговые для трекинга;
- термос объёмом 1 л.;
- бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др. по желанию);
- принадлежности для рыбной ловли (по желанию);
- средства самозащиты от диких зверей – ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию);
- поляризационные очки (иметь обязательно);
- принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п. по желанию);
- нож складной перочинный (либо охотничий на пояс);
- оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию);
- вейдерсы / либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- средства для защиты от кровососущих насекомых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Ответственность туроператора страхуется в обязательном порядке.
Помимо этого, все участники наших маршрутов обязательно страхуются нами от несчастного случая.
Как добраться до места старта?
Удобнее всего прибыть в федеральный аэропорт Ханты-Мансийска, после чего взять такси до Нягани (расстояние 288 км, 3,5 ч езды).
Какая будет погода?
В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до нуля градусов.
Будет ли связь в пути?
Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее. Сим-карты гидов используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с движением группы по маршруту
Можно ли слетать в более подходящие даты?
Для того, чтобы сдвинуть сроки путешествия, если это необходимо для участия Вашей команды, достаточно оставить предварительную заявку.
Могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех маршрутах возможны, ведь погодные условия могут измениться очень резко, в связи с чем мы рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Когда лучше отправиться в путешествие?
Тем, кто любит горные восхождения, больше подойдёт июль: именно в этом месяце количество пасмурных дней, при которых закрыт хребет, минимально. Конец августа – наиболее комфортное время и для отдыха, и для рыбалки, и для путешествий: москитов становится меньше, погода может приятно удивить, а тайга окрашивается в безумно контрастные цвета – наступают красно-жёлтые дни.
Как организовать отдых во время похода?
Режим дня очень важен: ночью крайне необходим сон, даже в белые ночи, когда светло как днем. Не нужно изматывать себя – обязательны перерывы во время пеших переходов каждые 40-45 минут.
Как организовано питание в походе?
В путешествии Вас ждёт сытное трёхразовое питание. При Вашем желании мы можем расширить меню, добавив блюда аутентичной кухни Урала
Шеф-повар с ресторанной кухней располагается стационарно на территории базового лагеря на берегу реки Народы и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении всего путешествия.
Время подачи горячих блюд в базовом лагере на сервированном столе: 9:00 – завтрак, 14:00 – обед, 21:00 – ужин; может быть изменено в дни восхождений на хребты. Приготовление еды осуществляется на костре / углях либо с использованием газовых горелок с запасом газа в безопасных газовых баллонах из композитных материалов.
Время подготовки завтраков / обедов и ужинов составляет не более часа. Шеф-повар занимается приготовлением еды, мойкой посуды, подготовкой стола, сервировкой блюд, расфасовкой пищи в индивидуальные ланч-боксы при подготовке к радиальным выходам, уборкой стола после трапезы и прочими функциями, связанными с предоставлением питания команде. Участники путешествия и гид-инструктор осуществляют сбор и подготовку дров для костра и для бани, а также выполняют прочие обязанности, связанные с организацией быта и комфортных условий для жилья во время пребывания в путешествии.
В течение всего дня для путешественников предусмотрены технологические остановки для передышек, отдыха и фотосессий. Перерыв на обед, заранее приготовленный и расфасованный в индивидуальные боксы шеф-поваром клуба, предусмотрен также в течение ходового дня. Обед состоит из блюд походного питания, основной рацион которых составляют калорийные сублимированные продукты, протеиновые батончики, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы продукты.
Какие предусмотрены меры безопасности в горах?
Внимательность и предусмотрительность очень важны в горах: склоны состоят из курумника, щели между которым зарастают мхом. Идти необходимо осторожно, ступая по камням, а не по мху. В дождь по склонам запрещено ходить в сапогах – только в трекинговой нескользящей обуви. В туман и низкую облачность передвижение ограничить.
При этом в целях безопасности группа оснащается GPS-трекером – коммуникатором RockStar системы спутниковой связи Iridium. У родных и близких людей есть возможность наблюдать в реальном режиме за маячком нахождения и перемещения группы, погодной ситуацией и дневными преодоленными расстояниями. Кроме этого, при необходимости, участникам путешествия предоставляется спутниковый телефон Thuraya, связь осуществляется при использовании собственных сим-карт, каждый участник использует баланс только личной сим-карты. Служебные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута).
Помимо этого, каждая команда регистрируется в курирующих органах (краевых службах спасения, подразделениях МЧС).
Как проходить реки?
Переходить реки вброд максимально осторожно, используя палки для опоры, либо переходить реку парами, держась за руки, и опираясь друг на друга. Группа никогда не должна разделяться. При возникновении непреодолимых обстоятельств необходимо вернуться назад, в базовый лагерь. Излишний риск здоровьем совершенно ничем не оправдан. Плюс, предусмотрены резервные дни.
Сложный ли маршрут?
Уровень сложности маршрута: Средний (Необходима средняя физическая подготовка). Маршрут по силам физически здоровому человеку, но требует и дополнительных усилий. Пройденные за день расстояния иногда превышают 25 км.
Тип маршрутов: радиальные, кольцевые, комбинированные.
Уровень подготовки: отсутствие противопоказаний к нахождению в высокогорной местности (не должно быть хронических сердечных и других заболеваний), опыт пеших походов и базовые альпинистские навыки (желательно).