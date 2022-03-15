Рыбалка на Урале — это заповедные реки, много хариуса и тайменя, живописнейшие горные вершины, чистейшие реки, нетронутая природа, раздолье для охотников и, конечно же, незабываемое приключение для всей команды.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в базовый лагерь, рыбалка

Прибытие на косу у слияния двух горных рек Воргаеган и Сорни-я. Мобильная разгрузка борта (осуществляется абсолютно всеми участниками экспедиции за время не более 3 минут). После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки. Расположение команды, обустройство лагеря, установка шатров, персональных палаток, рубка дров (коллективно), костёр. Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает обеденный стол, занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно графику выбранного меню горячий обед на сервированном обеденном столе, в экспедиционном открытом шатре, подаётся к 14:00. Время подачи завтраков, обедов и ужинов и общего сбора команды к сервированному столу совпадает с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин. Все без исключения участники экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу. При опоздании к застолью на завтрак, обед и ужин участникам экспедиции предстоит довольствоваться только холодными закусками и бутербродами. 14:00 Горячий обед (согласно меню). При задержке вертолёта из-за погодных условий возможна корректировка времени обеда и ужина. Свободное время для участников экспедиции: рыбалка на сибирского хариуса на спиннинг и нахлыстом на реке Сорни-я, в среднем течении реки, у береговых скал, на плёсах и ямах, путешествие в верховья реки. Желающие отдохнуть — остаются в лагере, остальная часть команды, разделившись пропорционально, совершает короткие походы вверх по течению рек Сорни-я и Воргаеган, а также вниз после слияния двух горных рек — по галечным берегам вдоль русла реки Рута-Ю. Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь с цивилизацией. 21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин "с дымком", приготовленный на костре. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани - сухие дрова и плавник - собирается коллективно). Ночь в горах. Хребет Полярного Урала. Расстояние перелёта: 440 км.

2 день Рыбалка, восхождение на хребет Полярного Урала, посещение места падения самолета АН-2

Подъём 8:30. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). 10:00 Для основной части группы: радиальный выход в верховья реки Воргаеган. Путь проходит по пересечённой полярной тундровой местности по старой хантыйской тропе. Команда посещает транзитное стойбище оленеводов-ханты, проходит по беломошникам, лиственничным перелескам, голубичным полям, между грунтовых озёр вдоль реки Воргаеган. Рыбалка на хариуса спиннингом и нахлыстом в верхнем течении реки. Река, широко разливаясь течёт по ущелью, образуя в некоторых местах уникальные ямы-озерины глубиной до 2-3 метров. Переход реки осуществляется по многочисленным шиверам и каменным полям. Участникам похода необходимо иметь с собой соответствующую непромокаемую обувь (резиновые сапоги до пояса, либо вейдерсы). Конечная цель маршрута — восхождение на один из хребтов Полярного Урала с целью фотосессий на фоне горного массива, покрытого вечным снегом и ледниками, хребтов Полярного Урала. Путь проходит по левому берегу реки Воргаеган. 14:00 Отдых. Перекус. Для участников группы, посвятивших весь световой день радиальному выходу-путешествию, шеф-повар предварительно приготовит и распределит по ланч-боксам персональный ланч-обед. Желающим принять участие в дневном походе в горы необходимо сообщить шеф-повару заранее. В верховьях реки Воргаеган осёдло живёт 4 медвежьих семьи, всем участникам экспедиции необходимо иметь с собой персональный фальшфейер, либо пиротехнический сигнал охотника с соответствующим запасом пиротехнических патронов. В некоторых случаях это наиболее подходящее оружие самообороны. У гида-проводника группы при себе всегда имеется охотничье ружьё (с разрешением на хранение охотничьего оружия, охотничий билет, и действующая лицензия на боровую дичь). 15:00 Начало возвращения в сторону лагеря. Путь проходит по правому берегу реки Воргаеган. Участники экспедиции двигаются по бровке леса вдоль широких, покрытых карликовой березой и голубикой, полян. 16:00 Посещение загадочного места падения самолёта АН-2. Фотосессии у разбитого корпуса, крыльев самолёта. Выработка общей версии причины падения самолёта. Тайны и факты крушения. 17:30 – 18:00 Обратный путь до базового лагеря. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Общий сбор команды у костра. Застолье. Горячий ужин. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно). Ночь в горах. Хребет Полярного Урала. Общее расстояние дневного похода: 15-20 км.

3 день Сплав и рыбалка на реке Рута-Ю

Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). 9:30 Коллективная сборка и подготовка к сплаву катамаранов. При сопровождении команды дополнительным клубным гидом-инструктором, ответственность за подготовку катамаранов к сплаву несёт инструктор, а участники команды заняты приготовлениями к сплаву и не принимают участия в сборке сплавсредств. Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран. 14:00 Горячий обед перед выходом на маршрут. 15:00 Начало сплава. Оптимальное расположение: 4 человека на 1 катамаране. Начало сплавной части маршрута. Первые несколько километров река Рута-Ю имеет характер горной реки с мелкими шиверами и перекатами, поэтому участникам сплава во вторую половину первого дня сплава предстоит немного потрудиться, в связи с перетаскиванием катамаранов по шиверистым мелким участкам в верхнем течении реки Рута-Ю. Активный сплав по реке и рыбалка продолжается до 19:00. Для промежуточного лагеря на берегу реки выбирается подходящее для стоянки место (широкая высокая продуваемая коса либо таёжная полянка, беломошник), участники экспедиции распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением ресторанной еды, сервировкой стола, прочими подготовкой к трапезе. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Горячий изысканный ужин на берегу реки Рута-Ю. Ознаменование начала сплава. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник - собирается коллективно). Ночь на берегу реки Рута-Ю. Протяженность сплава 6-8 км.

4 день Рыбалка, сплав на катамаранах и смена реки

Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). Рыбалка на хариуса спиннингом, а также на нахлыстовые удилища вблизи лагеря. Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран. В конце дня предусмотрена смена реки. 11:30 Начало дневного сплава на катамаранах. В течение всего сплавного дня, по выбору командой каждого катамарана перспективных мест на реке, предусмотрена рыбалка на сибирского хариуса. В течение дня шеф-повар. по согласованию с группой, двигается автономно, обгоняя команду и ожидает группу ниже по течению реки Рута-Ю на промежуточные стоянки с целью горячего обеда и вечерней трапезы — сытного горячего ужина. Продолжительность дневного сплава на катамаранах: 8 часов размеренного сплава с короткими остановками для рыбалки и часовым перерывом на обед. Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен с 14:00 до 15:00. В течение дневного активного сплава для желающих рыбаков и туристов существует возможность посещения горного озера, находящегося в 3 км от устья реки Рута-Ю. Участники экспедиции должны быть оснащены GPS-навигаторами и фальшфейерами на случай встречи с дикими зверями. 19:00 Прибытие на устье реки Пай-Соим. Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Праздничный ужин в честь смены реки. Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, многочисленных закусок из северной рыбы ледниковой реки, вкуснейших сашими и традиционного согудая, малосольного хариуса с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно выбранного группой ресторанного меню. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно). Ночь на устье реки Пай-Соим. Общее расстояние дневного сплава по желанию команды: 10-12 км.

5 день Дневка – рыбалка, поход к ледникам и таежным урманам

Поздний подъём в 8:45. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). В пятый день экспедиции для состава команды предусмотрена "днёвка" — отдых от сплава. На косе реки Пай-соим устанавливается походная баня и топится в течение очень продолжительного времени, достаточного для того, чтобы прогрелись большие камни-валуны, которыми обкладывается кострище. Данный способ установки бани используется многими туристами-походниками, галечная баня получается очень жаркой и отдаёт тепло в течение долгого времени, достаточного для того, чтобы удалось попариться всем участникам команды. Температура и течение реки позволяют принимать освежающие ванны после такой бани, а в кедрово-лиственничном бору достаточно сухих дров для того, чтобы прогреть добела речные камни-валуны. В течение дня участники экспедиции наслаждаются рыбалкой и радиальными выходами вверх по течению реки Пай-Соим, практикуются в ловле речного сибирского хариуса, который активно берёт блесну и муху. У спиннингистов есть возможность поучиться нахлыстовой ловле рыбы, а самые активные участники экспедиции смогут пройти вниз по течению реки Сарма-пыть-яха с целью поиска легендарной царь-рыбы — полярного тайменя. 14:00 Горячий размеренный обед. Шеф-повар угощает участников экспедиции разнообразными горячими и холодными закусками, самодельным ржаным хлебом, камчатскими лепёшками, тройной ухой "от Шефа", прохладительными витаминными напитками: соками, морсами, взварами, лимонадами, настойками на травах напитанных витаминными природными компонентами, закусками из маринованных красноголовиков с домашней сметанкой и луком, сашими из свежевыловленного хариуса, малосолом из хариуса, юкколой из северной щуки с корой дуба и листьями смородины, натёртой смесью перца, котлетками рубленными из хариуса с диким чесночком, хе из щуки и овощей, согудаем из свежего хариуса с овощами, шулюмами из боровой северной дичи, чаями таёжными со смородиновым листом, ягодами жимолости, брусничным листом, чагой и сосновыми молодыми побегами, ну и, конечно же основными мясными блюдами из специально заготовленной для таких уникальных обедов – ароматной баранины и парной свининки. После сытного обеда для неутомимых участников экспедиции намечен радиальный поход в верховья реки Пай-Соим. Для самых выносливых участников – походников предоставляется возможность дойти до начала горного массива с ручьями и сделать фото-сессии на ледниках. Вечерние индивидуальные дела для остающихся в лагере, рыбалка, "радиалки" по таёжным урманам. 21:00 Общий сбор команды. Горячий ужин (согласно меню). Отдых. Спутниковая связь с цивилизацией. Ночь на устье реки Пай-соим. Общее расстояние пешего маршрута в верховья реки Пай-соим и обратно: 22 км.

6 день Сплав и рыбалка на реке Сарма-пыть-яха

Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). Сборы лагеря, снятие с двухдневной стоянки, упаковка личных и общих вещей, обвязка катамаранов. Начало дневного движения. Шестой день вертолётной экспедиции посвящен целиком сплаву вниз по течению реки Сарма-пыть-яха, которая образуется при слиянии двух мощных горных рек-артерий Пай-соим и Рута-Ю. Течение реки Сарма-пыть-яха спокойное и медленное. По мере падения высоты, при отходе от гор, характер реки меняется, вдоль берегов появляются тундровая движения. Сплавной маршрут по реке Сарма-пыть-яха интересен туристам и рыбакам в первую очередь потому, что проходит по достаточно труднодоступному району Полярного Урала. Отличительная его особенность — изобилие разнообразных ландшафтов. В верховьях реки присутствуют тундра, лесотундра, горная местность и глухая, непроходимая сибирская тайга. В среднем течении реки довольно часто встречается кедровый и берёзово-еловый пойменный лес с узкой полосой затопляемого луга. Такие берега тянутся на многие километры. Таёжный лес труднопроходим из-за большого присутствия валежника. Цель 6 дня экспедиции — сплавиться максимально ниже по направлению к слиянию с рекой Северная Ушманья. Во время сплава вниз по течению реки Сарма-пыть-яха команда останавливается на кратковременные стоянки с целью рыбалки на легендарную царь-рыбу — полярного тайменя. Каждый пойманный таймень, после короткой фотосессии, в обязательном порядке отпускается обратно в реку. Таймень — ценная рыба, занесённая в Красную Книгу РФ и мечта каждого рыбака — хоть раз увидеть и поймать краснохвостого лосося — тайменя. Участники не нарушают закон Российской Федерации и предупреждены о том, что любой пойманный таймень должен быть выпущен на волю. Это основное правило и условие в проводимых нами экспедициях: Поймал тайменя — отпустил тайменя. Весь таймень должен быть отпущен обратно в реку — свою родную стихию. 14:00 Горячий обед. С 15:00 Продолжение сплава и рыбалка на реке Сарма-пыть-яха. 19:00 Прибытие на промежуточную стоянку для установки ночного лагеря. Место стоянки выбирает гид-проводник, руководствуясь основными правилами сплава. Стоянка выбирается по согласованию с командой, желательно напротив скалы с ямой или омутом. Как правило ночной хищник-таймень держится в ямах, глубоких плёсах, бочагах, омутах под крутыми скалами. Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. 21:00 Горячий ужин (согласно меню). С 22:00, 23:00 – время ночной рыбалки на хищную рыбу с использованием специальных приманивающих снастей – мышь и nightwalker. Опытные рыбаки используют ночное время с целью рыбалки на тайменя, которая напоминает своеобразный процесс ночной охоты — ни чем не передаваемое ощущение охотничьего азарта – способное завлечь собой даже не знакомого с подобным процессом рыбалки туриста-рыбака. Ночь на косе реки Сарма-пыть-яха. Общее расстояние дневного сплава: 12-15 км.

7 день Сплав и рыбалка на реке Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья

Подъём в 8:45. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). Последний, завершающий, седьмой день сплава. После сытного таёжного завтрака, упаковки личного и общего снаряжения, обвязки катамаранов и прочих, предшествующих сплаву, действий, команда отправляется в путь вниз по течению реки до стрелки (слияния) рек Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья. Рыбалка, короткие технические остановки, умеренный сплав, охота (только в осенние месяцы и при обязательном наличии лицензии). 14:00 Горячий обед, промежуточный дневной лагерь у костра. 15:00 Продолжение сплава. 19:00 Прибытие на стрелку рек (слияние рек) Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья (в том случае, если до 19:00 команда не успевает пройти сплавом расстояние, предусмотренное для преодоления в последний сплавной день — есть возможность не доходя до конечной цели — реки Пыть-яха — поставить стационарный лагерь на одной из речных, широких кос, подходящих по необходимым характеристикам для посадки/взлёта транспортного вертолёта МИ-8. Выбор косы для снятия команды с маршрута осуществляет руководитель группы. Сообщение GPS-координат куратору экспедиции (в цивилизацию) осуществляет руководитель группы. По прибытии на конечную точку маршрута, после постановки лагеря для ночёвки группы, у участников экспедиции существует возможность совершить короткий поход с целью рыбалки на трофейную щуку, тайменя вниз по реке Пыть-яха, которая образуется после слияния двух рек: Северная Ушманья и Сарма-пыть-яха. 21:00 Горячий ужин (согласно меню). Разборка катамаранов, лодок. Упаковка походного снаряжения. Отдых. Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения GPS-координат конечного расположения группы. Ночь на косе реки Пыть-яха. Общее расстояние дневного сплава: 7-10 км.

8 день Окончание экспедиции