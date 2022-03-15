Преимущества этого путешествия:
Прибытие на косу у слияния двух горных рек Воргаеган и Сорни-я.
Мобильная разгрузка борта (осуществляется абсолютно всеми участниками экспедиции за время не более 3 минут).
После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки.
Расположение команды, обустройство лагеря, установка шатров, персональных палаток, рубка дров (коллективно), костёр.
Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает обеденный стол, занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно графику выбранного меню горячий обед на сервированном обеденном столе, в экспедиционном открытом шатре, подаётся к 14:00.
Время подачи завтраков, обедов и ужинов и общего сбора команды к сервированному столу совпадает с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин.
Все без исключения участники экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу.
При опоздании к застолью на завтрак, обед и ужин участникам экспедиции предстоит довольствоваться только холодными закусками и бутербродами.
14:00 Горячий обед (согласно меню).
При задержке вертолёта из-за погодных условий возможна корректировка времени обеда и ужина.
Свободное время для участников экспедиции: рыбалка на сибирского хариуса на спиннинг и нахлыстом на реке Сорни-я, в среднем течении реки, у береговых скал, на плёсах и ямах, путешествие в верховья реки.
Желающие отдохнуть — остаются в лагере, остальная часть команды, разделившись пропорционально, совершает короткие походы вверх по течению рек Сорни-я и Воргаеган, а также вниз после слияния двух горных рек — по галечным берегам вдоль русла реки Рута-Ю.
Вечерние индивидуальные дела.
Спутниковая связь с цивилизацией.
21:00. Праздничное застолье.
Горячий изысканный ужин "с дымком", приготовленный на костре.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани - сухие дрова и плавник - собирается коллективно).
Ночь в горах.
Хребет Полярного Урала.
Расстояние перелёта: 440 км.
Подъём 8:30.
Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
10:00 Для основной части группы: радиальный выход в верховья реки Воргаеган.
Путь проходит по пересечённой полярной тундровой местности по старой хантыйской тропе.
Команда посещает транзитное стойбище оленеводов-ханты, проходит по беломошникам, лиственничным перелескам, голубичным полям, между грунтовых озёр вдоль реки Воргаеган.
Рыбалка на хариуса спиннингом и нахлыстом в верхнем течении реки.
Река, широко разливаясь течёт по ущелью, образуя в некоторых местах уникальные ямы-озерины глубиной до 2-3 метров.
Переход реки осуществляется по многочисленным шиверам и каменным полям.
Участникам похода необходимо иметь с собой соответствующую непромокаемую обувь (резиновые сапоги до пояса, либо вейдерсы).
Конечная цель маршрута — восхождение на один из хребтов Полярного Урала с целью фотосессий на фоне горного массива, покрытого вечным снегом и ледниками, хребтов Полярного Урала.
Путь проходит по левому берегу реки Воргаеган.
14:00 Отдых. Перекус.
Для участников группы, посвятивших весь световой день радиальному выходу-путешествию, шеф-повар предварительно приготовит и распределит по ланч-боксам персональный ланч-обед.
Желающим принять участие в дневном походе в горы необходимо сообщить шеф-повару заранее.
В верховьях реки Воргаеган осёдло живёт 4 медвежьих семьи, всем участникам экспедиции необходимо иметь с собой персональный фальшфейер, либо пиротехнический сигнал охотника с соответствующим запасом пиротехнических патронов.
В некоторых случаях это наиболее подходящее оружие самообороны.
У гида-проводника группы при себе всегда имеется охотничье ружьё (с разрешением на хранение охотничьего оружия, охотничий билет, и действующая лицензия на боровую дичь).
15:00 Начало возвращения в сторону лагеря.
Путь проходит по правому берегу реки Воргаеган.
Участники экспедиции двигаются по бровке леса вдоль широких, покрытых карликовой березой и голубикой, полян.
16:00 Посещение загадочного места падения самолёта АН-2.
Фотосессии у разбитого корпуса, крыльев самолёта.
Выработка общей версии причины падения самолёта.
Тайны и факты крушения.
17:30 – 18:00 Обратный путь до базового лагеря.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Общий сбор команды у костра.
Застолье. Горячий ужин.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно).
Ночь в горах.
Хребет Полярного Урала.
Общее расстояние дневного похода: 15-20 км.
Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
9:30 Коллективная сборка и подготовка к сплаву катамаранов.
При сопровождении команды дополнительным клубным гидом-инструктором, ответственность за подготовку катамаранов к сплаву несёт инструктор, а участники команды заняты приготовлениями к сплаву и не принимают участия в сборке сплавсредств.
Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран.
14:00 Горячий обед перед выходом на маршрут.
15:00 Начало сплава.
Оптимальное расположение: 4 человека на 1 катамаране.
Начало сплавной части маршрута.
Первые несколько километров река Рута-Ю имеет характер горной реки с мелкими шиверами и перекатами, поэтому участникам сплава во вторую половину первого дня сплава предстоит немного потрудиться, в связи с перетаскиванием катамаранов по шиверистым мелким участкам в верхнем течении реки Рута-Ю.
Активный сплав по реке и рыбалка продолжается до 19:00.
Для промежуточного лагеря на берегу реки выбирается подходящее для стоянки место (широкая высокая продуваемая коса либо таёжная полянка, беломошник), участники экспедиции распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением ресторанной еды, сервировкой стола, прочими подготовкой к трапезе.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Горячий изысканный ужин на берегу реки Рута-Ю.
Ознаменование начала сплава.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник - собирается коллективно).
Ночь на берегу реки Рута-Ю.
Протяженность сплава 6-8 км.
Подъём в 8:00.
Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Рыбалка на хариуса спиннингом, а также на нахлыстовые удилища вблизи лагеря.
Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран.
В конце дня предусмотрена смена реки.
11:30 Начало дневного сплава на катамаранах.
В течение всего сплавного дня, по выбору командой каждого катамарана перспективных мест на реке, предусмотрена рыбалка на сибирского хариуса.
В течение дня шеф-повар. по согласованию с группой, двигается автономно, обгоняя команду и ожидает группу ниже по течению реки Рута-Ю на промежуточные стоянки с целью горячего обеда и вечерней трапезы — сытного горячего ужина.
Продолжительность дневного сплава на катамаранах: 8 часов размеренного сплава с короткими остановками для рыбалки и часовым перерывом на обед.
Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен с 14:00 до 15:00.
В течение дневного активного сплава для желающих рыбаков и туристов существует возможность посещения горного озера, находящегося в 3 км от устья реки Рута-Ю.
Участники экспедиции должны быть оснащены GPS-навигаторами и фальшфейерами на случай встречи с дикими зверями.
19:00 Прибытие на устье реки Пай-Соим.
Окончание дневного сплава.
Установка шатра, персональных палаток.
Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи.
Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Праздничный ужин в честь смены реки.
Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, многочисленных закусок из северной рыбы ледниковой реки, вкуснейших сашими и традиционного согудая, малосольного хариуса с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно выбранного группой ресторанного меню.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно).
Ночь на устье реки Пай-Соим.
Общее расстояние дневного сплава по желанию команды: 10-12 км.
Поздний подъём в 8:45.
Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
В пятый день экспедиции для состава команды предусмотрена "днёвка" — отдых от сплава.
На косе реки Пай-соим устанавливается походная баня и топится в течение очень продолжительного времени, достаточного для того, чтобы прогрелись большие камни-валуны, которыми обкладывается кострище.
Данный способ установки бани используется многими туристами-походниками, галечная баня получается очень жаркой и отдаёт тепло в течение долгого времени, достаточного для того, чтобы удалось попариться всем участникам команды.
Температура и течение реки позволяют принимать освежающие ванны после такой бани, а в кедрово-лиственничном бору достаточно сухих дров для того, чтобы прогреть добела речные камни-валуны.
В течение дня участники экспедиции наслаждаются рыбалкой и радиальными выходами вверх по течению реки Пай-Соим, практикуются в ловле речного сибирского хариуса, который активно берёт блесну и муху.
У спиннингистов есть возможность поучиться нахлыстовой ловле рыбы, а самые активные участники экспедиции смогут пройти вниз по течению реки Сарма-пыть-яха с целью поиска легендарной царь-рыбы — полярного тайменя.
14:00 Горячий размеренный обед.
Шеф-повар угощает участников экспедиции разнообразными горячими и холодными закусками, самодельным ржаным хлебом, камчатскими лепёшками, тройной ухой "от Шефа", прохладительными витаминными напитками: соками, морсами, взварами, лимонадами, настойками на травах напитанных витаминными природными компонентами, закусками из маринованных красноголовиков с домашней сметанкой и луком, сашими из свежевыловленного хариуса, малосолом из хариуса, юкколой из северной щуки с корой дуба и листьями смородины, натёртой смесью перца, котлетками рубленными из хариуса с диким чесночком, хе из щуки и овощей, согудаем из свежего хариуса с овощами, шулюмами из боровой северной дичи, чаями таёжными со смородиновым листом, ягодами жимолости, брусничным листом, чагой и сосновыми молодыми побегами, ну и, конечно же основными мясными блюдами из специально заготовленной для таких уникальных обедов – ароматной баранины и парной свининки.
После сытного обеда для неутомимых участников экспедиции намечен радиальный поход в верховья реки Пай-Соим.
Для самых выносливых участников – походников предоставляется возможность дойти до начала горного массива с ручьями и сделать фото-сессии на ледниках.
Вечерние индивидуальные дела для остающихся в лагере, рыбалка, "радиалки" по таёжным урманам.
21:00 Общий сбор команды.
Горячий ужин (согласно меню).
Отдых.
Спутниковая связь с цивилизацией.
Ночь на устье реки Пай-соим.
Общее расстояние пешего маршрута в верховья реки Пай-соим и обратно: 22 км.
Подъём в 8:00.
Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Сборы лагеря, снятие с двухдневной стоянки, упаковка личных и общих вещей, обвязка катамаранов.
Начало дневного движения.
Шестой день вертолётной экспедиции посвящен целиком сплаву вниз по течению реки Сарма-пыть-яха, которая образуется при слиянии двух мощных горных рек-артерий Пай-соим и Рута-Ю.
Течение реки Сарма-пыть-яха спокойное и медленное.
По мере падения высоты, при отходе от гор, характер реки меняется, вдоль берегов появляются тундровая движения.
Сплавной маршрут по реке Сарма-пыть-яха интересен туристам и рыбакам в первую очередь потому, что проходит по достаточно труднодоступному району Полярного Урала.
Отличительная его особенность — изобилие разнообразных ландшафтов.
В верховьях реки присутствуют тундра, лесотундра, горная местность и глухая, непроходимая сибирская тайга.
В среднем течении реки довольно часто встречается кедровый и берёзово-еловый пойменный лес с узкой полосой затопляемого луга.
Такие берега тянутся на многие километры.
Таёжный лес труднопроходим из-за большого присутствия валежника.
Цель 6 дня экспедиции — сплавиться максимально ниже по направлению к слиянию с рекой Северная Ушманья.
Во время сплава вниз по течению реки Сарма-пыть-яха команда останавливается на кратковременные стоянки с целью рыбалки на легендарную царь-рыбу — полярного тайменя.
Каждый пойманный таймень, после короткой фотосессии, в обязательном порядке отпускается обратно в реку.
Таймень — ценная рыба, занесённая в Красную Книгу РФ и мечта каждого рыбака — хоть раз увидеть и поймать краснохвостого лосося — тайменя.
Участники не нарушают закон Российской Федерации и предупреждены о том, что любой пойманный таймень должен быть выпущен на волю.
Это основное правило и условие в проводимых нами экспедициях: Поймал тайменя — отпустил тайменя.
Весь таймень должен быть отпущен обратно в реку — свою родную стихию.
14:00 Горячий обед.
С 15:00 Продолжение сплава и рыбалка на реке Сарма-пыть-яха.
19:00 Прибытие на промежуточную стоянку для установки ночного лагеря.
Место стоянки выбирает гид-проводник, руководствуясь основными правилами сплава.
Стоянка выбирается по согласованию с командой, желательно напротив скалы с ямой или омутом.
Как правило ночной хищник-таймень держится в ямах, глубоких плёсах, бочагах, омутах под крутыми скалами.
Окончание дневного сплава.
Установка шатра, персональных палаток.
Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи.
Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
21:00 Горячий ужин (согласно меню).
С 22:00, 23:00 – время ночной рыбалки на хищную рыбу с использованием специальных приманивающих снастей – мышь и nightwalker.
Опытные рыбаки используют ночное время с целью рыбалки на тайменя, которая напоминает своеобразный процесс ночной охоты — ни чем не передаваемое ощущение охотничьего азарта – способное завлечь собой даже не знакомого с подобным процессом рыбалки туриста-рыбака.
Ночь на косе реки Сарма-пыть-яха.
Общее расстояние дневного сплава: 12-15 км.
Подъём в 8:45. Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Последний, завершающий, седьмой день сплава.
После сытного таёжного завтрака, упаковки личного и общего снаряжения, обвязки катамаранов и прочих, предшествующих сплаву, действий, команда отправляется в путь вниз по течению реки до стрелки (слияния) рек Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья.
Рыбалка, короткие технические остановки, умеренный сплав, охота (только в осенние месяцы и при обязательном наличии лицензии).
14:00 Горячий обед, промежуточный дневной лагерь у костра.
15:00 Продолжение сплава.
19:00 Прибытие на стрелку рек (слияние рек) Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья (в том случае, если до 19:00 команда не успевает пройти сплавом расстояние, предусмотренное для преодоления в последний сплавной день — есть возможность не доходя до конечной цели — реки Пыть-яха — поставить стационарный лагерь на одной из речных, широких кос, подходящих по необходимым характеристикам для посадки/взлёта транспортного вертолёта МИ-8.
Выбор косы для снятия команды с маршрута осуществляет руководитель группы.
Сообщение GPS-координат куратору экспедиции (в цивилизацию) осуществляет руководитель группы.
По прибытии на конечную точку маршрута, после постановки лагеря для ночёвки группы, у участников экспедиции существует возможность совершить короткий поход с целью рыбалки на трофейную щуку, тайменя вниз по реке Пыть-яха, которая образуется после слияния двух рек: Северная Ушманья и Сарма-пыть-яха.
21:00 Горячий ужин (согласно меню).
Разборка катамаранов, лодок.
Упаковка походного снаряжения.
Отдых.
Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения GPS-координат конечного расположения группы.
Ночь на косе реки Пыть-яха.
Общее расстояние дневного сплава: 7-10 км.
Ранний подъём в 7:45. Индивидуальные утренние дела.
7:45 Спутниковая связь. Сообщение утренних погодных условий.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
9:00 Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения погодных условий.
При благоприятствующей вылету погоде (отсутствии циклонов, туманов в предгорьях, шквального дождя, грозы) объявляется общий сбор, упаковка общего оборудования и личной амуниции.
Все личные вещи и общее снаряжение укладываются в центре косы по указанию руководителя группы.
Команда находится в режиме ожидания.
При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток.
Безопасность снятия с маршрута полёта - важнейший критерий в организации вертолётных экспедиций.
11:30-13:30 Прибытие борта на реку.
Все участники экспедиции располагаются на вещах, согласно инструктажу руководителя группы.
При посадке вертолёта участники команды чётко выполняют указания старшего группы.
Все действия при загрузке борта планируются заранее, согласно инструкциям руководителя группы.
Назначаются ответственные за загрузку вещей внутри борта, остальные загружают амуницию снаружи.
Взлётная площадка — коса реки в обязательном порядке должна быть очищена от мусора, головные уборы и полиэтиленовые пакеты, тряпки и прочая ветошь во время загрузки должны быть убраны в личные сумки.
Посадка на борт производится только по команде пилота.
Загрузка борта осуществляется за минимальное время, не превышающее 3х минут.
Обратный перелёт, продолжительность перелёта 2 часа 10 минут.
Прибытие в цивилизацию в вечернее время.
Разгрузка борта, упаковка личного снаряжения по автомашинам (либо трансфер участников экспедиции в аэропорт / на вокзал).
Окончание экспедиции.
Разъезд участников, либо, по желанию группы, остановка в комфортном клубном отеле.
Подарок от компании — баня с бассейном, купелью и джакузи.
Расстояние обратного перелёта: 405 км.
Тур предусматривает проживание в мобильном палаточном лагере в горах (2 ночи) и на берегу рек: Рута-Ю (1 ночь), Пай-Соим (2 ночи), Сарма-пыть-яха (1 ночь), Пыть-яха (1 ночь).
Одежда:
Личные вещи:
Рыболовные и прочие принадлежности:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Участникам тура предоставляются спутниковые телефоны Thuraya, связь осуществляется при использовании собственной сим-карты, каждый участник экспедиции использует баланс только своей личной сим-карты.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута.
Полярный Урал — суровый северный край России, высадка группы происходит в горах, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур.
В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до минус -10-15° C.
Питание команды в процессе движения по реке осуществляется по предлагаемому шеф-поваром меню. В полевых условиях предоставляется ресторанные блюда на выбор: северная кухня ханты, манси, ненцев, либо блюда русской охотничьей и рыболовной кухни, или по предпочтению команды итальянская, французская, восточная и европейская кухни.
Шеф-повар-профессионал, имеющий опыт более уже 15 лет, приготовит самые изысканые блюда и удивит манерой подачи блюд и сервировкой стола даже самых требовательных гурманов-едоков.
Приготовления к завтракам, обедам и ужинам является прямой обязанностью шеф-повара, участники экспедиции не озабочены мытьём посуды, разделкой дичи, рыбы, постановкой и сервировкой стола, приготовлением еды и прочими деталями, касающимися кухонных дел, за исключением того, что сбором дров занимаются совместно, либо по предварительной договорённости между собой.
Для индивидуальных, полностью готовых групп, мы также можем предложить удобную группе дату.
И для индивидуальных, полностью готовых групп, мы можем предложить удобную группе дату и скорректировать формат путешествия, сократив или увеличив сроки пребывания на маршруте. Мы стараемся полностью скомплектовать борт таким образом, чтобы загрузка была полной и вероятность вылета была максимальной.