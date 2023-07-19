Туры на вертолёте в Нягани

Найдено 8 туров в категории «На вертолёте» в Нягани, цены от 74 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
9 авг в 10:00
149 900 за человека
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки»
12 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 125 900 за человека
Рыболовный тур на Приполярном и Полярном Урале
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Незабываемый рыболовный тур на Приполярном Урале: природа, рыбалка, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы с рыболовным туром на Приполярном Урале. Живописные горы, чистые реки и богатство рыбы ждут вас
Начало: г. Нягань
«После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125 900 за человека
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Начало: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
12 июля в 10:00
26 июля в 10:00
149 900 за человека
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
Начало: Г. Нягань
«Ожидание команды на переезд к вертолетной площадке, как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана в горах»
18 июля в 10:00
22 авг в 10:00
74 900 за человека
Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
Начало: г. Нягань
«По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
149 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «На вертолёте»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
  2. Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
  3. Рыболовный тур на Приполярном и Полярном Урале
  4. Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
  5. Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
Сколько стоит тур в Нягани в июне 2024
Сейчас в Нягани в категории "На вертолёте" можно забронировать 8 авторских туров от 74 900 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Нягани на 2024 год на вертолёте, 18 ⭐ отзывов, цены от 74900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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