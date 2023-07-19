1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
9 авг в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки»
12 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 125 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Незабываемый рыболовный тур на Приполярном Урале: природа, рыбалка, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы с рыболовным туром на Приполярном Урале. Живописные горы, чистые реки и богатство рыбы ждут вас
Начало: г. Нягань
«После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Начало: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
12 июля в 10:00
26 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
Начало: Г. Нягань
«Ожидание команды на переезд к вертолетной площадке, как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана в горах»
18 июля в 10:00
22 авг в 10:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
Начало: г. Нягань
«По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия19 июля 2023Тур очень интересный, всём буду рекомендовать. Получила те впечатления, которые и ожидала.
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «На вертолёте»
Самые популярные туры этой рубрики в Нягани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Нягани в июне 2024
Сейчас в Нягани в категории "На вертолёте" можно забронировать 8 авторских туров от 74 900 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Нягани на 2024 год на вертолёте, 18 ⭐ отзывов, цены от 74900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август