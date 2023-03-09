Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО-Югра). Именно отсюда начинается экспедиция в горы Приполярного Урала.

Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на посадку.

Посадка с личными вещами на борт. Взлёт.

Перелёт на Приполярный Урал (ХМАО-Югра). Примерная продолжительность перелёта 2 часа 20 минут.

Перелёт на расстояние 400 км на северо-запад, почти до точки, где сходятся республика Коми, ХМАО и ЯНАО.

Посадка борта на большой поляне у берега реки Грубе-Ю.

Разгрузка борта осуществляется непосредственно всеми участниками экспедиции и должна осуществиться за минимально короткое время, не более 3 минут.

Разгрузка вертолета производится через грузовую дверь и задние распашные створки в соответствии с правилами и техникой безопасности.

После мобильной разгрузки группы вертолёт улетает.

В качестве основного участка для высадки экспедиции выбрана живописная поляна на берегу реки Грубею, примыкающая к отрогам Народо-Итьинского кряжа, где организуется базовый лагерь.

Время первого дня уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть после перелёта и собраться в путь-дорогу.

Участники путешествия коллективно возводят быстро-сборные конструкции стационарного лагеря размещения группы рядом с рекой, на большой поляне, откуда можно наслаждаться горными видами, слушать, как балагурит река и шумят перекаты, наблюдать, как сырой туман уходит к речным долинам.

Место расположения группы — огромная ровная поляна на берегу, не заросшая деревьями — очень подходящий выбор для стационарного размещения.

Под ногами ковер из голубики и карликовой березки.

Распределение обязанностей. Каждый участник является частью команды и занимается обустройством стационарного базового лагеря, налаживанием условий для индивидуального быта.

Обязанности распределяются среди всех членов группы.

Коллективно, усилиями участников, производится установка усиленных технологических шатров, персональных палаток, происходит поиск дров, их заготовка, наладка генератора, складского комплекса и обустройство быта для организации комфортных условий для пребывания путешественников.

Обустройство. По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни.

Всё основное время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты.

Здесь экспедиция будет находиться стационарно, участники разбивают базовый лагерь. Для стационарного лагеря устанавливается быстровозводимые усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности.

Шеф-повар занимается приготовлением и подготовкой предстоящей трапезы.

Ужин и общение. Общий сбор группы за обеденным столом.

Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.

Общение участников группы. Обсуждение планируемых маршрутов.

Возможна корректировка будущих маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

Свободное время для участников группы, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение у костра, выбор, планирование предстоящих маршрутов.

Возможна спутниковая связь с цивилизацией.

Отбой. Отдых.

Ночь в горах.

Базовый лагерь на берегу горной ледниковой реки Грубе-Ю.

Приполярный Урал. Народо-Итьинский кряж. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра.