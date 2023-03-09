Вы побываете в одном из самых труднодоступных уголков России и впечатлитесь целым комплексом природных достопримечательностей, в котором присутствуют абсолютно все ландшафты природных территорий: горы, реки, тундра, водопады, озёра, болота, плато, каскады, останцы и многие другие природные богатства абсолютно неисследованной территории, являющейся эталоном дикой природы.
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Программа тура по дням
Перелёт г. Нягань, Вертолётная площадка - река Грубе-Ю (405 км)
Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО-Югра). Именно отсюда начинается экспедиция в горы Приполярного Урала.
Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на посадку.
Посадка с личными вещами на борт. Взлёт.
Перелёт на Приполярный Урал (ХМАО-Югра). Примерная продолжительность перелёта 2 часа 20 минут.
Перелёт на расстояние 400 км на северо-запад, почти до точки, где сходятся республика Коми, ХМАО и ЯНАО.
Посадка борта на большой поляне у берега реки Грубе-Ю.
Разгрузка борта осуществляется непосредственно всеми участниками экспедиции и должна осуществиться за минимально короткое время, не более 3 минут.
Разгрузка вертолета производится через грузовую дверь и задние распашные створки в соответствии с правилами и техникой безопасности.
После мобильной разгрузки группы вертолёт улетает.
В качестве основного участка для высадки экспедиции выбрана живописная поляна на берегу реки Грубею, примыкающая к отрогам Народо-Итьинского кряжа, где организуется базовый лагерь.
Время первого дня уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть после перелёта и собраться в путь-дорогу.
Участники путешествия коллективно возводят быстро-сборные конструкции стационарного лагеря размещения группы рядом с рекой, на большой поляне, откуда можно наслаждаться горными видами, слушать, как балагурит река и шумят перекаты, наблюдать, как сырой туман уходит к речным долинам.
Место расположения группы — огромная ровная поляна на берегу, не заросшая деревьями — очень подходящий выбор для стационарного размещения.
Под ногами ковер из голубики и карликовой березки.
Распределение обязанностей. Каждый участник является частью команды и занимается обустройством стационарного базового лагеря, налаживанием условий для индивидуального быта.
Обязанности распределяются среди всех членов группы.
Коллективно, усилиями участников, производится установка усиленных технологических шатров, персональных палаток, происходит поиск дров, их заготовка, наладка генератора, складского комплекса и обустройство быта для организации комфортных условий для пребывания путешественников.
Обустройство. По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни.
Всё основное время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты.
Здесь экспедиция будет находиться стационарно, участники разбивают базовый лагерь. Для стационарного лагеря устанавливается быстровозводимые усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности.
Шеф-повар занимается приготовлением и подготовкой предстоящей трапезы.
Ужин и общение. Общий сбор группы за обеденным столом.
Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.
Общение участников группы. Обсуждение планируемых маршрутов.
Возможна корректировка будущих маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.
Свободное время для участников группы, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение у костра, выбор, планирование предстоящих маршрутов.
Возможна спутниковая связь с цивилизацией.
Отбой. Отдых.
Ночь в горах.
Базовый лагерь на берегу горной ледниковой реки Грубе-Ю.
Приполярный Урал. Народо-Итьинский кряж. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра.
Водопад
Утро. Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела.
Горячий завтрак (согласно меню).
Радиальный дневной тренировочный выход из базового лагеря вдоль ручья Ворга-шор с целью посещения и исследования большого каскадного водопада, найденного совсем недавно, не нанесённого ни на одну карту.
Для проведения пеших выходов-трекингов используется только светлое время суток, участники выходят на маршрут основной общей группой.
Путешествия в неисследованной местности очень интересные и захватывающие. Северные места труднодоступны и история тут будто законсервирована.
В процессе однодневного тренировочного выхода участники посещают поляну, на которой были обнаружены следы реликтового гоминоида (менква — снежного человека), далее следуют вдоль второго притока ручья Воргашор и посещают красивейший водопад выходящий из распадка, пропиленного между хребтами до основания ручьём в течение тысячелетий.
Участники движутся в сторону гор, преодолевая небольшую таёжную полосу. Таёжная местность, включающая частые лесоповал, кустарники и ямы здесь сочетается с горной и горно-тундровой.
Водопад включает в себя несколько участков, состоящих из основной струи, каскадов и пойменных ванн. При исследовании прилегающей местности участникам необходимо быть предельно осторожными, поскольку стены водопада, уступы и скальные останцы очень скользкие.
Для передвижения по этой местности необходимо иметь специальную треккинговую обувь, походный дождевик на случай дождя или грозы, а также не продуваемую штормовку и брюки из ветрозащитного материала "wind stopper".
Подъём к водопаду и спуск достаточно крутые, очень сильно устают ноги. Для спуска дополнительно рекомендуется иметь треккинговые палки для сохранения равновесия при перемещении по пересечённой местности.
Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
Вечернее время суток.
Шеф-повар с кухонной амуницией и мобильными шатрами располагается стационарно в базовом лагере и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении однодневного путешествия участников группы.
Прибытие основной группы базовый лагерь, отдых от тренировочных переходов, вечерние индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Подготовка амуниции к предстоящему радиальному выходу к Пирамиде.
По желанию команды на берегу реки устанавливается и топится мобильная баня, топливо для бани — сухой хворост / плавник / сухие стволы кустарника из ближайшего леса, в котором можно набрать сухих стволов кустарника для костра.
Горячий ужин.
Осмотрев за день ближайшие окрестности, привыкнув и акклиматизировавшись, попробовав свои силы в пеших переходах, на следующий день ранним утром путешественники планируют радиальногоый выхода 6-7 км / 3 км в одну сторону к Пирамиде.
Отбой.
Ночь в базовом лагере на берегу реки Грубе-Ю.
Восточный склон Уральского хребта. Народо-Итьинский кряж. Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра.
Расстояние радиального выхода: 6-7 км / 3 км в одну сторону.
Пирамида
Раннее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела.
Горячий завтрак в базовом лагере (согласно меню).
При подходящей для горных переходов погоде — сборы группы в однодневный поход в горы.
Для основной части группы предусмотрен радиальный выход в сторону расположения Пирамиды.
Выйдя из базового лагеря, группа проходит через полосу густого леса и, поднимаясь на ближайшую безымянную сопку и трехгранную пирамидальную вершину, выходит на гольцовые безымянные хребты горной тундры.
Расстояние от Базового лагеря до Пирамиды по верховьям хребта составляет около 9 км.
Для передвижения по горным курумам необходимо специальную трекинговую обувь, походный дождевик на случай дождя или грозы, а также не продуваемую штормовку и брюки из ветрозащитного материала "wind stopper".
Подъём и спуск достаточно крутые, очень сильно устают ноги. Для спуска дополнительно рекомендуется иметь треккинговые палки для сохранения равновесия при перемещении по нагромождению каменных россыпей и валунов.
Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
Добравшись до подножия Пирамиды, участники останавливаются на восточном плато, расположенного у основания пирамиды со стороны её восточной грани.
На маршруте следует быть предусмотрительным и соблюдать осторожность, поскольку на этой необжитой территории совершенно свободно гуляют не пуганные дикие медведи, которые чувствуют себя здесь хозяевами.
Каждому участнику группы следует иметь средства индивидуальной защиты (сигнал охотника, петарды, салют-ракетницу либо фальш-фейер).
Обед. Удобное место для расположения группы — плато, примыкающее непосредственно к основанию пирамиды.
У Пирамиды для исследователей, посвятивших весь световой день радиальному выходу, предусмотрен предварительно приготовленный и расфасованный шеф-поваром ланч, включающий в себя экспедиционную пищу: сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах либо индивидуальный рацион питания (ИРП).
После обеда предусмотрена исследовательская часть, включающая в себя:
- осмотр местности у пирамиды;
- активную часть — восхождение на вершину Пирамиды;
- фотосессии;
- видеосъёмку.
После восхождения на пирамиду у участников путешествия существует возможность самостоятельного изучения и исследования местности, прилегающей к пирамиде — красивейшего плато, имевшего в древности культовое значение.
На плато, вероятнее всего служившего в древности площадкой для обрядов, располагаются очень своеобразные объекты:
- менгир — вертикально установленный камень, подклиненный с двух сторон, который использовался, по всей видимости, в качестве охранного знака;
- горизонтально расположенная плита;
- две огромные плиты, ориентированные на восток — все эти объекты требуют дальнейшего изучения и исследования.
Время пребывания у Пирамиды определяется участниками группы самостоятельно.
После обзорной и исследовательской части группа возвращается в базовый лагерь.
Все передвижения совершаются только в светлое время суток, поэтому крайне важно прибыть в базовый лагерь до наступления темноты.
Прибытие основной группы в базовый лагерь.
Горячий праздничный ужин в честь исследователей. Общение участников экспедиции в кают-компании базового лагеря на берегу реки Грубе-Ю.
Обсуждение проведенных исследований и версий происхождения Пирамиды. Отдых.
Отбой.
Ночь на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа, Приполярный Урал. Восточный склон Уральского хребта.
Участники экспедиции отдыхают в палаточном лагере в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние радиального выхода: 18 км / 9 км в одну сторону.
Днёвка. Рыбалка, отдых, горное озеро, баня
Позднее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела.
Неспешный завтрак (согласно меню) в базовом лагере на берегу реки Грубе-Ю.
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячими размеренными обедом и ужином.
На берегу реки Грубе-Ю устанавливается мобильная баня с печью "пошехонкой" и расширительным баком для нагрева и подачи горячей воды.
В соответствии с выбранным группой вариантом меню, шеф-повар угощает участников путешествия разнообразными ресторанными блюдами.
Наслаждаясь отдыхом рыбаки, присутствующие в экспедиции, имеют уникальную возможность порыбачить в горной ледниковой реке Грубе-Ю и половить хариуса — самую чистую рыбу, живущую только в верхних течениях.
За время подготовки обеда / ужина и бани, при подходящей погоде, для наиболее активных путешественников существует возможность посещения живописного горного озера, расположенного на высоте более 400 м.
В послеобеденное время участниками, по желанию, организуется баня на берегу реки с окунанием в студеную речную воду.
Вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Спутниковая связь с цивилизацией.
Вечером участники собираются на ужин у костра, общаются, делятся впечатлениями от проведённого времени, ужинают в компании гида и шеф-повара, обсуждают предстоящие маршруты следующих дней, готовятся к возможному радиальному выходу в верховья реки Грубе-Ю на безымянные вершины и горные озёра Войты.
Отбой.
Ночь на берегу реки Грубе-Ю.
Восточный склон Уральского хребта. ХМАО–Югра.
Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние возможного радиального выхода: 9 км / 4,5 км в одну сторону.
Двухдневный маршрут с ночевкой в горах
Раннее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак в базовом лагере (согласно меню).
В зависимости от уровня подготовки группы, возможно 2-дневное путешествие в верховья реки Грубе-Ю до подножия Уральского хребта через горные озёра, ущелья, водопады и горные живописные цирки к безымянному плато, напоминающему в миниатюре плато Путорана, у подножия которого расположено очень необычное круглое озеро.
С постановкой мобильного палаточного лагеря и размещением в походных условиях на берегу реки Грубею. При подходящей для горных переходов погоде — сборы группы в двухдневный поход в горы.
Участники треккинга переносят личную и общую амуницию (облегчённые спальники, горные палатки, ИРП, прочие личные вещи) самостоятельно.
Для передвижения по пересеченной местности обязательны треккинговые палки, треккинговая обувь, а также походный дождевик на случай дождя или грозы.
Участникам необходимо иметь личные горные палатки, туристические коврики и облегчённые спальники.
Решившиеся на этот поход увидят под собой панораму Главного Уральского хребта с его снежными вершинами, глубокими ущельями, каскадными водопадами, курумами, каменистыми, альпийскими и лесистыми склонами.
Продолжительность дневного времени треккинга: 8-12 часов размеренного движения с короткими остановками для отдыха и фотосессий и часовым перерывом на обед.
Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен в дневное время.
Для активных участников путешествия рекомендовано посетить несколько труднодоступных горных озёр — сделав кольцевой маршрут с обходом по верхней части хребта, примыкающего к господствующей высоте Амбар-Из и траверсом выйти к каскадным водопадам в верховьях безымянных ручьев реки Грубе-Ю, полюбоваться видами, сделать памятные фотографии, исследования местности.
Первая, начальная часть маршрутной нити от базового лагеря проложена по ручью Амбаршор и его притокам с дальнейшим выходом на равнинную горно-тундровую часть хребта и проходит по направлению к озёрам Войты.
Каждые 40 минут предусмотрены короткие остановки.
Группа останавливается на обед у подножия горы Амбар-Из (884,3м). Здесь всюду расположены красивые и очень необычные скальные останцы — одиночные возвышенности — «охранники» (Манюки, как называет их местное население), возможно имевшие отношение к культовым обрядам.
Путешественники движутся вдоль ручья Войвис в западном направлении.
На равнинной плоскогорной части, в горной тундре, на высоте более 600 м от уровня моря, расположены красивейшие горные и очень глубокие озёра Войты (в переводе с языка ханты — Зверь), которые требуют проведения дальнейших исследований.
При спуске в долину ручья Войвис, вытекающего из озера Войты и других безымянных озёр, начинается болотистая местность, поскольку почва пропитана влагой.
Примерное расстояние до озёр от базового лагеря 10-12 км пересечённой местности.
В озере Войты вода кристально чистая, есть рыба.
В зависимости от общего уровня подготовки группы участники путешествия самостоятельно определяют расстояние дневного пути, организуют ночной мобильный лагерь у костра, ужин.
Для путешественников, отправившихся в двухдневный поход, предусмотрено походное питание, расфасованное в ИРП (индивидуальный рацион питания), основной рацион которого составляют калорийные сублимированные продукты, консервированные каши, паштеты, протеиновые батончики, печенье, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы, продукты.
Возможность разведения костров в тундровой местности отсутствует, в связи с этим в пеших переходах для приготовления еды используются газовые горелки и облегчённые газовые баллоны.
По окончании светлого времени суток группа располагается на ночь в мобильном палаточном лагере.
Постановка мобильного лагеря производится коллективно, общим составом команды.
Для разогрева еды используются газовые горелки и баллоны с газом в качестве топлива.
Отбой.
Исследователи отдыхают в персональных горных палатках, на персональных туристических ковриках, в облегчённых спальных мешках.
Ночь на берегу горного озера Войты, Ханты-Мансийский Автономный Округ.
Восточный склон Уральского Хребта. Междуречье рек Тыкотловы и Грубе-Ю.
Второй день двухдневного маршрута
Раннее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела.
Походный завтрак. Сборы мобильного лагеря, упаковка личных палаток, спальников и прочей амуниции.
Во второй день продолжения кольцевого выхода участникам предстоит основная, более сложная, самая живописная часть маршрута, требует траверса высоты 786, примыкающей к крайнему западному безымянному озеру.
Участники спустятся в каньон, по ущелью которого стремительно мчатся воды безымянного ручья, образуя красивые каскадные водопады с изумрудно-голубыми ваннами.
Путешественники могут встретить медведей, северных оленей, лосей и прочих диких зверей, обязательно требуются средства индивидуальной самозащиты.
Каньон с водопадами очень живописен, участникам следует соблюдать осторожность при ходьбе вдоль ручья по дну ущелья.
Путь проходит по берегу вдоль русла Грубе-Ю, на склоны полуразрушенных скал все глубже вклиниваются россыпи.
Участники движутся вниз по ущелью.
В распадке два красивых озерка, а на самом ручье потрясающие водопады под ажурными снежными мостиками. Впереди две живописнейших природных достопримечательности, которые являются основной конечно целью двухдневного маршрута, их необходимо посетить.
Это горное, совершенно круглое озеро и плато, в своей миниатюре напоминающее всемирно-известное плато Путорана, склоны которого широченными желобами испещрили длинные кулуары.
При наличии спиннинга или нахлыстовой снасти рыбаки могут насладиться рыбалкой самой чистой рыбы, живущей в ледниковой воде.
От озёр Войты до Круглого озера порядка 7,5-8 км.
Здесь группа делает короткий привал останавливаясь на фото/видео-сессии и ланч-перекус.
Участникам предстоит спуск вниз по течению реки до базового лагеря и место остановки на горячий обед путешественники определяют самостоятельно, в зависимости от графика своего передвижения.
Обратный путь до базового лагеря проходит вдоль берега реки.
От круглого озера до базового лагеря примерно 13 км пути вниз по течению.
Группа проходит по берегу, в некоторых местах вброд переходя реку, в которой вода говорливо бежит через шиверы и перекаты, или спокойно течёт образуя небольшие плёсы и быстрины.
Короткие остановки на отдых обязательны и регламентированы движением по маршруту каждые 40-50 минут.
После долгих переходов, где были и крутые подъёмы, и затяжные спуски, каменистые и снежные склоны, группа туристов, следует вдоль реки Грубе-Ю и выходит к базовому лагерю.
Вечернее время суток. Прибытие основной группы базовый лагерь, отдых от утомительных 2-дневных переходов.
По возвращении в базовый лагерь в честь путешественников организуется горячий праздничный ужин.
В зависимости от выбранного группой меню, шеф-повар угощает участников экспедиции разнообразными горячими и холодными закусками.
Отбой.
Ночь в базовом лагере на берегу реки Грубе-Ю.
Восточный склон Уральского хребта. Народо-Итьинский кряж. Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра.
Расстояние дневного перехода: 22 км.
Резервный день. Отдых. Рыбалка. Баня
Резервное время используется для различных непредвиденных обстоятельств: дождь, туман, снег, буря, ураганные сильные ветра, отставание от графика, прочие непредвиденные обстоятельства и форс-мажор. Текущий день — резервный на случай возможной задержки группы при двухдневном выходе по маршруту в верховья реки Грубею. Время этого дня также используется для отдыха участников путешествия и сборов к предстоящему обратному вылету.
Поздний подъём. Неспешный завтрак на берегу реки Грубе-Ю (согласно меню).
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой на хариуса, баней, горячими размеренными обедом и ужином, а также совершить пешие прогулки вниз по течению реки Грубе-Ю, либо на близлежащие безымянные вершины.
Вечером участники собираются на ужин у костра, общаются, делятся впечатлениями от проведённого времени, ужинают в компании гида и шеф-повара, обсуждают пройденные маршруты и исследованную местность, упаковывают походное снаряжение, готовятся к предстоящему утреннему вылету.
Горячее праздничное застолье в честь участников экспедиции, завершивших маршруты. Заключительный прощальный ужин
Отдых.
Ночь на берегу реки Грубе-Ю. Приполярный Урал. Ханты-Мансийский Автономный округ.
Обратный вылет. Возвращение в цивилизацию
Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
Спутниковая связь. Сообщение утренних погодных условий. Уточнение времени прибытия борта.
Горячий завтрак (согласно меню).
Личные вещи и общее снаряжение укладываются в центре поляны по указанию руководителя группы. Команда находится в режиме ожидания.
При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток.
Безопасность снятия с маршрута полёта — важнейший критерий в организации вертолётных экспедиций.
Фотосессии в память пребывания на самой недоступной реке Приполярного Урала — Грубе-ю.
Загрузка борта осуществляется за минимальное время, не превышающее 3 минут.
Обратный перелёт, продолжительность перелёта 2 часа 10 минут.
Прибытие в цивилизацию во второй половине дня, в вечернее время суток (при лётной погоде).
Разгрузка борта, упаковка личного снаряжения по автомашинам (либо трансфер участников экспедиции в аэропорт / на вокзал).
Окончание экспедиции. Разъезд участников, либо, по желанию группы, остановка в комфортном клубном отеле.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках в базовом и в мобильном лагерях.
Участники экспедиции отдыхают в палаточном лагере, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках. На маршруте размещение в персональных горных палатках на персональных туристических ковриках в облегчённых спальных мешках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Каждый участник является частью команды и занимается обустройством стационарного базового лагеря, налаживанием условий для индивидуального быта.
Обязанности распределяются среди всех членов группы. Коллективно, усилиями участников, производится установка усиленных технологических шатров, персональных палаток, происходит поиск дров, их заготовка, наладка генератора, складского комплекса и обустройство быта для организации комфортных условий для пребывания путешественников.
Для стационарного лагеря устанавливается быстровозводимые усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности. Шеф-повар занимается приготовлением и подготовкой предстоящей трапезы.
На двухдневном маршруте постановка мобильного лагеря производится коллективно, общим составом команды. Для разогрева еды используются газовые горелки и баллоны с газом в качестве топлива.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перелёт
- Проживание в базовом лагере
- Питание от шефа: завтраки, обеды и ужины
- Индивидуальный рацион питания (сухпаёк)
- Услуги гида-проводника
- Страховка от несчастного случая
- Аренда оборудования и амуниции
- Расходники для организации путешествия
- Спутниковая связь
- Доставка персонала, продуктов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ханты-Мансийска/г. Нягань и обратно
- Cредства индивидуальной защиты
- Индивидуальная личная амуниция
- Репелленты для защиты от насекомых
- Индивидуальная спутниковая связь
- Карманные расходы
- Трансфер до места старта
- Отель перед стартом и после окончания
- Экстра (алкоголь, дополнительные продукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходима защита от кровососущих насекомых: летний костюм –"энцефалитка" – с закрытым сеткой головным убором.
В связи с перепадом температур обязательно иметь теплую осеннюю одежду.
Мастхэв: удобная обувь, сапоги или бахилы для перехода вброд горных ручьёв и рек, антимоскитная сетка у головного убора, удобный вместительный рюкзак, трекинговые палки, хорошая палатка и теплый спальник для минусов.
Также: индивидуальная газовая горелка, аптечка, налобный фонарик и сухие запасные вещи в гермомешке в рюкзаке.
Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста, крем от солнечного загара, обезболивающее, индивидуальные препараты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до места старта?
Удобнее всего прибыть в федеральный аэропорт Ханты-Мансийска, после чего взять такси до Нягани (расстояние 288 км, 3,5 ч езды).
Какая будет погода?
В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до нуля градусов.
Будет ли связь в пути?
Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Участникам путешествия предоставляется спутниковый телефон Thuraya, связь осуществляется при использовании собственных сим-карт, каждый участник использует баланс только своей личной сим-карты.
Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Служебные сим-карты гидов используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута).
Могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех маршрутах возможны, ведь погодные условия могут измениться очень резко, в связи с чем мы рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Можно ли слетать в более подходящие даты?
Для того, чтобы сдвинуть сроки путешествия, если это необходимо для участия Вашей команды, достаточно оставить предварительную заявку.
Движение в условиях недостаточной видимости
Рекомендации. Движение в условиях недостаточной видимости. Отдельное внимание необходимо уделить вопросу о движении в условиях тумана.
Участники экспедиций отмечают тот факт, что ни в каких других горах и долинах не видели такого густого, холодного, мокрого и продолжительного по времени тумана, непонятного желтоватого оттенка. Видимость при этом составляла не более 5-7 метров. Читатели литературы об освоении Урала непременно столкнутся с описанием особенных, свойственных только этим местам, туманов.
По незнакомой местности группа двигается только в условиях достаточной видимости в светлое время суток. Все восхождения производятся только в сухую погоду. Передвижение команды на маршруте производится только в светлое время суток в условиях достаточной видимости.
Путешественникам необходимо иметь средства индивидуального ориентирования на местности. Компас (GPS-навигатор) обязателен для каждого участника двухдневного маршрута.
Также необходимо иметь персональный свисток. Кроме этого, у руководителя группы (гида) присутствует спутниковый треккер- коммуникатор, с помощью которого осуществляется связь с «большой землёй» и в случае непредвиденных обстоятельств всегда можно сообщить о самочувствии участников группы.
Кроме этого, с помощью спутникового треккера по сети интернет отслеживается «on-line» местоположение основной группы, находящейся на маршруте и в целях соблюдения безопасности куратором в цивилизации за группой осуществляется наблюдение.
Как организовано питание и быт участников?
Шеф-повар с ресторанной кухней располагается стационарно на территории базового лагеря на берегу реки Народы и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении всего путешествия.
Время подачи горячих блюд в базовом лагере на сервированном столе: 9:00 – завтрак, 14:00 – обед, 21:00 – ужин; может быть изменено в дни восхождений на хребты. Приготовление еды осуществляется на костре / углях либо с использованием газовых горелок с запасом газа в безопасных газовых баллонах из композитных материалов.
Время подготовки завтраков / обедов и ужинов составляет не более часа. Шеф-повар занимается приготовлением еды, мойкой посуды, подготовкой стола, сервировкой блюд, расфасовкой пищи в индивидуальные ланч-боксы при подготовке к радиальным выходам, уборкой стола после трапезы и прочими функциями, связанными с предоставлением питания команде. Участники путешествия и гид-инструктор осуществляют сбор и подготовку дров для костра и для бани, а также выполняют прочие обязанности, связанные с организацией быта и комфортных условий для жилья во время пребывания в путешествии.
В течение всего дня для путешественников предусмотрены технологические остановки для передышек, отдыха и фотосессий. Перерыв на обед, заранее приготовленный и расфасованный в индивидуальные боксы шеф-поваром клуба, предусмотрен также в течение ходового дня. Обед состоит из блюд походного питания, основной рацион которых составляют калорийные сублимированные продукты, протеиновые батончики, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы продукты.
В путешествии Вас ждёт сытное трёхразовое питание. При Вашем желании мы можем расширить меню, добавив блюда аутентичной кухни Урала.
Рекомендации по покупке билетов
Билеты до Ханты-Мансийска нужно брать таким образом, чтобы успеть к 9 утра дня, назначенного днём старта тура. Либо заранее, размещаясь в отеле Кедр (оплачивается самостоятельно, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. Уральская, дом 5. Отличный утренний завтрак, включенный в стоимость номера).
Место встречи в г. Нягань: Клубный Отель «Кедр».
Обратный билет рекомендуем брать на самый вечер/ночь дня возвращения. Либо на следующий день. Настоятельно рекомендуем выбирать тариф билетов таким образом, чтобы они были возвратные, т. к. в вертолетных экспедициях не исключаются задержки.