Авторские туры в Нягани

Туры по городам России
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
г. Нягань
9 авг
149 900 за человека
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
12 июля
26 июля
30 авг
6 сен
149 900 за человека
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
г. Нягань
20 июня
4 июля
18 июля
15 авг
74 900 за человека
Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
г. Нягань
28 июня
5 июля
19 июля
23 авг
149 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нягани

Самые популярные туры в Нягани
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
  2. Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
  3. Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
  4. Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
Сколько стоит тур в Нягани в апреле 2024
Сейчас в Нягани можно забронировать 4 тура от 74 900 ₽ до 149 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Нягани на 2024 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 74900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
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