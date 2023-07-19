Авторский тур
8 дней
9 авг
149 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
12 июля
26 июля
30 авг
6 сен
149 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
20 июня
4 июля
18 июля
15 авг
74 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
г. Нягань
28 июня
5 июля
19 июля
23 авг
149 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия19 июля 2023Тур очень интересный, всём буду рекомендовать. Получила те впечатления, которые и ожидала.
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Нягани
Самые популярные туры в Нягани
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Нягани в апреле 2024
Сейчас в Нягани можно забронировать 4 тура от 74 900 ₽ до 149 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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